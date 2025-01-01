Variáveis de Entrada

A classe de armazenamento input define uma variável externa. O modificador input é indicada antes do tipo de dado. Uma variável com o modificador input não pode ser modificada dentro de programas mql5, tais variáveis podem ser acessadas somente para leitura. Valores de variáveis de entrada podem ser modificados pelo usuário somente a partir da janela de propriedades do programa. Le variabili esterne vengono sempre reinizializzate immediatamente prima che OnInit() venga chiamato.

O comprimento máximo de um nome de variável input é 63 caracteres. Além disso, para um parâmetro de entrada do tipo string o comprimento do valor máximo (comprimento da string) pode variar de 191 a 253 caracteres (veja a Observação) O comprimento mínimo é de 0 caracteres (nenhum valor especificado).

Exemplo:

//--- parâmetros de entrada

input int MA_Period=13;

input int MA_Shift=0;

input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_SMMA;

Variáveis de entrada determinam a entrada de parâmetros de um programa. Eles estão disponíveis a partir da janela de Propriedades de um programa.

Definição de nome exibido para variável de entrada

É possível definir uma outra forma de exibir nomes de parâmetros de entrada na aba Parâmetros de Entrada. Para fazer isso, um comentário string é usado, que deve estar localizado após a descrição de um parâmetro de entrada na mesma linha. Assim, nomes mais compreensivos para o usuário podem ser associados aos parâmetros de entrada.

Exemplo:

//--- parâmetros de entrada

input int InpMAPeriod=13; // Período suavizado

input int InpMAShift=0; // Deslocamento da linha horizontal

input ENUM_MA_METHOD InpMAMethod=MODE_SMMA; // Método de Suavização

Observação:Arrays e variáveis de tipos complexos não podem agir como variáveis de entrada.

Observação:O comprimento de um comentário string para as variáveis ​​de entrada não pode exceder 63 caracteres.

Observação: Para variáveis input do tipo string a limitação do comprimento do valor (o comprimento da string) é especificada pelas seguintes condições:

o valor do parâmetro é representado pela string "parameter_name=parameter_value" (o símbolo '=' é levado em consideração),

comprimento máximo de representação de 255 caracteres ( total_length_max =255 ou 254 caracteres excluindo '='),

comprimento máximo de um nome de parâmetro de string parameter_name_length = 63 caracteres.

Assim, o tamanho máximo da string para um parâmetro de string pode ser calculado pela fórmula:

parameter_value_length=total_length_max-parameter_name_length=254-parameter_name_length

Isso dá um tamanho máximo de string de 191 (parameter_name_length=63) a 253 caracteres (parameter_name_length=1).

Definição explícita do nome exibido na aba "Inputs"

É mais conveniente especificar explicitamente o nome exibido para as variáveis de entrada, que aparece nas propriedades do programa ao iniciar. O nome exibido é definido pelo parâmetro name entre parênteses após a palavra-chave input.

input(name="Período MA") int InpMAPeriod = 14;

O parâmetro name aceita apenas literais de string. Se ele for especificado, comentários após a declaração da variável não serão usados para definir o nome exibido.

Para compatibilidade, também é suportada a sintaxe anterior, na qual o nome exibido era definido em um comentário:

input int InpMAPeriod = 14; /*Período MA*/

Se ambos forem usados (o parâmetro name e o comentário), o compilador utilizará o valor definido no parâmetro name.

Passando Parâmetros Ao Chamar Indicadores Customizados a partir de Programas MQL5 #

Indicadores Customizados são chamados usando a função iCustom(). Após o nome do indicador customizado, os parâmetros devem aparecer em estrita conformidade com a declaração das variáveis de entrada deste indicador customizado. Se os parâmetros indicados são em número menor que as variáveis de entrada declaradas no indicador customizado chamado, os parâmetros faltantes são preenchidos com os valores especificados durante a declaração de variáveis.

Se o indicador customizado usar a função OnCalculate do primeiro tipo (isto é, o indicador é calculado usando o mesmo array dos dados), então um dos valores ENUM_APPLIED_PRICE ou o manuseio de um outro indicador deve ser usado como o último parâmetro ao chamar tal indicador customizado. Todos os parâmetros correspondentes às variáveis de entrada devem ser claramente indicados.

Enumerações como Parâmetros de Entrada

Não apenas enumerações internas fornecidos no MQL5, mas também variáveis definidas pelo usuário podem ser usadas como variáveis de entrada (parâmetros de entrada para programas MQL5).

Exemplo:

#property script_show_inputs

//--- dias da semana

enum dayOfWeek

{

S=0, // Domingo

M=1, // Segunda-feira

T=2, // Terça-feira

W=3, // Quarta-feira

Th=4, // Quinta-feira

Fr=5, // Sexta-feira,

St=6, // Sábado

};

//--- parâmetros de entrada

input dayOfWeek swapday=W;

A fim de permitir a um usuário selecionar um valor necessário da janela de propriedades durante o início da execução de um script, nós usamos o comando de pré-processamento #property script show inputs. Iniciamos o script e podemos escolher um dos valores da enumeração dayOfWeek da lista. Iniciamos o script EnumInInput e vamos para a aba Parâmetros de Entrada. Por default, o valor de swapday (dia de cobrança tripla de swap) é Wednesday (W = 3), mas nós podemos especificar qualquer outro valor, e usar este valor para mudar a operação do programa.

