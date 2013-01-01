FileIsExist

Verifica a existência de um arquivo.

bool FileIsExist(

const string file_name,

int common_flag=0

);

Parâmetros

file_name

[in] O nome do arquivo a ser verificado

common_flag=0

[in] Bandeira determinando a localização do arquivo. Se common_flag = FILE_COMMON, então o arquivo está localizado em uma pasta compartilhada para todos os terminais de cliente \Terminal\Common\Files. Caso contrário, o arquivo está localizado em uma pasta local.

Valor do Retorno

Retorna true, se o arquivo especificado existe.

Observação

Arquivo verificado pode vir a ser um subdiretório. Neste caso, FileIsExist() função retornará falso, enquanto o erro 5018 será registrada na variável _LastError - "Este é um diretório, não é um arquivo" (ver exemplo pela função FileFindFirst).

Por razões de segurança, o trabalho com arquivos é estritamente controlada na língua MQL5. Arquivos com que as operações de arquivo são conduzidas usando os meios MQL5, não podem estar fora da caixa de proteção do arquivo.

Se common_flag = FILE_COMMON, então a função procura o arquivo em uma pasta compartilhada por todos os terminais do cliente \Terminal\Common\Files, caso contrário, a função procura por um arquivo em uma pasta local (MQL5\Files ou MQL5\Tester\Files no caso de testes).

Exemplo:

//--- mostrar a janela de parâmetros de entrada quando do lançamento do script

#property script_show_inputs

//--- data para arquivos antigos

input datetime InpFilesDate=D'2013.01.01 00:00';

//+------------------------------------------------------------------+

//| Programa Script da função start (iniciar) |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string file_name; // variável para armazenar os nomes dos arquivos

string filter="*.txt"; // filtrar parar pesquisar os arquivos

datetime create_date; // data de criação do arquivo

string files[]; // lista de nome dos arquivos

int def_size=25; // tamanho do array por padrão

int size=0; // número de arquivos

//--- alocar memória para o array

ArrayResize(files,def_size);

//--- receber o manipulador de pesquisa na raiz da pasta local

long search_handle=FileFindFirst(filter,file_name);

//--- verificar se FileFindFirst() é executada com sucesso

if(search_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- pesquisando arquivos no loop

do

{

files[size]=file_name;

//--- aumentar o tamanho do array

size++;

if(size==def_size)

{

def_size+=25;

ArrayResize(files,def_size);

}

//--- redefinir o valor de erro

ResetLastError();

//--- receber a data de criação do arquivo

create_date=(datetime)FileGetInteger(file_name,FILE_CREATE_DATE,false);

//--- verificar se o arquivo é antigo

if(create_date<InpFilesDate)

{

PrintFormat("%s arquivo deletado!",file_name);

//--- deletado o arquivo antigo

FileDelete(file_name);

}

}

while(FileFindNext(search_handle,file_name));

//--- fechar o manipulador de pesquisa

FileFindClose(search_handle);

}

else

{

Print("Arquivo não encontrado!");

return;

}

//--- verificar quais os arquivos permanecem

PrintFormat("Resultados:");

for(int i=0;i<size;i++)

{

if(FileIsExist(files[i]))

PrintFormat("%s arquivo existe!",files[i]);

else

PrintFormat("%s arquivo deletado!",files[i]);

}

}

Também Veja

FileFindFirst