- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileIsExist
Verifica a existência de um arquivo.
bool FileIsExist(
Parâmetros
file_name
[in] O nome do arquivo a ser verificado
common_flag=0
[in] Bandeira determinando a localização do arquivo. Se common_flag = FILE_COMMON, então o arquivo está localizado em uma pasta compartilhada para todos os terminais de cliente \Terminal\Common\Files. Caso contrário, o arquivo está localizado em uma pasta local.
Valor do Retorno
Retorna true, se o arquivo especificado existe.
Observação
Arquivo verificado pode vir a ser um subdiretório. Neste caso, FileIsExist() função retornará falso, enquanto o erro 5018 será registrada na variável _LastError - "Este é um diretório, não é um arquivo" (ver exemplo pela função FileFindFirst).
Por razões de segurança, o trabalho com arquivos é estritamente controlada na língua MQL5. Arquivos com que as operações de arquivo são conduzidas usando os meios MQL5, não podem estar fora da caixa de proteção do arquivo.
Se common_flag = FILE_COMMON, então a função procura o arquivo em uma pasta compartilhada por todos os terminais do cliente \Terminal\Common\Files, caso contrário, a função procura por um arquivo em uma pasta local (MQL5\Files ou MQL5\Tester\Files no caso de testes).
Exemplo:
//--- mostrar a janela de parâmetros de entrada quando do lançamento do script