O número de possíveis valores de uma enumeração é limitada. A fim de obter o código de erro, a função GetLastError() deve ser chamada. Nomes mnemônicos de membros da enumeração são usados para valores exibidos na lista. Se um comentário é associado com um nome mnemônico, como mostrado no exemplo, o conteúdo do comentário é usado ao invés do nome mnemônico.

Cada valor da enumeração dayOfWeek tem seu valor de 0 a 6, mas na lista de parâmetros, os comentários especificados para cada valor será exibido. Isso fornece flexibilidade adicional para escrever programas com descrições mais claras dos parâmetros de entrada.

Variáveis com Modificador sinput #

Variáveis com modificador input não apenas permitem definir parâmetros externos ao iniciar programas mas também são necessárias na otimização de estratégias de negociação no Provador de Estratégia. Cada variável de entrada excluindo-se o do tipo string pode ser usada em optimização.

Algumas vezes, é necessário excluir alguns parâmetros externos do programa da área total de passos do Provador de Estratégia. O modificador de memória sinput foi introduzido para tais casos. sinput significa declaração de variável externa estática (sinput = static input). Significa que a declaração seguinte em um código Expert Advisor

sinput int layers=6; // Número de camadas

será equivalente a declaração completa

static input int layers=6; // Número de camadas

A variável declarada com o modificador sinput é um parâmetro de entrada de um programa MQL5. O valor deste parâmetro pode ser modificado ao iniciar o programa. Entretanto, esta variável não pode ser usado na otimização de parâmetros de entrada. Em outras palavras, seu valor não é enumerado ao procurar pelo melhor conjunto ajustado de parâmetros a uma condição específica.

O Expert Advisor mostrado acima tem 5 parâmetros externos. "Número de camadas" é declarado para ser sinput e igual a 6. Este parâmetro não pode ser modificado durante um otimização de estratégia de negociação. Podemos especificar o valor necessário para ele ser usado mais adiante. Os campos Iniciar, Passo, Parar não ficam disponíveis para tal variável.

Portanto, usuários não serão capazes de otimizar este parâmetro após especificarmos o modificador sinput para a variável. Em outras palavras, o usuário do terminal não será capaz de definir os valores inicial e final para ele no Provador de Estratégia para enumeração automática na faixa especificada durante uma otimização.

Porém, existe uma exceção a esta regra: variáveis sinput podem variar em tarefas de optimização usando a função ParameterSetRange(). Esta função foi introduzida especificamente para o programa controlar os conjuntos de valores disponíveis para qualquer variável input, incluindo aquelas declaradas como static input (sinput). A função ParameterGetRange() permite receber os valores variáveis ​​de entrada quando a otimização é iniciada (com o manipulador OnTesterInit()) e redefine uma alteração do valor do passo e um intervalo, no qual uma otimização dos valores dos parâmetros serão enumerados.

Desta forma, ao combinando o modificador sinput com duas funções que trabalham com parâmetros de entrada, isso permite criar regras flexíveis para definir intervalos de otimização de parâmetros de entrada que dependem dos valores de outros parâmetros de entrada.

Agrupando Parâmetros de Entrada #

Para facilitar o trabalho com programas MQL5, os parâmetros de entrada podem ser divididos em blocos nomeados usando a palavra-chave group. Isso permite que você separe visualmente alguns parâmetros de outros com base na lógica incorporada neles.

input group "Nome do grupo"

input int variable1 = ...

input double variable1 = ...

input double variable3= ...

Todos os parâmetros de entrada após essa declaração são visualmente agrupados no grupo especificado, facilitando para o usuário do programa MQL5 configurar parâmetros ao executar no gráfico ou no testador de estratégia. A indicação de cada grupo é válida até que apareça uma declaração do grupo:

input group "Nome do grupo #1"

input int group1_var1 = ...

input double group1_var2 = ...

input double group1_var3 = ...



input group "Nome do grupo #2

input int group2_var1 = ...

input double group2_var2 = ...

input double group2_var3 = ...

Exemplo de EA no qual o bloco de parâmetros de entrada é dividido segundo sua finalidade:

input group "Signal"

input int ExtBBPeriod = 20; // Bollinger Bands period

input double ExtBBDeviation= 2.0; // deviation

input ENUM_TIMEFRAMES ExtSignalTF=PERIOD_M15; // BB timeframe



input group "Trend"

input int ExtMAPeriod = 13; // Moving Average period

input ENUM_TIMEFRAMES ExtTrendTF=PERIOD_M15; // MA timeframe



input group "ExitRules"

input bool ExtUseSL = true; // use StopLoss

input int Ext_SL_Points = 50; // StopLoss in points

input bool ExtUseTP = false; // use TakeProfit

input int Ext_TP_Points = 100; // TakeProfit in points

input bool ExtUseTS = true; // use Trailing Stop

input int Ext_TS_Points = 30; // Trailing Stop in points



input group "MoneyManagement"

sinput double ExtInitialLot = 0.1; // initial lot value

input bool ExtUseAutoLot = true; // automatic lot calculation



input group "Auxiliary"

sinput int ExtMagicNumber = 123456; // EA Magic Number

sinput bool ExtDebugMessage= true; // print debug messages

Ao iniciar este EA no testador de estratégia, você pode clicar duas vezes no nome do grupo para recolher e expandir o bloco de parâmetros de entrada, além de selecionar todos os seus parâmetros com um clique na caixa de seleção do grupo para otimização.

