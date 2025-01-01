- Alert
ResourceCreate
Criar um recurso de imagem baseado em um conjunto de dados. Existe duas variantes da função:
Criando um recurso baseado em um arquivo
|
bool ResourceCreate(
Criando um recurso baseado em um array de pixels
|
bool ResourceCreate(
Parâmetros
resource_name
[in] Nome do recurso.
data[][]
[in] Um array de uma dimensão ou duas dimensões de cores para criar uma imagem completa.
img_width
[in] A largura da área da imagem retangular em pixels para ser colocada no recurso na forma de uma imagem. Ela não pode ser maior que o valor data_width.
img_height
[in] A altura da área da imagem retangular em pixels para ser colocada no recurso na forma de uma imagem.
data_xoffset
[in] O deslocamento horizontal para direita da área retangular da imagem.
data_yoffset
[in] O deslocamento vertical para baixa da área retangular da imagem.
data_width
[in] Requerido somente para arrays de uma dimensão. Denota a largura total da imagem a partir do conjunto de dados. Se data_width=0, é assumido ser igual a img_width. Para arrays bidimensionais o parâmetro é ignorado e é assumido como sendo igual à segunda dimensão do array data[].
color_format
[in] Método de processamento de cor, a partir de um valor da enumeração ENUM_COLOR_FORMAT.
Valor do Retorno
Retorna true se bem sucedido, caso contrário false. Para obter informações sobre o erro chame a função GetLastError(). Os seguintes erros podem ocorrer:
- 4015 — ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED (nomes idênticos do recurso dinâmico e estático)
- 4016 — ERR_RESOURCE_NOT_FOUND (o recurso não foi encontrado)
- 4017 — ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE (este tipo de recurso não é suportado)
- 4018 — ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG (o nome do recurso é muito longo)
Observação
Se a segunda versão da função é chamada para criar o mesmo recurso com largura, altura e parâmetros de deslocamento diferentes, ela não cria um novo recurso, mas simplesmente atualiza o recurso existente.
A primeira versão da função é usada para carregar imagens e sons a partir de arquivos, e a segunda versão é usada somente para a criação dinâmica de imagens.
Imagens devem estar no formato BMP com um profundidade de cor de 24 ou 32 bits. Sons podem somente ser no formato WAV. O tamanho do recurso não deve exceder 16 Mb.
|
Identifier
|
Descrição
|
COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA
|
O componente do canal alfa é ignorado
|
COLOR_FORMAT_ARGB_RAW
|
Componentes de cor não são tratados pelo terminal (devem ser corretamente definidos pelo usuário)
|
COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE
|
Componentes de cor são tratados pelo terminal
Exemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Também Veja
Recursos, ObjectCreate(), ObjectSetString(), OBJPROP_BMPFILE