- 言語基礎
- 標準的な定数、 列挙と構造体
- MQL5 プログラム
- 定義済み変数
- 共通関数
- 配列関数
- 行列とベクトルのメソッド
- 変換関数
- 数学関数
- 文字列関数
- 日付と時刻
- 口座情報
- チェックアップ
- イベント処理
- 市場情報
- 経済指標カレンダー
- 時系列と指標へのアクセス
- カスタム銘柄
- チャート操作
- 取引関数
- 売買シグナル
- ネットワーク関数
- 端末のグローバル変数
- ファイル関数
- カスタム指標
- オブジェクト関数
- テクニカル指標
- 最適化の結果の操作
- イベント操作
- OpenCL 操作
- データベースの操作
- DirectXの操作
- Python用MetaTrader
- ONNXモデル
- 標準ライブラリ
- MQL4 からの移行
- MQL5関数の表
- MQL5定数の表
MQL5関数の表
アルファベット順の MQL5 関数リスト
|
関数
|
アクション
|
セクション。
|
対応する口座のプロパティの double 型の値を返します。
|
対応する口座のプロパティの integer 型(bool、int または long) の値を返します。
|
対応する口座のプロパティの string 型の値を返します。
|
ラジアンで x のアークコサインを返します。
|
別ウィンドウにメッセージを表示します。
|
昇順にソートされた多次元数値配列で指定された値を検索します。
|
配列を別の配列に複製します。
|
配列を指定された値に設定します。
|
動的配列のバッファを解放し、ゼロ次元のサイズを 0 に設定します。
|
配列の索引付けの方向をチェックします。
|
数値配列の全ての要素を 1 つの値に設定します。
|
配列が動的であるかどうかをチェックします。
|
配列が時系列であるかどうかをチェックします。
|
多次元数値配列の最初の次元で最大の要素を検索します。
|
多次元数値配列の最初の次元で最小の要素を検索します。
|
配列の指定された次元の要素数を返します。
|
配列の初次元のサイズを新しく設定します。
|
配列の索引付けの方向を設定します。
|
配列の要素数を返します。
|
数値配列を初次元によってソートします。
|
単純型または単純な構造体の配列を操作ログに出力します
|
指定されたインデックスから開始して、指定された数の要素をソース配列からターゲット配列に挿入します
|
指定されたインデックスから開始して、配列内の指定された数の要素を削除します
|
指定されたインデックスから開始して、配列内の指定された数の要素を反転します
|
同じ型の2つの動的配列の内容を交換します。
|
ラジアンで x のアークサインを返します。
|
ラジアンで x のアークタンジェントを返します。
|
指定された銘柄と期間の履歴内のバーの数を返します。
|
指標バッファで計算されたデータの数、またはエラー（データがまだ計算されていません。）の場合 -1 を返します。
|
IDによって国の説明を取得する
|
IDによってイベントの説明を取得する
|
IDによってイベントの値を取得する
|
カレンダーで利用可能な国名の配列を取得する
|
指定された国コードでカレンダーで利用可能なすべてのイベントの説明の配列を取得する
|
指定された通貨でカレンダーで利用可能なすべてのイベントの説明の配列を取得する
|
イベントIDによって、指定された期間のすべてのイベントの値の配列を取得する
|
指定された期間のすべてのイベントの値の配列を取得する(国や通貨で並び替え可能)
|
指定されたchange_idで、カレンダーデータベースのステータスからイベントIDの配列をIDで取得する
|
指定されたchange_idで、カレンダデータベースのステータスからすべてのイベントの値の配列を取得する(国や通貨で並び替え可能)
|
切り上げされた整数値を返します。
|
ANSI シンボルコードを一シンボルの文字列に変換します。
|
指定されたファイルの特定のテンプレートをチャートに適用します。
|
指定されたチャートを閉じます。
|
クライアント端末の最初のチャートのIDを返します。
|
指定されたチャートのプロパティの double 値を返します。
|
指定されたチャートのプロパティの整数値を返します。
|
指定されたチャートのプロパティの文字列値を返します。
|
現在のチャートの ID を返します。
|
指定されたハンドルと指標を指定されたチャートウィンドウに追加します。
|
指定された名称の指標を指定されたチャートウィンドウから削除します。
|
指定されたチャートウィンドウで短縮名によって指定された指標ハンドルを返します。
|
指定されたチャートの指標のリスト内の数によって指標の短縮名を返します。
|
指定されたチャートウィンドウに適用された全ての指標の数を返します。
|
チャート内の指定された位置を基準に指定された足数によって指定されたチャートのシフトを実行します。
|
指定されたチャートの次のチャート識別子を返します。
|
指定された銘柄と期間で新しいチャートを開きます。
