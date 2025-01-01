Referência MQL5Gerenciamento de sinaisSignalSubscribe
SignalSubscribe
Realiza uma assinatura para copiar o sinal de negociação.
bool SignalSubscribe(
Parâmetros
signal_id
[in] Identificador do sinal.
valor de retorno
Retorna true, se a assinatura para copiar o sinal de negociação for bem-sucedida, caso contrário, retorna false. Para mais informações sobre o erro, você deve chamar a função GetLastError().