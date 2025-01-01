DocumentaçãoSeções
A função retorna o número de elementos de um array selecionado.

int  ArraySize(
   const void&  array[]    // array verificado
   );

Parâmetros

array[]

[in]  Array de qualquer tipo.

Valor do Retorno

Valor do tipo int.

Observação

Para um array de uma dimensão, o valor a ser retornado pela função ArraySize é igual ao de ArrayRange(array,0).

Exemplo:

void OnStart()
  {
//--- criar arrays
   double one_dim[];
   double four_dim[][10][5][2];
//--- tamanhos
   int one_dim_size=25;
   int reserve=20;
   int four_dim_size=5;
//--- variáveis auxiliares
   int size;
//--- alocar memória sem fazer backup
   ArrayResize(one_dim,one_dim_size);
   ArrayResize(four_dim,four_dim_size);
//--- 1. array unidimensional
   Print("+==========================================================+");
   Print("Tamanhos de arrays:");
   Print("1. Array unidimensional");
   size=ArraySize(one_dim);
   PrintFormat("Tamanho dimensão zero = %d, Tamanho array = %d",one_dim_size,size);
//--- 2. array multidimensional
   Print("2. Array multidimensional");
   size=ArraySize(four_dim);
   PrintFormat("Tamanho dimensão zero = %d, Tamanho array = %d",four_dim_size,size);
//--- tamanhos de dimensões
   int d_1=ArrayRange(four_dim,1);
   int d_2=ArrayRange(four_dim,2);
   int d_3=ArrayRange(four_dim,3);
   Print("Verificar:");
   Print("Dimensão zero = Tamanho de array / (Primeira dimensão * Segunda dimensão * Terceira dimensão)");
   PrintFormat("%d = %d / (%d * %d * %d)",size/(d_1*d_2*d_3),size,d_1,d_2,d_3);
//--- 3. array unidimensional com backup de memória
   Print("3. Array unidimensional com backup de memória");
//--- dobro do valor
   one_dim_size*=2;
//--- alocar memória com o backup
   ArrayResize(one_dim,one_dim_size,reserve);
//--- imprimir o tamanho
   size=ArraySize(one_dim);
   PrintFormat("Tamanho com o backup = %d, Atual tamanho do array = %d",one_dim_size+reserve,size);
  }