- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
OrderSend
A função OrderSend() é usada para a execução de operações de negociação enviando solicitações para um servidor de negociação.
|
bool OrderSend(
Parâmetros
request
[in] Ponteiro para uma estrutura de tipo MqlTradeRequest descrevendo a atividade de negociação do cliente.
result
[in,out] Ponteiro para uma estrutura do tipo MqlTradeResult descrevendo o resultado da operação comercial, no caso de uma realização bem sucedida (se True é retornado).
Valor do Retorno
Em caso de sucesso na verificação básica de estruturas (verificação do índice) retorna True. No entanto, este não é um sinal de sucesso com execução de uma operação de negociação . Para uma descrição mais detalhada do resultado da execução da função, analisar os domínios da estrutura de resultado.
Observação
Os pedidos de negociação passar por várias etapas de verificação de um servidor de negociação. Primeiro de tudo, ele verifica se todos os campos obrigatórios dos parâmetros de solicitação estão preenchidos corretamente. Se não houver erros nesta guia, você pode iniciar o programa no terminal cliente. Se o pedido for aceito com sucesso pelo servidor de negociação, o OrderSend() retorna True.
Recomenda-se verificar o pedido antes de enviá-lo para um servidor de negociação. Para verificar os pedidos, use a função OrderCheck(). Ele verifica se há fundos suficientes para executar a operação de negociação, e retorna muitos parâmetros úteis nos resultados da verificação do pedido de negociação:
- código de retorno contém informações sobre erros no pedido verificado;
- Valor de saldo após a execução da operação de negociação;
- valor de eqüidade que irá aparecer após a operação comercial é executado;
- valor de ponto flutuante que irá aparecer após a operação de negociação for executado;
- Margem requerida para a operação de negociação;
- quantidade de capital livre que permanecerá após a execução da operação de negociação;
- o nível da margem que será definido após a operação de negociação for executado;
- Comentário sobre o código da resposta, descrição do erro.
Ao enviar uma ordem a mercado (MqlTradeRequest.action=TRADE_ACTION_DEAL), o resultado bem-sucedido da função OrderSend() não significa que a ordem tenha sido executada (executadas as transações correspondentes): neste caso, true apenas significa que a ordem foi colocada corretamente no sistema de negociação para execução posterior. Na estrutura do resultado result a ser retornada, o servidor de negociação pode preencher os valores dos campos deal ou order, se esse dados forem conhecidos por ele, no momento da formação da resposta à chamada da OrderSend(). Em geral, o(s) evento(s) da execução das transações, da ordem correspondente, podem ocorrer após ter sido enviada a resposta à chamada da OrderSend(). Por isso, para qualquer tipo de solicitação de negociação, após obtido o resultado da execução da OrderSend(), é necessário, antes de tudo, verificar o código de retorno do servidor de negociação retcode e o código de resposta do sistema de negociação externo retcode_external (se necessário), que estão disponíveis na estrutura do resultado result a ser retornada.
Cada pedido aceito é armazenado no servidor de negociação esperando o processamento até que ocorre uma das condições para a sua execução:
- expiração,
- aparecimento de uma solicitação oposta,
- execução da ordem, quando o preço de execução aparece,
- uma solicitação para cancelar a ordem é recebido.
No momento do processamento da ordem, o servidor de negociaçãos envia ao terminal uma mensagem sobre a ocorrência do evento Trade (evento de negociação), que pode ser processado pela função OnTrade().
O resultado da execução do pedido de negociação sobre o servidor enviado pela função OrderSend() pode ser controlada pelo handler (Manipulador) OnTradeTransaction. Deve ser observado que o handler (manipulador) OnTradeTransaction será chamado várias vezes durante a execução de um pedido de negociação.
Por exemplo, ao enviar uma ordem de compra de mercado, ela é tratada, uma ordem de compra apropriada é criada para a conta, a ordem é então executada e removida da lista de ordens em aberto, e então ela é adicionada ao histórico de ordens, uma apropriada operação (deal) é adicionada ao histórico e uma nova posição é criada. Função OnTradeTransaction será chamado para cada um desses eventos.
Exemplo:
|
//--- valor para ORDER_MAGIC
Veja Também
Tipos de Operação de Negociação, Estrutura de Solicitação de Negociação, Estrutura de Solicitação de Verificação de Resultados, Estrutura de uma Solicitação de Resultado de Negociação