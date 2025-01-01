|
void OnStart()
{
//--- criar arrays
double one_dim[];
double four_dim[][10][5][2];
//--- tamanhos
int one_dim_size=25;
int reserve=20;
int four_dim_size=5;
//--- variáveis auxiliares
int size;
//--- alocar memória sem fazer backup
ArrayResize(one_dim,one_dim_size);
ArrayResize(four_dim,four_dim_size);
//--- 1. array unidimensional
Print("+==========================================================+");
Print("Tamanhos de arrays:");
Print("1. Array unidimensional");
size=ArraySize(one_dim);
PrintFormat("Tamanho dimensão zero = %d, Tamanho array = %d",one_dim_size,size);
//--- 2. array multidimensional
Print("2. Array multidimensional");
size=ArraySize(four_dim);
PrintFormat("Tamanho dimensão zero = %d, Tamanho array = %d",four_dim_size,size);
//--- tamanhos de dimensões
int d_1=ArrayRange(four_dim,1);
int d_2=ArrayRange(four_dim,2);
int d_3=ArrayRange(four_dim,3);
Print("Verificar:");
Print("Dimensão zero = Tamanho de array / (Primeira dimensão * Segunda dimensão * Terceira dimensão)");
PrintFormat("%d = %d / (%d * %d * %d)",size/(d_1*d_2*d_3),size,d_1,d_2,d_3);
//--- 3. array unidimensional com backup de memória
Print("3. Array unidimensional com backup de memória");
//--- dobro do valor
one_dim_size*=2;
//--- alocar memória com o backup
ArrayResize(one_dim,one_dim_size,reserve);
//--- imprimir o tamanho
size=ArraySize(one_dim);
PrintFormat("Tamanho com o backup = %d, Atual tamanho do array = %d",one_dim_size+reserve,size);
}