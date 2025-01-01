Elementos Básicos da Linguagem

A Linguagem MetaQuotes 5 (MQL5) é uma linguagem orientado a objetos de alto nível destinado para escrever estratégias de negociação automatizadas, e indicadores técnicos customizados para a a análise de vários mercados financeiros. Ele permite não somente escrever uma variedade de sistemas especialistas, concebidos para operar em tempo real, mas também criar suas próprias ferramentas gráficas para ajudar você a tomar decisões de negociação (trade).

MQL5 é baseado no conceito da popular linguagem de programação C++. Em comparação com MQL4, a nova linguagem tem agora enumeradores, estruturas, classes e manipulação de evento. Ao aumentar o número de tipos principais incorporados, a interação dos programas executáveis em MQL5 com outros aplicativos através de dll é agora tão fácil quanto possível. A sintaxe do MQL5 é similar à sintaxe do C++, e isso faz com que seja fácil traduzir para ele programas de linguagens modernas de programação.

Para ajudar você a estudar a linguagem MQL5, todos os tópicos estão agrupados nas seguintes seções: