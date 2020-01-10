copy_rates_range

Recebe barras a partir do terminal MetaTrader 5, no intervalo de datas especificado.

copy_rates_range(

symbol,

timeframe,

date_from,

date_to

)

Parâmetros

symbol

[in] Nome do instrumento financeiro, por exemplo, "EURUSD". Parâmetro sem nome obrigatório.

timeframe

[in] Período gráfico para o qual são solicitadas as barras. É definido pelo valor a partir da enumeração TIMEFRAME. Parâmetro sem nome obrigatório.

date_from

[in] Data a partir da qual são solicitadas as barras. É definido pelo objeto datetime ou pelo número de segundos que passaram desde 1970.01.01. São usadas barras com tempo de abertura >= date_from. Parâmetro sem nome obrigatório.

date_to

[in] Data para a qual são solicitadas as barras. É definido pelo objeto datetime ou pelo número de segundos que passaram desde 1970.01.01. São usadas barras com tempo de abertura <= date_to. Parâmetro sem nome obrigatório.

Valor retornado

Retorna barras na forma de array numpy contendo colunas nomeadas time, open, high, low, close, tick_volume, spread e real_volume. Em caso de erro, retorna None, enquanto informações sobre o erro podem ser obtidas usando last_error().

Observação

Para mais informações, veja a função CopyRates().

O terminal MetaTrader 5 fornece barras apenas nos limites do histórico disponível para o usuário nos gráficos. O número de barras disponíveis para o usuário é definido nas configurações com o parâmetro "Máx. de barras no gráfico"

Python, ao criar um objeto datetime, usa o fuso horário local, enquanto o terminal MetaTrader 5 armazena o tempo de ticks e de abertura de barras no fuso horário UTC (sem deslocamento). Assim, para executar funções que usam tempo, deve-se criar um datetime no horário UTC. Os dados recebidos do terminal MetaTrader 5 têm hora UTC.

Exemplo:

from datetime import datetime

import MetaTrader5 as mt5

# exibimos dados sobre o pacote MetaTrader5

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)



# importamos o módulo pandas para exibir os dados recebidos na forma de uma tabela

import pandas as pd

pd.set_option('display.max_columns', 500) # número de colunas exibidas

pd.set_option('display.width', 1500) # max. largura para exibição da tabela

# importamos o módulo pytz para trabalhar com o fuso horário

import pytz



# estabelecemos a conexão ao MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# definimos o fuso horário como UTC

timezone = pytz.timezone("Etc/UTC")

# criamos o objeto datatime no fuso horário UTC para que não seja aplicado o deslocamento do fuso horário local

utc_from = datetime(2020, 1, 10, tzinfo=timezone)

utc_to = datetime(2020, 1, 11, hour = 13, tzinfo=timezone)

# obtemos as barras com USDJPY M5 no intervalo 2020.01.10 00:00 - 2020.01.11 13:00 no fuso horário UTC

rates = mt5.copy_rates_range("USDJPY", mt5.TIMEFRAME_M5, utc_from, utc_to)



# concluímos a conexão ao terminal MetaTrader 5

mt5.shutdown()

# exibimos cada elemento dos dados obtidos numa nova linha

print("Exibimos os dados obtidos como estão")

counter=0

for rate in rates:

counter+=1

if counter<=10:

print(rate)



# criamos a partir dos dados obtidos DataFrame

rates_frame = pd.DataFrame(rates)

# convertemos o tempo em segundos no formato datetime

rates_frame['time']=pd.to_datetime(rates_frame['time'], unit='s')



# exibimos dados

print("

Exibimos o dataframe com dados")

print(rates_frame.head(10))



Resultado:

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29



Exibimos os dados como eles são

(1578614400, 109.513, 109.527, 109.505, 109.521, 43, 2, 0)

(1578614700, 109.521, 109.549, 109.518, 109.543, 215, 8, 0)

(1578615000, 109.543, 109.543, 109.466, 109.505, 98, 10, 0)

(1578615300, 109.504, 109.534, 109.502, 109.517, 155, 8, 0)

(1578615600, 109.517, 109.539, 109.513, 109.527, 71, 4, 0)

(1578615900, 109.526, 109.537, 109.484, 109.52, 106, 9, 0)

(1578616200, 109.52, 109.524, 109.508, 109.51, 205, 7, 0)

(1578616500, 109.51, 109.51, 109.491, 109.496, 44, 8, 0)

(1578616800, 109.496, 109.509, 109.487, 109.5, 85, 5, 0)

(1578617100, 109.5, 109.504, 109.487, 109.489, 82, 7, 0)



Exibimos o dataframe com dados

time open high low close tick_volume spread real_volume

0 2020-01-10 00:00:00 109.513 109.527 109.505 109.521 43 2 0

1 2020-01-10 00:05:00 109.521 109.549 109.518 109.543 215 8 0

2 2020-01-10 00:10:00 109.543 109.543 109.466 109.505 98 10 0

3 2020-01-10 00:15:00 109.504 109.534 109.502 109.517 155 8 0

4 2020-01-10 00:20:00 109.517 109.539 109.513 109.527 71 4 0

5 2020-01-10 00:25:00 109.526 109.537 109.484 109.520 106 9 0

6 2020-01-10 00:30:00 109.520 109.524 109.508 109.510 205 7 0

7 2020-01-10 00:35:00 109.510 109.510 109.491 109.496 44 8 0

8 2020-01-10 00:40:00 109.496 109.509 109.487 109.500 85 5 0

9 2020-01-10 00:45:00 109.500 109.504 109.487 109.489 82 7 0

Veja também

CopyRates, copy_rates_from, copy_rates_range, copy_ticks_from, copy_ticks_range