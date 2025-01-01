Tipos Reais (double, float)

Tipos Reais (ou tipos de ponto flutuante) representam valores com um parte fracionária. Na linguagem MQL5 existem dois tipos para números de ponto flutuante. O método de representação dos números reais na memória do computador é definido pelo padrão IEEE 754 e é independente de plataformas, sistemas operacionais ou linguagens de programação.

Tipo Tamanho em bytes Valor Positivo Mínimo Valor Máximo C++ Análogo float 4 1.175494351e-38 3.402823466e+38 float double 8 2.2250738585072014e-308 1.7976931348623158e+308 double

double

Tipo de número real double ocupa 64 bits (1 bit de sinal, 11 bits de expoente e 52 bits de mantissa).

float

Tipo de número real float ocupa 32 bits (1 bit de sinal, 8 bits de expoente e 23 bits de mantissa).

vector

Array unidimensional de números do tipo double. A memória de dados é alocada dinamicamente. As propriedades vetoriais podem ser obtidas por métodos, e o tamanho do vetor pode ser alterado. Nas funções de modelo é possível usar a notação vector<double>.

vectorf

Array unidimensional de números do tipo float, pode ser usado em vez de vector, se a perda de precisão não for importante. Nas funções de modelo é possível usar a notação vector<float>.

vectorc

Array unidimensional de números do tipo complex, é projetado para trabalhar com números complexos. Nas funções de modelo é possível usar a notação vector<complex>. No momento, as operações sobre vetores do tipo vectorc ainda não foram implementadas.

matrix

Uma matriz é um array bidimensional de números do tipo double. A memória para os elementos da matriz é alocada de forma dinâmica. As propriedades da matriz podem ser obtidas por métodos, e o tamanho do vetor pode ser alterado. Nas funções de modelo é possível usar a notação matrix<double>.

matrixf

Array de números bidimensional do tipo float, pode ser usado no lugar de matrix, se a perda de precisão não for importante. Nas funções de modelo, é possível usar a notação matrix<float>.

matrixc

Array de números bidimensional do tipo complex, é projetado para trabalhar com números complexos. Nas funções de modelo é possível usar a notação matrix<complex>. No momento, as operações sobre matrizes do tipo matrixc ainda não foram implementadas.

O nome double significa que a precisão destes números é duas vezes a precisão dos números do tipo float. Na maioria dos casos, o tipo double é o tipo mais conveniente. Em muitos casos a precisão limitada de números float não é suficiente. O motivo do tipo float ser ainda utilizado é a economia de memória (isto é importante para arrays grandes de números reais).

Constantes de ponto flutuante consistem de um parte inteira, um ponto (.) e a parte fracionária. As partes inteira e fracionária são seqüências de algarismos decimais.

Exemplos:

double a=12.111;

double b=-956.1007;

float c =0.0001;

float d =16;

Existe uma forma científica de escrever constantes reais, frequentemente este método de notação é mais compacta que a forma tradicional.

Exemplo:

double c1=1.12123515e-25;

double c2=0.000000000000000000000000112123515; // 24 zeros após o ponto decimal



Print("1. c1 =",DoubleToString(c1,16));

// Resultado: 1. c1 = 0.0000000000000000



Print("2. c1 =",DoubleToString(c1,-16));

// Resultado: 2. c1 = 1.1212351499999999e-025



Print("3. c2 =",DoubleToString(c2,-16));

// Resultado: 3. c2 = 1.1212351499999999e-025

Deve-se lembrar que números reais são armazenados em memória com precisão limitada no sistema binário, apesar da notação decimal ser geralmente usada. É por isso que muitos números que são precisamente representados no sistema decimal só podem ser escritos como fração infinita no sistema binário.

Por exemplo, os números 0.3 e 0.7 são representados no computador como frações infinitas, enquanto o número 0.25 é armazenado de forma exata, porque ele representa uma potência de dois.

Neste sentido, recomenda-se fortemente não comparar dois números com igualdade, porque tal comparação não é correta.

Exemplo:

void OnStart()

{

//---

double three=3.0;

double x,y,z;

x=1/three;

y=4/three;

z=5/three;

if(x+y==z)

Print("1/3 + 4/3 == 5/3");

else

Print("1/3 + 4/3 != 5/3");

// Resultado: 1/3 + 4/3 != 5/3

}

Se você ainda precisa comparar com igualdade dois números reais, então você pode fazer isso de duas maneiras diferentes. A primeira maneira é comparar a diferença entre dois números com alguma quantidade pequena que especifica a precisão da comparação.

Exemplo:

bool EqualDoubles(double d1,double d2,double epsilon)

{

if(epsilon<0)

epsilon=-epsilon;

//---

if(d1-d2>epsilon)

return false;

if(d1-d2<-epsilon)

return false;

//---

return true;

}

void OnStart()

{

double d_val=0.7;

float f_val=0.7;

if(EqualDoubles(d_val,f_val,0.000000000000001))

Print(d_val," equals ",f_val);

else

Print("Diferente: d_val = ",DoubleToString(d_val,16)," f_val = ",DoubleToString(f_val,16));

// Resultado: Diferente: d_val= 0.7000000000000000 f_val= 0.6999999880790710

}

Note que o valor de epsilon no exemplo acima pode ser menor que a constante predefinida DBL_EPSILON. O valor desta constante é 2.2204460492503131e-016. A constante correspondente ao tipo float é FLT_EPSILON = 1.192092896e-07. O significado destes valores é o seguinte: é o menor valor que satisfaz a condição 1.0 + DBL_EPSILON! = 1.0 (para números do tipo float 1.0 + FLT_EPSILON! = 1.0).

