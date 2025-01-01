|
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots 1
//---- plotar ColorLine
#property indicator_label1 "ColorLine"
#property indicator_type1 DRAW_COLOR_LINE
#property indicator_color1 clrRed,clrGreen,clrBlue
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 3
//--- buffers do indicador
double ColorLineBuffer[];
double ColorBuffer[];
int MA_handle;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de inicialização do indicador customizado |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
{
//--- mapeamento de buffers do indicador
SetIndexBuffer(0,ColorLineBuffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,ColorBuffer,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//--- obter manipulador MA
MA_handle=iMA(Symbol(),0,10,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE);
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Obter índice de cor |
//+------------------------------------------------------------------+
int getIndexOfColor(int i)
{
int j=i%300;
if(j<100) return(0);// primeiro índice
if(j<200) return(1);// segundo índice
return(2); // terceiro índice
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de iteração do indicador customizado |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
//---
static int ticks=0,modified=0;
int limit;
//--- primeiro cálculo ou número de barras foi alterado
if(prev_calculated==0)
{
//--- copia valores da MA dentro do buffer do indicador ColorLineBuffer
int copied=CopyBuffer(MA_handle,0,0,rates_total,ColorLineBuffer);
if(copied<=0) return(0);// cópia falhou - lançar fora
//--- agora definir a cor da linha para cada barra
for(int i=0;i<rates_total;i++)
ColorBuffer[i]=getIndexOfColor(i);
}
else
{
//--- copia valores da MA dentro do buffer do indicador ColorLineBuffer
int copied=CopyBuffer(MA_handle,0,0,rates_total,ColorLineBuffer);
if(copied<=0) return(0);
ticks++;// contando ticks
if(ticks>=5)//é hora de mudar o esquema de cores
{
ticks=0; // zerar o contador
modified++; // contador de mudanças de cor
if(modified>=3)modified=0;// zerar o contador
ResetLastError();
switch(modified)
{
case 0:// primeiro esquema de cor
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,0,clrRed);
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,1,clrBlue);
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,2,clrGreen);
Print("Esquema de cor "+modified);
break;
case 1:// segundo esquema de cor
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,0,clrYellow);
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,1,clrPink);
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,2,clrLightSlateGray);
Print("Esquema de cor "+modified);
break;
default:// terceiro esquema de cor
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,0,clrLightGoldenrod);
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,1,clrOrchid);
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,2,clrLimeGreen);
Print("Esquema de cor "+modified);
}
}
else
{
//--- definir posição inicial
limit=prev_calculated-1;
//--- Agora vamos definir a cor da linha para cada barra
for(int i=limit;i<rates_total;i++)
ColorBuffer[i]=getIndexOfColor(i);
}
}
//--- valor retorno de prev_calculated para a próxima chamada
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+