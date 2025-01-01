DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Funções de ArquivoFileFindClose 

FileFindClose

A função fecha o identificador pesquisa.

void  FileFindClose(
   long  search_handle      //  Manipular pesquisa
   );

Parâmetros

search_handle

[in]  Manipulador de pesquisa, recuperado por FileFindFirst().

Valor do Retorno

Sem valor retornado.

Observação

Função deve ser chamado para liberar recursos do sistema.

Exemplo:

//--- mosta a janela dos parâmetros de entrada quando lançado o script
#property script_show_inputs
//--- filtro
input string InpFilter="*";
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar)                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   string file_name;
   int    i=1;
//--- receber o manipulador de pesquisa na raiz da pasta local
   long search_handle=FileFindFirst(InpFilter,file_name);
//--- verificar se FileFindFirst() é executada com sucesso
   if(search_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      //--- verificar se as strings passadas são nomes de arquivo ou diretório no loop
      do
        {
         ResetLastError();
         //--- se este é um arquivo, a função retornará verdadeiro, se é um diretório, a função irá gerar erro 5018
         FileIsExist(file_name);
         PrintFormat("%d : %s nome = %s",i,GetLastError()==5018 ? "Diretório" : "Arquivo",file_name);
         i++;
        }
      while(FileFindNext(search_handle,file_name));
      //--- Fechar manipulador de pesquisa
      FileFindClose(search_handle);
     }
   else
      Print("Arquivo não encontrado!");
  }

Também Veja

FileFindFirst, FileFindNext