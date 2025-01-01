#property description "O Expert Advisor demonstra como criar uma série de captura de tela atualizada"

#property description gráfico usando a função ChartScreenShot(). Por conveniência, o nome do arquivo é"

#property description "mostrando sobre o gráfico. A altura e a largura das imagens são definidas por meio de macros."



#define WIDTH 800 // ChartScreenShot() para Chamar a largura da imagem

#define HEIGHT 600 // ChartScreenShot() para Chamar a altura da imagem



//--- parâmetros de entrada

input int pictures=5; // O número de imagens em série

int mode=-1; // -1 denota uma mudança para a borda direita do gráfico, 1 para a esquerda

int bars_shift=300;// O número de barras de rolagem quando o gráfico está usando ChartNavigate()

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de inicialização do Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnInit()

{

//--- Desabilita gráfico autoscroll

ChartSetInteger(0,CHART_AUTOSCROLL,false);

//--- Definir o deslocamento da borda direita do gráfico

ChartSetInteger(0,CHART_SHIFT,true);

//--- Mostra uma castiçal (vela ou barra) do gráfico

ChartSetInteger(0,CHART_MODE,CHART_CANDLES);

//---

Print("Preparação do Expert Advisor está completada");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função tick (ponto) de um Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//---



}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função ChartEvent |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- Mostra o nome da função, chamar tempo e identificador de evento

Print(__FUNCTION__,TimeCurrent()," id=",id," mode=",mode);

//--- Manipular o evento CHARTEVENT_CLICK ("Um clique do mouse sobre o gráfico")

if(id==CHARTEVENT_CLICK)

{

//--- Deslocamento inicial para a borda do gráfico

int pos=0;

//--- Operação com a borda esquerda do gráfico

if(mode>0)

{

//--- Rolar o gráfico para a borda esquerda

ChartNavigate(0,CHART_BEGIN,pos);

for(int i=0;i<pictures;i++)

{

//--- Preparar o texto para mostrar no gráfico e um nome de arquivo

string name="ChartScreenShot"+"CHART_BEGIN"+string(pos)+".gif";

//--- Mostrar o nome no gráfico como um comentário

Comment(name);

//--- Salvar a captura de tela do gráfico em um arquivo no terminal_directory\MQL5\Files\

if(ChartScreenShot(0,name,WIDTH,HEIGHT,ALIGN_LEFT))

Print("Nós salvamos a captura de tela ",name);

//---

pos+=bars_shift;

//--- Dê tempo ao utilizador para olhar a nova parte nova do gráfico

Sleep(3000);

//--- Rolar o gráfico diante da atual posição do bars_shift bars para a direita

ChartNavigate(0,CHART_CURRENT_POS,bars_shift);

}

//--- Altere o modo para o oposto

mode*=-1;

}

else // Operação com a borda direita do gráfico

{

//--- Rolar o gráfico para a borda direita

ChartNavigate(0,CHART_END,pos);

for(int i=0;i<pictures;i++)

{

//--- Preparar o texto para mostrar no gráfico e um nome de arquivo

string name="ChartScreenShot"+"CHART_END"+string(pos)+".gif";

//--- Mostrar o nome no gráfico como um comentário

Comment(name);

//--- Salvar a captura de tela do gráfico em um arquivo no terminal_directory\MQL5\Files\

if(ChartScreenShot(0,name,WIDTH,HEIGHT,ALIGN_RIGHT))

Print("Nós salvamos a captura de tela ",name);

//---

pos+=bars_shift;

//--- Dê tempo ao utilizador para olhar a nova parte nova do gráfico

Sleep(3000);

//--- Rolar o gráfico diante da atual posição do bars_shift bars para a direita

ChartNavigate(0,CHART_CURRENT_POS,-bars_shift);

}

//--- Altere o modo para o oposto

mode*=-1;

}

} // End of CHARTEVENT_CLICK event handling

//--- Fim do manipulador (handler) OnChartEvent()

}