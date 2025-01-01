- Tipos Inteiros
- Tipos Reais (double, float)
- Números complexos (complex)
- Tipo string
- Estruturas, Classes e Interfaces
- Objeto Array Dinâmico
- Matrizes e vetores
- Conversão de Tipo (Typecasting)
- Tipo void e constante NULL
- Tipos personalizados
- Ponteiros de Objeto
- Referência, Modificador & e Palavra-chave this
Tipos Reais (double, float)
Tipos Reais (ou tipos de ponto flutuante) representam valores com um parte fracionária. Na linguagem MQL5 existem dois tipos para números de ponto flutuante. O método de representação dos números reais na memória do computador é definido pelo padrão IEEE 754 e é independente de plataformas, sistemas operacionais ou linguagens de programação.
|
Tipo
|
Tamanho em bytes
|
Valor Positivo Mínimo
|
Valor Máximo
|
C++ Análogo
|
float
|
4
|
1.175494351e-38
|
3.402823466e+38
|
float
|
double
|
8
|
2.2250738585072014e-308
|
1.7976931348623158e+308
|
double
double
Tipo de número real double ocupa 64 bits (1 bit de sinal, 11 bits de expoente e 52 bits de mantissa).
float
Tipo de número real float ocupa 32 bits (1 bit de sinal, 8 bits de expoente e 23 bits de mantissa).
vector
Array unidimensional de números do tipo double. A memória de dados é alocada dinamicamente. As propriedades vetoriais podem ser obtidas por métodos, e o tamanho do vetor pode ser alterado. Nas funções de modelo é possível usar a notação vector<double>.
vectorf
Array unidimensional de números do tipo float, pode ser usado em vez de vector, se a perda de precisão não for importante. Nas funções de modelo é possível usar a notação vector<float>.
vectorc
Array unidimensional de números do tipo complex, é projetado para trabalhar com números complexos. Nas funções de modelo é possível usar a notação vector<complex>. No momento, as operações sobre vetores do tipo vectorc ainda não foram implementadas.
matrix
Uma matriz é um array bidimensional de números do tipo double. A memória para os elementos da matriz é alocada de forma dinâmica. As propriedades da matriz podem ser obtidas por métodos, e o tamanho do vetor pode ser alterado. Nas funções de modelo é possível usar a notação matrix<double>.
matrixf
Array de números bidimensional do tipo float, pode ser usado no lugar de matrix, se a perda de precisão não for importante. Nas funções de modelo, é possível usar a notação matrix<float>.
matrixc
Array de números bidimensional do tipo complex, é projetado para trabalhar com números complexos. Nas funções de modelo é possível usar a notação matrix<complex>. No momento, as operações sobre matrizes do tipo matrixc ainda não foram implementadas.
O nome double significa que a precisão destes números é duas vezes a precisão dos números do tipo float. Na maioria dos casos, o tipo double é o tipo mais conveniente. Em muitos casos a precisão limitada de números float não é suficiente. O motivo do tipo float ser ainda utilizado é a economia de memória (isto é importante para arrays grandes de números reais).
Constantes de ponto flutuante consistem de um parte inteira, um ponto (.) e a parte fracionária. As partes inteira e fracionária são seqüências de algarismos decimais.
Exemplos:
|
double a=12.111;
Existe uma forma científica de escrever constantes reais, frequentemente este método de notação é mais compacta que a forma tradicional.
Exemplo:
|
double c1=1.12123515e-25;
Deve-se lembrar que números reais são armazenados em memória com precisão limitada no sistema binário, apesar da notação decimal ser geralmente usada. É por isso que muitos números que são precisamente representados no sistema decimal só podem ser escritos como fração infinita no sistema binário.
Por exemplo, os números 0.3 e 0.7 são representados no computador como frações infinitas, enquanto o número 0.25 é armazenado de forma exata, porque ele representa uma potência de dois.
Neste sentido, recomenda-se fortemente não comparar dois números com igualdade, porque tal comparação não é correta.
Exemplo:
|
void OnStart()
Se você ainda precisa comparar com igualdade dois números reais, então você pode fazer isso de duas maneiras diferentes. A primeira maneira é comparar a diferença entre dois números com alguma quantidade pequena que especifica a precisão da comparação.
Exemplo:
|
bool EqualDoubles(double d1,double d2,double epsilon)
Note que o valor de epsilon no exemplo acima pode ser menor que a constante predefinida DBL_EPSILON. O valor desta constante é 2.2204460492503131e-016. A constante correspondente ao tipo float é FLT_EPSILON = 1.192092896e-07. O significado destes valores é o seguinte: é o menor valor que satisfaz a condição 1.0 + DBL_EPSILON! = 1.0 (para números do tipo float 1.0 + FLT_EPSILON! = 1.0).
A segunda maneira compara a diferença normalizada de dois números reais com zero. Não faz sentido comparar a diferença de números normalizados com zero, porque qualquer operação matemática com números normalizados dá um resultado não normalizado.
Exemplo:
|
bool CompareDoubles(double number1,double number2)
Algumas operações do co-processador matemático podem resultar em um número real inválido, o qual não pode ser usado em operações matemáticas e operações de comparação, porque o resultado de operações com números reais inválidos é indefinido. Por exemplo, quando tentar calcular o arco-seno de 2, o resultado é infinito negativo.
Exemplo:
|
double abnormal = MathArcsin(2.0);
Além do menos infinito, existe o mais infinito e o NaN (not a number). Para determinar se um número é inválido, você pode usar MathIsValidNumber(). De acordo com o padrão IEEE, eles tem uma representação de máquina especial. Por exemplo, mais infinito para o tipo double tem a representação binária de 0x7FF0 0000 0000 0000.
Exemplos:
|
struct str1
Também Veja
DoubleToString, NormalizeDouble, Constantes de Tipos Numéricos