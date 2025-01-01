AccountInfoDouble Gibt den wert des Typs double der entsprechenden Eigenschaft des Kontos zurück Kontoinformation

AccountInfoInteger Gibt Wert des ganzzahligen Typs (bool,int oder long) der entsprechenden Eigenschaft des Kontos zurück Kontoinformation

AccountInfoString Gibt den Wert des Typs string der entsprechenden Eigenschaft des Kontos zurück Kontoinformation

acos Gibt arccos x in Radianen zurück Mathematische Funktionen

Alert Gibt Meldungen in einem separaten Fenster aus Allgemeine Funktionen

ArrayBsearch Ermittelt den angegeben Wert in einem aufsteigend sortierten mehrdimensionalen Array Operationen mit Arrays

ArrayCompare Gibt das Ergebnis eines Vergleichs um zwei Arrays von einfachen Typen oder angepassten Strukturen ohne komplexe Objekte zurück Operationen mit Arrays

ArrayCopy Kopiert ein Array in das andere Array Operationen mit Arrays

ArrayFill Füllt das numerische Array mit den angegeben Wert Operationen mit Arrays

ArrayFree Befreit Puffer jedes dynamischen Arrays und stellt die Größe der ersten Null-Dimension auf 0. Operationen mit Arrays

ArrayGetAsSeries Prüft die Richtung des Arrayindizierens Operationen mit Arrays

ArrayInitialize Setzt alle Elementen des nummerischen Arrays auf Größe Operationen mit Arrays

ArrayIsDynamic Prüft, ob das Array dynamisches Array ist Operationen mit Arrays

ArrayIsSeries Prüft, ob das Array Timeserie ist Operationen mit Arrays

ArrayMaximum Ermittelt das maximale Element in der ersten Dimension eines mehrdimensionalen Arrays Operationen mit Arrays

ArrayMinimum Ermittelt das minimale Element in der ersten Dimension eines mehrdimensionalen Arrays Operationen mit Arrays

ArrayRange Gibt die Zahl der Elementen in der gegebenen Dimension des Arrays zurück Operationen mit Arrays

ArrayResize Stellt die neue Größe in der ersten Dimension des Arrays ein Operationen mit Arrays

ArraySetAsSeries Stellt die Richtung der Indizierung im Array ein Operationen mit Arrays

ArraySize Gibt die Zahl von Elementen im Array zurück Operationen mit Arrays

ArraySort Sortiert das mehrdimensionale Array aufsteigend in der ersten Dimension Operationen mit Arrays

ArrayPrint Gibt Arrays eines einfachen Typs oder einer einfachen Struktur im Journal aus Operationen mit Arrays

ArrayInsert Einfügen einer Anzahl von Elementen eines Quellarrays in ein Zielarray, beginnend mit dem angegebenen Index Operationen mit Arrays

ArrayRemove Entfernt die angegebene Anzahl von Elementen im Array, beginnend mit dem angegebenen Index Operationen mit Arrays

ArrayReverse Kehrt die angegebene Anzahl von Elementen im Array um, beginnend mit dem angegebenen Index Operationen mit Arrays

ArraySwap Vertauscht die Inhalte von zwei dynamischen Arrays eines Typs Operationen mit Arrays

asin Gibt arcsin x in Radianen zurück Mathematische Funktionen

atan Gibt arctg x in Radianen zurück Mathematische Funktionen

Bars Gibt die die entsprechende PeriodeAnzahl der Bars in der Geschichte für das entsprechende Symbol und die entsprechende Periode Zugang zu Zeitreihen und Indikatoren

BarsCalculated Gibt die Anzahl der berechneten Daten im Anzeigerpuffer oder -1 beim Fehler (Daten sind noch nicht berechnet) Zugang zu Zeitreihen und Indikatoren

CalendarCountryById Abrufen der Länderbeschreibung nach seiner ID Wirtschaftskalender

CalendarEventById Abrufen der Ereignisbeschreibung nach seiner ID Wirtschaftskalender

CalendarValueById Abrufen der Ereigniswertbeschreibung nach seiner ID Wirtschaftskalender

CalendarCountries Abrufen des Arrays der Namen der im Kalender verfügbaren Länder Wirtschaftskalender

CalendarEventByCountry Abrufen des Arrays mit den Beschreibungen aller im Kalender verfügbaren Ereignisse nach dem angegebenen Landes-Code Wirtschaftskalender

CalendarEventByCurrency Abrufen des Arrays der Beschreibungen aller im Kalender verfügbaren Ereignisse in einer bestimmten Währung Wirtschaftskalender

CalendarValueHistoryByEvent Abrufen des Arrays der Werte für alle Ereignisse in einem bestimmten Zeitraum mit einem Ereignis-ID Wirtschaftskalender

CalendarValueHistory Abrufen des Arrays der Werte für alle Ereignisse in einem bestimmten Zeitbereich mit der Möglichkeit, nach Land und/oder Währung zu sortieren Wirtschaftskalender

CalendarValueLastByEvent Abrufen des Arrays der Ereigniswerte nach seiner ID seit dem Status der Kalenderdatenbank nach einer angegebenen change_id Wirtschaftskalender

CalendarValueLast Abrufen des Arrays der Werte für alle Ereignisse mit der Möglichkeit, nach Land und/oder Währung seit dem Status der Kalenderdatenbank mit einer angegebenen change_id zu sortieren Wirtschaftskalender

ceil Gibt den ganzzahligen Wert, der der naechste von oben ist, zurück Mathematische Funktionen

CharArrayToString Wandelt Symbolcode (ansi) in Einsymbolzeile um Datenverarbeitung

ChartApplyTemplate Verwendet Schablone zum bezeichneten Chart der bezeichneten Datei Operationen mit Charts

ChartClose Schliesst den bezeichneten Chart ab Operationen mit Charts

ChartFirst Gibt den Identifier des ersten Client-Terminals zurück Operationen mit Charts

ChartGetDouble Gibt den Wert der entsprechenden Eigenschaft des bezeichneten Charts zurück Operationen mit Charts

ChartGetInteger Gibt den Ganzwert der entsprechenden Eigenschaft des bezeichneten Charts zurück Operationen mit Charts

ChartGetString Gibt den Stringwert der entsprechenden Eigenschaft des bezeichneten Charts zurück Operationen mit Charts

ChartID Gibt den Indikator des laufenden Charts zurück Operationen mit Charts

ChartIndicatorAdd Setzt Indikator mit dem angegebenen handle ins angegebene Fenster der graphischen Darstellung zu Operationen mit Charts

ChartIndicatorDelete Löscht Indikator mit angegebenem Namen aus dem angegebenen Chartfenster Operationen mit Charts

ChartIndicatorGet Gibt das Handle des Indikators mit dem angegebenen Kurznamen im angegebenen Chart-Fenster zurück Operationen mit Charts

ChartIndicatorName Bringt Kurzname des Indikators beim Nummer in der Indikatorenliste des Chartfensters zurück Operationen mit Charts

ChartIndicatorsTotal Bringt die Anzahl aller Indikatoren am angegebenen Chartfenster Operationen mit Charts

ChartNavigate Verschiebt den angegebenen Chart um die angegebene Anzahl der Bars in Bezug auf die angegebene Position des Charts Operationen mit Charts

ChartNext Bringt Identifikator des Charts, das dem bezeichneten Chart folgt, zurück Operationen mit Charts

ChartOpen Oeffnet einen neuen Chart mit dem bezeichneten Symbol und mit der bezeichneten Periode Operationen mit Charts

CharToString Umwandlung des Symbolcodes in die Einsymbolzeile Datenverarbeitung

ChartPeriod Gibt den Periodenwert des bezeichneten Chart zurück Operationen mit Charts

ChartPriceOnDropped Gibt die Preiskoordinate des Punktes zurück, wohin dieser Script oder Expert mit der Maus versetzt wurde Operationen mit Charts

ChartRedraw Ruft Zwangsumzeichnen des bezeichneten Charts auf Operationen mit Charts

ChartSaveTemplate Speichert aktuelle Chart-Einstellungen in einer Schablone mit einem bestimmten Namen Operationen mit Charts

ChartScreenShot Screenshot des angegebenen Charts in Format GIF, PNG oder BMP je nach angegebenen Erweiterung Operationen mit Charts

ChartSetDouble Ordnet double-Typ Wert der entsprechenden Eigenschaft des bezeichneten Charts zu Operationen mit Charts

ChartSetInteger Ordnet Ganzwert (datetime, int, color, bool oder char) der entsprechenden Eigenschaft des bezeichneten Charts zu Operationen mit Charts

ChartSetString Ordnet string-Typ Wert der entsprechenden Eigenschaft des bezeichneten Charts zu Operationen mit Charts

ChartSetSymbolPeriod Verändert die Werte des Symbols und der Periode des angegebenen Charts Operationen mit Charts

ChartSymbol Bringt den Symbolnamen des bezeichneten Chart zurück Operationen mit Charts

ChartTimeOnDropped Bringt die Preiskoordinate des Punktes zurück, wohin dieser Expert oder Script mit der Maus versetzt wurde. Operationen mit Charts

ChartTimePriceToXY Konvertiert die Koordinaten des Charts aus der Darstellung von Zeit/Geld in die X- und Y- Koordinaten Operationen mit Charts

ChartWindowFind Gibt die Nummer des Subfensters, in dem Indikator war, zurück Operationen mit Charts

ChartWindowOnDropped Gibt die Nummer des Subfensters zurück, wohin der vorliegende Expert, Script, Objekt oder Anzeiger mit der Maus versetzt wurden sind Operationen mit Charts

ChartXOnDropped Gibt die X-Koordinate zurück, wohin dieser Expert oder Script mit der Maus versetzt wurde Operationen mit Charts

ChartXYToTimePrice Konvertiert die X- und Y-Koordinate des Charts in Zeit und Preis Operationen mit Charts

ChartYOnDropped Gibt die Y-Koordinate zurück, wohin dieser Expert oder Script mit der Maus versetzt wurde Operationen mit Charts

CheckPointer Gibt den Typ eines Objekts zurück Allgemeine Funktionen

CLBufferRead Liest einen OpenCL-Puffer in ein Array Arbeit mit OpenCL

CLBufferWrite Schreibt ein Array in einen OpenCL-Puffer Arbeit mit OpenCL

CLContextCreate Erstellt einen Kontext für OpenCL Arbeit mit OpenCL

CLContextFree Löscht den Kontext von OpenCL Arbeit mit OpenCL

CLGetDeviceInfo Erhielt die Geräteeigenschaft aus dem OpenCL-Treiber Arbeit mit OpenCL

CLGetInfoInteger Gibt den Wer des ganzzahligen Eigenschafts für ein OpenCL-Objekt oder Gerät zurück Arbeit mit OpenCL

CLHandleType Gibt den Typ des OpenCL-Handles als ein Wert aus Enumeration ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE zurück Arbeit mit OpenCL

CLKernelCreate Erstellt eine Funktion des Starts von OpenCL Arbeit mit OpenCL

CLKernelFree Löscht die Funktion des Starts von OpenCL Arbeit mit OpenCL

CLProgramCreate Erstellt ein OpenCL-Programm aus dem Quellcode Arbeit mit OpenCL

CLSetKernelArg Setzt den Parameter für die OpenCL-Funktion Arbeit mit OpenCL

CLSetKernelArgMem Setzt einen OpenCL-Puffer als ein Parameter der OpenCL-Funktion Arbeit mit OpenCL

ColorToARGB Konvertiert den Typ color in den Typ uint, um Farbdarstellung ARGB zu erhalten. Datenverarbeitung

ColorToString Wandelt den Farbenwert in die Zeile der Art "R,G,B" um Datenverarbeitung

Comment Gibt eine Meldung in der linken oberen Ecke des Preischarts aus Allgemeine Funktionen

CopyBuffer Bekommt Daten des angegebenen Puffers vom angegebenen Anzeiger im Feld Zugang zu Zeitreihen und Indikatoren

CopyClose Bekommt im Feld historische Daten über den Schlusspreis der Bars für das angegebene Symbol und Periode Zugang zu Zeitreihen und Indikatoren

CopyHigh Bekommt im Feld historische Daten über den maximalen Preis der Bars für das angegebene Symbol und Periode Zugang zu Zeitreihen und Indikatoren

CopyLow Bekommt im Feld historische Daten über den minimalen Preis der Bars für das angegebene Symbol und Periode Zugang zu Zeitreihen und Indikatoren

CopyOpen Bekommt im Feld historische Daten über die Eroeffnungszeit der Bars für das angegebene Symbol und Periode Zugang zu Zeitreihen und Indikatoren

CopyRates Bekommt historische Daten der Struktur Rates für das angegebene Symbol und Periode Zugang zu Zeitreihen und Indikatoren

CopyRealVolume Bekommt im Feld historische Daten über Handelsvolumen der Bars für das angegebene Symbol und Periode Zugang zu Zeitreihen und Indikatoren

CopySpread Bekommt im Feld historische Daten über Spreads für das angegebene Symbol und Periode Zugang zu Zeitreihen und Indikatoren

CopyTicks Erhält für die aktuelle Arbeitssitzung angesammelten Ticks ins Array ticks_array Zugang zu Zeitreihen und Indikatoren

CopyTickVolume Bekommt im Feld historische Daten über Tickvolumen der Bars für das angegebene Symbol und Periode Zugang zu Zeitreihen und Indikatoren

CopyTime Bekommt im Feld historische Daten über die Eroeffnungszeit der Bars für das angegebene Symbol und Periode Zugang zu Zeitreihen und Indikatoren

cos Gibt Kosinus zurück Mathematische Funktionen

CryptDecode Führt eine Rückumwandlung der Daten eines Arrays aus Allgemeine Funktionen

CryptEncode Wandelt Daten eines Quell-Arrays in ein Empfänger-Array anhand der angegebenen Methode um Allgemeine Funktionen

CustomSymbolCreate Erstellt ein benutzerdefiniertes Symbol mit dem angegebenen Namen in der angegebenen Gruppe Benutzerdefinierte Symbole

CustomSymbolDelete Löscht ein benutzerdefinierte Symbol mit dem angegebenen Namen Benutzerdefinierte Symbole

CustomSymbolSetInteger Setzt den Wert einer Eigenschaft vom ganzzahligen Typ für das benutzerdefinierte Symbol Benutzerdefinierte Symbole

CustomSymbolSetDouble Setzt den Wert einer Eigenschaft vom reellen Typ für das benutzerdefinierte Symbol Benutzerdefinierte Symbole

CustomSymbolSetString Setzt den Wert einer Eigenschaft vom String-Typ für das benutzerdefinierte Symbol Benutzerdefinierte Symbole

CustomSymbolSetMarginRate Setzt den Koeffizienten der Margin je nach Typ und Richtung einer Order für das benutzerdefinierte Symbol Benutzerdefinierte Symbole

CustomSymbolSetSessionQuote Setzt den Anfang und das Ende der angegebenen Notierungssitzung für das angegebene Symbol und Wochentag Benutzerdefinierte Symbole

CustomSymbolSetSessionTrade Setzt den Anfang und das Ende der angegebenen Notierungssitzungitzung für das angegebene Symbol und Wochentag Benutzerdefinierte Symbole

CustomRatesDelete Löscht alle Balken im angegebenen Zeitintervall aus der Preishistorie des benutzerdefinierten Symbols Benutzerdefinierte Symbole

CustomRatesReplace Ersetzt die komplette Preishistorie des benutzerdefinierten Symbols im angegebenen Zeitintervall durch die Daten aus dem Array vom Typ MqlRates Benutzerdefinierte Symbole

CustomRatesUpdate Fügt der Historie des benutzerdefinierten Symbols fehlende Balken hinzu und ersetzt die vorhandenen Balken durch die Daten aus dem Array vom Typ MqlRates Benutzerdefinierte Symbole

CustomTicksAdd Fügt Daten aus einem Array vom Typ MqlTick in die Preishistorie eines benutzerdefinierten Symbols hinzu. Das benutzerdefinierte Symbol muss im Fenster MarketWatch (Marktübersicht) ausgewählt werden Benutzerdefinierte Symbole

