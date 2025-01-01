DXDrawIndexed

Desenha as primitivas gráficas descritas pelo buffer de índice de DXBufferSet().

bool DXDrawIndexed(

int context,

uint start=0,

uint count=WHOLE_ARRAY

);

Parâmetros

context

[in] Identificador para o contexto gráfico criado em DXContextCreate().

start

[in] Índice da primeira primitiva para renderização.

count

[in] Número de primitivas para renderização.

Valor retornado

Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false. Para obter o código do erro é preciso chamar a função GetLastError().

Observação

O tipo de primitivas descrito pelo buffer de índice é especificado com ajuda de DXPrimiveTopologySet().

Para renderização de primitivas, um buffer de vértice deve primeiro ser definido em DXBufferSet().

Para renderização de primitivas, os sombreadores devem primeiro ser definidos com ajuda de DXShaderSet().