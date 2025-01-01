Operações de Gráficos

As funções para definir as propriedades do gráfico (ChartSetInteger, ChartSetDouble e ChartSetString) são assíncronas e servem para o envio de alterações para o gráfico. Quando essas funções são executadas com sucesso, o comando entra na fila geral de eventos do gráfico. A alteração das propriedades do gráfico é feita durante o processamento da fila de eventos de dado gráfico.

Por esse motivo, você não deve esperar uma atualização imediata do gráfico, após chamar funções assíncronas. Para forçar a atualização de aparência e propriedades do gráfico, use a função ChartRedraw().