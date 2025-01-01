AccountInfoDouble 해당 계정 속성의 double 유형 값을 반환 계정 정보

AccountInfoInteger 해당 계정 속성의 정수 유형(bool, int 또는 long) 값을 반환 계정 정보

AccountInfoString 해당 계정 속성의 string 유형 값을 반환 계정 정보

acos 라디안 단위 x의 아크 코사인을 반환 산술 함수

경고 별도의 창에 메시지를 표시 공통 함수

ArrayBsearch 오름차순으로 정렬된 다차원 수열에서 지정된 값을 검색 배열 함수

ArrayCopy 한개 배열을 다른 배열로 복사 배열 함수

ArrayFill 지정된 값으로 배열을 채우기 배열 함수

ArrayFree 모든 동적 배열의 버퍼를 해제하고 0 차원의 크기를 0으로 설정 배열 함수

ArrayGetAsSeries 배열 인덱싱 방향을 확인 배열 함수

ArrayInitialize 수열의 모든 요소를 단일 값으로 설정 배열 함수

ArrayIsDynamic 배열이 동적인지 아닌지 확인 배열 함수

ArrayIsSeries 배열이 시계열인지 아닌지 확인 배열 함수

ArrayMaximum 다차원 수열의 첫 번째 차원에서 가장 큰 요소를 검색 배열 함수

ArrayMinimum 다차원 수열의 첫 번째 차원에서 가장 낮은 요소를 검색 배열 함수

ArrayRange 배열의 지정된 차원에 있는 요소의 수를 반환 배열 함수

ArrayResize 베열의 첫 번째 차원에서 새로 크기를 설정 배열 함수

ArraySetAsSeries 배열 인텍싱의 방향을 설정 배열 함수

ArraySize 배열에서 요소의 수를 반환 배열 함수

ArraySort 첫 번째 차원을 기준으로 수열 정렬 배열 함수

ArrayPrint 단순 유형 또는 단순 구조의 배열을 저널에 인쇄 배열 함수

ArrayInsert 소스 배열에서 지정된 수의 요소를 지정된 인덱스에서 시작하여 수신하는 요소에 삽입 배열 함수

ArrayRemove 지정된 인덱스로 시작하는 배열에서 지정된 수의 요소를 제거 배열 함수

ArrayReverse 지정된 인덱스로 시작하는 배열에서 지정된 수의 요소를 반전 배열 함수

ArraySwap 동일 유형의 두 동적 배열 내용을 스왑 배열 함수

asin 라디안 단위로 x의 아크 사인을 반환 산술 함수

atan 라디안 단위의 x의 아크 탄젠트를 반환 산술 함수

막대 지정된 심볼 및 기간에 대한 내역의 막대 수를 반환 시계열 및 지표 액세스

BarsCalculated 오류 발생 시 지표 버퍼 또는 -1이 계산된 데이터 수를 반환 (데이터가 아직 계산되지 않음) 시계열 및 지표 액세스

CalendarCountryById ID로 국가 설명을 가져오기 이코노믹 캘린더

CalendarEventById ID로 이벤트 설명을 가져오기 이코노믹 캘린더

CalendarValueById ID를 기준으로 이벤트 값 설명을 가져오기 이코노믹 캘린더

CalendarCountries 캘린더에서 사용할 수 있는 국가명 배열을 가져오기 이코노믹 캘린더

CalendarEventByCountry 캘린더에서 사용할 수 있는 모든 이벤트에 대한 설명 배열을 지정된 국가 코드로 가져오기 이코노믹 캘린더

CalendarEventByCurrency 캘린더에서 사용할 수 있는 모든 이벤트에 대한 설명 배열을 지정된 통화로 가져오기 이코노믹 캘린더

CalendarValueHistoryByEvent 지정된 시간 범위의 모든 이벤트에 대한 값 배열을 이벤트 ID를 기준으로 가져오기 이코노믹 캘린더

CalendarValueHistory 지정된 시간 범위의 모든 이벤트에 대한 값의 배열을 정렬할 수 있는 국가 및 통화별로 가져오기 이코노믹 캘린더

CalendarValueLastByEvent change_id를 지정한 캘린더 데이터베이스 상태 이후 ID 별로 이벤트 값 배열을 가져오기 이코노믹 캘린더

