PlotIndexGetInteger

A função define o valor da propriedade correspondente da linha do indicador correspondente. A propriedade do indicador deve ser do tipo int, color, bool ou char. Existem 2 variantes da função.

Chamar indicando o identificador da propriedade.

int PlotIndexGetInteger(

int plot_index,

int prop_id,

);

Chamar indicando o identificador e o modificador da propriedade.

int PlotIndexGetInteger(

int plot_index,

int prop_id,

int prop_modifier

)

Parâmetros

plot_index

[in] Índice de plotagem gráfica

prop_id

[in] O valor pode ser um dos valores do enumerador ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER.

prop_modifier

[in] Modificador da propriedade específica. Propriedades de índice de cor apenas requerem um modificador.

Observação

Função é projetado para extrair as configurações do desenho da linha da indicador apropriada. A função trabalha em conjunto com a função PlotIndexSetInteger para copiar as propriedades de desenho de uma linha para outra.

Exemplo: um indicador que colore as velas dependendo do dia da semana. Cores para cada dia são criados de uma maneira programada.