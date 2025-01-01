DocumentaçãoSeções
Referência MQL5
Operações de Gráficos
ChartNext 

ChartNext

Retorna o ID do gráfico do próximo gráfico para um especificado.

long  ChartNext(
   long  chart_id      // ID gráfico
   );

Parâmetros

chart_id

[in]  ID Gráfico. 0 (zero) não significa o quadro atual. 0 (zero) significa "retornar o ID do primeiro gráfico".

Valor do Retorno

ID Gráfico. Se este for o fim da lista de gráfico, ele retorna -1.

Exemplo:

//--- variáveis ​​para ID gráfico 
   long currChart,prevChart=ChartFirst();
   int i=0,limit=100;
   Print("ChartFirst =",ChartSymbol(prevChart)," ID =",prevChart);
   while(i<limit)// Temos certamente não mais do que 100 gráficos abertos
     {
      currChart=ChartNext(prevChart); // Obter o ID do novo gráfico usando o ID gráfico anterior
      if(currChart<0) break;          // Ter atingido o fim da lista de gráfico
      Print(i,ChartSymbol(currChart)," ID =",currChart);
      prevChart=currChart;// vamos salvar o ID do gráfico atual para o ChartNext()
      i++;// Não esqueça de aumentar o contador
     }