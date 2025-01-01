- Estilos de Indicador em Exemplos
- Conexão entre Propriedades do Indicador e Funções
- SetIndexBuffer
- IndicatorSetDouble
- IndicatorSetInteger
- IndicatorSetString
- PlotIndexSetDouble
- PlotIndexSetInteger
- PlotIndexSetString
- PlotIndexGetInteger
PlotIndexGetInteger
A função define o valor da propriedade correspondente da linha do indicador correspondente. A propriedade do indicador deve ser do tipo int, color, bool ou char. Existem 2 variantes da função.
Chamar indicando o identificador da propriedade.
|
int PlotIndexGetInteger(
Chamar indicando o identificador e o modificador da propriedade.
|
int PlotIndexGetInteger(
Parâmetros
plot_index
[in] Índice de plotagem gráfica
prop_id
[in] O valor pode ser um dos valores do enumerador ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER.
prop_modifier
[in] Modificador da propriedade específica. Propriedades de índice de cor apenas requerem um modificador.
Observação
Função é projetado para extrair as configurações do desenho da linha da indicador apropriada. A função trabalha em conjunto com a função PlotIndexSetInteger para copiar as propriedades de desenho de uma linha para outra.
Exemplo: um indicador que colore as velas dependendo do dia da semana. Cores para cada dia são criados de uma maneira programada.
|
#property indicator_separate_window