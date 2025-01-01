DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Gerenciamento de sinaisSignalBaseGetDouble 

SignalBaseGetDouble

Retorna o valor da propriedade do tipo double para o sinal selecionado.

double  SignalBaseGetDouble(
   ENUM_SIGNAL_BASE_DOUBLE     property_id,     // identificador da propriedade
   );

Parâmetros

property_id

[in]  Identificador da propriedade do sinal. Pode ser um dos valores da enumeração ENUM_SIGNAL_BASE_DOUBLE.

valor de retorno

O valor do tipo double da propriedade indicada do sinal.