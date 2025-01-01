ResourceCreate

Criar um recurso de imagem baseado em um conjunto de dados. Existe duas variantes da função:

Criando um recurso baseado em um arquivo

bool ResourceCreate(

const string resource_name,

const string path

);

Criando um recurso baseado em um array de pixels

bool ResourceCreate(

const string resource_name,

const uint& data[],

uint img_width,

uint img_height,

uint data_xoffset,

uint data_yoffset,

uint data_width,

ENUM_COLOR_FORMAT color_format

);

Parâmetros

resource_name

[in] Nome do recurso.

data[][]

[in] Um array de uma dimensão ou duas dimensões de cores para criar uma imagem completa.

img_width

[in] A largura da área da imagem retangular em pixels para ser colocada no recurso na forma de uma imagem. Ela não pode ser maior que o valor data_width.

img_height

[in] A altura da área da imagem retangular em pixels para ser colocada no recurso na forma de uma imagem.

data_xoffset

[in] O deslocamento horizontal para direita da área retangular da imagem.

data_yoffset

[in] O deslocamento vertical para baixa da área retangular da imagem.

data_width

[in] Requerido somente para arrays de uma dimensão. Denota a largura total da imagem a partir do conjunto de dados. Se data_width=0, é assumido ser igual a img_width. Para arrays bidimensionais o parâmetro é ignorado e é assumido como sendo igual à segunda dimensão do array data[].

color_format

[in] Método de processamento de cor, a partir de um valor da enumeração ENUM_COLOR_FORMAT.

Valor do Retorno

Retorna true se bem sucedido, caso contrário false. Para obter informações sobre o erro chame a função GetLastError(). Os seguintes erros podem ocorrer:

4015 — ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED (nomes idênticos do recurso dinâmico e estático

4016 — ERR_RESOURCE_NOT_FOUND (o recurso não foi encontrado)

4017 — ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE (este tipo de recurso não é suportado)

4018 — ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG (o nome do recurso é muito longo)

Observação

Se a segunda versão da função é chamada para criar o mesmo recurso com largura, altura e parâmetros de deslocamento diferentes, ela não cria um novo recurso, mas simplesmente atualiza o recurso existente.

A primeira versão da função é usada para carregar imagens e sons a partir de arquivos, e a segunda versão é usada somente para a criação dinâmica de imagens.

Imagens devem estar no formato BMP com um profundidade de cor de 24 ou 32 bits. Sons podem somente ser no formato WAV. O tamanho do recurso não deve exceder 16 Mb.



ENUM_COLOR_FORMAT

Identifier Descrição COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA O componente do canal alfa é ignorado COLOR_FORMAT_ARGB_RAW Componentes de cor não são tratados pelo terminal (devem ser corretamente definidos pelo usuário) COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE Componentes de cor são tratados pelo terminal

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Atualiza os dados do recurso gráfico |

//+------------------------------------------------------------------+

void Update(const string res_name,const uint &pixel_data[],const uint width,const uint height,const bool redraw)

{

//--- Se forem passados tamanhos nulos, saímos

if(width==0 || height==0)

return;

//--- Atualizamos os dados do recurso e redesenhamos o gráfico

if(ResourceCreate(res_name,pixel_data,width,height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw)

ChartRedraw();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- declaramos os parâmetros do recurso gráfico

string rc_name="Resource";

uint rc_width=100;

uint rc_height=100;

uint rc_data[];

uint rc_size=rc_width*rc_height;



ResetLastError();

//--- definimos o tamanho do array de pixels

if(ArrayResize(rc_data,rc_size)!=rc_size)

{

Print("ArrayResize() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- preenchemos o array de pixels com cor transparente e com base nele criamos um recurso gráfico

ArrayInitialize(rc_data,0x00FFFFFF);

if(!ResourceCreate(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))

{

Print("ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

Print("Size of created recource array: ",rc_data.Size());



//--- verificamos o recurso gráfico criado

//--- obtemos os dados de tempo e preço da barra atual

MqlTick tick={};

if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))

{

Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- criamos um objeto "Desenho" nas coordenadas de preço e tempo do último tick

string obj_name="Bitmap";

if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP,0,tick.time,tick.bid))

{

Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- definimos para o objeto-desenho a largura e a altura iguais às do recurso gráfico.

//--- definimos o ponto de ancoragem do objeto pelo seu centro.

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XSIZE,rc_width);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YSIZE,rc_height);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);

//--- especificamos para o objeto-desenho o arquivo de imagem do recurso gráfico criado anteriormente

//--- Neste caso, para indicar o nome do recurso gráfico usado, deve-se escrever "::" antes de seu nome

ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"::"+rc_name);



//--- definimos a cor DodgerBlue com transparência de 200

uint clr=ColorToARGB(clrDodgerBlue,200);

//--- preenchemos com a cor definida todo o array de pixels do recurso gráfico

ArrayInitialize(rc_data,clr);

//--- atualizamos os dados do recurso gráfico

Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);

}