CalendarValueLast change_id를 지정한 캘린더 데이터베이스 상태 이후 국가 및 통화별로 정렬할 수 있는 모든 이벤트의 값 배열을 가져오기 이코노믹 캘린더

ceil 위에서 가장 가까운 정수 숫자 값을 반환 산술 함수

CharArrayToString 심볼 코드 (ansi)를 하나의 심볼 배열로 변환 변환 함수

ChartApplyTemplate 지정된 파일의 특정 탬플릿을 차트에 적용 차트 작업

ChartClose 지정된 차트를 닫기 차트 작업

ChartFirst 클라이언트 터미널의 첫 번째 차트의 ID를 받환 차트 작업

ChartGetDouble 지정된 차트의 double 값 속성을 반환 차트 작업

ChartGetInteger 지정된 차트의 정수 값 속성을 반환 차트 작업

ChartGetString 지정한 차트의 string 값 속성을 반환 차트 작업

ChartID 현재 차트의 ID를 반화 차트 작업

ChartIndicatorAdd 지정된 핸들이 있는 지표를 지정된 차트 창에 추가 차트 작업

ChartIndicatorDelete 지정된 차트 창에서 지정된 이름의 지표를 제거 차트 작업

ChartIndicatorGet 지정된 차트 창에 지정된 단축명을 가진 지표의 핸들을 반환 차트 작업

ChartIndicatorName 지정된 차트 창의 지표 목록에 있는 수를 기준으로 지표의 단축명을 반환 차트 작업

ChartIndicatorsTotal 지정된 차트 창에 적용된 모든 지표의 수를 반환 차트 작업

ChartNavigate 차트에서 지정된 포지션을 기준으로 지정된 막대 수만큼 지정된 차트의 이동을 수행 차트 작업

ChartNext 지정한 차트 옆에 있는 차트의 차트 ID를 반환 차트 작업

ChartOpen 지정된 심볼 및 기간으로 새 차트를 열기 차트 작업

CharToString 심볼 코드를 한 문자 문자열로 변환 변환 함수

ChartPeriod 지정된 차트의 기간 값을 반환 차트 작업

ChartPriceOnDropped 엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트가 떨어진 차트 포인트로 가격 좌표를 반환 차트 작업

ChartRedraw 지정된 차트의 강제 재작성 요청 차트 작업

ChartSaveTemplate 지정된 이름의 템플릿에 현재 차트 설정을 저장 차트 작업

ChartScreenShot 지정된 확장자에 따라 GIF, PNG 또는 BMP 형식의 현재 상태 차트를 스크린샷을 제공 차트 작업

ChartSetDouble 지정된 차트의 해당 속성에 대한 double 값을 설정 차트 작업

ChartSetInteger 지정된 차트의 해당 속성에 대한 정수 값(datetime, int, color, bool or char)을 설정 차트 작업

ChartSetString 지정된 차트의 해당 속성에 대한 string 값을 설정 차트 작업

ChartSetSymbolPeriod 지정된 차트의 심볼 값과 기간을 변경 차트 작업

ChartSymbol 지정된 차트의 심볼명 반환 차트 작업

ChartTimeOnDropped 엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트가 떨어진 차트 포인트로 시간 좌표를 반환 차트 작업

ChartTimePriceToXY 시간/가격 표시에서 X 및 Y 좌표로 차트의 좌표를 변환 차트 작업

ChartWindowFind 지표가 그려진 하위창의 숫자를 반환 차트 작업

ChartWindowOnDropped 엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트가 떨어진 차트 하위창의 수(인덱스)를 반환 차트 작업

ChartXOnDropped 엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트가 떨어진 차트 포인트의 X 좌표를 반환 차트 작업

ChartXYToTimePrice 차트의 X 및 Y 좌표를 시간 및 가격 값으로 변환 차트 작업

ChartYOnDropped 엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트가 떨어진 차트 포인트의 Y 좌표를 반환 차트 작업

CheckPointer 개체 포인터의 유형을 반환 공통 함수

CLBufferCreate OpenCL 버퍼 생성 OpenCL 사용

CLBufferFree OpenCL 버퍼 삭제 OpenCL 사용

CLBufferRead 배열로 OpenCL 버퍼 읽기 OpenCL 사용

CLBufferWrite OpenCL 버퍼로 배열 작성 OpenCL 사용

CLContextCreate OpenCL 컨텍스트 생성 OpenCL 사용

CLContextFree OpenCL 컨텍스트 제거 OpenCL 사용

CLExecute OpenCL 프로그램 실행 OpenCL 사용

CLGetDeviceInfo OpenCL 드라이버로부터 장치 속성 수신 OpenCL 사용

CLGetInfoInteger OpenCL 개체 또는 장치의 정수 속성 값 반환 OpenCL 사용

CLHandleType OpenCL 핸들 유형을 ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE 열거값으로 반환 OpenCL 사용

