Trabalho com DirectX
Funções e sombreadores do DirectX 11 são projetados para visualização em 3D diretamente no gráfico de preços.
Para criar gráficos tridimensionais, é necessário criar um contexto gráfico (DXContextCreate) com o tamanho de imagem desejado. Em seguida, prepare os buffers de vértice e de índice (DXBufferCreate) e crie os sombreadores de vértice e de pixel (DXShaderCreate). Para isso, basta exibir gráficos coloridos.
Para o próximo nível de gráficos, é necessário adicionar parâmetros de entrada (DXInputSet), destinados a transferir parâmetros adicionais de renderização para os sombreadores. Isso permite definir a posição da câmera e do objeto 3D, descrever as fontes de luz e implementar o controle usando o mouse e o teclado.
Desta maneira, as funções criadas diretamente em MQL5 permitem criar gráficos 3D animados diretamente no terminal MetaTrader 5 e não requerem ferramentas de terceiros para tal. Para que as funções funcionem, a placa de vídeo deve suportar DX 11 e sombreadores versão 5.0.
Para começar a trabalhar com a biblioteca, basta ler o artigo Como criar gráfico 3D em DirectX no MetaTrader 5.
|
Função
|
Ação
|
Cria um contexto gráfico para renderizar quadros do tamanho especificado
|
Altera o tamanho do quadro do contexto gráfico criado em DXContextCreate()
|
Obtém o tamanho do quadro do contexto gráfico criado em DXContextCreate().
|
Define, para o buffer de renderização, todos os pixeis na cor especificada
|
Limpa o buffer de profundidade
|
Obtém, do contexto gráfico, uma imagem com o tamanho e o deslocamento especificados
|
Obtém o buffer de profundidade do quadro renderizado
|
Cria um buffer com tipo especificado baseado em uma matriz de dados
|
Cria uma textura bidimensional, a partir de um retângulo com determinado tamanho cortado da imagem transferida
|
Cria os parâmetros de entrada do sombreador
|
Define os parâmetros de entrada do sombreador
|
Cria um sombreador com tipo especificado
|
Define o layout do vértice para o sombreador de vértice
|
Define os parâmetros de entrada do sombreador
|
Define a textura do sombreador.
|
Desenha os vértices do buffer de vértice definido em DXBufferSet()
|
Desenha as primitivas gráficas descritas pelo buffer de índice de DXBufferSet()
|
Define o tipo de primitivas para renderização usando DXDrawIndexed()
|
Define o buffer para a renderização atual
|
Define o sombreador para renderização
|
Retorna o tipo de identificador
|
Libera o identificador