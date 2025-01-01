DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Elementos Básicos da LinguagemTipos de DadosTipos Reais (double, float) 

Tipos Reais (double, float)

Tipos Reais (ou tipos de ponto flutuante) representam valores com um parte fracionária. Na linguagem MQL5 existem dois tipos para números de ponto flutuante. O método de representação dos números reais na memória do computador é definido pelo padrão IEEE 754 e é independente de plataformas, sistemas operacionais ou linguagens de programação.

Tipo

Tamanho em bytes

Valor Positivo Mínimo

Valor Máximo

C++ Análogo

float

4

1.175494351e-38

3.402823466e+38

float

double

8

2.2250738585072014e-308

1.7976931348623158e+308

double

 

double

Tipo de número real double ocupa 64 bits (1 bit de sinal, 11 bits de expoente e 52 bits de mantissa).

float

Tipo de número real float ocupa 32 bits (1 bit de sinal, 8 bits de expoente e 23 bits de mantissa).

vector

Array unidimensional de números do tipo double. A memória de dados é alocada dinamicamente. As propriedades vetoriais podem ser obtidas por métodos, e o tamanho do vetor pode ser alterado. Nas funções de modelo é possível usar a notação vector<double>.

vectorf

Array unidimensional de números do tipo float, pode ser usado em vez de vector, se a perda de precisão não for importante. Nas funções de modelo é possível usar a notação vector<float>.

vectorc

Array unidimensional de números do tipo complex, é projetado para trabalhar com números complexos. Nas funções de modelo é possível usar a notação vector<complex>. No momento, as operações sobre vetores do tipo vectorc ainda não foram implementadas.

matrix

Uma matriz é um array bidimensional de números do tipo double. A memória para os elementos da matriz é alocada de forma dinâmica. As propriedades da matriz podem ser obtidas por métodos, e o tamanho do vetor pode ser alterado. Nas funções de modelo é possível usar a notação matrix<double>.

matrixf

Array de números bidimensional do tipo float, pode ser usado no lugar de matrix, se a perda de precisão não for importante. Nas funções de modelo, é possível usar a notação matrix<float>.

matrixc

Array de números bidimensional do tipo complex, é projetado para trabalhar com números complexos. Nas funções de modelo é possível usar a notação matrix<complex>. No momento, as operações sobre matrizes do tipo matrixc ainda não foram implementadas.

 

O nome double significa que a precisão destes números é duas vezes a precisão dos números do tipo float. Na maioria dos casos, o tipo double é o tipo mais conveniente. Em muitos casos a precisão limitada de números float não é suficiente. O motivo do tipo float ser ainda utilizado é a economia de memória (isto é importante para arrays grandes de números reais).

Constantes de ponto flutuante consistem de um parte inteira, um ponto (.) e a parte fracionária. As partes inteira e fracionária são seqüências de algarismos decimais.

Exemplos:

   double a=12.111;
   double b=-956.1007;
   float  c =0.0001;
   float  d =16;

Existe uma forma científica de escrever constantes reais, frequentemente este método de notação é mais compacta que a forma tradicional.

Exemplo:

   double c1=1.12123515e-25;
   double c2=0.000000000000000000000000112123515// 24 zeros após o ponto decimal
   
   Print("1. c1 =",DoubleToString(c1,16));
   // Resultado: 1. c1 = 0.0000000000000000
   
   Print("2. c1 =",DoubleToString(c1,-16));
   // Resultado: 2. c1 = 1.1212351499999999e-025
 
   Print("3. c2 =",DoubleToString(c2,-16));
   // Resultado: 3. c2 = 1.1212351499999999e-025

Deve-se lembrar que números reais são armazenados em memória com precisão limitada no sistema binário, apesar da notação decimal ser geralmente usada. É por isso que muitos números que são precisamente representados no sistema decimal só podem ser escritos como fração infinita no sistema binário.

Por exemplo, os números 0.3 e 0.7 são representados no computador como frações infinitas, enquanto o número 0.25 é armazenado de forma exata, porque ele representa uma potência de dois.

Neste sentido, recomenda-se fortemente não comparar dois números com igualdade, porque tal comparação não é correta.

Exemplo:

void OnStart()
  {
//---
   double three=3.0;
   double x,y,z;
   x=1/three;
   y=4/three;
   z=5/three;
   if(x+y==z) 
      Print("1/3 + 4/3 == 5/3");
   else 
      Print("1/3 + 4/3 != 5/3");
// Resultado: 1/3 + 4/3 != 5/3
  }

Se você ainda precisa comparar com igualdade dois números reais, então você pode fazer isso de duas maneiras diferentes. A primeira maneira é comparar a diferença entre dois números com alguma quantidade pequena que especifica a precisão da comparação.

Exemplo:

bool EqualDoubles(double d1,double d2,double epsilon)
  {
   if(epsilon<0) 
      epsilon=-epsilon;
//---
   if(d1-d2>epsilon) 
      return false;
   if(d1-d2<-epsilon) 
      return false;
//---
   return true;
  }
void OnStart()
  {
   double d_val=0.7;
   float  f_val=0.7;
   if(EqualDoubles(d_val,f_val,0.000000000000001)) 
      Print(d_val," equals ",f_val);
   else 
      Print("Diferente: d_val = ",DoubleToString(d_val,16),"  f_val = ",DoubleToString(f_val,16));
// Resultado: Diferente: d_val= 0.7000000000000000   f_val= 0.6999999880790710
  }

Note que o valor de epsilon no exemplo acima pode ser menor que a constante predefinida DBL_EPSILON. O valor desta constante é 2.2204460492503131e-016. A constante correspondente ao tipo float é FLT_EPSILON = 1.192092896e-07. O significado destes valores é o seguinte: é o menor valor que satisfaz a condição 1.0 + DBL_EPSILON! = 1.0 (para números do tipo float 1.0 + FLT_EPSILON! = 1.0).

A segunda maneira compara a diferença normalizada de dois números reais com zero. Não faz sentido comparar a diferença de números normalizados com zero, porque qualquer operação matemática com números normalizados dá um resultado não normalizado.

Exemplo:

bool CompareDoubles(double number1,double number2)
  {
   if(NormalizeDouble(number1-number2,8)==0) 
      return(true);
   else 
      return(false);
  }
void OnStart()
  {
   double d_val=0.3;
   float  f_val=0.3;
   if(CompareDoubles(d_val,f_val)) 
      Print(d_val," iguais ",f_val);
   else 
      Print("Diferente: d_val = ",DoubleToString(d_val,16),"  f_val = ",DoubleToString(f_val,16));
// Resultado: Diferente: d_val= 0.3000000000000000   f_val= 0.3000000119209290
  }

Algumas operações do co-processador matemático podem resultar em um número real inválido, o qual não pode ser usado em operações matemáticas e operações de comparação, porque o resultado de operações com números reais inválidos é indefinido. Por exemplo, quando tentar calcular o arco-seno de 2, o resultado é infinito negativo.

Exemplo:

   double abnormal = MathArcsin(2.0);
   Print("MathArcsin(2.0) =",abnormal);
// Resulto:  MathArcsin(2.0) = -1.#IND

Além do menos infinito, existe o mais infinito e o NaN (not a number). Para determinar se um número é inválido, você pode usar MathIsValidNumber(). De acordo com o padrão IEEE, eles tem uma representação de máquina especial. Por exemplo, mais infinito para o tipo double tem a representação binária de 0x7FF0 0000 0000 0000.

Exemplos:

struct str1
  {
   double d;
  };
struct str2
  {
   long l;
  };
 
//--- Começo
   str1 s1;
   str2 s2;
//---
   s1.d=MathArcsin(2.0);        // Obtém o número inválido -1.#IND
   s2=s1;
   printf("1.  %f %I64X",s1.d,s2.l);
//---
   s2.l=0xFFFF000000000000;     // número inválido -1.#QNAN
   s1=s2;
   printf("2.  %f %I64X",s1.d,s2.l);
//---
   s2.l=0x7FF7000000000000;     // maior sem-número SNaN
   s1=s2;
   printf("3.   %f %I64X",s1.d,s2.l);
//---
   s2.l=0x7FF8000000000000;     // menor sem-número QNaN
   s1=s2;
   printf("4.   %f %I64X",s1.d,s2.l);
//---
   s2.l=0x7FFF000000000000;     // maior sem-número QNaN
   s1=s2;
   printf("5.   %f %I64X",s1.d,s2.l);
//---
   s2.l=0x7FF0000000000000;     // // Infinito positivo 1.#INF e menor sem-número SNaN
   s1=s2;
   printf("6.   %f %I64X",s1.d,s2.l);
//---
   s2.l=0xFFF0000000000000;     // Infinito negativo -1.#INF
   s1=s2;
   printf("7.  %f %I64X",s1.d,s2.l);
//---
   s2.l=0x8000000000000000;     // Zero negativo -0.0
   s1=s2;
   printf("8.  %f %I64X",s1.d,s2.l);
//---
   s2.l=0x3FE0000000000000;     // 0.5
   s1=s2;
   printf("9.   %f %I64X",s1.d,s2.l);
//---
   s2.l=0x3FF0000000000000;     // 1.0
   s1=s2;
   printf("10.  %f %I64X",s1.d,s2.l);
//---
   s2.l=0x7FEFFFFFFFFFFFFF;     // Maior número normalizado (MAX_DBL)
   s1=s2;
   printf("11.  %.16e %I64X",s1.d,s2.l);
//---
   s2.l=0x0010000000000000;     // Menor normalizado positivo (MIN_DBL)
   s1=s2;
   printf("12.  %.16e %.16I64X",s1.d,s2.l);
//---
   s1.d=0.7;                    // Mostra que o número 0.7 é uma fração sem fim
   s2=s1;
   printf("13.  %.16e %.16I64X",s1.d,s2.l);
/*
1.  -1.#IND00 FFF8000000000000
2.  -1.#QNAN0 FFFF000000000000
3.   1.#SNAN0 7FF7000000000000
4.   1.#QNAN0 7FF8000000000000
5.   1.#QNAN0 7FFF000000000000
6.   1.#INF00 7FF0000000000000
7.  -1.#INF00 FFF0000000000000
8.  -0.000000 8000000000000000
9.   0.500000 3FE0000000000000
10.  1.000000 3FF0000000000000
11.  1.7976931348623157e+308 7FEFFFFFFFFFFFFF
12.  2.2250738585072014e-308 0010000000000000
13.  6.9999999999999996e-001 3FE6666666666666 
*/

Também Veja

DoubleToString, NormalizeDouble, Constantes de Tipos Numéricos