A segunda maneira compara a diferença normalizada de dois números reais com zero. Não faz sentido comparar a diferença de números normalizados com zero, porque qualquer operação matemática com números normalizados dá um resultado não normalizado.

Exemplo:

bool CompareDoubles(double number1,double number2)

{

if(NormalizeDouble(number1-number2,8)==0)

return(true);

else

return(false);

}

void OnStart()

{

double d_val=0.3;

float f_val=0.3;

if(CompareDoubles(d_val,f_val))

Print(d_val," iguais ",f_val);

else

Print("Diferente: d_val = ",DoubleToString(d_val,16)," f_val = ",DoubleToString(f_val,16));

// Resultado: Diferente: d_val= 0.3000000000000000 f_val= 0.3000000119209290

}

Algumas operações do co-processador matemático podem resultar em um número real inválido, o qual não pode ser usado em operações matemáticas e operações de comparação, porque o resultado de operações com números reais inválidos é indefinido. Por exemplo, quando tentar calcular o arco-seno de 2, o resultado é infinito negativo.

Exemplo:

double abnormal = MathArcsin(2.0);

Print("MathArcsin(2.0) =",abnormal);

// Resulto: MathArcsin(2.0) = -1.#IND

Além do menos infinito, existe o mais infinito e o NaN (not a number). Para determinar se um número é inválido, você pode usar MathIsValidNumber(). De acordo com o padrão IEEE, eles tem uma representação de máquina especial. Por exemplo, mais infinito para o tipo double tem a representação binária de 0x7FF0 0000 0000 0000.

Exemplos:

struct str1

{

double d;

};

struct str2

{

long l;

};



//--- Começo

str1 s1;

str2 s2;

//---

s1.d=MathArcsin(2.0); // Obtém o número inválido -1.#IND

s2=s1;

printf("1. %f %I64X",s1.d,s2.l);

//---

s2.l=0xFFFF000000000000; // número inválido -1.#QNAN

s1=s2;

printf("2. %f %I64X",s1.d,s2.l);

//---

s2.l=0x7FF7000000000000; // maior sem-número SNaN

s1=s2;

printf("3. %f %I64X",s1.d,s2.l);

//---

s2.l=0x7FF8000000000000; // menor sem-número QNaN

s1=s2;

printf("4. %f %I64X",s1.d,s2.l);

//---

s2.l=0x7FFF000000000000; // maior sem-número QNaN

s1=s2;

printf("5. %f %I64X",s1.d,s2.l);

//---

s2.l=0x7FF0000000000000; // // Infinito positivo 1.#INF e menor sem-número SNaN

s1=s2;

printf("6. %f %I64X",s1.d,s2.l);

//---

s2.l=0xFFF0000000000000; // Infinito negativo -1.#INF

s1=s2;

printf("7. %f %I64X",s1.d,s2.l);

//---

s2.l=0x8000000000000000; // Zero negativo -0.0

s1=s2;

printf("8. %f %I64X",s1.d,s2.l);

//---

s2.l=0x3FE0000000000000; // 0.5

s1=s2;

printf("9. %f %I64X",s1.d,s2.l);

//---

s2.l=0x3FF0000000000000; // 1.0

s1=s2;

printf("10. %f %I64X",s1.d,s2.l);

//---

s2.l=0x7FEFFFFFFFFFFFFF; // Maior número normalizado (MAX_DBL)

s1=s2;

printf("11. %.16e %I64X",s1.d,s2.l);

//---

s2.l=0x0010000000000000; // Menor normalizado positivo (MIN_DBL)

s1=s2;

printf("12. %.16e %.16I64X",s1.d,s2.l);

//---

s1.d=0.7; // Mostra que o número 0.7 é uma fração sem fim

s2=s1;

printf("13. %.16e %.16I64X",s1.d,s2.l);

/*

1. -1.#IND00 FFF8000000000000

2. -1.#QNAN0 FFFF000000000000

3. 1.#SNAN0 7FF7000000000000

4. 1.#QNAN0 7FF8000000000000

5. 1.#QNAN0 7FFF000000000000

6. 1.#INF00 7FF0000000000000

7. -1.#INF00 FFF0000000000000

8. -0.000000 8000000000000000

9. 0.500000 3FE0000000000000

10. 1.000000 3FF0000000000000

11. 1.7976931348623157e+308 7FEFFFFFFFFFFFFF

12. 2.2250738585072014e-308 0010000000000000

13. 6.9999999999999996e-001 3FE6666666666666

*/

Também Veja

DoubleToString, NormalizeDouble, Constantes de Tipos Numéricos