CustomTicksDelete Löscht alle Balken im angegebenen Zeitintervall aus der Preishistorie des benutzerdefinierten Symbols Benutzerdefinierte Symbole

CustomTicksReplace Ersetzt die komplette Preishistorie des benutzerdefinierten Symbols im angegebenen Zeitintervall durch die Daten aus dem Array vom Typ MqlTick Benutzerdefinierte Symbole

CustomBookAdd Überträgt den Status der Markttiefe (Depth of Market) für ein nutzerdefiniertes Symbol Benutzerdefinierte Symbole

DatabaseOpen Öffnet oder erstellt die angegebene Datenbankdatei Arbeiten mit der Datenbank

DatabaseImport Importieren von Daten aus einer Datei in eine Tabelle Arbeiten mit der Datenbank

DatabaseExport Exportiert eine Tabelle oder das Ergebnis einer SQL-Anfrage in eine CSV-Datei Arbeiten mit der Datenbank

DatabasePrint Druckt eine Tabelle oder ein Ergebnis der SQL-Anfrage im Experten-Journal aus Arbeiten mit der Datenbank

DatabaseTableExists Prüft das Vorhandensein der Tabelle in einer Datenbank Arbeiten mit der Datenbank

DatabaseExecute Ausführung einer Anfrage an die angegebene Datenbank Arbeiten mit der Datenbank

DatabasePrepare Erstellt das Handle für die Anfragen, die durch DatabaseRead() ausgeführt werden kann Arbeiten mit der Datenbank

DatabaseBind Setzt einen Parameterwert in einer Anfrage Arbeiten mit der Datenbank

DatabaseBindArray Setzt einen Parameterarray als Parameterwert Arbeiten mit der Datenbank

DatabaseRead Wechselt zum nächsten Eintrag als Ergebnis einer Anfrage Arbeiten mit der Datenbank

DatabaseReadBind Wechselt zum nächsten Datensatz und liest aus ihm Daten in die Struktur Arbeiten mit der Datenbank

DatabaseFinalize Entfernt eine Anfrage, die durch DatabasePrepare() erstellt wurde Arbeiten mit der Datenbank

DatabaseTransactionBegin Startet die Ausführung der Transaktion Arbeiten mit der Datenbank

DatabaseTransactionCommit Schließt die Ausführung der Transaktion ab Arbeiten mit der Datenbank

DatabaseColumnsCount Abrufen der Felderanzahl einer Anfrage Arbeiten mit der Datenbank

DatabaseColumnName Abrufen des Feldnamens nach dem Index Arbeiten mit der Datenbank

DatabaseColumnType Abrufen des Feldtyps nach dem Index Arbeiten mit der Datenbank

DatabaseColumnSize Abrufen der Feldgröße in Bytes Arbeiten mit der Datenbank

DatabaseColumnText Abrufen des Feldwerts als Zeichenkette aus dem aktuellen Datensatz Arbeiten mit der Datenbank

DatabaseColumnInteger Abrufen des Integer-Werts aus dem aktuellen Datensatz Arbeiten mit der Datenbank

DatabaseColumnLong Abrufen des Long-Werts aus dem aktuellen Datensatz Arbeiten mit der Datenbank

DatabaseColumnDouble Abrufen des Double-Wertes aus dem aktuellen Datensatz Arbeiten mit der Datenbank

DatabaseColumnBlob Abrufen des Feldwerts als Array aus dem aktuellen Datensatz Arbeiten mit der Datenbank

DebugBreak Programmhaltepunkt beim Debugging Allgemeine Funktionen

Digits Gibt die Anzahl der Dezimalzeichen, die Genauigkeit der Berechnung des Preiswertes des laufenden Charts bestimmt Prüfung des Status

DoubleToString Umwandlung des numerishen Wertes in die Textzeile mit der angegebenen Genauigkeit Datenverarbeitung

DXContextCreate Erzeugt einen grafischen Kontext zum Rendern von Frames einer bestimmten Größe. Arbeiten mit DirectX

DXContextSetSize Ändert die Frame-Größe eines mit DXContextCreate() erstellten Grafikkontextes. Arbeiten mit DirectX

DXContextSetSize Liefert die Rahmengröße eines mit DXContextCreate() erstellten Grafikkontextes. Arbeiten mit DirectX

DXContextClearColors Weist eine bestimmte Farbe allen Pixeln für den Rendering-Puffer. Arbeiten mit DirectX

DXContextClearDepth Löscht den Tiefenpuffer Arbeiten mit DirectX

DXContextGetColors Ruft ein Bild einer bestimmten Größe und eines bestimmten Offsets aus einem Grafikkontext ab. Arbeiten mit DirectX

DXContextGetDepth Ruft den Tiefenpuffer eines gerenderten Frames ab Arbeiten mit DirectX

DXBufferCreate Erstellt einen Puffer eines bestimmten Typs basierend auf einem Daten-Array Arbeiten mit DirectX

DXTextureCreate Erstellt eine 2D-Textur aus einem Rechteck mit einer bestimmten Größe, das aus einem übergebenen Bild ausgeschnitten wurde. Arbeiten mit DirectX

DXInputCreate Erstellt die Eingaben des Shaders Arbeiten mit DirectX

DXInputSet Setzt die Eingaben des Shaders Arbeiten mit DirectX

DXShaderCreate Erstellt einen Shader eines bestimmten Typs Arbeiten mit DirectX

DXShaderSetLayout Legt das Vertex-Layout für den Vertex-Shader fest Arbeiten mit DirectX

DXShaderInputsSet Setzt die Eingaben des Shaders Arbeiten mit DirectX

DXShaderTexturesSet Legt die Texturen des Shaders fest Arbeiten mit DirectX

DXDraw Rendert die Eckpunkte des in DXBufferSet() gesetzten Vertex-Puffers Arbeiten mit DirectX

DXDrawIndexed Rendert grafische Primitive, die durch den Indexpuffer von DXBufferSet() beschrieben werden Arbeiten mit DirectX

DXPrimiveTopologySet Setzt den Typ der Primitive für das Rendern mit DXDrawIndexed() Arbeiten mit DirectX

DXBufferSet Setzt einen Puffer für das aktuelle Rendering Arbeiten mit DirectX

DXShaderSet Setzt einen Shader für das Rendern Arbeiten mit DirectX

DXHandleType Liefert einen Handle-Typ zurück Arbeiten mit DirectX

DXRelease Gibt ein Handle frei Arbeiten mit DirectX

EnumToString Umwandlung der Enumerationwert beliebigen Typs in ein String Datenverarbeitung

EventChartCustom Generiert das Benutzerereignis für den angegebenen Chart. Arbeit mit Ereignissen

EventKillTimer Setzt auf dem laufenden Chart die Zeitgebergenerierung von Ereignissen still Arbeit mit Ereignissen

EventSetMillisecondTimer Startet den Generator der hochauflösenden Ereignissetimer mit einer Periode von weniger als 1 Sekunde für den aktuellen Chart Arbeit mit Ereignissen

EventSetTimer Läuft Generierer der Timerereignisse mit dem angegebenen Abruf für den laufenden Chart ab Arbeit mit Ereignissen

exp Gibt Exponente der Zahl zurück Mathematische Funktionen

ExpertRemove Stoppt den Expert Advisor und entfernt ihn vom Chart Allgemeine Funktionen

fabs Gibt absoluten Wert (Modulus) der angegebenen Zahl zurück Mathematische Funktionen

FileClose Schließt die früher geöffnete Datei Dateioperationen

FileCopy Kopiert die Ausgangsdatei aus dem lokalen oder gesamten Ordner in eine andere Datei Dateioperationen

FileDelete Entfernt die angegebene Datei Dateioperationen

FileFindClose Schließt die Suche Handle Dateioperationen

FileFindFirst Fängt die Suche der Dateien im entsprechenden Verzeichnis nach dem angegebenen Filter an Dateioperationen

FileFindNext Setzt die Suche fort, die durch die Funktion FileFindFirst() angefangen wurde Dateioperationen

