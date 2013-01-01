- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
A função escreve arrays de qualquer tipo, exceto para string de um arquivo bin (pode strings ou arrays dinâmicas).
uint FileWriteArray(
Parâmetros
file_handle
[in] Descritor de arquivo retornado pelo FileOpen().
array[]
[out] Array para gravação.
start=0
[in] Início do índice array (número do primeiro elemento gravado).
count=WHOLE_ARRAY
[in] Número de itens para gravar(WHOLE_ARRAY significa que as gravações de todos os itens começam com o número inicial até o final da array).
Valor do Retorno
Número de itens gravados.
Observação
String array pode ser gravada em arquivo TXT. Neste caso, strings são automaticamente terminadas pela linha final de caracteres "\r\n". Dependendo sobre o arquivo tipo ANSI ou UNICODE, strings são ambas convertidas para ansi-codificação ou não.
Exemplo:
