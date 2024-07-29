//+------------------------------------------------------------------+

//| CustomRatesReplace.mq5 |

//| Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#define CUSTOM_SYMBOL_NAME Symbol()+".C" // nome do símbolo personalizado

#define CUSTOM_SYMBOL_PATH "Forex" // nome do grupo onde o símbolo será criado

#define CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN Symbol() // nome do símbolo usado como base para a criação do símbolo personalizado



#define DATARATES_COUNT 4 // número de barras a serem exibidas no log



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- obtemos o código de erro ao criar o símbolo personalizado

int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_PATH, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);



//--- se o código de erro não for 0 (criação bem-sucedida do símbolo) e não for 5304 (símbolo já criado), saímos.

if(create!=0 && create!=5304)

return;



//--- obtemos o número de barras do símbolo padrão

int bars=Bars(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, PERIOD_M1);



//--- obtemos os dados de todas as barras do timeframe de minutos de um símbolo padrão no array MqlRates

MqlRates rates[]={};

ResetLastError();

if(CopyRates(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, PERIOD_M1, 0, bars, rates)!=bars)

{

PrintFormat("CopyRates(%s, PERIOD_M1, 0, %d) failed. Error %d", CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, bars, GetLastError());

return;

}



//--- definimos os dados copiados para o histórico de minutos do símbolo personalizado

ResetLastError();

if(CustomRatesUpdate(CUSTOM_SYMBOL_NAME, rates)<0)

{

PrintFormat("CustomRatesUpdate(%s) failed. Error %d", CUSTOM_SYMBOL_NAME, GetLastError());

return;

}



//--- após atualizar os dados históricos, obtemos o número de barras do símbolo personalizado

bars=Bars(CUSTOM_SYMBOL_NAME, PERIOD_M1);



//--- obtemos os dados de todas as barras do timeframe de minutos do símbolo personalizado no array MqlRates

ResetLastError();

if(CopyRates(CUSTOM_SYMBOL_NAME, PERIOD_M1, 0, bars, rates)!=bars)

{

PrintFormat("CopyRates(%s, PERIOD_M1, 0, %d) failed. Error %d", CUSTOM_SYMBOL_NAME, bars, GetLastError());

return;

}



//--- imprimimos no log as últimas barras DATARATES_COUNT do histórico de minutos do símbolo personalizado

int digits=(int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_DIGITS);

PrintFormat("Last %d bars of the custom symbol's minute history:", DATARATES_COUNT);

ArrayPrint(rates, digits, NULL, bars-DATARATES_COUNT, DATARATES_COUNT);



//--- alteramos as duas penúltimas barras de dados no histórico de minutos do símbolo personalizado

datetime time_from= rates[bars-3].time;

datetime time_to = rates[bars-2].time;



//--- no array rates, fazemos todos os preços das duas penúltimas barras iguais aos preços de abertura dessas barras

rates[bars-3].high=rates[bars-3].open;

rates[bars-3].low=rates[bars-3].open;

rates[bars-3].close=rates[bars-3].open;



rates[bars-2].high=rates[bars-2].open;

rates[bars-2].low=rates[bars-2].open;

rates[bars-2].close=rates[bars-2].open;



//--- substituímos as barras existentes com os dados do array rates modificado

ResetLastError();

int replaced=CustomRatesUpdate(CUSTOM_SYMBOL_NAME, rates);

if(replaced<0)

{

PrintFormat("CustomRatesUpdate(%s) failed. Error %d", CUSTOM_SYMBOL_NAME, GetLastError());

return;

}



//--- após alterar duas barras de dados históricos, obtemos novamente o número de barras do símbolo personalizado

bars=Bars(CUSTOM_SYMBOL_NAME, PERIOD_M1);



//--- obtemos novamente os dados de todas as barras do timeframe de minutos do símbolo personalizado

ResetLastError();

if(CopyRates(CUSTOM_SYMBOL_NAME, PERIOD_M1, 0, bars, rates)!=bars)

