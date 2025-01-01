void OnStart()

{

ulong deal_ticket; // ticket da operação

ulong order_ticket; // ticket da ordem com a qual a operação foi feita

datetime transaction_time; // hora da operação

long deal_type ; // tipo de operação de negociação

long position_ID; // identificador da posição

string deal_description; // descrição da operação

double volume; // volume de operação

string symbol; // símbolo da operação

//--- definimos a data de início e de término para solicitar o histórico de operações

datetime from_date=0; // desde o início

datetime to_date=TimeCurrent();// até o momento

//--- solicitamos o histórico de operações no intervalo especificado

HistorySelect(from_date,to_date);

//--- número total na lista de operações

int deals=HistoryDealsTotal();

//--- agora vamos processar cada operação

for(int i=0;i<deals;i++)

{

deal_ticket= HistoryDealGetTicket(i);

volume= HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_VOLUME);

transaction_time=(datetime)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TIME);

order_ticket= HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ORDER);

deal_type= HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TYPE);

symbol= HistoryDealGetString(deal_ticket,DEAL_SYMBOL);

position_ID= HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_POSITION_ID);

deal_description= GetDealDescription(deal_type,volume,symbol,order_ticket,position_ID);

//--- criamos uma formatação agradável para o número da operação

string print_index=StringFormat("% 3d",i);

//--- exibimos informações sobre a operação

Print(print_index+": deal #",deal_ticket," at ",transaction_time,deal_description);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retorna uma descrição de string da operação |

//+------------------------------------------------------------------+

string GetDealDescription(long deal_type,double volume,string symbol,long ticket,long pos_ID)

{

string descr;

//---

switch(deal_type)

{

case DEAL_TYPE_BALANCE: return ("balance");

case DEAL_TYPE_CREDIT: return ("credit");

case DEAL_TYPE_CHARGE: return ("charge");

case DEAL_TYPE_CORRECTION: return ("correction");

case DEAL_TYPE_BUY: descr="buy"; break;

case DEAL_TYPE_SELL: descr="sell"; break;

case DEAL_TYPE_BONUS: return ("bonus");

case DEAL_TYPE_COMMISSION: return ("additional commission");

case DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY: return ("daily commission");

case DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY: return ("monthly commission");

case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY: return ("daily agent commission");

case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY: return ("monthly agent commission");

case DEAL_TYPE_INTEREST: return ("interest rate");

case DEAL_TYPE_BUY_CANCELED: descr="cancelled buy deal"; break;

case DEAL_TYPE_SELL_CANCELED: descr="cancelled sell deal"; break;

}

descr=StringFormat("%s %G %s (order #%d, position ID %d)",

descr, // descrição atual

volume, // volume da operação

symbol, // instrumento da operação

ticket, // ticket da ordem que acionou a operação

pos_ID // ID da posição na qual a operação estava envolvida

);

return(descr);

//---

}