|
シンボルコードを 1 文字の文字列に変換します。
|
指定されたチャートの期間値を返します。
|
エキスパートアドバイザーやスクリプトがドロップされたチャート点の価格座標を返します。
|
指定されたチャートの強制再描画を呼び出します。
|
チャートの設定を指定された名称のテンプレートに保存します。
|
指定された拡張子に応じてGIF、PNGまたはBMP形式で現在のチャートのスクリーンショットを提供します。
|
指定されたチャートのプロパティに double 値を設定します。
|
指定されたチャートの対応するプロパティに整数値（datetime、int、color、bool または char）を設定します。
|
指定されたチャートのプロパティに文字列値を設定します。
|
指定されたチャートの銘柄値と期間を変更します。
|
指定されたチャートの銘柄名を返します。
|
エキスパートアドバイザーやスクリプトがドロップされたチャート点の時間座標を返します。
|
チャートの座標を時間/価格表現からX とYの座標に変換します。
|
指標が描画されるサブウィンドウの数を返します。
|
エキスパートアドバイザーやスクリプトがドロップされたサブウィンドウチャートの番号（インデックス）を返します。
|
エキスパートアドバイザーやスクリプトがドロップされたチャート点の X 座標を返します。
|
チャートの座標をX とYの座標から時間/価格表現に変換します。
|
エキスパートアドバイザーやスクリプトがドロップされたチャート点の Y 座標を返します。
|
オブジェクトポインタの型を返します。
|
OpenCL バッファを作成します。
|
OpenCL バッファを削除します。
|
OpenCL バッファを配列に読み込みます。
|
配列を OpenCL バッファに書き込みます。
|
OpenCL コンテキストを作成します。
|
OpenCL コンテキストを削除します。
|
OpenCL プログラムを実行します。
|
OpenCL ドライバからデバイスプロパティを受け取ります。
|
OpenCL オブジェクトまたはデバイスから整数プロパティ値を返します。
|
OpenCL ハンドルの型をENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE 列挙の値として返します。
|
OpenCL start 関数を作成します。
|
OpenCL start 関数を削除します。
|
OpenCL プログラムをソースコードから作成します。
|
OpenCL プログラムを削除します。
|
OpenCL 関数のパラメータを設定します。
|
OpenCL バッファを OpenCL 関数のパラメータをして設定します。
|
ARGB 表現を受信するための color 型を uint 型に変換します。
|
color 値を「R,G,B」の文字列に変換します。
|
チャートの左上隅にコメントを出力します。
|
指定された指標の指定されたバッファデータを配列に取得します。
|
配列に指定された銘柄と期間のバー終値の履歴データを取得します。
|
指定された銘柄と期間のバー高値の履歴データを配列に取得します。
|
指定された銘柄と期間のバー安値の履歴データを配列に取得します。
|
指定された銘柄と期間のバー始値の履歴データを配列に取得します。
|
指定された銘柄と期間の Rates 構造体の履歴データを配列に取得します。
|
指定された銘柄と期間の取引高の履歴データを配列に取得します。
|
指定された銘柄と期間のスプレッドの履歴データを配列に取得します。
|
現在の作業セッションので端末に蓄積されたティックを配列に取得します。
|
指定された銘柄と期間のティックボリュームの履歴データを配列に取得します。
|
指定された銘柄と期間のオープン時間の履歴データを配列に取得します。
|
数のコサインを返します。
|
配列からのデータの逆変換を行います。
|
指定されたメソッドを使用して配列からデータを変換します。
|
指定されたグループに指定された名前のカスタム銘柄を作成します。
|
指定された名前のカスタム銘柄を削除します。
|
カスタム銘柄の整数型プロパティ値を設定します。
|
カスタム銘柄の実数型プロパティ値を設定します。
|
カスタム銘柄の文字列型プロパティ値を設定します。
|
カスタム銘柄の注文の種類と方向に応じて証拠金率を設定します。
|
指定された銘柄と曜日の指定された相場セッションの開始時刻と終了時刻を設定します。
|
指定された銘柄と曜日の指定された取引セッションの開始時刻と終了時刻を設定します。
|
指定した時間間隔内のカスタム銘柄の価格履歴からすべてのバーを削除します。
|
指定された時間間隔内のカスタム銘柄の価格履歴をMqlRates型の配列からのデータで完全に置き換えます。
|
カスタム銘柄履歴に欠けているバーを追加し、既存のデータをMqlRates型配列のものに置き換えます。
|
カスタム銘柄の価格履歴にMqlTick型の配列からデータを追加します。カスタム銘柄は気配値ウィンドウで選択されなければなりません。
|
指定した時間間隔内のカスタム銘柄の価格履歴からすべてのティックを削除します。
|
指定された時間間隔内のカスタム銘柄の価格履歴をMqlTick型の配列からのデータで完全に置き換えます。
|
銘柄の板情報の構造体を渡します
|
指定したファイルでデータベースを開くか作成します
|
データベースを閉じます
|
ファイルからテーブルにデータをインポートします。
|
テーブルまたはSQL要求の実行結果をCSVファイルにエクスポートします。ファイルはUTF-8エンコードで作成されます。
|
テーブルまたはSQL要求の実行結果をエクスパート操作ログに出力します。
|
データベース内の表の存在を確認します
|
指定されたデータベースへのリクエストを実行します
|
DatabaseRead()を使用して実行できるリクエストのハンドルを作成します
|
DatabasePrepare()の呼び出し後などに、リクエストをリセットしっます
|
リクエストにパラメータ値を設定します
|
パラメータ値として配列を設定します
|
リクエストの結果として次のエントリに移動します
|
DatabasePrepare()で作成されたリクエストを削除します
|
トランザクションの実行を開始します
|
トランザクションの実行を完了します
|
トランザクションをロールバックします
|
リクエスト内のフィールドの数を取得します
|
インデックスでフィールド名を取得します
|
インデックスでフィールドタイプを取得します
|
バイト単位のフィールドサイズを取得します
|
現在のレコードからフィールド値を文字列として取得します
|
現在のレコードからint型の値を取得します
|
現在のレコードからlong型の値を取得します
|
現在のレコードからdouble型の値を取得します
|
現在のレコードからフィールド値を配列として取得します
|
デバグ中のプログラムのブレークポイント。
|
チャートシンボルの価格の値の精度を決定する小数点以下の桁数を返します。
|
指定された精度で数値をテキスト行に変換します。
|
指定されたサイズのフレームをレンダリングするためのグラフィックコンテキストを作成します
|
DXContextCreate()で作成されたグラフィックコンテキストのフレームサイズを変更します
|
DXContextCreate()で作成されたグラフィックコンテキストのフレームサイズを取得します
|
レンダリングバッファのすべてのピクセルに指定された色を設定します
|
深度バッファをクリアします
|
グラフィックコンテキストから指定されたサイズとオフセットの画像を取得します
|
レンダリングされたフレームの深度バッファを取得します
|
データ配列に基づいて、指定された型のバッファを作成します
|
渡された画像から切り取られた指定サイズの長方形から2Dテクスチャを作成します
|
シェーダー入力を作成します
|
シェーダー入力を設定します
|
指定された種類のシェーダーを作成します
|
頂点シェーダーの頂点レイアウトを設定します
|
シェーダー入力を設定します
|
シェーダーテクスチャを設定します
|
DXBufferSet()で設定された頂点バッファの頂点をレンダリングします
|
DXBufferSet()のインデックスバッファによって記述されたグラフィックプリミティブをレンダリングします
|
DXDrawIndexed()を使用してレンダリングするプリミティブのタイプを設定します
|
現在のレンダリングにバッファを設定します
|
レンダリング用のシェーダーを設定します
|
ハンドルの種類を返します
|
ハンドルを解放します
|
任意のタイプの列挙値を文字列に変換します。
|
指定されたチャートのカスタムイベントを生成します。
|
現在のチャートのタイマーでイベントが発生するのを停止します。
|
現在のチャートで使用される、期間が1秒未満の高分解能タイマーのイベントジェネレータを起動します。
|
現在のチャートで使用される、指定された時間軸のタイマーイベントジェネレータを開始します。
|
数の指数を返します。
|
エキスパートアドバイザーを停止しチャートからアンロードします。
|
指定された数値の絶対値（係数）を返します。
|
以前に開いたファイルを閉じます。
|
ファイルをローカルまたは共有フォルダから別のファイルに複製します。
|
指定されたファイルを削除します。
|
検索ハンドルを閉じます。
|
指定されたフィルタに基づいて、ディレクトリ内のファイルの検索を開始します。
|
FileFindFirst() 関数で始めた検索を続けます。
|
入力/出力ファイルのバッファに残っている全てのデータをディスクに書き込みます。
|
ファイルの整数プロパティを取得します。
|
読み出し処理において、ファイルの終わりを定義します。
|
ファイルの存在をチェックします。
|
読み出し処理において、テキストファイル内の行の終わりを定義します。
|
ファイルを移動または名称を変更します。
|
指定された名称とフラグでファイルを開きます。
|
