IndicatorSetDouble

A função define o valor da propriedade do indicador correspondente. Propriedade do indicador deve ser do tipo double. Existem duas variantes da função.

Chamar especificando o identificador da propriedade.

bool IndicatorSetDouble(

int prop_id,

double prop_value

);

Chamar especificando o identificador e o modificador da propriedade.

bool IndicatorSetDouble(

int prop_id,

int prop_modifier,

double prop_value

)

Parâmetros

prop_id

[in] Identificador da propriedade do indicador. O valor pode ser um dos valores do enumerador ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_DOUBLE.

prop_modifier

[in] Modificador da propriedade específica. Somente as propriedades de nível requerem um modificador. A numeração dos níveis a partir do 0. Isso significa que a fim de definir a propriedade para o segundo nível, você precisa determinar 1 (menor que 1 quando usar a diretiva de compilação).

prop_value

[in] Valor de propriedade.

Valor do Retorno

Em caso de execução bem sucedida, retorna true, do contrário - false.

Observação

Numeração das propriedades (modificadores) começa a partir de 1 (um) quando usa a diretiva de #property, enquanto que a função usa numeração a partir de (zero). No caso do número de nível ser definido incorretamente, o visor do indicador pode ser diferente do pretendido.

Por exemplo, o primeiro valor para o indicador de nível de sub-janela separada pode ser ajustado de duas maneiras:

property indicator_level 1 50 - o valor 1 é utilizado para especificar o número de nível,

IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, 0 , 50) - 0 é usado para especificar o primeiro nível.

Exemplo: indicador inverte para baixo os valores máximo e mínimo da janela do indicador e os valores de níveis em que as linhas horizontais são colocadas.

#property indicator_separate_window

//--- define o valor máximo e mínimo para a janela do indicador

#property indicator_minimum 0

#property indicator_maximum 100

//--- visualiza três níveis horizontais na janela separada

#property indicator_level1 25

#property indicator_level2 50

#property indicator_level3 75

//--- definir a espessura dos níveis horizontais

#property indicator_levelwidth 1

//--- definir o estilo dos níveis horizontais

#property indicator_levelstyle STYLE_DOT

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de inicialização do indicador customizado |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- definir as descrições dos níveis horizontais

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"Primeiro Nível (índice 0)");

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"Segundo Nível (índice 1)");

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"Terceiro Nível (índice 2)");

//--- define o mome abreviado para o indicador

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"IndicatorSetDouble() Demo");

//--- definir a cor para cada nível

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,0,clrBlue);

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,1,clrGreen);

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,2,clrRed);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de iteração do indicador customizado |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int tick_counter=0;

static double level1=25,level2=50,level3=75;

static double max=100,min=0, shift=100;

//--- calcular ticks

tick_counter++;

//--- inverter os níveis a cada 10 tick

if(tick_counter%10==0)

{

//--- inverter sinal para os valores de nível

level1=-level1;

level2=-level2;

level3=-level3;

//--- inverter sinal para os valores máximos e mínimos

max-=shift;

min-=shift;

//--- inverter o valor de deslocamento

shift=-shift;

//--- definir novo valor para nível

IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,0,level1);

IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,1,level2);

IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,2,level3);

//--- definir novos valores máximo e mínimo na janela do indicador

Print("Set up max = ",max,", min = ",min);

IndicatorSetDouble(INDICATOR_MAXIMUM,max);

IndicatorSetDouble(INDICATOR_MINIMUM,min);

}

//--- valor retorno de prev_calculated para a próxima chamada

return(rates_total);

}

Também Veja

Exemplos de Estilos de Indicador, Conexão entre Propriedades do Indicador e Funções, Estilos de Desenho