FileFlush Speicher auf der Platte alle Daten, die im Dateipuffer Eingabe-Ausgabe noch bleiben Dateioperationen

FileGetInteger Ruft eine ganzzahlige Eigenschaft der Datei Dateioperationen

FileIsEnding Bestimmt das Ende der Datei im während des Lesens Dateioperationen

FileIsExist Prüft, ob die Datei existiert Dateioperationen

FileIsLineEnding Bestimmt Zeilenende während des Lesens Dateioperationen

FileMove Bewegt oder benennt die Datei um Dateioperationen

FileOpen Öffnet die Datei mit dem angegebenen Namen und mit der angegebenen Flagge Dateioperationen

FileReadArray Liest Arrays verschiedener Typen außer Zeilentypen (es kann ein Strukturarray sein ohne Zeilen und die dynamische Arrays) aus der binären Datei von der laufenden Position des Dateiindikators Dateioperationen

FileReadBool Liest aus der Datei des Typs CSV die Zeile von der laufenden Position bis zum Begrenzer (oder bis zum Ende der Textzeile) und wandelt die gelesene Zeile in den Wert des Typs bool Dateioperationen

FileReadDatetime Liest aus der Datei des Typs CSV die Zeile eines der Formate: "YYYY.MM.DD HH:MI:SS", "YYYY.MM.DD" oder "HH:MI:SS" - und wandelt sie in den Wert des Typs datetime um Dateioperationen

FileReadDouble Liest die Zahl der doppelten Genauigkeit mit dem Fließpunkt (double) aus der binären Datei von der laufenden Position des Dateiindikators Dateioperationen

FileReadFloat Liest den Wert float von der laufenden Position des Dateianzeigers Dateioperationen

FileReadInteger Liest den Wert des Typs int, short oder charvon der laufenden Position des Dateianzeigers abhängig von der angegebenen Länge in Bytes Dateioperationen

FileReadLong Liest den Wert des Typs long von der laufenden Position des Dateianzeigers Dateioperationen

FileReadNumber Liest aus der Datei des Typs CSV die Zeile von der laufenden Position zum Begrenzer (oder bis zum Ende der Textzeile) und wandelt die gelesene Zeile in den Wert des Typs double um Dateioperationen

FileReadString Liest die Zeile aus der Datei von der laufenden Position des Dateianzeigers Dateioperationen

FileReadStruct Liest Inhalt aus der binären Datei in die Struktur, die als Parameter übertragen wurde Dateioperationen

FileSeek Bewegt die Position des Dateiindikators um die angegebene Zahl der Bytes gegen die angegebene Position Dateioperationen

FileSize Gibt die Größe der entsprechenden geöffneten Datei zurück Dateioperationen

FileTell Gibt die laufende Position des Indikators der entsprechenden geöffneten Datei zurück Dateioperationen

FileWrite Schreibt Daten in die Datei des Typs CSV oder TXT Dateioperationen

FileWriteArray Schreibt in die Datei des Typs BIN Arrays aller Typen außer Zeilentypen Dateioperationen

FileWriteDouble Schreibt den Parameterwert des Typs double von der angegebenen Position des Dateianzeigers in die binäre Datei Dateioperationen

FileWriteFloat Schreibt den Parameterwert des Typs float von der angegebenen Position des Dateianzeigers Dateioperationen

FileWriteInteger Schreibt den Parameterwert des Typs int in die binäre Datei von der laufenden Position des Dateianzeigers Dateioperationen

FileWriteLong Schreibt den Parameterwert des Typs long in die binäre Datei von der laufenden Position des Dateianzeigers Dateioperationen

FileWriteString Schreibt den Parameterwert des Typs string in die Datei des Typs BIN oder TXT von der laufenden Position des Dateianzeigers Dateioperationen

FileWriteStruct Schreibt den Inhalt der Struktur, die als Parameter übertragen wurde, in die binäre Datei von der laufenden Position des Dateianzeigers Dateioperationen

floor Gibt den ganzzahligen Wert, der der naechste von unten ist, zurück Mathematische Funktionen

fmax Gibt maximalen Wert der zwei numerischen Werte Mathematische Funktionen

fmin Gibt minimalen Wert der zwei numerischen Werte Mathematische Funktionen

fmod Gibt reellen überbleibsel der Division der zwei Zahlen Mathematische Funktionen

FolderClean Entfernt alle Dateien im angegebenen Ordner Dateioperationen

FolderCreate Erzeugt ein Verzeichnis im Ordner Files (abhängig von dem Wert common_flag) Dateioperationen

FolderDelete Entfernt das angegebene Verzeichnis. Wenn der Ordner nicht leer ist, kann er entfernt werden Dateioperationen

FrameAdd Fügt einen Frame mit Daten hinzu Arbeit mit Ergebnisse der Optimierung

FrameFilter Setzt den Filter der Lesung des Frames und verschiebt den Zeiger auf den Anfang Arbeit mit Ergebnisse der Optimierung

FrameFirst Verschiebt einen Zeiger der Lesung des Frames auf den Anfang und rücksetzt den zuvor angegebenen Filter Arbeit mit Ergebnisse der Optimierung

FrameNext Liest einen Frame und verschiebt den Zeiger auf das nächste Arbeit mit Ergebnisse der Optimierung

GetLastError Gibt den wert des letzten Fehlers zurück Prüfung des Status

GetPointer Gibt den Anzeiger des Objektes zurück. Allgemeine Funktionen

GetTickCount Gibt die Anzahl der Millisekunden zurück, die seit dem Start des Systems vergangen sind Allgemeine Funktionen

GlobalVariableCheck Prueft, ob die globale Variable mit dem angegebenen Namen existiert Globalvariablen des Client-Terminals

GlobalVariableGet Fordert den Wert der globalen Variable an Globalvariablen des Client-Terminals

GlobalVariableName Gibt den Namen der globalen Variable nach der laufenden Nummer in der Liste der globalen Variable Globalvariablen des Client-Terminals

GlobalVariablesDeleteAll Entfernt globale Variablen mit dem angegebenen Praefix im Namen Globalvariablen des Client-Terminals

GlobalVariableSet Stellt den neuen Wert der globalen Variable fest Globalvariablen des Client-Terminals

GlobalVariableSetOnCondition Stellt den neuen Wert der existierenden globalen Variable nach Bedingung Globalvariablen des Client-Terminals

GlobalVariablesFlush Speichert den Inhalt aller Variablen auf der Platte zwangsmaessig Globalvariablen des Client-Terminals

GlobalVariablesTotal Gibt die ganze Zahl der globalen Variablen zurück Globalvariablen des Client-Terminals

GlobalVariableTemp Stellt den neuen wert der globalen Variable fest, die nur während der laufenden Terminalsitzung existiert Globalvariablen des Client-Terminals

GlobalVariableTime Gibt die Zeit des letzten Zuganges zur globalen Variable zurück Globalvariablen des Client-Terminals

HistoryDealGetDouble Gibt die angeforderte Eigenschaft des Deals in der Geschichte zurück (double) Handelsfunktionen

HistoryDealGetInteger Bringt die angeforderte Eigenschaft des Deals in der Geschichte zurück (datetime oder int) Handelsfunktionen

HistoryDealGetString Bringt die angeforderte Eigenschaft des Deals in der Geschichte zurück (string) Handelsfunktionen

HistoryDealGetTicket Wählt das Deal für die weitere Verarbeitung und bringt Ticket des Deals in der Geschichte zurück Handelsfunktionen

HistoryDealSelect Wählt das Deal in der Geschichte für ihre weitere Anwendung durch entsprechende Funktionen Handelsfunktionen

HistoryDealsTotal Bringt die Dealszahl in der Geschichte zurück Handelsfunktionen

HistoryOrderGetDouble Bringt die angeforderte Eigenschaft der Order in der Geschichte zurück (double) Handelsfunktionen

HistoryOrderGetInteger Bringt die angeforderte Eigenschaft der Order in der Geschichte zurück (datetime oder int) Handelsfunktionen

