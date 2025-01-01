AccountInfoDouble 対応する口座のプロパティの double 型の値を返します。 口座情報

AccountInfoInteger 対応する口座のプロパティの integer 型(bool、int または long) の値を返します。 口座情報

AccountInfoString 対応する口座のプロパティの string 型の値を返します。 口座情報

acos ラジアンで x のアークコサインを返します。 数学関数

ArrayCompare 基本データ型または複合型オブジェクトを使用しないカスタム構造体から出来た 2 つの配列を比較した結果を返します。 配列関数

ArrayFree 動的配列のバッファを解放し、ゼロ次元のサイズを 0 に設定します。 配列関数

ArrayInitialize 数値配列の全ての要素を 1 つの値に設定します。 配列関数

ArrayPrint 単純型または単純な構造体の配列を操作ログに出力します 配列関数

asin ラジアンで x のアークサインを返します。 数学関数

atan ラジアンで x のアークタンジェントを返します。 数学関数

CalendarCountryById IDによって国の説明を取得する 経済指標カレンダー

CalendarEventById IDによってイベントの説明を取得する 経済指標カレンダー

CalendarValueById IDによってイベントの値を取得する 経済指標カレンダー

CalendarCountries カレンダーで利用可能な国名の配列を取得する 経済指標カレンダー

CalendarEventByCountry 指定された国コードでカレンダーで利用可能なすべてのイベントの説明の配列を取得する 経済指標カレンダー

CalendarEventByCurrency 指定された通貨でカレンダーで利用可能なすべてのイベントの説明の配列を取得する 経済指標カレンダー

CharArrayToString ANSI シンボルコードを一シンボルの文字列に変換します。 変換関数

ChartGetDouble 指定されたチャートのプロパティの double 値を返します。 チャート操作

ChartID 現在のチャートの ID を返します。 チャート操作

CharToString シンボルコードを 1 文字の文字列に変換します。 変換関数

ChartSetDouble 指定されたチャートのプロパティに double 値を設定します。 チャート操作

ChartSetInteger 指定されたチャートの対応するプロパティに整数値（datetime、int、color、bool または char）を設定します。 チャート操作