CLKernelCreate OpenCL 시작 기능 생성 OpenCL 사용

CLKernelFree OpenCL 시작 기능 제거 OpenCL 사용

CLProgramCreate 소스코드에서 OpenCL 프로그램 생성 OpenCL 사용

CLProgramFree OpenCL 프로그램 제거 OpenCL 사용

CLSetKernelArg OpenCL 기능을 위한 매개변수 설정 OpenCL 사용

CLSetKernelArgMem OpenCL 기능의 매개변수로 OpenCL 버퍼 설정 OpenCL 사용

ColorToARGB 색상의 ARGB 표현을 수신하기 위해 색 유형을 uint 유형으로 변환. 변환 함수

ColorToString "R,G,B" 문자열로 색상 값을 변환 변환 함수

코멘트 차트의 왼쪽 상단 코너에 코멘트를 출력 공통 함수

CopyBuffer 지정된 지표에서 배열로 지정된 버퍼의 데이터를 가져오기 시계열 및 지표 액세스

CopyClose 지정된 심볼 및 기간에 대한 막대 마감 가격에 대한 기록 데이터를 배열로 가져오기 시계열 및 지표 액세스

CopyHigh 지정된 심볼 및 기간에 대한 최대 막대 가격에 대한 기록 데이터를 배열로 가져오기 시계열 및 지표 액세스

CopyLow 지정된 심볼 및 기간에 대한 최소 막대 가격에 대한 내역 데이터를 배열로 가져오기 시계열 및 지표 액세스

CopyOpen 지정된 심볼 및 기간에 대한 막대 시작부분 가격에 대한 내역 데이터를 배열로 가져오기 시계열 및 지표 액세스

CopyRates 지정된 기호와 기간에 대한 요율 구조의 내역 데이터를 가져오기 시계열 및 지표 액세스

CopyRealVolume 지정된 심볼 및 기간의 거래 볼륨에 대한 내역 데이터를 배열로 가져오기 시계열 및 지표 액세스

CopySpread 지정된 기호 및 기간에 대한 스프레드의 내역 데이터를 배열로 가져오기 시계열 및 지표 액세스

CopyTicks 현재 작업 세션의 터미널에서 누적된 틱을 배열로 가져오기 시계열 및 지표 액세스

CopyTickVolume 지정된 기호 및 기간에 대한 틱 볼륨의 내역 데이터를 배열로 가져오기 시계열 및 지표 액세스

CopyTime 지정된 심볼 및 기간에 대한 막대 시작부분 시간의 내역 데이터를 배열로 가져오기 시계열 및 지표 액세스

cos 수의 코사인을 반환 산술 함수

CryptDecode 배열에서 데이터의 역변환을 수행 공통 함수

CryptEncode 지정된 방법을 사용하여 배열에서 데이터를 변환 공통 함수

CustomSymbolCreate 지정된 그룹에 지정된 이름을 가진 사용자 지정 심볼을 생성 사용자 지정 심볼

CustomSymbolDelete 지정된 이름의 사용자 지정 심볼 삭제 사용자 지정 심볼

CustomSymbolSetInteger 사용자 지정 심볼에 대한 정수 유형 속성 값 설정 사용자 지정 심볼

CustomSymbolSetDouble 사용자 지정 심볼에 대한 실제 유형 속성 값 설정 사용자 지정 심볼

CustomSymbolSetString 사용자 지정 심볼에 대한 문자열 유형 속성 값 설정 사용자 지정 심볼

CustomSymbolSetMarginRate 사용자 지정 심볼에 대한 주문 유형 및 방향에 따른 마진율 설정 사용자 지정 심볼

CustomSymbolSetSessionQuote 지정된 심볼 및 평일에 대해 지정된 시세 세션의 시작 및 종료 시간 설정 사용자 지정 심볼

CustomSymbolSetSessionTrade 지정된 심볼 및 평일에 대해 지정된 트레이딩 세션의 시작 및 종료 시간 설정 사용자 지정 심볼

CustomRatesDelete 지정된 시간 간격의 사용자 지정 심볼 가격 기록에서 모든 막대 삭제 사용자 지정 심볼

CustomRatesReplace 지정된 시간 간격 내에 사용자 지정 심볼의 가격 기록을 MqlRates 유형 배열의 대열로 완전히 교체 사용자 지정 심볼

CustomRatesUpdate 사용자 지정 심볼 기록에 결손 막대를 추가하고 기존 데이터를 MqlRates 유형 배열의 막대로 교체 사용자 지정 심볼

