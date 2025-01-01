ArrayReverse

Expande o número de elementos especificado na matriz, iniciando no índice especificado.

bool ArrayReverse(

void& array[],

uint start=0,

uint count=WHOLE_ARRAY

);

Parâmetros

array[]

[in][out] Matriz.

start=0

[in] O índice a partir do qual a matriz é invertida.

count=WHOLE_ARRAY

[in] Número de elementos para expandir. Se for especificado WHOLE_ARRAY, todos os elementos da matriz serão colocados de maneira invertida entre eles, começando com o índice especificado start até o final da matriz.

Valor retornado

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.

Observação

A função ArraySetAsSeries() apenas altera a direção de indexação de trás para frente, a fim de organizar o acesso aos elementos como em timeseries. A função ArrayReverse() move fisicamente os elementos de uma matriz de tal forma que a matriz é "invertida".

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- declara uma matriz de tamanho fixo e preenche com valores

int array[10];

for(int i=0;i<10;i++)

{

array[i]=i;

}

//--- mostra uma matriz antes de inversão de elementos

Print("Antes de chamar a ArrayReverse()");

ArrayPrint(array);

//--- inverte 3 elementos na matriz e exibe a nova composição

ArrayReverse(array,4,3);

Print("Depois de chamar a ArrayReverse()");

ArrayPrint(array);

/*

Resultado da execução:

Antes de chamar a ArrayReverse()

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Depois de chamar a ArrayReverse()

0 1 2 3 6 5 4 7 8 9

*/

Veja também

ArrayInsert, ArrayRemove, ArrayCopy, ArrayResize, ArrayFree, ArrayGetAsSeries, ArraySetAsSeries