ChartXOnDropped エキスパートアドバイザーやスクリプトがドロップされたチャート点の X 座標を返します。 チャート操作

ChartXYToTimePrice チャートの座標をX とYの座標から時間/価格表現に変換します。 チャート操作

ChartYOnDropped エキスパートアドバイザーやスクリプトがドロップされたチャート点の Y 座標を返します。 チャート操作

CLBufferWrite 配列を OpenCL バッファに書き込みます。 OpenCL 操作

CLKernelCreate OpenCL start 関数を作成します。 OpenCL 操作

CLKernelFree OpenCL start 関数を削除します。 OpenCL 操作

CLSetKernelArgMem OpenCL バッファを OpenCL 関数のパラメータをして設定します。 OpenCL 操作

ColorToARGB ARGB 表現を受信するための color 型を uint 型に変換します。 変換関数

ColorToString color 値を「R,G,B」の文字列に変換します。 変換関数

CopyRates 指定された銘柄と期間の Rates 構造体の履歴データを配列に取得します。 時系列と指標へのアクセス

CustomBookAdd 銘柄の板情報の構造体を渡します カスタム銘柄

DatabaseOpen 指定したファイルでデータベースを開くか作成します データベースの操作

DatabaseClose データベースを閉じます データベースの操作

DatabaseTableExists データベース内の表の存在を確認します データベースの操作

DatabaseExecute 指定されたデータベースへのリクエストを実行します データベースの操作

DatabaseBind リクエストにパラメータ値を設定します データベースの操作

DatabaseBindArray パラメータ値として配列を設定します データベースの操作

DatabaseRead リクエストの結果として次のエントリに移動します データベースの操作

DatabaseTransactionBegin トランザクションの実行を開始します データベースの操作

DatabaseTransactionCommit トランザクションの実行を完了します データベースの操作

DatabaseTransactionRollback トランザクションをロールバックします データベースの操作

DatabaseColumnsCount リクエスト内のフィールドの数を取得します データベースの操作

DatabaseColumnName インデックスでフィールド名を取得します データベースの操作

DatabaseColumnType インデックスでフィールドタイプを取得します データベースの操作

DatabaseColumnSize バイト単位のフィールドサイズを取得します データベースの操作

DatabaseColumnText 現在のレコードからフィールド値を文字列として取得します データベースの操作

DatabaseColumnInteger 現在のレコードからint型の値を取得します データベースの操作

DatabaseColumnLong 現在のレコードからlong型の値を取得します データベースの操作

DatabaseColumnDouble 現在のレコードからdouble型の値を取得します データベースの操作

DatabaseColumnBlob 現在のレコードからフィールド値を配列として取得します データベースの操作

DXContextCreate 指定されたサイズのフレームをレンダリングするためのグラフィックコンテキストを作成します DirectXの操作

DXContextClearColors レンダリングバッファのすべてのピクセルに指定された色を設定します DirectXの操作

DXContextClearDepth 深度バッファをクリアします DirectXの操作

DXContextGetColors グラフィックコンテキストから指定されたサイズとオフセットの画像を取得します DirectXの操作

DXContextGetDepth レンダリングされたフレームの深度バッファを取得します DirectXの操作

DXTextureCreate 渡された画像から切り取られた指定サイズの長方形から2Dテクスチャを作成します DirectXの操作

DXInputCreate シェーダー入力を作成します DirectXの操作

DXInputSet シェーダー入力を設定します DirectXの操作

DXShaderCreate 指定された種類のシェーダーを作成します DirectXの操作

DXShaderSetLayout 頂点シェーダーの頂点レイアウトを設定します DirectXの操作

DXShaderInputsSet シェーダー入力を設定します DirectXの操作

DXShaderTexturesSet シェーダーテクスチャを設定します DirectXの操作

DXBufferSet 現在のレンダリングにバッファを設定します DirectXの操作

DXShaderSet レンダリング用のシェーダーを設定します DirectXの操作

DXHandleType ハンドルの種類を返します DirectXの操作

DXRelease ハンドルを解放します DirectXの操作

FileReadBool CSV ファイルから、現在の位置から区切り文字までの文字列（またはテキスト行の終わり）を読み込み、読んだ文字列を bool 型の値に変換します。 ファイル関数

FileReadDatetime CSV ファイルから、「YYYY.MM.DD HH:MM:SS」、「YYYY.MM.DD」または「HH:MM:SS」フォーマットの文字列を読み込みdatetime 値に変換します。 ファイル関数

FileReadDouble ファイルポインタの現在位置から double 値を読み込みます。 ファイル関数

FileReadFloat ファイルポインタの現在位置から float 値を読み込みます。 ファイル関数

FileReadInteger ファイルポインタの現在位置から int、short または char 値を読み込みます。 ファイル関数

FileReadLong ファイルポインタの現在位置から long 値を読み込みます。 ファイル関数

FileReadNumber CSV ファイルから、現在の位置から区切り文字までの文字列（またはテキスト行の終わり）を読み込み、読んだ文字列を double 型の値に変換します。 ファイル関数

FileReadString ファイルポインタの現在位置から string 値を読み込みます。 ファイル関数

FileWrite データを CSV または TXT 形式のファイルに書き込みます。 ファイル関数

FileWriteArray BIN 形式のファイルに文字列を除いた任意の型の配列を書き込みます。 ファイル関数

FileWriteDouble バイナリファイルのファイルポインタの現在位置にdouble 型の値を書き込みます。 ファイル関数

FileWriteFloat バイナリファイルのファイルポインタの現在位置にfloat 型の値を書き込みます。 ファイル関数

FileWriteInteger バイナリファイルのファイルポインタの現在位置に int 型の値を書き込みます。 ファイル関数

FileWriteLong バイナリファイルのファイルポインタの現在位置に long 型の値を書き込みます。 ファイル関数

FileWriteString BIN または TXT ファイルのファイルポインタの現在位置に string パラメータの値を書き込みます。 ファイル関数

fmax 2 つの数値の最大値を返します。 数学関数

fmin 2 つの数値の最小値を返します。 数学関数

fmod 2 つの数の分割後の実際の余りを返します。 数学関数

FolderCreate Files ディレクトリ内にフォルダを作成します。 ファイル関数

FrameInputs フレーム形成に使用される入力パラメータを受け取ります。 最適化の結果の操作

GetPointer オブジェクトポインタを返します。 共通関数

HistoryDealGetDouble 履歴内で指定された 約定の double 型プロパティを返します。 取引関数

HistoryDealGetInteger 履歴内で指定された 約定の datetime または int プロパティを返します。 取引関数

HistoryDealGetString 履歴内で指定された 約定の string 型プロパティを返します。 取引関数

HistoryOrderGetDouble 履歴内で指定された double 注文プロパティを返します。 取引関数

HistoryOrderGetInteger 履歴内で指定された datetime または int 注文プロパティを返します。 取引関数

HistoryOrderGetString 履歴内で指定された string 注文プロパティを返します。 取引関数

HistorySelectByPosition 指定されたポジション識別子を持った取引履歴をリクエストします。 取引関数

iADX 平均方向性指数（Average Directional Index）。 テクニカル指標

iADXWilder ウェルズ•ワイルダーの平均方向性指数（Average Directional Index by Welles Wilder） テクニカル指標

