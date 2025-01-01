SignalBaseGetDouble

Retorna o valor da propriedade do tipo double para o sinal selecionado.

double SignalBaseGetDouble(

ENUM_SIGNAL_BASE_DOUBLE property_id,

);

Parâmetros

property_id

[in] Identificador da propriedade do sinal. Pode ser um dos valores da enumeração ENUM_SIGNAL_BASE_DOUBLE.

valor de retorno

O valor do tipo double da propriedade indicada do sinal.