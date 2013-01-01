//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileWriteArray.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- parâmetros de entrada

input string InpFileName="data.bin";

input string InpDirectoryName="SomeFolder";

//+------------------------------------------------------------------+

//| Estrutura para armazenamento de dados de preços |

//+------------------------------------------------------------------+

struct prices

{

datetime date; // data

double bid; // bid preço

double ask; // ask preço

};

//--- variáveis globais

int count=0;

int size=20;

string path=InpDirectoryName+"//"+InpFileName;

prices arr[];

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de inicialização do Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- alocar memória para o array

ArrayResize(arr,size);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de Desinicialização do Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- escrever a contagem restante de strings se count < n

WriteData(count);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função tick (ponto) de um Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- salvar dados para array

arr[count].date=TimeCurrent();

arr[count].bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

arr[count].ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);

//--- mostra dados correntes

Print("Date = ",arr[count].date," Bid = ",arr[count].bid," Ask = ",arr[count].ask);

//--- aumentar o contador

count++;

//--- se array é arquivada, gravar dados no arquivo e zerá-lo

if(count==size)

{

WriteData(size);

count=0;

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Escrever n elementos array para arquivo |

//+------------------------------------------------------------------+

void WriteData(const int n)

{

//--- abre o arquivo

ResetLastError();

int handle=FileOpen(path,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);

if(handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- escrever os dados array para o final do arquivo

FileSeek(handle,0,SEEK_END);

FileWriteArray(handle,arr,0,n);

//--- fechar o arquivo

FileClose(handle);

}

else

Print("Falha para abrir o arquivo, erro ",GetLastError());

}