HistoryOrderGetString Bringt die angeforderte Eigenschaft der Order in der Geschichte zurück (string) Handelsfunktionen

HistoryOrderGetTicket Bringt Ticket der entsprechenden Order in der Geschichte zurück Handelsfunktionen

HistoryOrderSelect Wählt Order in der Geschichte für die weitere Arbeit damit Handelsfunktionen

HistoryOrdersTotal Bringt die Orderzahl in der Geschichte zurück Handelsfunktionen

HistorySelect Fordert die Deals- und Ordergeschichte für die angegebene Periode der Severzeit an Handelsfunktionen

HistorySelectByPosition Fordert die Geschichte der Deals und der Order mit dem angegebenen Identifikator der Position an Handelsfunktionen

iBars Gibt die Anzahl der Balken in der Historie nach dem entsprechenden Symbol und Zeitrahmen zurück Zugang zu Zeitreihen und Indikatoren

iBarShift Gibt den Index des Balkens zurück, der der angegebenen Zeit entspricht Zugang zu Zeitreihen und Indikatoren

iClose Gibt den Close-Preis des Balkens (der durch den Parameter shift vorgegeben wurde) des entsprechenden Charts zurück Zugang zu Zeitreihen und Indikatoren

iHigh Gibt den High-Preis des Balkens (der durch den Parameter shift vorgegeben wurde) des entsprechenden Charts zurück Zugang zu Zeitreihen und Indikatoren

iHighest Gibt den Index des größten gefundenen Wertes (Verschiebung relativ zum aktuellen Balken) des entsprechenden Charts zurück Zugang zu Zeitreihen und Indikatoren

iLow Gibt den Low-Preis des Balkens (der durch den Parameter shift vorgegeben wurde) des entsprechenden Charts zurück Zugang zu Zeitreihen und Indikatoren

iLowest Gibt den Index des kleinsten gefundenen Wertes (Verschiebung relativ zum aktuellen Balken) des entsprechenden Charts zurück Zugang zu Zeitreihen und Indikatoren

iOpen Gibt den Open-Preis des Balkens (der durch den Parameter shift vorgegeben wurde) des entsprechenden Charts zurück Zugang zu Zeitreihen und Indikatoren

iTime Gibt den Zeitpunkt der Eröffnung eines Balkens (der mithilfe des Parameters shift vorgegeben wurde) des entsprechenden Charts zurück Zugang zu Zeitreihen und Indikatoren

iTickVolume Gibt den Wert des Tick-Volumens des Balkens (der durch den Parameter shift vorgegeben wurde) des entsprechenden Charts zurück Zugang zu Zeitreihen und Indikatoren

iRealVolume Gibt den Wert des echten Volumens des Balkens (der durch den Parameter shift vorgegeben wurde) des entsprechenden Charts zurück Zugang zu Zeitreihen und Indikatoren

iVolume Gibt den Wert des Tick-Volumens des Balkens (der durch den Parameter shift vorgegeben wurde) des entsprechenden Charts zurück Zugang zu Zeitreihen und Indikatoren

iSpread Gibt den Wert des Spreads des Balkens (der durch den Parameter shift vorgegeben wurde) des entsprechenden Charts zurück Zugang zu Zeitreihen und Indikatoren

iADX Average Directional Index Technische Indikatoren

iADXWilder Average Directional Index by Welles Wilder Technische Indikatoren

iAMA Adaptive Moving Average Technische Indikatoren

iAO Awesome Oscillator Technische Indikatoren

iATR Average True Range Technische Indikatoren

iBearsPower Bears Power Technische Indikatoren

iBullsPower Bulls Power Technische Indikatoren

iBWMFI Market Facilitation Index by Bill Williams Technische Indikatoren

iCCI Commodity Channel Index Technische Indikatoren

iChaikin Chaikin Oscillator Technische Indikatoren

iDEMA Double Exponential Moving Average Technische Indikatoren

iForce Force Index Technische Indikatoren

iFrAMA Fractal Adaptive Moving Average Technische Indikatoren

iGator Gator Oscillator Technische Indikatoren

iIchimoku Ichimoku Kinko Hyo Technische Indikatoren

iMA Moving Average Technische Indikatoren

iMACD Moving Averages Convergence-Divergence Technische Indikatoren

iMFI Money Flow Index Technische Indikatoren

IndicatorCreate Gibt handle des angegebenen technischen Anzeigers zurück, das vom Feld des Typs Parameter MqlParam erzeugt wurde Zugang zu Zeitreihen und Indikatoren

IndicatorParameters Basierend auf das angegebenen Handle gibt Anzahl von Eingabeparametern des Indikators, sowie die Werte und Type der Parameter zurück Zugang zu Zeitreihen und Indikatoren

IndicatorRelease Entfernt handle des Anzeigers und befreit den Berechnungsteol des Anzeigers, wenn niemand den verwendet Zugang zu Zeitreihen und Indikatoren

IndicatorSetDouble Gibt den Wert des Indikators vor, der den Typ double hat Benutzerindikatoren

IndicatorSetInteger Gibt Eigenschaftswert des Indikators vor, der den Typ int hat Benutzerindikatoren

IndicatorSetString Gibt Eigenschaftswert des Indikators vor, der den Typ string hat Benutzerindikatoren

IntegerToString Umwandlung des ganzzahligen Wertes in die Zeile der vorgegebenen Laenge Datenverarbeitung

iOBV On Balance Volume Technische Indikatoren

iOsMA Moving Average of Oscillator (MACD histogram) Technische Indikatoren

iRSI Relative Strength Index Technische Indikatoren

iRVI Relative Vigor Index Technische Indikatoren

iSAR Parabolic Stop And Reverse System Technische Indikatoren

IsStopped Gibt true zurück, wenn mql5-Programm befielt, das Programm zu beenden Prüfung des Status

iStdDev Standard Deviation Technische Indikatoren

iStochastic Stochastic Oscillator Technische Indikatoren

iTEMA Triple Exponential Moving Average Technische Indikatoren

iTriX Triple Exponential Moving Averages Oscillator Technische Indikatoren

iVIDyA Variable Index Dynamic Average Technische Indikatoren

iWPR Williams' Percent Range Technische Indikatoren

log Gibt Napierschen Logarithmus zurück Mathematische Funktionen

log10 Gibt Dezimallogarithmus zurück Mathematische Funktionen

MarketBookAdd Sorgt für Eroeffnung von DOM für das gewaehlte Symbol, und subskribiert auf Nachrichten über DOM Veränderung Marktinformation erhalten

MarketBookGet Gibt Feld des Typs Strukturen MqlBookInfo, das Aufzeichnungen von DOM des angegebenen Symbols enthält Marktinformation erhalten

MarketBookRelease Sorgt für Schliessen von DOM für das gewaehlte Symbol und annulliert Subskription auf Nachrichten über DOM Veränderung Marktinformation erhalten

MathAbs Gibt absoluten Wert (Modulus) der angegebenen Zahl zurück Mathematische Funktionen

MathArccos Gibt arccos x in Radianen zurück Mathematische Funktionen

MathArcsin Gibt arcsin x in Radianen zurück Mathematische Funktionen

MathArctan Gibt arctg x in Radianen zurück Mathematische Funktionen

MathCeil Gibt den ganzzahligen Wert, der der naechste von oben ist, zurück Mathematische Funktionen

MathCos Gibt Kosinus zurück Mathematische Funktionen

MathExp Gibt Exponente der Zahl zurück Mathematische Funktionen

MathFloor Gibt den ganzzahligen Wert, der der naechste von unten ist, zurück Mathematische Funktionen

MathIsValidNumber Prueft Richtigkeit der Realzahl Mathematische Funktionen

MathLog Gibt Napierschen Logarithmus zurück Mathematische Funktionen

MathLog10 Gibt Dezimallogarithmus zurück Mathematische Funktionen

MathMax Gibt maximalen Wert der zwei numerischen Werte Mathematische Funktionen

MathMin Gibt minimalen Wert der zwei numerischen Werte Mathematische Funktionen

MathMod Gibt reellen überbleibsel der Division der zwei Zahlen Mathematische Funktionen