BIN形式のファイルから文字列を除く全ての型の配列を読み込みます。
|
CSV ファイルから、現在の位置から区切り文字までの文字列（またはテキスト行の終わり）を読み込み、読んだ文字列を bool 型の値に変換します。
|
CSV ファイルから、「YYYY.MM.DD HH:MM:SS」、「YYYY.MM.DD」または「HH:MM:SS」フォーマットの文字列を読み込みdatetime 値に変換します。
|
ファイルポインタの現在位置から double 値を読み込みます。
|
ファイルポインタの現在位置から float 値を読み込みます。
|
ファイルポインタの現在位置から int、short または char 値を読み込みます。
|
ファイルポインタの現在位置から long 値を読み込みます。
|
CSV ファイルから、現在の位置から区切り文字までの文字列（またはテキスト行の終わり）を読み込み、読んだ文字列を double 型の値に変換します。
|
ファイルポインタの現在位置から string 値を読み込みます。
|
バイナリファイルのファイルポインタの現在の位置から、パラメータとして渡される構造体にコンテンツを読み込みます。
|
ファイルポインタの位置を指定された位置から指定されたバイト数で移動します。
|
対応する開かれているファイルのサイズを返します。
|
対応する開かれているファイルのファイルポインタの現在位置を返します。
|
データを CSV または TXT 形式のファイルに書き込みます。
|
BIN 形式のファイルに文字列を除いた任意の型の配列を書き込みます。
|
バイナリファイルのファイルポインタの現在位置にdouble 型の値を書き込みます。
|
バイナリファイルのファイルポインタの現在位置にfloat 型の値を書き込みます。
|
バイナリファイルのファイルポインタの現在位置に int 型の値を書き込みます。
|
バイナリファイルのファイルポインタの現在位置に long 型の値を書き込みます。
|
BIN または TXT ファイルのファイルポインタの現在位置に string パラメータの値を書き込みます。
|
バイナリファイルのファイルのファイルポインタの現在位置にパラメータとして割らされた構造体のコンテンツを書き込みます。
|
切り下げされた整数値を返します。
|
2 つの数値の最大値を返します。
|
2 つの数値の最小値を返します。
|
2 つの数の分割後の実際の余りを返します。
|
指定されたフォルダ内の全てのファイルを削除します。
|
Files ディレクトリ内にフォルダを作成します。
|
選択されたディレクトリを削除します。フォルダが空でない場合は、削除出来ません。
|
データとフレームを追加します。
|
フレーム読み込みフィルタを設定して、ポインタを先頭に移動します。
|
フレーム読み込みのポインタを先頭に移動し、以前に設定したフィルタをリセットします。
|
フレーム形成に使用される入力パラメータを受け取ります。
|
フレームを読んでポインタを次に移動します。
|
最後に発生したエラーを返します。
|
オブジェクトポインタを返します。
|
システムが起動してからの経過時間をミリ秒数で返します。
|
指定された名称のグローバル変数の存在をチェックします。
|
グローバル変数を削除します。
|
グローバル変数の値を返します。
|
グローバル変数の名称をグローバル変数のリスト内の序数で返します。
|
指定されたプレフィックスを持つグローバル変数を削除します。
|
グローバル変数に新しい値を設定します。
|
条件付きで既存するグローバル変数に新しい値を設定します。
|
強制的にディスクに全てのグローバル変数の内容を保存します。
|
グローバル変数の合計数を返します。
|
グローバル変数に端末の現在のセッションでのみ存在する新しい値を設定します。
|
グローバル変数の最終アクセス時刻を返します。
|
履歴内で指定された 約定の double 型プロパティを返します。
|
履歴内で指定された 約定の datetime または int プロパティを返します。
|
履歴内で指定された 約定の string 型プロパティを返します。
|
履歴内の取引に対応するチケットを返します。
|
更に適切な関数で呼び出すために履歴内の取引を選択します。
|
履歴内の取引数を返します。
|
履歴内で指定された double 注文プロパティを返します。
|
履歴内で指定された datetime または int 注文プロパティを返します。
|
履歴内で指定された string 注文プロパティを返します。
|
履歴内の注文に対応するチケットを返します。
|
操作を続けるために履歴内の注文を選択します。
|
履歴内の注文の数を返します。
|
指定されたサーバタイム期間のトランザクションと注文履歴を取得します。
|
指定されたポジション識別子を持った取引履歴をリクエストします。
|
該当する銘柄と期間の履歴内のバーの数を返します。
|
この関数は、指定された時刻に対応するバーのインデックスを返します。
|
対応するチャートのバー（ 'shift'パラメータで示される）の終値を返します。
