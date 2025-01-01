DocumentaçãoSeções
A função define o valor da propriedade correspondente da linha do indicador correspondente. A propriedade do indicador deve ser do tipo int, char, bool ou color. Existem 2 variantes da função.

Chamar indicando o identificador da propriedade.

bool  PlotIndexSetInteger(
   int  plot_index,        // plotagem do índice do estilo
   int  prop_id,           // propriedade identificador
   int  prop_value         // valor a ser definido
   );

Chamar indicando o identificador e o modificador da propriedade.

bool  PlotIndexSetInteger(
   int  plot_index,        // plotagem do índice do estilo
   int  prop_id,           // propriedade identificador
   int  prop_modifier,     // propriedade modificador
   int  prop_value         // valor a ser definido
   )

Parâmetros

plot_index

[in]  Índice de plotagem gráfica

prop_id

[in] O valor pode ser um dos valores do enumerador ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER.

prop_modifier

[in]  Modificador da propriedade específica. Propriedades de índice de cor apenas requerem um modificador.

prop_value

[in]  O valor da propriedade.

Valor do Retorno

Se com sucesso, retorna true, do contrário false.

Exemplo: um indicador que desenha uma linha de três cores. O esquema de cores muda a cada 5 ticks.

colorline

 

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   1
//---- plotar ColorLine
#property indicator_label1  "ColorLine"
#property indicator_type1   DRAW_COLOR_LINE
#property indicator_color1  clrRed,clrGreen,clrBlue
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  3
//--- buffers do indicador
double         ColorLineBuffer[];
double         ColorBuffer[];
int            MA_handle;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de inicialização do indicador customizado                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
  {
//--- mapeamento de buffers do indicador
   SetIndexBuffer(0,ColorLineBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,ColorBuffer,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//--- obter manipulador MA
   MA_handle=iMA(Symbol(),0,10,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE);
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Obter índice de cor                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
int getIndexOfColor(int i)
  {
   int j=i%300;
   if(j<100) return(0);// primeiro índice
   if(j<200) return(1);// segundo índice
   return(2); // terceiro índice
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de iteração do indicador customizado                      |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   static int ticks=0,modified=0;
   int limit;
//--- primeiro cálculo ou número de barras foi alterado
   if(prev_calculated==0)
     {
      //--- copia valores da MA dentro do buffer do indicador ColorLineBuffer
      int copied=CopyBuffer(MA_handle,0,0,rates_total,ColorLineBuffer);
      if(copied<=0) return(0);// cópia falhou - lançar fora
      //--- agora definir a cor da linha para cada barra
      for(int i=0;i<rates_total;i++)
         ColorBuffer[i]=getIndexOfColor(i);
     }
   else
     {
      //--- copia valores da MA dentro do buffer do indicador ColorLineBuffer
      int copied=CopyBuffer(MA_handle,0,0,rates_total,ColorLineBuffer);
      if(copied<=0) return(0);
 
      ticks++;// contando ticks
      if(ticks>=5)//é hora de mudar o esquema de cores
        {
         ticks=0; // zerar o contador
         modified++; // contador de mudanças de cor
         if(modified>=3)modified=0;// zerar o contador
         ResetLastError();
         switch(modified)
           {
            case 0:// primeiro esquema de cor
               PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,0,clrRed);
               PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,1,clrBlue);
               PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,2,clrGreen);
               Print("Esquema de cor "+modified);
               break;
            case 1:// segundo esquema de cor
               PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,0,clrYellow);
               PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,1,clrPink);
               PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,2,clrLightSlateGray);
               Print("Esquema de cor "+modified);
               break;
            default:// terceiro esquema de cor
               PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,0,clrLightGoldenrod);
               PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,1,clrOrchid);
               PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,2,clrLimeGreen);
               Print("Esquema de cor "+modified);
           }
        }
      else
        {
         //--- definir posição inicial
         limit=prev_calculated-1;
         //--- Agora vamos definir a cor da linha para cada barra
         for(int i=limit;i<rates_total;i++)
            ColorBuffer[i]=getIndexOfColor(i);
        }
     }
//--- valor retorno de prev_calculated para a próxima chamada
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+