MathPow Erhebt die Basis in die angegebene Potenz Mathematische Funktionen

MathRand Gibt die pseudozufällige Zahl im Bereich von 0 bis 32767 zurück Mathematische Funktionen

MathRound Rundet die Zahl bis die naechste Ganzzahl Mathematische Funktionen

MathSin Gibt sin der Zahl zurück Mathematische Funktionen

MathSqrt Gibt Quadratwurzel zurück Mathematische Funktionen

MathSrand Stellt Anfangszustand für Geberieren der pseudozufälligen Realzahlen Mathematische Funktionen

MathTan Gibt tg der Zahl zurück Mathematische Funktionen

MessageBox Erzeugt und exponiert Meldungsfenster und auch verwaltet es Allgemeine Funktionen

MQLInfoInteger Gibt den Wert des ganzzahligen Typs der entsprechenden Eigenschaft des eingesetzten mql5-Programms zurück Prüfung des Status

MQLInfoString Gibt den Wert des Typs string der entsprechenden Eigenschaft des eingesetzten mql5-Programms Prüfung des Status

MT5Initialize Stellt eine Verbindung mit dem MetaTrader 5 Terminal her MetaTrader für Python

MT5Shutdown Schließt die vorher hergestellte Verbindung zu MetaTrader 5 Terminal wieder MetaTrader für Python

MT5TerminalInfo Abfrage des Status' und der Parameter des verbundenen MetaTrader 5 Terminals MetaTrader für Python

MT5Version Rückgabe der Version des MetaTrader 5 Terminals MetaTrader für Python

MT5CopyRatesFrom Abrufen der Bars vom MetaTrader 5 Terminal, beginnend mit dem angegebenen Datum MetaTrader für Python

MT5CopyRatesFromPos Abrufen der Bars vom MetaTrader 5 Terminal, beginnend mit dem angegebenen Index MetaTrader für Python

MT5CopyRatesRange Abrufen der Bars der angegebenen Zeitspanne vom MetaTrader 5 Terminal MetaTrader für Python

MT5CopyTicksFrom Abrufen der Ticks vom MetaTrader 5 Terminal, beginnend mit dem angegebenen Datum MetaTrader für Python

MT5CopyTicksRange Abrufen der Ticks der angegebenen Zeitspanne vom MetaTrader 5 Terminal MetaTrader für Python

NormalizeDouble Runden der Zahl mit dem Fliesspunkt bis der angegebenen Genauigkeit Datenverarbeitung

ObjectCreate Erzeugt das Objekt des vorgegebenen Typs auf dem vorgegebenen Chart Graphische Objekte

ObjectDelete Entfernt das Objekt mit dem angegebenen Namen vom angegebenen Chart (vom angegebenen Subfenster des Charts) Graphische Objekte

ObjectFind Sucht Objekt mit dem angegebenen Identifikator nach dem Namen Graphische Objekte

ObjectGetDouble Gibt den Wert des Typs double der entsprechenden Eigenschaft des Objekts zurück. Graphische Objekte

ObjectGetInteger Gibt den ganzzahligen Wert der entsprechenden Eigenschaft des Objekts zurück. Graphische Objekte

ObjectGetString Gibt den Wert des Typs string der entsprechenden Eigenschaft des Objekts Graphische Objekte

ObjectGetTimeByValue Gibt Zeitwert für den angegebenen Preiswert des Objekts zurück Graphische Objekte

ObjectGetValueByTime Gibt Preiswert des Objekts für die angegebene Zeit zurück Graphische Objekte

ObjectMove Verändert die Koordinaten des angegebenen Bezugspunktes des Objekts. Graphische Objekte

ObjectName Gibt den Namen des Objekts des entsprechenden Typs im angegebenen Chart zurück (im angegebenen Fenster des Charts) Graphische Objekte

ObjectsDeleteAll Entfernt alle Objekte des angegebenen Typs vom angegebenen Chart (vom angegebenen Subfenster des Charts) Graphische Objekte

ObjectSetDouble Stellt den wert der entsprechenden Eigenschaft des Objekts ein Graphische Objekte

ObjectSetInteger Stellt den wert der entsprechenden Eigenschaft des Objekts ein Graphische Objekte

ObjectSetString Stellt den wert der entsprechenden Eigenschaft des Objekts ein Graphische Objekte

ObjectsTotal Gibt die Anzahl der Objekte des angegebenen Typs im angegebenen Chart (angegebenen Subfenster des Charts) zurück. Graphische Objekte

OnStart Die Funktion wird aufgerufen, wenn das Ereignis Start auftritt, um Aktionen auszuführen, die im Skript aufgeführt sind. Ereignisbehandlung

OnInit Die Funktion wird von Indikatoren und EAs aufgerufen, wenn das Ereignis Init eintritt, um ein gestartetes MQL5-Programm zu initialisieren. Ereignisbehandlung

OnDeinit Die Funktion wird von Indikatoren und EAs aufgerufen, wenn das Ereignis Deinit auftritt, um ein laufendes MQL5-Programm zu de-initialisieren. Ereignisbehandlung

OnTick Die Funktion wird von EAs aufgerufen, wenn das Ereignis NewTick eintritt, um einen neuen Tick abzuarbeiten. Ereignisbehandlung

OnCalculate Die Funktion wird von Indikatoren aufgerufen, wenn das Ereignis Calculate eintritt, um Preisdatenänderungen abzuarbeiten. Ereignisbehandlung

OnTimer Die Funktion wird von Indikatoren und EAs während des periodisches Ereignis Timer aufgerufen, das vom Terminal in festen Zeitintervallen erzeugt wird. Ereignisbehandlung

OnTrade Die Funktion wird von EAs während des Trade Ereignisses aufgerufen, das am Ende einer Handelsoperation auf einem Handelsserver generiert wird. Ereignisbehandlung

OnTradeTransaktion Die Funktion wird von EAs aufgerufen, wenn das Ereignis TradeTransaction auftritt, um die Ergebnisse einer Handelsanfrage zu verarbeiten Ereignisbehandlung

OnBookEvent Die Funktion wird von EAs aufgerufen, wenn das Ereignis BookEvent auftritt, um Änderungen in der Markttiefe zu verarbeiten. Ereignisbehandlung

OnChartEvent Die Funktion wird von Indikatoren und EAs aufgerufen, wenn das Ereignis ChartEvent auftritt, um Änderungen im Chart zu verarbeiten, die von einem Benutzer oder einem MQL5-Programm vorgenommen wurden. Ereignisbehandlung

OnTester Die Funktion wird von EAs aufgerufen, wenn das Ereignis Tester auftritt, um notwendige Aktionen durchzuführen, nachdem ein EA mit historischen Daten getestet wurde. Ereignisbehandlung

OnTesterInit Die Funktion wird von EAs aufgerufen, wenn das Ereignis TesterInit auftritt, um notwendige Aktionen vor der Optimierung im Strategie-Tester durchzuführen. Ereignisbehandlung

OnTesterDeinit Die Funktion wird von EAs aufgerufen, wenn das Ereignis TesterDeinit nach der EA-Optimierung im Strategie-Tester auftritt. Ereignisbehandlung

OnTesterPass Die Funktion wird von EAs aufgerufen, wenn TesterPass auftritt, um die Ankunft eines neuen Datenrahmens während der EA-Optimierung im Strategie-Tester zu handhaben. Ereignisbehandlung

OrderCalcMargin Berechnet die Größe der Marge, die für den angegebenen Typ der Order notwendig ist, in der Währung des Kontos Handelsfunktionen

OrderCalcProfit Berechnet die Größe des Gewinns aufgrund der übertragenen Parameter, in der Währung des Kontos Handelsfunktionen

OrderCheck Prüft, ob es genug Geld ist, um die notwendige Handelsoperation auszuführen. Handelsfunktionen

OrderGetDouble Bringt die angeforderte Eigenschaft der Order zurück (double) Handelsfunktionen

OrderGetInteger Bringt die angeforderte Eigenschaft der Order zurück (datetime oder int) Handelsfunktionen

OrderGetString Bringt die angeforderte Eigenschaft der Order zurück (string) Handelsfunktionen