|
対応するチャートのバー（ 'shift'パラメータで示される）の高値を返します。
|
対応するチャート上で見つかった最大値のインデックスを返します（現在のバーとの相対的なシフト）。
|
対応するチャートのバー（ 'shift'パラメータで示される）の安値を返します。
|
該当するチャート上で見つかった最小値のインデックスを返します（現在のバーとの相対的なシフト）。
|
対応するチャートのバー（ 'shift'パラメータで示される）の始値を返します。
|
対応するチャートのバー（ 'shift'パラメータで示される）の時間を返します。
|
対応するチャートのバー（ 'shift'パラメータで示される）のティックボリュームを返します。
|
対応するチャートのバー（ 'shift'パラメータで示される）の実ボリュームを返します。
|
対応するチャートのバー（ 'shift'パラメータで示される）のティックボリュームを返します。
|
対応するチャートのバー（ 'shift'パラメータで示される）のスプレッドを返します。
|
蓄積/配信（Accumulation/Distribution）。
|
平均方向性指数（Average Directional Index）。
|
ウェルズ•ワイルダーの平均方向性指数（Average Directional Index by Welles Wilder）
|
アリゲーター。
|
適応型移動平均（Adaptive Moving Average）。
|
オーサムオシレーター。
|
ATR（Average True Range）。
|
ボリンジャーバンド®（Bollinger Bands®）。
|
ベアパワー（Bears Power）。
|
ブルパワー（Bulls Power）。
|
ビル・ウィリアムズのマーケットファシリテーションインデックス
|
コモディティチャンネルインデックス（Commodity Channel Index）。
|
チャイキンオシレーター（Chaikin Oscillator）。
|
カスタム指標。
|
2 重指数移動平均（Double Exponential Moving Average）。
|
デマーカー（DeMarker）。
|
エンベローブ（Envelopes）。
|
勢力指数（Force Index）。
|
フラクタル。
|
フラクタル適応型移動平均（Fractal Adaptive Moving Average）。
|
ゲーターオシレーター。
|
一目均衡表（Ichimoku Kinko Hyo）。
|
移動平均（Moving Average）。
|
移動平均収束拡散法（Moving Averages Convergence-Divergence）
|
マネーフローインデックス（Money Flow Index）。
|
モメンタム（Momentum）。
|
MqlParam 型パラメータの配列によって作成された指定されたテクニカル指標へのハンドルを返します。
|
指定されたハンドルに基づいて、指標の入力パラメータの数、値と型を返します。
|
指標ハンドルを削除し、誰によっても使用されていない場合は指標の計算ブロックを解放します。
|
double 型の指標プロパティの値を設定します。
|
int 型の指標プロパティの値を設定します。
|
string 型の指標プロパティの値を設定します。
|
int 型を事前に決めた長さの文字列に変換します。
|
オンバランスボリューム（On Balance Volume）。
|
移動平均オシレーター（Moving Average of Oscillator）（MACD ヒストグラム）。
|
相対力指数（Relative Strength Index）。
|
相対活力指数（Relative Vigor Index）。
|
パラボリック停止・リバースシステム（Parabolic Stop And Reverse System）
|
MQL5 プログラムがその処理を停止するコマンドを受けた場合は true を返します。
|
標準偏差（Standard Deviation）。
|
ストキャスティックス（Stochastic Oscillator）。
|
3 重指数移動平均（Triple Exponential Moving Average）。
|
3 重指数移動平均オシレーター（Triple Exponential Moving Averages Oscillator）。
|
可変インデックス動的平均（Variable Index Dynamic Average）。
|
ボリューム。
|
ウィリアムパーセントレンジ（Williams' Percent Range）。
|
自然対数を返します。
|
数の底が10の対数を返します。
|
選択したシンボルの板情報のオープンを提供し、DOMの変更の通知を受信にサブスクライブします。
|
指定されたシンボルの板情報を含む MqlBookInfo 構造体の配列を返します。
|
指定されたシンボルの板情報の閉鎖を提供し、DOMの変更の通知受信のサブスクライブをキャンセルします。
|
指定された数値の絶対値（係数）を返します。
|
ラジアンで x のアークコサインを返します。
|
ラジアンで x のアークサインを返します。
|
ラジアンで x のアークタンジェントを返します。
|
切り上げされた整数値を返します。
|
数のコサインを返します。
|
数の指数を返します。
|
切り下げされた整数値を返します。
|
実数の有効性をチェックします。
|
自然対数を返します。
|
数の底が10の対数を返します。
|
2 つの数値の最大値を返します。
|
2 つの数値の最小値を返します。
|
2 つの数の分割後の実際の余りを返します。
|
基数を指定された乗まで引き上げます。
|
0〜32,767 の範囲内で擬似乱数値を返します。
|
値を最も近い整数に丸めます。
|
数のサインを返します。
|
平方根を返します。
|
擬似ランダム整数の系列を生成するための開始点を設定します。
|
数のタンジェントを返します。
|
メッセージボックスを作成、表示及び管理します。
|
実行中のMQL5 プログラムの対応するプロパティの整数値を返します。
|
実行中のMQL5 プログラムの対応するプロパティの文字列値を返します。
|
MetaTrader 5ターミナルとの接続を確立します
|
MetaTrader 5ターミナルへの以前に確立された接続を閉じます
|
接続されているMetaTrader 5ターミナルのステータスとパラメータを取得します
|
MetaTrader 5ターミナルバージョンを返します
|
指定された日以降のバーをMetaTrader 5ターミナルから取得します
|
指定されたインデックス以降のバーをMetaTrader 5ターミナルから取得します
|
指定された期間のバーをMetaTrader 5ターミナルから取得します
|
指定された日以降のティックをMetaTrader 5ターミナルから取得します
|
指定された期間のティックをMetaTrader 5ターミナルから取得します
|
浮動小数点数を指定された精度に丸めます。
|
指定されたチャートで指定された型のオブジェクトを作成します。
|
指定された名称のオブジェクトを指定されたチャートまたはチャートサブウィンドウから削除します。
|
名称に指定された ID を持つオブジェクトを探します。
|
オブジェクトプロパティの double 値を返します。
|
オブジェクトプロパティの整数値を返します。
|
オブジェクトプロパティの string 値を返します。
|
指定されたオブジェクトの価格値の時間値を返します。
|
指定された時刻でのオブジェクトの価格値を返します。
|
指定されたオブジェクトのアンカーポイントの座標を変更します。
|
指定されたチャートまたはチャートサブウィンドウの指定された名称のオブジェクトを返します。
|
指定された型のオブジェクトを全て指定されたチャートまたはチャートサブウィンドウから削除します。
|
オブジェクトプロパティの値を設定します。
|
オブジェクトプロパティの値を設定します。
|
オブジェクトプロパティの値を設定します。
|
指定されたチャートまたはチャートサブウィンドウのオブジェクトの数を返します。
|
この関数は、Startイベントがスクリプト内で設定されたアクションを実行するために発生したときに呼び出されます
|
この関数は、Initイベントが発生して起動したMQL5プログラムが初期化されるときに、指標やEAで呼び出されます。
|
この関数は、Deinitイベントが発生して起動したMQL5プログラムが初期化解除されるときに、指標やEAで呼び出されます。
|
この関数は、NewTickイベントが発生して新しい気配値が処理されるときに、EAで呼び出されます。
|
この関数は、Calculateイベントが発生して価格の変化が処理されるときに、指標で呼び出されます。
|
この関数は、一定の時間間隔でターミナルによって生成されるTimerイベント中に、指標やEAで呼び出されます。
|
この関数は、取引サーバ上の取引操作の終了時に生成されるTrade イベント中に、EAで呼び出されます。
|
この関数は、TradeTransactionイベントが発生して取引リクエスト実行結果が処理されるときに、EAで呼び出されます。
|
この関数は、BookEventイベントが発生して板情報の変化が処理されるときに、EAで呼び出されます。
|
この関数は、ChartEventイベントが発生してユーザまたはMQL5プログラムによるチャートの変化が処理されるときに、指標やEAで呼び出されます。
|
この関数は、Testerイベントが発生してEAをテストした後に履歴データに対して必要なアクションが実行されるときに、EAで呼び出されます。
|
この関数は、 TesterInitイベントが発生してストラテジーテスターでの最適化に先立って必要なアクションが実行されるときに、EAで呼び出されます。
|
この関数は、ストラテジーテスターでの最適化の後にTesterDeinit イベントが発生したときに、EAで呼び出されます。
|
この関数は、ストラテジーテスターでのEAの最適化の際に TesterPassイベントが発生して新しい時間枠の到着を処理するときに、EAで呼び出されます。
|
指定された注文の種類に必要な証拠金を預金通貨で計算します。
|
渡されたパラメータに基づいて、利益を預金通貨で計算します。
|
取引操作を実行するための充分な資金があるかをチェックします。
|
リクエストされた注文プロパティ（double）を返します。
|
リクエストされた注文プロパティ（datetime または int）を返します。
|
リクエストされた注文プロパティ（string）を返します。
|
注文のチケットを返します。
|
操作を続けるために注文を選択します。
|
サーバに取引リクエストを送ります。
|
取引サーバの返答を待たずに取引リクエストを非同期的に送ります。
|
注文数を返します。
|
ストラテジーテスターーでエキスパートアドバイザーを最適化する際に、値範囲のデータを受け取り入力変数のステップを変更します。
|
ストラテジーテスターーでエキスパートアドバイザーを最適化する際に、入力変数（値、チェンジステップ、最初と最終の値）の使い方を指定します。
|
現在のチャートの時間軸を返します。
|
期間中の秒数を返します。
|
サウンドファイルを再生します。
|
integer 型の指標線プロパティの値を返します。
|
double 型の指標線プロパティの値を設定します。
|
int 型の指標線プロパティの値を設定します。
|
string 型の指標線プロパティの値を設定します。
|
現在の通貨/シンボルのポイントサイズを返します。
|
リクエストされたポジションプロパティ（double）を返します。
|
リクエストされたポジションプロパティ（datetime または int）を返します。
|
リクエストされたポジションプロパティ（string）を返します。
|
ポジションに対応するシンボルを返します。
|
操作を続けるためにポジションを選択します。
|
ポジションの数を返します。
|
基数を指定された乗まで引き上げます。
|
ログにメッセージを表示します。
|
シンボルと値のセットを事前定義された形式に従ってフォーマットし、ログファイルにプリントします。
|
0〜32,767 の範囲内で擬似乱数値を返します。
|
所定の変数 _LastError の値をゼロに設定します。
|
データセットに基づいて画像のリソースを作成します。
|
動的に作成されたリソースを削除します（割り当てられたメモリを解放します）。
|
ResourceCreate() 関数で作成されたまたはコンパイル中に EX5 ファイルに保存されたグラフィックリソースからデータを読みます。
|
リソースを指定されたファイルに保存します。
|
値を最も近い整数に丸めます。
|
「FTP」タブの設定ウィンドウで指定されたアドレスにファイルを送信します。
|
「メール」タブの設定ウィンドウで指定されたアドレスに電子メールを送信します。
|
MetaQuotes ID が「通知」タブで指定されているモバイル端末にプッシュ通知を送信します。
|
履歴データの状態情報を返します。
|
配列の一部を文字列に複製します。
|
Unicode シンボルコードを一シンボルの文字列に変換します。
|
選択されたシグナルの double 型プロパティの値を返します。
|
選択されたシグナルの整数型プロパティの値を返します。
|
選択されたシグナルの string 型プロパティの値を返します。
|
端末で利用可能なシグナルから操作を続けるためにシグナルを選択します。
|
端末で使用可能なシグナルの合計量を返します。
|
シグナルコピー設定の double 型プロパティの値を返します。
|
シグナルコピー設定の整数型プロパティの値を返します。
|
シグナルコピー設定の string 型プロパティの値を返します。
|
シグナルコピー設定の double 型プロパティの値を返します。
|
シグナルコピー設定の整数型プロパティの値を設定します。
|
売買シグナルにサブスクライブします。
|
サブスクライブをキャンセルします。
|
数のサインを返します。
|
指定された間隔内で現在のエキスパートアドバイザーまたはスクリプトの実行を一時停止します。
|
指定されたフラグを使ってソケットを作成し、そのハンドルを返す
|
ソケットを閉じる
|
タイムアウト管理付きでサーバに接続する
|
ソケットが現在接続されているかどうかを確認します
|
ソケットから読み込めるバイト数を取得する
|
現在の時点でデータをソケットに書き込めるかどうかを確認する
|
ソケットシステムオブジェクトのデータを送受信するためのタイムアウトを設定する
|
ソケットからデータを読む
|
ソケットにデータを書く
|
TLS Handshakeプロトコルを介して指定されたホストへの安全なTLS（SSL）接続を開始する
|
ネットワーク接続を保護するために使用される証明書に関するデータを取得する
|
安全なTLS接続からデータを読み込む
|
安全なTLS接続からすべてのデータを読み込む
|
