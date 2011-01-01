//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_iOsMA.mq5 |

//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |

//| ;https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "O indicador demonstra como obter dados"

#property description "de buffers do indicador para o indicador técnico iOsMA."

#property description "Um símbolo e o prazo utilizado para o cálculo do indicador,"

#property description "são definidos pelos parâmetros de símbolo e período."

#property description "O método de criação do manipulador é definido através do parâmetro "type" (tipo de função)."

#property description "Todos os outros parâmetros são similares ao padrão Moving Average of Oscillator."



#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//--- plotar iOsMA

#property indicator_label1 "iOsMA"

#property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM

#property indicator_color1 clrSilver

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//+------------------------------------------------------------------+

//| Enumerador dos métodos de criação do manipulador |

//+------------------------------------------------------------------+

enum Creation

{

Call_iOsMA, // usar iOsMA

Call_IndicatorCreate // usar IndicatorCreate

};

//--- parâmetros de entrada

input Creation type=Call_iOsMA; // tipo de função

input int fast_ema_period=12; // período da Média Móvel Rápida

input int slow_ema_period=26; // período da Média Móvel Lenta

input int signal_period=9; // período da diferença entre as médias móveis

input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE; // tipo de preço

input string symbol=" "; // símbolo

input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_CURRENT; // timeframe

//--- buffer do indicador

double iOsMABuffer[];

//--- variável para armazenar o manipulador do indicador iAMA

int handle;

//--- variável para armazenamento

string name=symbol;

//--- nome do indicador num gráfico

string short_name;

//--- manteremos o número de valores no indicador Moving Average

int bars_calculated=0;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de inicialização do indicador customizado |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- atribuição de array para buffer do indicador

SetIndexBuffer(0,iOsMABuffer,INDICATOR_DATA);

//--- determinar o símbolo do indicador, é desenhado para

name=symbol;

//--- excluir os espaços à direita e à esquerda

StringTrimRight(name);

StringTrimLeft(name);

//--- se resulta em comprimento zero da string do 'name'

if(StringLen(name)==0)

{

//--- tomar o símbolo do gráfico, o indicador está anexado para

name=_Symbol;

}

//--- criar manipulador do indicador

if(type==Call_iOsMA)

handle=iOsMA(name,period,fast_ema_period,slow_ema_period,signal_period,applied_price);

else

{

//--- preencher a estrutura com os parâmetros do indicador

MqlParam pars[4];

//--- período da média móvel rápida

pars[0].type=TYPE_INT;

pars[0].integer_value=fast_ema_period;

//--- período lento da média móvel

pars[1].type=TYPE_INT;

pars[1].integer_value=slow_ema_period;

//--- período médio da diferença entre a média móvel rápida e a lenta

pars[2].type=TYPE_INT;

pars[2].integer_value=signal_period;

//--- tipo de preço

pars[3].type=TYPE_INT;

pars[3].integer_value=applied_price;

handle=IndicatorCreate(name,period,IND_OSMA,4,pars);

}

//--- se o manipulador não é criado

if(handle==INVALID_HANDLE)

{

//--- mensagem sobre a falha e a saída do código de erro

PrintFormat("Falha ao criar o manipulador do indicador iOsMA para o símbolo %s/%s, código de erro %d",

name,

EnumToString(period),

GetLastError());

//--- o indicador é interrompido precocemente

return(INIT_FAILED);

}

//--- mostra que o símbolo/prazo do indicador Moving Average of Oscillator é calculado para

short_name=StringFormat("iOsMA(%s/%s,%d,%d,%d,%s)",name,EnumToString(period),

fast_ema_period,slow_ema_period,signal_period,EnumToString(applied_price));

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);

//--- inicialização normal do indicador

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de iteração do indicador customizado |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- número de valores copiados a partir do indicador iOsMA

int values_to_copy;

//--- determinar o número de valores calculados no indicador

int calculated=BarsCalculated(handle);

if(calculated<=0)

{

PrintFormat("BarsCalculated() retornando %d, código de erro %d",calculated,GetLastError());

return(0);

}

//--- se for o princípio do cálculo do indicador, ou se o número de valores é modificado no indicador iOsMA

//--- ou se é necessário cálculo do indicador para duas ou mais barras (isso significa que algo mudou no histórico do preço)

if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)

{

//--- se o array iOsMABuffer é maior do que o número de valores no indicador iOsMA para o símbolo/período, então não copiamos tudo

//--- caso contrário, copiamos menor do que o tamanho dos buffers do indicador

if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;

else values_to_copy=calculated;

}

else

{

//--- isso significa que não é a primeira vez do cálculo do indicador, é desde a última chamada de OnCalculate())

//--- para o cálculo não mais do que uma barra é adicionada

values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;

}

//--- preencher os arrays com valores do indicador iOsMA

//--- se FillArrayFromBuffer retorna falso, significa que a informação não está pronta ainda, sair da operação

if(!FillArrayFromBuffer(iOsMABuffer,handle,values_to_copy)) return(0);

//--- formar a mensagem

string comm=StringFormat("%s ==> Valor atualizado no indicador %s: %d",

TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),

short_name,

values_to_copy);

//--- exibir a mensagem de serviço no gráfico

Comment(comm);

//--- memorizar o número de valores no indicador Moving Average of Oscillator

bars_calculated=calculated;

//--- retorna o valor prev_calculated para a próxima chamada

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Preencher buffers do indicador a partir do indicador iOsMA |

//+------------------------------------------------------------------+

bool FillArrayFromBuffer(double &ama_buffer[], // buffer do indicator para valores do OsMA

int ind_handle, // manipulador do indicador iOsMA

int amount // número de valores copiados

)

{

//--- redefinir o código de erro

ResetLastError();

//--- preencher uma parte do array iOsMABuffer com valores do buffer do indicador que tem índice 0 (zero)

if(CopyBuffer(ind_handle,0,0,amount,ama_buffer)<0)

{

//--- Se a cópia falhar, informe o código de erro

PrintFormat("Falha ao copiar dados do indicador iOsMA, código de erro %d",GetLastError());

//--- parar com resultado zero - significa que indicador é considerado como não calculado

return(false);

}

//--- está tudo bem

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de desinicialização do indicador |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

if(handle!=INVALID_HANDLE)

IndicatorRelease(handle);

//--- limpar o gráfico após excluir o indicador

Comment("");

}