iAMA 適応型移動平均（Adaptive Moving Average）。 テクニカル指標

iATR ATR（Average True Range）。 テクニカル指標

iCCI コモディティチャンネルインデックス（Commodity Channel Index）。 テクニカル指標

iDEMA 2 重指数移動平均（Double Exponential Moving Average）。 テクニカル指標

iFrAMA フラクタル適応型移動平均（Fractal Adaptive Moving Average）。 テクニカル指標

iIchimoku 一目均衡表（Ichimoku Kinko Hyo）。 テクニカル指標

iMACD 移動平均収束拡散法（Moving Averages Convergence-Divergence） テクニカル指標

iMFI マネーフローインデックス（Money Flow Index）。 テクニカル指標

IntegerToString int 型を事前に決めた長さの文字列に変換します。 変換関数

iOBV オンバランスボリューム（On Balance Volume）。 テクニカル指標

iOsMA 移動平均オシレーター（Moving Average of Oscillator）（MACD ヒストグラム）。 テクニカル指標

iRSI 相対力指数（Relative Strength Index）。 テクニカル指標

iRVI 相対活力指数（Relative Vigor Index）。 テクニカル指標

iSAR パラボリック停止・リバースシステム（Parabolic Stop And Reverse System） テクニカル指標

IsStopped MQL5 プログラムがその処理を停止するコマンドを受けた場合は true を返します。 チェックアップ

iTEMA 3 重指数移動平均（Triple Exponential Moving Average）。 テクニカル指標

iTriX 3 重指数移動平均オシレーター（Triple Exponential Moving Averages Oscillator）。 テクニカル指標

iVIDyA 可変インデックス動的平均（Variable Index Dynamic Average）。 テクニカル指標

iWPR ウィリアムパーセントレンジ（Williams' Percent Range）。 テクニカル指標

MarketBookGet 指定されたシンボルの板情報を含む MqlBookInfo 構造体の配列を返します。 市場情報

MathArccos ラジアンで x のアークコサインを返します。 数学関数

MathArcsin ラジアンで x のアークサインを返します。 数学関数

MathArctan ラジアンで x のアークタンジェントを返します。 数学関数

MathMax 2 つの数値の最大値を返します。 数学関数

MathMin 2 つの数値の最小値を返します。 数学関数

MathMod 2 つの数の分割後の実際の余りを返します。 数学関数

MQLInfoInteger 実行中のMQL5 プログラムの対応するプロパティの整数値を返します。 チェックアップ

MQLInfoString 実行中のMQL5 プログラムの対応するプロパティの文字列値を返します。 チェックアップ

MT5Initialize MetaTrader 5ターミナルとの接続を確立します Python用MetaTrader

MT5Shutdown MetaTrader 5ターミナルへの以前に確立された接続を閉じます Python用MetaTrader

MT5TerminalInfo 接続されているMetaTrader 5ターミナルのステータスとパラメータを取得します Python用MetaTrader

MT5Version MetaTrader 5ターミナルバージョンを返します Python用MetaTrader

MT5CopyRatesFrom 指定された日以降のバーをMetaTrader 5ターミナルから取得します Python用MetaTrader

MT5CopyRatesFromPos 指定されたインデックス以降のバーをMetaTrader 5ターミナルから取得します Python用MetaTrader

MT5CopyRatesRange 指定された期間のバーをMetaTrader 5ターミナルから取得します Python用MetaTrader

MT5CopyTicksFrom 指定された日以降のティックをMetaTrader 5ターミナルから取得します Python用MetaTrader

MT5CopyTicksRange 指定された期間のティックをMetaTrader 5ターミナルから取得します Python用MetaTrader

ObjectFind 名称に指定された ID を持つオブジェクトを探します。 オブジェクト関数

ObjectGetDouble オブジェクトプロパティの double 値を返します。 オブジェクト関数

ObjectGetString オブジェクトプロパティの string 値を返します。 オブジェクト関数

OnStart この関数は、Startイベントがスクリプト内で設定されたアクションを実行するために発生したときに呼び出されます イベント処理

OrderGetInteger リクエストされた注文プロパティ（datetime または int）を返します。 取引関数

OrderSend サーバに取引リクエストを送ります。 取引関数

OrderSendAsync 取引サーバの返答を待たずに取引リクエストを非同期的に送ります。 取引関数