安全なTLS接続を介してデータを送信する
|
平方根を返します。
|
擬似ランダム整数の系列を生成するための開始点を設定します。
|
文字列の終わりに別の文字列を追加します。
|
文字列に割り当てられたバッファのサイズを返します。
|
2 つの文字列を比較し、1 番目の文字列が2 番目より大きい場合は 1 、両方が等しい場合は 0、1 番目が2 番目より小さい場合は -1 を返します。
|
渡されたパラメータの文字列を形成します。
|
指定された文字列に選択されたシンボルを書き入れます。
|
文字列内で部分文字列を検索します。
|
数を事前に決めたフォーマットの文字列に変換します。
|
指定された文字列の位置での数の値を返します。
|
指定された記号で文字列を初期化し、指定された文字列の長さを提供します。
|
文字列のシンボルの数を返します。
|
文字列で見つかった全ての部分文字列を指定されたシンボルの配列で置換します。
|
指定された位置にシンボルの変更値を持つ文字列のコピーを返します。
|
指定された文字列から指定されたセパレータで部分文字列を取得し、取得された部分文字列の数を返します。
|
指定された位置から開始してテキスト文字列から部分文字列を抽出します。
|
Unicode から ANSI, に変換された文字列をシンボルごとに uchar 型の配列の一部に複製します。
|
「R,G,B」の文字列またはカラー名を含む文字列を color 型の値に変換します。
|
数のシンボル表現を含む文字列を double 型の数値に変換します。
|
数のシンボル表現を含む文字列を int 型の数値に変換します。
|
選択された文字列の全てのシンボルを小文字に変換します。
|
文字列をシンボルごとに ushort 型の配列の一部に複製します。
|
時間や日付を「yyyy.mm.dd [hh:mi]」フォーマットで含む文字列を datetime 型に変換します。
|
選択された文字列の全てのシンボルを大文字に変換します。
|
文字列の左部分の改行文字、スペースやタブを切り取ります。
|
文字列の右部分の改行文字、スペースやタブを切り取ります。
|
MqlDateTime 構造体型の変数を datetime 値に変換します。
|
現在のチャートの銘柄名を返します。
|
シンボルプロパティの double 値を返します。
|
指定されたシンボルの整数型 (long、datetime、int または bool）プロパティの値を返します。
|
注文の種類と方向に応じて補償金率を返します。
|
指定された銘柄と曜日での指定された相場セッションの開始と終了の時間を受け取ることができます。
|
指定された銘柄と曜日での指定された相場セッションの開始と終了の時間を受け取ることができます。
|
対応するプロパティに指定されたシンボルの文字列型の値を返します。
|
指定されたシンボルの現在の価格をMqlTick 型の変数として返します。
|
端末で選択されたシンボルのデータがレードサーバ—上のデータと同期されているかどうかをチェックします。
|
指定されたシンボルの名称を返します。
|
「気配値表示」 ウィンドウでシンボルを選択したり、ウィンドウからシンボルを削除したりします。
|
（「気配値表示」で選択されたまたは全ての）利用可能なシンボルの数を返します。
|
数のタンジェントを返します。
|
端末に操作完了を命令します。
|
MQL5 プログラム環境の対応するプロパティの double 値を返します。
|
MQL5 プログラム環境の対応するプロパティの整数値を返します。
|
MQL5 プログラム環境の対応するプロパティの文字列値を返します。
|
テストの結果に基づいて算出された指定の統計の値を返します。
|
現在のフォント設定での文字列の幅と高さを返します。
|
テキストをグラフィックリソース作成に意図されたカスタム配列（バッファ）に転送する。
|
描画メソッドを使用してテキストを表示するためのフォントを設定します。デフォルトとしてArial20 が使用されます。
|
最後の既知のサーバ時間（相場受信の最終時刻）を datetime フォーマットで返します。
|
夏時間のスイッチの符号を返します。
|
クライアント端末が実行しているコンピュータのローカル時間をGMTを夏時間を考慮した datetime フォーマットで返します。
|
DST スイッチ を考慮して、GMT時間とローカルコンピュータの現在時刻との差を秒で返します。
|
ローカルコンピューター時刻を datetime フォーマットで返します。
|
1970年1月1日からの経過秒を含む値を「yyyy.mm.dd hh:mi 」形式の文字列に変換します。
|
datetime 値を MqlDateTime 構造体型の変数に変換します。
|
取引サーバの現在の計算時間を返します。
|
初期化解除理由のコードを返します。
|
指定されたサーバにHTTP要求を送信します。
|
参照によって渡された変数をリセットします。変数は、クラスとコンストラクタを含む構造体を除いては任意の型のものとすることが出来ます。