OrderGetTicket Bringt Ticket der entsprechenden Order zurück Handelsfunktionen

OrderSelect Wählt Order für die weitere Arbeit damit Handelsfunktionen

OrderSend Sendet Handelsanforderungen auf das Sever Handelsfunktionen

OrderSendAsync Asynchron sendet Handelsanforderungen, ohne auf die Antwort des Handelsservers zu warten Handelsfunktionen

OrdersTotal Bringt die Zahl der Ordern zurück Handelsfunktionen

ParameterGetRange Empfängt die Information über den Bereich der Werte und den Schritt der Veränderung für input-Variable bei der Optimierung eines Expert Advisors in Strategie-Tester Arbeit mit Ergebnisse der Optimierung

ParameterSetRange Erstellt Regeln für die Verwendung von input-Variable bei der Optimierung eines Expert Advisors in Strategie-Tester: Wert, Schritt der Veränderung, Anfangs-und Endwerte Arbeit mit Ergebnisse der Optimierung

Period Gibt den Wert von Timeframe des laufenden Charts zurück Prüfung des Status

PeriodSeconds Gibt Sekundenanzahl in der Periode zurück Allgemeine Funktionen

PlaySound Spielt Audiodatei ab Allgemeine Funktionen

PlotIndexGetInteger Gibt Zeilenwert des Indikators zurück, der den ganzzahligen Typ hat Benutzerindikatoren

PlotIndexSetDouble Gibt Zeilenwert des Indikators vor, der den Typ double hat Benutzerindikatoren

PlotIndexSetInteger Gibt Zeilenwert des Indikators vor,der den Typ int hat Benutzerindikatoren

PlotIndexSetString Gibt Zeilenwert des Indikators vor, der den Typ string hat Benutzerindikatoren

Point Gibt den Wert des Punktes des laufenden Instrumentes in der Quotationswaehrung zurück. Prüfung des Status

PositionGetDouble Bringt die angeforderte Eigenschaft der offenen Position zurück (double) Handelsfunktionen

PositionGetInteger Bringt die angeforderte Eigenschaft der offenen Position zurück (datetime oder int) Handelsfunktionen

PositionGetString Bringt die angeforderte Eigenschaft der offenen Position zurück (string) Handelsfunktionen

PositionGetSymbol Bringt das Symbol der entsprechenden offenen Position zurück Handelsfunktionen

PositionSelect Wählt die offene Position für die weitere Arbeit damit Handelsfunktionen

PositionsTotal Bringt Anzahl der offenen Positionen zurück Handelsfunktionen

pow Erhebt die Basis in die angegebene Potenz Mathematische Funktionen

Print Gibt die Meldung ins Magazin aus Allgemeine Funktionen

PrintFormat Formatiert und druckt Schriftsatz und Werte in die Log-Datei aus entsprechend dem vorgegebenen Format Allgemeine Funktionen

rand Gibt die pseudozufällige Zahl im Bereich von 0 bis 32767 zurück Mathematische Funktionen

ResetLastError Stellt den Wert der vorbestimmten Variable _LastError auf Null Allgemeine Funktionen

ResourceCreate Erstellt eine Ressource eines Bildes basierend auf dem Datensatz Allgemeine Funktionen

ResourceSave Speichert die Ressource in eine angegebene Datei Allgemeine Funktionen

round Rundet die Zahl bis die naechste Ganzzahl Mathematische Funktionen

SendFTP Sendet Datei an die Adresse, angegeben im Fenster der Einstellungen im Registerblatt "Publikation" Allgemeine Funktionen

SendMail Sendet E-mail an die Adresse, angegeben im Fenster der Einstellungen im Registerblatt "Post" Allgemeine Funktionen

SendNotification Sendet Push-Benachrichtigungen zu mobilen Terminals, deren MetaQuotes-IDs in das Optionen-Fenster auf der Registerkarte "Benachrichtigungen" angegeben sind Allgemeine Funktionen

SeriesInfoInteger Gibt die Information über den Zustand der historischen Daten zurück Zugang zu Zeitreihen und Indikatoren

SetIndexBuffer Verbindet den Indikatorpuffer mit dem eindimensionalen dynamischen Feld Feld des Typs double Benutzerindikatoren

ShortArrayToString Kopiert Teil des Feldes in die Zeile Datenverarbeitung

ShortToString Umwandlung des Symbolcodes (unicode) in die Einsymbolzeile Datenverarbeitung

SignalBaseGetDouble Gibt den Wert des Eigenschafts vom Typ double für das gewählte Signal zurück Trade Signals

SignalBaseGetInteger Gibt den Wert des Eigenschafts vom Typ integer für das gewählte Signal zurück Trade Signals

SignalBaseGetString Gibt den Wert des Eigenschafts vom Typ string für das gewählte Signal zurück Trade Signals

SignalBaseSelect Wählt ein Signal aus der Basis der Handelssignale, die im Terminal erhältlich sind Trade Signals

SignalBaseTotal Gibt die Anzahl der im Terminal verfügbare Signale zurück Trade Signals

SignalInfoGetDouble Gibt den Wert des Eigenschafts vom Typ double aus der Kopiereinstellungen des Handelssignals zurück Trade Signals

SignalInfoGetInteger Gibt den Wert des Eigenschafts vom Typ integer aus der Kopiereinstellungen des Handelssignals zurück Trade Signals

SignalInfoGetString Gibt den Wert des Eigenschafts vom Typ string aus der Kopiereinstellungen des Handelssignals zurück Trade Signals

SignalInfoSetDouble Setzt den Wert des Eigenschafts vom Typ double in Kopiereinstellungen des Handelssignals Trade Signals

SignalInfoSetInteger Setzt den Wert des Eigenschafts vom Typ integer in Kopiereinstellungen des Handelssignals Trade Signals

SignalSubscribe Abonniert auf ein Handelssignal Trade Signals

SignalUnsubscribe Abbestellt Subscription auf ein Handelssignal Trade Signals

sin Gibt sin der Zahl zurück Mathematische Funktionen

Sleep Hemmt die Ausführung des laufenden Experten oder Script für bestimmte Zeit Allgemeine Funktionen

SocketCreate Erstellen eines Sockets mit den angegebenen Flags und der Rückgabe des Handles Netzwerkfunktionen

SocketClose Schließen des Sockets Netzwerkfunktionen

SocketConnect Verbinden mit einem Server inklusive dem Bestimmen eines Timeouts (Zeitkontrolle) Netzwerkfunktionen

SocketIsConnected Prüft, ob der Socket aktuell verbunden ist Netzwerkfunktionen

SocketIsReadable Abrufen einer Anzahl von Bytes, die vom Socket gelesen werden können Netzwerkfunktionen

SocketIsWritable Prüfen, ob jetzt Daten auf einen Socket geschrieben werden können Netzwerkfunktionen

SocketTimeouts Festlegen eines Timeouts für das Senden und Empfangen der Daten eines Sockets Netzwerkfunktionen

SocketRead Lesen der Daten von einem Socket Netzwerkfunktionen

SocketSend Schreiben der Daten auf einen Socket Netzwerkfunktionen

SocketTlsHandshake Initiieren einer sicheren (SSL) Verbindung mit einem angegebenen Host über das Protokoll TLS-Handshake Netzwerkfunktionen

SocketTlsCertificate Abrufen der Daten eines Zertifikates, das für eine sichere Verwendung TLS-Handshake verwandt wird Netzwerkfunktionen

SocketTlsRead Lesen der Daten einer sicheren TLS-Verbindung Netzwerkfunktionen

SocketTlsReadAvailable Lesen aller verfügbaren Daten einer sicheren TLS-Verbindung Netzwerkfunktionen

SocketTlsSend Senden von Daten über eine sichere TLS-Verbindung Netzwerkfunktionen

sqrt Gibt Quadratwurzel zurück Mathematische Funktionen

srand Stellt Anfangszustand für Geberieren der pseudozufälligen Realzahlen Mathematische Funktionen

StringAdd Fuegt ein String in den Platz der angegebenen Unterzeile Stringfunktionen