PositionGetInteger リクエストされたポジションプロパティ（datetime または int）を返します。 取引関数

SendNotification MetaQuotes ID が「通知」タブで指定されているモバイル端末にプッシュ通知を送信します。 共通関数

SetIndexBuffer 指定された指標バッファをdouble 型の 1 次元の動的配列と関係づけます。 カスタム指標

ShortToString Unicode シンボルコードを一シンボルの文字列に変換します。 変換関数

SignalBaseGetDouble 選択されたシグナルの double 型プロパティの値を返します。 売買シグナル

SignalBaseGetString 選択されたシグナルの string 型プロパティの値を返します。 売買シグナル

SignalInfoGetDouble シグナルコピー設定の double 型プロパティの値を返します。 売買シグナル

SignalInfoGetString シグナルコピー設定の string 型プロパティの値を返します。 売買シグナル

SignalInfoSetDouble シグナルコピー設定の double 型プロパティの値を返します。 売買シグナル

SocketClose ソケットを閉じる ネットワーク関数

SocketConnect タイムアウト管理付きでサーバに接続する ネットワーク関数

SocketIsConnected ソケットが現在接続されているかどうかを確認します ネットワーク関数

SocketIsReadable ソケットから読み込めるバイト数を取得する ネットワーク関数

SocketIsWritable 現在の時点でデータをソケットに書き込めるかどうかを確認する ネットワーク関数

SocketTimeouts ソケットシステムオブジェクトのデータを送受信するためのタイムアウトを設定する ネットワーク関数

SocketRead ソケットからデータを読む ネットワーク関数

SocketSend ソケットにデータを書く ネットワーク関数

SocketTlsHandshake TLS Handshakeプロトコルを介して指定されたホストへの安全なTLS（SSL）接続を開始する ネットワーク関数

SocketTlsCertificate ネットワーク接続を保護するために使用される証明書に関するデータを取得する ネットワーク関数

SocketTlsRead 安全なTLS接続からデータを読み込む ネットワーク関数

SocketTlsReadAvailable 安全なTLS接続からすべてのデータを読み込む ネットワーク関数

SocketTlsSend 安全なTLS接続を介してデータを送信する ネットワーク関数

StringCompare 2 つの文字列を比較し、1 番目の文字列が2 番目より大きい場合は 1 、両方が等しい場合は 0、1 番目が2 番目より小さい場合は -1 を返します。 文字列関数

StringToCharArray Unicode から ANSI, に変換された文字列をシンボルごとに uchar 型の配列の一部に複製します。 変換関数

StringToColor 「R,G,B」の文字列またはカラー名を含む文字列を color 型の値に変換します。 変換関数

StringToDouble 数のシンボル表現を含む文字列を double 型の数値に変換します。 変換関数

StringToInteger 数のシンボル表現を含む文字列を int 型の数値に変換します。 変換関数

StringToShortArray 文字列をシンボルごとに ushort 型の配列の一部に複製します。 変換関数

StringToTime 時間や日付を「yyyy.mm.dd [hh:mi]」フォーマットで含む文字列を datetime 型に変換します。 変換関数

StructToTime MqlDateTime 構造体型の変数を datetime 値に変換します。 日付と時刻

SymbolInfoDouble シンボルプロパティの double 値を返します。 市場情報

SymbolInfoInteger 指定されたシンボルの整数型 (long、datetime、int または bool）プロパティの値を返します。 市場情報

SymbolInfoTick 指定されたシンボルの現在の価格をMqlTick 型の変数として返します。 市場情報

TerminalInfoDouble MQL5 プログラム環境の対応するプロパティの double 値を返します。 チェックアップ

TerminalInfoInteger MQL5 プログラム環境の対応するプロパティの整数値を返します。 チェックアップ

TerminalInfoString MQL5 プログラム環境の対応するプロパティの文字列値を返します。 チェックアップ

TextGetSize 現在のフォント設定での文字列の幅と高さを返します。 オブジェクト関数

TextOut テキストをグラフィックリソース作成に意図されたカスタム配列（バッファ）に転送する。 オブジェクト関数

TimeCurrent 最後の既知のサーバ時間（相場受信の最終時刻）を datetime フォーマットで返します。 日付と時刻

TimeGMT クライアント端末が実行しているコンピュータのローカル時間をGMTを夏時間を考慮した datetime フォーマットで返します。 日付と時刻

TimeGMTOffset DST スイッチ を考慮して、GMT時間とローカルコンピュータの現在時刻との差を秒で返します。 日付と時刻

TimeLocal ローカルコンピューター時刻を datetime フォーマットで返します。 日付と時刻