- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartNext
Retorna o ID do gráfico do próximo gráfico para um especificado.
|
long ChartNext(
Parâmetros
chart_id
[in] ID Gráfico. 0 (zero) não significa o quadro atual. 0 (zero) significa "retornar o ID do primeiro gráfico".
Valor do Retorno
ID Gráfico. Se este for o fim da lista de gráfico, ele retorna -1.
Exemplo:
|
//--- variáveis para ID gráfico