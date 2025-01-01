GlobalVariableDel

Exclui uma variável global a partir do terminal do cliente.

bool GlobalVariableDel(

string name

);

Parâmetros

name

[in] Nome da variável global.

Valor do Retorno

Se bem sucedida, a função retorna true, caso contrário ela retorna false. Para obter uma informação sobre o erro é necessário chamar a função GetLastError().

Observação

As variáveis globais existem no terminal do cliente durante 4 semanas desde a última utilização, então eles são excluídos automaticamente.

Exemplo: