iVolume

Retorna o valor do volume de tick (especificado pelo parâmetro shift) do gráfico correspondente.

long iVolume(

const string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

int shift

);

Parâmetros

symbol

[in] Nome simbólico do instrumento. NULL significa o símbolo atual.

timeframe

[in] Período. Pode ser um dos valores da enumeração ENUM_TIMEFRAMES. 0 significa o período do gráfico atual.

shift

[in] Índice do valor recebido do timeseries (deslocamento - número especificado de barras atrás - em relação à barra atual).

Valor de retorno

Valor do volume de tick da barra (indicado pelo parâmetro shift) do gráfico correspondente ou 0 no caso de erro. Para mais informações sobre o erro, deve-se chamar a função GetLastError().

Observação

A função sempre retorna dados relevantes, para isso, a cada chamada, faz uma solicitação aos timeseries para o símbolo/período especificado. Isso significa que, se não houver dados prontos na primeira chamada de função, preparar o resultado poderá levar algum tempo.

A função não armazena os resultados de chamadas anteriores, pois não há cache local para retorno rápido do valor.

Exemplo:

input int shift=0;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Function-event handler "tick" |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

datetime time = iTime(Symbol(),Period(),shift);

double open = iOpen(Symbol(),Period(),shift);

double high = iHigh(Symbol(),Period(),shift);

double low = iLow(Symbol(),Period(),shift);

double close = iClose(NULL,PERIOD_CURRENT,shift);

long volume= iVolume(Symbol(),0,shift);

int bars = iBars(NULL,0);



Comment(Symbol(),",",EnumToString(Period()),"

",

"Time: " ,TimeToString(time,TIME_DATE|TIME_SECONDS),"

",

"Open: " ,DoubleToString(open,Digits()),"

",

"High: " ,DoubleToString(high,Digits()),"

",

"Low: " ,DoubleToString(low,Digits()),"

",

"Close: " ,DoubleToString(close,Digits()),"

",

"Volume: ",IntegerToString(volume),"

",

"Bars: " ,IntegerToString(bars),"

"

);

}

Veja também

CopyTickVolume, CopyRates