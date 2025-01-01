- SymbolsTotal
SymbolInfoDouble
Retorna a propriedade correspondente de um ativo especificado. Existem 2 variantes da função.
1. Imediatamente retorna o valor da propriedade.
double SymbolInfoDouble(
2. Retorna true ou false dependendo se a função for executada com sucesso. Em caso de sucesso, o valor da propriedade é colocado em uma variável recipiente, passada por referênce atráves do último parâmetro.
bool SymbolInfoDouble(
Parâmetros
name
[in] Nome do ativo.
prop_id
[in] Identificador de um propriedade de ativo. O valor pode ser um dos valores da enumeração ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE.
double_var
[out] Variável de tipo double recebendo o valor da propriedade solicitada.
Valor do Retorno
Valor de tipo double. Em caso de falha de execução, a informação sobre o erro pode ser obtida usando a função GetLastError():
- 5040 — parâmetro de string inválido para especificar um nome de ativo,
- 4301 — ativo desconhecido (instrumento financeiro),
- 4302 — ativo não está selecionado no "Observador de Mercado" (não encontrado na lista de ativos disponíveis),
- 4303 — identificador inválido de uma propriedade de ativo.
Observação
É recomendável usar SymbolInfoTick() se a função for usada para obter informações sobre o último tick. É bom possível que nenhuma cotação tenha aparecido ainda desde que o terminal se conectou a uma conta de negociação. Em tal situação, o valor solicitado será indefinido
Na maioria dos casos, é suficiente usar a função SymbolInfoTick() permitindo a um usuário receber os valores dos preços Compra, Venda, Último, Volume e a hora da chegada do último tick através de uma única chamada.
A função SymbolInfoMarginRate() fornece informações sobre o valor da margem cobrada, dependendo do tipo e direção da ordem.
Exemplo:
void OnTick()