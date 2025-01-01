- ObjectCreate
- ObjectName
- ObjectDelete
- ObjectsDeleteAll
- ObjectFind
- ObjectGetTimeByValue
- ObjectGetValueByTime
- ObjectMove
- ObjectsTotal
- ObjectSetDouble
- ObjectSetInteger
- ObjectSetString
- ObjectGetDouble
- ObjectGetInteger
- ObjectGetString
- TextSetFont
- TextOut
- TextGetSize
ObjectSetDouble
A função define o valor da propriedade do objeto correspondente. A propriedade objeto deve ser do tipo double. Existem 2 variantes da função.
Define valor da propriedade, sem modificador
bool ObjectSetDouble(
Define um valor de propriedade que indica o modificador
bool ObjectSetDouble(
Parâmetros
chart_id
[in] Identificador do gráfico. Significa o gráfico atual.
nome
[in] Nome do objeto.
prop_id
[in] ID da propriedade do objeto. O valor pode ser um dos valores do enumerador ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE.
prop_modifier
[in] Modificador da propriedade específica. Ela indica o número do nível em ferramentas Fibonacci e no objeto gráfico Tridente de Andrew. A numeração dos níveis começa a partir do zero.
prop_value
[in] O valor da propriedade.
Valor do Retorno
A função retorna true somente se o comando para alterar as propriedades de um objeto gráfico foi enviado a um gráfico com sucesso. Do contrário ele retorna false. Para ler mais sobre o erro, chamar GetLastError().
Observação
A função utiliza uma chamada assíncrona, isso significa que a função espera a execução do comando que foi colocado com sucesso na fila do gráfico especificado e retorna o controle imediatamente.
Para verificar o resultado da execução, pode-se usar a função que solicita a propriedade especificada do objeto. Mas, ao fazer isto, deve-se ter em mente que estas funções são colocadas na fila de espera dos comandos de outro gráfico e são esperados os resultados da execução, isso quer dizer que não podem consumir muito tempo. Deve ter isso em mente, se você estiver trabalhando com um grande número de objetos no gráfico.
Exemplo de criação de um objeto Fibonacci e adicionando um novo nível nele
//+------------------------------------------------------------------+
