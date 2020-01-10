- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
copy_rates_range
Recebe barras a partir do terminal MetaTrader 5, no intervalo de datas especificado.
copy_rates_range(
Parâmetros
symbol
[in] Nome do instrumento financeiro, por exemplo, "EURUSD". Parâmetro sem nome obrigatório.
timeframe
[in] Período gráfico para o qual são solicitadas as barras. É definido pelo valor a partir da enumeração TIMEFRAME. Parâmetro sem nome obrigatório.
date_from
[in] Data a partir da qual são solicitadas as barras. É definido pelo objeto datetime ou pelo número de segundos que passaram desde 1970.01.01. São usadas barras com tempo de abertura >= date_from. Parâmetro sem nome obrigatório.
date_to
[in] Data para a qual são solicitadas as barras. É definido pelo objeto datetime ou pelo número de segundos que passaram desde 1970.01.01. São usadas barras com tempo de abertura <= date_to. Parâmetro sem nome obrigatório.
Valor retornado
Retorna barras na forma de array numpy contendo colunas nomeadas time, open, high, low, close, tick_volume, spread e real_volume. Em caso de erro, retorna None, enquanto informações sobre o erro podem ser obtidas usando last_error().
Observação
Para mais informações, veja a função CopyRates().
O terminal MetaTrader 5 fornece barras apenas nos limites do histórico disponível para o usuário nos gráficos. O número de barras disponíveis para o usuário é definido nas configurações com o parâmetro "Máx. de barras no gráfico"
Python, ao criar um objeto datetime, usa o fuso horário local, enquanto o terminal MetaTrader 5 armazena o tempo de ticks e de abertura de barras no fuso horário UTC (sem deslocamento). Assim, para executar funções que usam tempo, deve-se criar um datetime no horário UTC. Os dados recebidos do terminal MetaTrader 5 têm hora UTC.
Exemplo:
from datetime import datetime
