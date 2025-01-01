OrdersTotal

Retorna o número de ordens.

int OrdersTotal();

Valor retornado

Valor do tipo double.

Observação

Não confunda ordens pendentes com posições, que também são exibidos na aba "negócios" da "caixa de ferramentas" do terminal do cliente. Uma ordem é um pedido para conduzir a transação, enquanto que uma posição é um resultado de um ou mais negócios.

Ao usar o registro de posições com "cobertura" (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING e ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE), para cada símbolo, em qualquer momento, pode estar aberta apenas a posição que resulte de uma ou mais operações. Não confunda as posições com as ordens pendentes ativas que aparecem na aba "Negociação" da janela "Caixa de ferramentas".

Ao usar a exibição independente de posições (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), pode haver várias posições abertas ao mesmo tempo para cada símbolo.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- obtemos e imprimimos no log a quantidade de ordens pendentes ativas na conta

int total=OrdersTotal();

Print("Number of active pending orders on the account: ", total);

/*

Resultado:

Number of active pending orders on the account: 2

*/

}

Também Veja

OrderSelect(), OrderGetTicket(), Propriedades de uma Ordem