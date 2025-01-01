DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Data e HoraTimeToStruct 

TimeToStruct

Converte um valor de tipo datetime (número de segundos desde 01.01.1970) em uma variável estrutura MqlDateTime.

bool  TimeToStruct(
   datetime      dt,            // data e hora
   MqlDateTime&  dt_struct      // estrutura para a captura de valores
   );

Parâmetros

dt

[in]  Valor de data e hora para conversão.

dt_struct

[out]  Variável de tipo estrutura MqlDateTime.

Valor do Retorno

true se bem sucedido, caso contrário false. Para obter informações sobre o erro, chamar a função GetLastError().

Exemplo:

void OnStart()
  {
//---obtemos a última hora conhecida do servidor, declaramos a estrutura de data/hora e preenchemos os campos da estrutura
   datetime    time=TimeCurrent();
   MqlDateTime tm  ={};
   if(!TimeToStruct(time,tm))
      Print("TimeToStruct() failed. Error "GetLastError());
   
//--- exibimos no log a hora recebida do servidor e o resultado do preenchimento da estrutura MqlDateTime usando TimeToStruct()
   PrintFormat("Server time: %s\n- Year: %u\n- Month: %02u\n- Day: %02u\n- Hour: %02u\n- Min: %02u\n- Sec: %02u\n- Day of Year: %03u\n- Day of Week: %u (%s)",
               (string)timetm.yeartm.montm.daytm.hourtm.mintm.sectm.day_of_yeartm.day_of_weekEnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)tm.day_of_week));
  /*
  Resultado
   Server time2024.04.18 15:47:27
   - Year2024
   - Month04
   - Day18
   - Hour15
   - Min47
   - Sec27
   - Day of Year108
   - Day of Week4 (THURSDAY)
  */
  }