ArrayReverse
Expande o número de elementos especificado na matriz, iniciando no índice especificado.
bool ArrayReverse(
Parâmetros
array[]
[in][out] Matriz.
start=0
[in] O índice a partir do qual a matriz é invertida.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Número de elementos para expandir. Se for especificado WHOLE_ARRAY, todos os elementos da matriz serão colocados de maneira invertida entre eles, começando com o índice especificado start até o final da matriz.
Valor retornado
Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.
Observação
A função ArraySetAsSeries() apenas altera a direção de indexação de trás para frente, a fim de organizar o acesso aos elementos como em timeseries. A função ArrayReverse() move fisicamente os elementos de uma matriz de tal forma que a matriz é "invertida".
Exemplo:
Veja também
ArrayInsert, ArrayRemove, ArrayCopy, ArrayResize, ArrayFree, ArrayGetAsSeries, ArraySetAsSeries