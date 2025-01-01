- FileSelectDialog
FileFindClose
A função fecha o identificador pesquisa.
void FileFindClose(
Parâmetros
search_handle
[in] Manipulador de pesquisa, recuperado por FileFindFirst().
Valor do Retorno
Sem valor retornado.
Observação
Função deve ser chamado para liberar recursos do sistema.
Exemplo:
//--- mosta a janela dos parâmetros de entrada quando lançado o script
