Retorna o número de ordens no histórico. Retorna o número de operações no histórico. Antes de chamar HistoryDealsTotal(), primeiro é necessário receber o histórico de operações e ordens utilizando a função HistorySelect() ou HistorySelectByPosition().

int  HistoryDealsTotal();

Valor retornado

Valor do tipo double.

Observação

Não confunda ordens, operações e posições. Cada operação é o resultado da execução de uma ordem, cada posição é a soma de uma ou mais operações.

Exemplo:

void OnStart()
  {
   ulong deal_ticket;            // ticket da operação
   ulong order_ticket;           // ticket da ordem com a qual a operação foi feita
   datetime transaction_time;    // hora da operação 
   long deal_type ;              // tipo de operação de negociação
   long position_ID;             // identificador da posição
   string deal_description;      // descrição da operação
   double volume;                // volume de operação
   string symbol;                // símbolo da operação
//--- definimos a data de início e de término para solicitar o histórico de operações
   datetime from_date=0;          // desde o início
   datetime to_date=TimeCurrent();// até o momento
//--- solicitamos o histórico de operações no intervalo especificado
   HistorySelect(from_date,to_date);
//--- número total na lista de operações
   int deals=HistoryDealsTotal();
//--- agora vamos processar cada operação
   for(int i=0;i<deals;i++)
     {
      deal_ticket=               HistoryDealGetTicket(i);
      volume=                    HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_VOLUME);
      transaction_time=(datetime)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TIME);
      order_ticket=              HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ORDER);
      deal_type=                 HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TYPE);
      symbol=                    HistoryDealGetString(deal_ticket,DEAL_SYMBOL);
      position_ID=               HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_POSITION_ID);
      deal_description=          GetDealDescription(deal_type,volume,symbol,order_ticket,position_ID);
      //--- criamos uma formatação agradável para o número da operação
      string print_index=StringFormat("% 3d",i);
      //--- exibimos informações sobre a operação
      Print(print_index+": deal #",deal_ticket," at ",transaction_time,deal_description);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Retorna uma descrição de string da operação                      |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetDealDescription(long deal_type,double volume,string symbol,long ticket,long pos_ID)
  {
   string descr;
//---
   switch(deal_type)
     {
      case DEAL_TYPE_BALANCE:                  return ("balance");
      case DEAL_TYPE_CREDIT:                   return ("credit");
      case DEAL_TYPE_CHARGE:                   return ("charge");
      case DEAL_TYPE_CORRECTION:               return ("correction");
      case DEAL_TYPE_BUY:                      descr="buy"break;
      case DEAL_TYPE_SELL:                     descr="sell"break;
      case DEAL_TYPE_BONUS:                    return ("bonus");
      case DEAL_TYPE_COMMISSION:               return ("additional commission");
      case DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY:         return ("daily commission");
      case DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY:       return ("monthly commission");
      case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY:   return ("daily agent commission");
      case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLYreturn ("monthly agent commission");
      case DEAL_TYPE_INTEREST:                 return ("interest rate");
      case DEAL_TYPE_BUY_CANCELED:             descr="cancelled buy deal"break;
      case DEAL_TYPE_SELL_CANCELED:            descr="cancelled sell deal"break;
     }
   descr=StringFormat("%s %G %s (order #%d, position ID %d)",
                      descr,  // descrição atual
                      volume, // volume da operação
                      symbol, // instrumento da operação
                      ticket, // ticket da ordem que acionou a operação
                      pos_ID  // ID da posição na qual a operação estava envolvida
                      );
   return(descr);
//---
  }

Também Veja

