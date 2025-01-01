DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Gerenciamento de sinaisSignalSubscribe 

SignalSubscribe

Realiza uma assinatura para copiar o sinal de negociação.

bool  SignalSubscribe(
   long     signal_id     // id do sinal
   );

Parâmetros

signal_id

[in]  Identificador do sinal.

valor de retorno

Retorna true, se a assinatura para copiar o sinal de negociação for bem-sucedida, caso contrário, retorna false. Para mais informações sobre o erro, você deve chamar a função GetLastError().