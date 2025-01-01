DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Operações de Gráficos 

Operações de Gráficos

As funções para definir as propriedades do gráfico (ChartSetInteger, ChartSetDouble e ChartSetString) são assíncronas e servem para o envio de alterações para o gráfico. Quando essas funções são executadas com sucesso, o comando entra na fila geral de eventos do gráfico. A alteração das propriedades do gráfico é feita durante o processamento da fila de eventos de dado gráfico.

Por esse motivo, você não deve esperar uma atualização imediata do gráfico, após chamar funções assíncronas. Para forçar a atualização de aparência e propriedades do gráfico, use a função ChartRedraw().

Função

Ação

ChartApplyTemplate

Aplica o modelo específico de um arquivo especificado para o gráfico

ChartSaveTemplate

Salva as configurações atuais do gráfico em um modelo com um nome especificado

ChartWindowFind

Retorna o número de uma sub-janela onde um indicador é plotado

ChartTimePriceToXY

Converte as coordenadas do gráfico a partir da representação tempo/preço para as coordenadas X e Y

ChartXYToTimePrice

Converte as coordenadas X e Y no gráfico para os valores de tempo e preço

ChartOpen

Abre um novo gráfico com o símbolo e período especificados

ChartClose

Fecha um gráfico especificado

ChartFirst

Retorna o ID do primeiro gráfico do terminal do cliente

ChartNext

Retorna o ID do gráfico do próximo gráfico para um especificado

ChartSymbol

Retorna o nome do símbolo do gráfico especificado

ChartPeriod

Retorna o valor do período do gráfico especificado

ChartRedraw

Chama um redesenho forçado de um gráfico especificado

ChartSetDouble

Define o valor duplo para uma propriedade correspondente do gráfico especificado

ChartSetInteger

Define um valor inteiro (datetime, int, color, bool ou char) para uma propriedade correspondente do gráfico especificado

ChartSetString

Define o valor da sequência para uma propriedade do gráfico especificado

ChartGetDouble

Retorna a propriedade de valor duplo do gráfico especificado

ChartGetInteger

Retorna a propriedade de valor inteiro do gráfico especificado

ChartGetString

Retorna a propriedade de valor da sequência do gráfico especificado

ChartNavigate

Executa deslocamento do gráfico especificado no número especificado de barras em relação à posição definida no gráfico

ChartID

Retorna o ID do gráfico atual

ChartIndicatorAdd

Adiciona um indicador com o identificador definido a uma janela do gráfico especificado

ChartIndicatorDelete

Remove um indicador com um nome definido a partir de janela do gráfico especificado

ChartIndicatorGet

Retorna o manuseio do indicador com nome abreviado definido na janela do gráfico especificado

ChartIndicatorName

Retorna o nome abreviado do indicador pelo número na lista de indicadores sobre a janela do gráfico especificado

ChartIndicatorsTotal

Retorna o número total de indicadores utilizados para a janela do gráfico especificado

ChartWindowOnDropped

Retorna o número (índice) da sub-janela do gráfico, o Expert Advisor ou o script foi solto pelo mouse

ChartPriceOnDropped

Retorna a coordenada de preço do ponto do gráfico em que o Expert Advisor ou o script foi solto pelo mouse

ChartTimeOnDropped

Retorna a coordenada de tempo do ponto do gráfico em que o Expert Advisor ou Script foi solto pelo mouse

ChartXOnDropped

Retorna a coordenada X do ponto do gráfico em que o Expert Advisor ou script foi solto

ChartYOnDropped

Retorna a coordenada Y do ponto do gráfico em que o Expert Advisor ou script foi solto

ChartSetSymbolPeriod

Modifica o valor do símbolo e um período do gráfico especificado

ChartScreenShot

Fornece uma captura de tela do gráfico de seu estado atual em formato GIF, PNG ou BMP, dependendo da extensão especificada