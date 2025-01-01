//--- mosta a janela dos parâmetros de entrada quando lançado o script

#property script_show_inputs

//--- filtro

input string InpFilter="*";

//+------------------------------------------------------------------+

//| Programa Script da função start (iniciar) |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string file_name;

int i=1;

//--- receber o manipulador de pesquisa na raiz da pasta local

long search_handle=FileFindFirst(InpFilter,file_name);

//--- verificar se FileFindFirst() é executada com sucesso

if(search_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- verificar se as strings passadas são nomes de arquivo ou diretório no loop

do

{

ResetLastError();

//--- se este é um arquivo, a função retornará verdadeiro, se é um diretório, a função irá gerar erro 5018

FileIsExist(file_name);

PrintFormat("%d : %s nome = %s",i,GetLastError()==5018 ? "Diretório" : "Arquivo",file_name);

i++;

}

while(FileFindNext(search_handle,file_name));

//--- Fechar manipulador de pesquisa

FileFindClose(search_handle);

}

else

Print("Arquivo não encontrado!");

}