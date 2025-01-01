Trabalho com DirectX

Funções e sombreadores do DirectX 11 são projetados para visualização em 3D diretamente no gráfico de preços.

Para criar gráficos tridimensionais, é necessário criar um contexto gráfico (DXContextCreate) com o tamanho de imagem desejado. Em seguida, prepare os buffers de vértice e de índice (DXBufferCreate) e crie os sombreadores de vértice e de pixel (DXShaderCreate). Para isso, basta exibir gráficos coloridos.

Para o próximo nível de gráficos, é necessário adicionar parâmetros de entrada (DXInputSet), destinados a transferir parâmetros adicionais de renderização para os sombreadores. Isso permite definir a posição da câmera e do objeto 3D, descrever as fontes de luz e implementar o controle usando o mouse e o teclado.

Desta maneira, as funções criadas diretamente em MQL5 permitem criar gráficos 3D animados diretamente no terminal MetaTrader 5 e não requerem ferramentas de terceiros para tal. Para que as funções funcionem, a placa de vídeo deve suportar DX 11 e sombreadores versão 5.0.

Para começar a trabalhar com a biblioteca, basta ler o artigo Como criar gráfico 3D em DirectX no MetaTrader 5.