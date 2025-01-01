- Estilos de Indicador em Exemplos
- Conexão entre Propriedades do Indicador e Funções
- SetIndexBuffer
- IndicatorSetDouble
- IndicatorSetInteger
- IndicatorSetString
- PlotIndexSetDouble
- PlotIndexSetInteger
- PlotIndexSetString
- PlotIndexGetInteger
IndicatorSetDouble
A função define o valor da propriedade do indicador correspondente. Propriedade do indicador deve ser do tipo double. Existem duas variantes da função.
Chamar especificando o identificador da propriedade.
|
bool IndicatorSetDouble(
Chamar especificando o identificador e o modificador da propriedade.
|
bool IndicatorSetDouble(
Parâmetros
prop_id
[in] Identificador da propriedade do indicador. O valor pode ser um dos valores do enumerador ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_DOUBLE.
prop_modifier
[in] Modificador da propriedade específica. Somente as propriedades de nível requerem um modificador. A numeração dos níveis a partir do 0. Isso significa que a fim de definir a propriedade para o segundo nível, você precisa determinar 1 (menor que 1 quando usar a diretiva de compilação).
prop_value
[in] Valor de propriedade.
Valor do Retorno
Em caso de execução bem sucedida, retorna true, do contrário - false.
Observação
Numeração das propriedades (modificadores) começa a partir de 1 (um) quando usa a diretiva de #property, enquanto que a função usa numeração a partir de (zero). No caso do número de nível ser definido incorretamente, o visor do indicador pode ser diferente do pretendido.
Por exemplo, o primeiro valor para o indicador de nível de sub-janela separada pode ser ajustado de duas maneiras:
- property indicator_level1 50 - o valor 1 é utilizado para especificar o número de nível,
- IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, 0, 50) - 0 é usado para especificar o primeiro nível.
Exemplo: indicador inverte para baixo os valores máximo e mínimo da janela do indicador e os valores de níveis em que as linhas horizontais são colocadas.
|
#property indicator_separate_window
Também Veja
Exemplos de Estilos de Indicador, Conexão entre Propriedades do Indicador e Funções, Estilos de Desenho