{

PrintFormat("CopyRates(%s, PERIOD_M1, 0, %d) failed. Error %d", CUSTOM_SYMBOL_NAME, bars, GetLastError());

return;

}



//--- imprimimos no log as últimas barras DATARATES_COUNT do histórico de minutos atualizado do símbolo personalizado

PrintFormat("

Last %d bars after applying CustomRatesUpdate() with %d replaced bars:", DATARATES_COUNT, replaced);

ArrayPrint(rates, digits, NULL, bars-DATARATES_COUNT, DATARATES_COUNT);



//--- no comentário do gráfico exibimos a dica sobre as chaves de encerramento do script

Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit", CUSTOM_SYMBOL_NAME));

//--- em um loop infinito, esperamos as teclas Esc ou Del para sair

while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)

{

Sleep(16);

//--- ao pressionar Del, excluímos o símbolo personalizado criado e seus dados

if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)

{

//--- excluímos os dados das barras

int deleted=CustomRatesDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME, 0, LONG_MAX);

if(deleted>0)

PrintFormat("%d history bars of the custom symbol '%s' were successfully deleted", deleted, CUSTOM_SYMBOL_NAME);



//--- excluímos os dados de ticks

deleted=CustomTicksDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME, 0, LONG_MAX);

if(deleted>0)

PrintFormat("%d history ticks of the custom symbol '%s' were successfully deleted", deleted, CUSTOM_SYMBOL_NAME);



//--- excluímos o símbolo

if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))

PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully", CUSTOM_SYMBOL_NAME);

break;

}

}

//--- antes de sair, limpamos o gráfico

Comment("");

/*

resultado:

Last 4 bars of the custom symbol's minute history:

[time] [open] [high] [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]

[0] 2024.07.29 13:37:00 1.08394 1.08396 1.08388 1.08390 16 1 0

[1] 2024.07.29 13:38:00 1.08389 1.08400 1.08389 1.08398 35 1 0

[2] 2024.07.29 13:39:00 1.08398 1.08410 1.08394 1.08410 29 1 0

[3] 2024.07.29 13:40:00 1.08409 1.08414 1.08408 1.08414 14 1 0



Last 4 bars after applying CustomRatesUpdate() with 250820 replaced bars:

[time] [open] [high] [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]

[0] 2024.07.29 13:37:00 1.08394 1.08396 1.08388 1.08390 16 1 0

[1] 2024.07.29 13:38:00 1.08389 1.08389 1.08389 1.08389 35 1 0

[2] 2024.07.29 13:39:00 1.08398 1.08398 1.08398 1.08398 29 1 0

[3] 2024.07.29 13:40:00 1.08409 1.08414 1.08408 1.08414 14 1 0

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Cria um símbolo personalizado, retorna o código de erro |

//+------------------------------------------------------------------+

int CreateCustomSymbol(const string symbol_name, const string symbol_path, const string symbol_origin=NULL)

{

//--- definimos o nome do símbolo usado como base para criar o símbolo personalizado

string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);



//--- se não for possível criar o símbolo personalizado, e isso não for um erro 5304, informamos no log

ResetLastError();

int error=0;

if(!CustomSymbolCreate(symbol_name, symbol_path, origin))

{

error=GetLastError();

if(error!=5304)

PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d", symbol_name, symbol_path, origin, error);

}

//--- sucesso

return(error);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Exclui o símbolo personalizado |

//+------------------------------------------------------------------+

bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)

{

//--- ocultamos o símbolo da janela Observação do Mercado

ResetLastError();

if(!SymbolSelect(symbol_name, false))

{

PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d", GetLastError());

return(false);

}



//--- se não for possível excluir o símbolo personalizado, informamos no log e retornamos false

ResetLastError();

if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))

{

PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d", symbol_name, GetLastError());

return(false);

}

//--- sucesso

return(true);

}