StringBufferLen Gibt die Größe des Puffers zurück, der für den String verteilt wurde Stringfunktionen

StringCompare Vergleicht zwei Strings und gibt 1 zurück, wenn der erste String größer als der zweite ist, 0 - wenn sie gleich sind; -1 (minus eins) - wenn der erste String kleiner als der zweite ist Stringfunktionen

StringConcatenate Formiert einen String aus übertragenen Parametern Stringfunktionen

StringFill Fuellt den angegebenen String durch die gewaehlten Symbole aus Stringfunktionen

StringFind Suche des Teilstrings im String Stringfunktionen

StringFormat Wandelt Zahl in die Zeile entsprechend dem vorgegebenen Format um Datenverarbeitung

StringGetCharacter Gibt den Wert des Symboles, das in der angegebenen Position des Strings liegt Stringfunktionen

StringInit Initialisiert den String durch die gewaehlten Symbole und stellt die angegebene Stringgroesse bereit Stringfunktionen

StringLen Gibt die Zahl der Symbole im String zurück Stringfunktionen

StringReplace Ersetzt alle Substrings im String mit einer bestimmten Abfolge von Symbole Stringfunktionen

StringSetCharacter Gibt die Kopie des Strings mit dem veränderten Wert des Symboles in der angegebenen Position Stringfunktionen

StringSplit Bekommt Teilstrings durch einen angegebenen Trennzeichen aus dem angegebenen String, gibt die Anzahl der Teilstrings zurück Stringfunktionen

StringSubstr Extrahiert die Substring aus dem Textstring, die mit der angegebenen Position beginnt Stringfunktionen

StringToCharArray Kopiert die Zeile, die aus Unicode in ANSI umgewandelt wurde, in den gewaehlten Platz des Typs uchar Datenverarbeitung

StringToColor Wandelt Zeile des Typs "R,G,B" oder Zeile mit Farbennamen in den Wert des Typs color um Datenverarbeitung

StringToDouble Umwandlung der Zeile mit der Symboldarstellung der Zahl in die Zahl des Typs double Datenverarbeitung

StringToInteger Umwandlung der Zeile mit der Symboldarstellung der Zahl in die Zahl des Typs int Datenverarbeitung

StringToLower Wandelt alle Symbole des angegebenen Strings in kleine Symbole um Stringfunktionen

StringToShortArray Kopiert die Zeile in den gewaehlten Platz des Feldes des Typs ushort Datenverarbeitung

StringToTime Umwandlung der Zeile mit Zeit und/oder Datum im Format "yyyy.mm.dd [hh:mi]", in eine Zahl des Typs datetime Datenverarbeitung

StringToUpper Wandelt alle Symbole des angegebenen Strings in grosse Symbole um Stringfunktionen

StringTrimLeft Entfernt Zeilenvorschub, Spaces und Tabs am Anfang des Strings Stringfunktionen

StringTrimRight Entfernt Zeilenvorschub, Spaces und Tabs am Ende des Strings Stringfunktionen

StructToTime Wandelt Variable des Typs der Strukturen MqlDateTime in den Wert des Typs datetime um Datum und Zeit

Symbol Gibt Symbolname des laufenden Charts. Prüfung des Status

SymbolInfoDouble Gibt den Wert des Typs double des angegebenen Symbols für die entsprechende Eigenschaft zurück Marktinformation erhalten

SymbolInfoInteger Gibt den Wert des ganzzahligen Typs (long, datetime, int oder bool) des angegebenen Symbols für die entsprechende Eigenschaft zurück Marktinformation erhalten

SymbolInfoMarginRate Gibt die Margin je nach Ordertyp und -richtung zurück Marktinformation erhalten

SymbolInfoSessionQuote Ermöglicht die Anfangszeit und die Abschlusszeit der angegebenen Kotierungssession für das angegebene Symbol und für den angegebenen Wochentag Marktinformation erhalten

SymbolInfoSessionTrade Ermöglicht die Anfangszeit und die Abschlusszeit der angegebenen Handelssession für das angegebene Symbol und für den angegebenen Wochentag Marktinformation erhalten

SymbolInfoString Gibt den Wert des Typs string des angegebenen Symbols für die entsprechende Eigenschaft zurück Marktinformation erhalten

SymbolInfoTick Gibt laufende Preise für das angegebene Symbol in der Variable des Typs MqlTick Marktinformation erhalten

SymbolIsSynchronized Überprüft ob die Daten des angegebenen Symbol mit Daten auf dem Handelsserversynchronisiert sind Marktinformation erhalten

SymbolName Gibt den Namen des bezeichneten Symbols zurück Marktinformation erhalten

SymbolSelect Waehlt das Symbol im Fenster MarketWatch oder entfernt das Symbol aus dem Fenster Marktinformation erhalten

SymbolsTotal Gibt die Anzahl zugaenglicher (gewaehlter in MarketWatch oder aller) Symbole zurück Marktinformation erhalten

tan Gibt tg der Zahl zurück Mathematische Funktionen

TerminalClose Sendet dem Terminal Adressbefehl, Arbeit zu beenden Allgemeine Funktionen

TerminalInfoDouble Gibt den Wert vom Typ double der entsprechenden Eigenschaft der Umgebung eines mql5-Programms zurück Prüfung des Status

TerminalInfoInteger Gibt den Wert des ganzzahligen Types der entsprechenden Eigenschaft der Umwelt des mql5-Programms zurück Prüfung des Status

TerminalInfoString Gibt den Wert desw Typs string der entsprechenden Eigenschaft der Umwelt des mql5-Programms zurück Prüfung des Status

TesterHideIndicators Aktiviert den Modus zum Anzeigen/Ausblenden von Indikatoren, die in einem Expert Advisor verwendet werden Allgemeine Funktionen

TesterStop Erteilt den Befehl die Programmausführung von Tests zu beenden. Allgemeine Funktionen

TesterDeposit Eine spezielle Funktion, die während eines Tests Einzahlungen emuliert Allgemeine Funktionen

TesterWithdrawal Sonderfunktion für Emulation der Geldabhebungen beim Testen Allgemeine Funktionen

TesterStatistics Es gibt den Wert der statistischen Parameter, der nach Testergebnisse berechnet ist, zurück Allgemeine Funktionen

TextGetSize Gibt die Breite und Höhe der Zeile mit den aktuellen Schrifteinstellungen zurück Graphische Objekte

TextOut Gibt den Text in einem benutzerdefinierten Array (Puffer), der für die Erstellung von grafischen Ressource benutzt wird, aus Graphische Objekte

TextSetFont Setzt die Schrift für die Textausgabe durch Zeichnenmethoden (die Standardschriftart ist Arial 20) Graphische Objekte

TimeCurrent Bringt den letzten bekannten Serevernamen (Zeit der letzten Kotierung) in datetime Format zurück Datum und Zeit

TimeDaylightSavings Gibt Zeichen des überganges zur Sommer-/Winterzeit zurück Datum und Zeit

TimeGMT Bringt GMT Zeit in Format datetime mit Rücksicht auf Übergang zur Sommer-/Winterzeit für lokale Zeit des Computers mit dem Client-Terminals Datum und Zeit

TimeGMTOffset Gibt die laufende Differenz zwischen Zeit GMT und lokaler Zeit des Computers in Sekunden mit Rücksicht übergang zur Sommer-/Winterzeit Datum und Zeit

TimeLocal Bringt die lokale Computerzeit in datetime Format zurück Datum und Zeit

TimeToString Umwandlung des Wertes mi t der Zeit in Sekunden, die seit 01.01.1970 vergangen hat, in die Zeile mit Format "yyyy.mm.dd hh:mi" Datenverarbeitung

TimeToStruct Wandelt einen Wert des Typs datetime in eine Variable des Typs der Strukturen MqlDateTime um Datum und Zeit

TimeTradeServer Bringt den laufenden Berechnunngszeitrzum des Handelsservers zurück Datum und Zeit

UninitializeReason Gibt den Kode des Deinitialisierungsgrundes Prüfung des Status

WebRequest Sendet eine HTTP-Anfrage an den angegebenen Server Allgemeine Funktionen