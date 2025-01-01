DocumentaçãoSeções
Funções e sombreadores do DirectX 11 são projetados para visualização em 3D diretamente no gráfico de preços.

Para criar gráficos tridimensionais, é necessário criar um contexto gráfico (DXContextCreate) com o tamanho de imagem desejado. Em seguida, prepare os buffers de vértice e de índice (DXBufferCreate) e crie os sombreadores de vértice e de pixel (DXShaderCreate). Para isso, basta exibir gráficos coloridos.

Para o próximo nível de gráficos, é necessário adicionar parâmetros de entrada (DXInputSet), destinados a transferir parâmetros adicionais de renderização para os sombreadores. Isso permite definir a posição da câmera e do objeto 3D, descrever as fontes de luz e implementar o controle usando o mouse e o teclado.

Desta maneira, as funções criadas diretamente em MQL5 permitem criar gráficos 3D animados diretamente no terminal MetaTrader 5 e não requerem ferramentas de terceiros para tal. Para que as funções funcionem, a placa de vídeo deve suportar DX 11 e sombreadores versão 5.0.

Para começar a trabalhar com a biblioteca, basta ler o artigo Como criar gráfico 3D em DirectX no MetaTrader 5.

Função

Ação

DXContextCreate

Cria um contexto gráfico para renderizar quadros do tamanho especificado

DXContextSetSize

Altera o tamanho do quadro do contexto gráfico criado em DXContextCreate()

Obtém o tamanho do quadro do contexto gráfico criado em DXContextCreate().

DXContextClearColors

Define, para o buffer de renderização, todos os pixeis na cor especificada

DXContextClearDepth

Limpa o buffer de profundidade

DXContextGetColors

Obtém, do contexto gráfico, uma imagem com o tamanho e o deslocamento especificados

DXContextGetDepth

Obtém o buffer de profundidade do quadro renderizado

DXBufferCreate

Cria um buffer com tipo especificado baseado em uma matriz de dados

DXTextureCreate

Cria uma textura bidimensional, a partir de um retângulo com determinado tamanho cortado da imagem transferida

DXInputCreate

Cria os parâmetros de entrada do sombreador

DXInputSet

Define os parâmetros de entrada do sombreador

DXShaderCreate

Cria um sombreador com tipo especificado

DXShaderSetLayout

Define o layout do vértice para o sombreador de vértice

DXShaderInputsSet

Define os parâmetros de entrada do sombreador

DXShaderTexturesSet

Define a textura do sombreador.

DXDraw

Desenha os vértices do buffer de vértice definido em DXBufferSet()

DXDrawIndexed

Desenha as primitivas gráficas descritas pelo buffer de índice de DXBufferSet()

DXPrimiveTopologySet

Define o tipo de primitivas para renderização usando DXDrawIndexed()

DXBufferSet

Define o buffer para a renderização atual

DXShaderSet

Define o sombreador para renderização

DXHandleType

Retorna o tipo de identificador

DXRelease

Libera o identificador