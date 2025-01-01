|
#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#define GV_NAME "TestGlobalVariableTemp"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
double value=0; // aqui iremos receber o valor da variável global
//--- se a variável global temporária do terminal de cliente ainda não existe, então:
//--- 1. ou o programa ainda não foi iniciado,
//--- 2. ou houve uma reinicialização do terminal com o programa em execução
if(!GlobalVariableCheck(GV_NAME))
{
//--- criamos uma nova variável global temporária do terminal de cliente
if(!GlobalVariableTemp(GV_NAME))
{
Print("GlobalVariableTemp() failed. Error ", GetLastError());
return;
}
//--- definimos na variável global a data-hora atual
if(!GlobalVariableSet(GV_NAME,(double)TimeCurrent()))
{
Print("GlobalVariableSet() failed. Error ", GetLastError());
return;
}
//--- obtemos o valor da variável global temporária e mostramos no diário o horário do primeiro início do programa ou da reinicialização do terminal
if(!GlobalVariableGet(GV_NAME,value))
{
Print("GlobalVariableGet() failed. Error ", GetLastError());
return;
}
Print("First start or starting the program after rebooting the terminal at ", TimeToString((datetime)value,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));
}
//--- se a variável global temporária do terminal de cliente já está criada, então isto é uma reinicialização do programa
else
{
//--- definimos na variável global a data-hora atual
if(!GlobalVariableSet(GV_NAME,(double)TimeCurrent()))
{
Print("GlobalVariableSet() failed. Error ", GetLastError());
return;
}
//--- obtemos o valor da variável global temporária e mostramos no diário o horário da reinicialização do programa
if(!GlobalVariableGet(GV_NAME,value))
{
Print("GlobalVariableGet() failed. Error ", GetLastError());
return;
}
Print("Restarting the program at ", TimeToString((datetime)value, TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));
}
/*
resultado no primeiro início, ou após a reinicialização do terminal:
First start or starting the program after rebooting the terminal at 2024.11.29 15:03:18
resultado de várias reinicializações consecutivas do programa:
Restarting the program at 2024.11.29 15:03:25
Restarting the program at 2024.11.29 15:03:33
Restarting the program at 2024.11.29 15:03:45
*/
}