CustomTicksAdd MqlTick 유형의 배열에서 사용자 지정 심볼의 가격 기록에 데이터를 추가 Market Watch 창에서 사용자 지정 심볼을 선택해야 함 사용자 지정 심볼

CustomTicksDelete 지정된 시간 간격의 사용자 지정 심볼 가격 기록에서 모든 틱 삭제 사용자 지정 심볼

CustomTicksReplace 지정된 시간 간격 내에 사용자 지정 심볼의 가격 기록을 MqlTick 유형 배열의 데이터로 완전히 교체 사용자 지정 심볼

CustomBookAdd 다음을 전달 - 사용자 지정 심볼에 대한 마켓의 뎁스(Depth of Market)의 상태 사용자 지정 심볼

DatabaseOpen 지정된 파일에 데이터베이스를 열거나 생성 데이터베이스 작업

DatabaseClose 데이터베이스 닫기 데이터베이스 작업

DatabaseImport 파일에서 테이블로 데이터 가져오기 데이터베이스 작업

DatabaseExport 테이블 또는 SQL 요청 실행 결과를 CSV 파일로 내보내기 데이터베이스 작업

DatabasePrint 테이블 또는 SQL 요청 실행 결과를 엑스퍼터 저널에 인쇄 데이터베이스 작업

DatabaseTableExists 데이터베이스에 테이블이 있는지 확인 데이터베이스 작업

DatabaseExecute 지정된 데이터베이스에 대한 요청을 실행 데이터베이스 작업

DatabasePrepare DatabaseRead()를 사용하여 실행할 수 있는 요청의 핸들 생성 데이터베이스 작업

DatabaseReset 다음을 불러온 후, 요청을 재설정 -DatabasePrepare() 데이터베이스 작업

DatabaseBind 요청에 매개변수 값을 설정 데이터베이스 작업

DatabaseBindArray 배열을 변수 값으로 설정 데이터베이스 작업

DatabaseRead 요청 결과로 다음 항목으로 이동 데이터베이스 작업

DatabaseReadBind 다음 기록으로 이동하고 기록에서 구조로 데이터를 읽기 데이터베이스 작업

DatabaseFinalize DatabasePrepare()에서 작성된 요청을 제거 데이터베이스 작업

DatabaseTransactionBegin 트랜잭션 실행 시작 데이터베이스 작업

DatabaseTransactionCommit 트랜잭션 실행 완료 데이터베이스 작업

DatabaseTransactionRollback 트랜잭션 롤 백 데이터베이스 작업

DatabaseColumnsCount 요청에서 필드의 수를 가져오기 데이터베이스 작업

DatabaseColumnName 인덱스별로 필드 이름 가져오기 데이터베이스 작업

DatabaseColumnType 인덱스별로 필드 유형 가져오기 데이터베이스 작업

DatabaseColumnSize 필드 크기(바이트) 가져오기 데이터베이스 작업

DatabaseColumnText 현재 기록에서 문자열로 필드값 가져오기 데이터베이스 작업

DatabaseColumnInteger 현재 기록에서 int 유형 값 가져오기 데이터베이스 작업

DatabaseColumnLong 현재 기록에서 long 유형 값 가져오기 데이터베이스 작업

DatabaseColumnDouble 현재 레코드에서 double 유형 값 가져오기 데이터베이스 작업

DatabaseColumnBlob 현재 기록에서 필드 값을 배열로 가져오기 데이터베이스 작업

DebugBreak 디버깅의 중지포인트 프로그램 공통 함수

Digits 현재 차트 심볼 가격 값의 정확도를 결정하는 소수 자릿수를 반환 검사

DoubleToString 수의 값을 지정된 정확도로 텍스트 라인 변환 변환 함수

DXContextCreate 지정된 크기의 프레임을 렌더링하기 위한 그래픽 컨텍스트를 생성 DirectX 작업

DXContextSetSize DXContextCreate()에서 작성된 그래픽 컨텍스트의 프레임 크기를 변경 DirectX 작업

DXContextSetSize DXContextCreate()에서 생성된 그래픽 컨텍스트의 프레임 크기를 가져오기 DirectX 작업

DXContextClearColors 렌더링 버퍼에 대해 지정된 색상을 모든 픽셀로 설정 DirectX 작업

DXContextClearDepth 깊이 버퍼를 비움 DirectX 작업

DXContextGetColors 그래픽 컨텍스트에서 지정된 크기 및 오프셋의 이미지를 가져오기 DirectX 작업

DXContextGetDepth 렌더링된 프레임의 깊이 버퍼를 가져오기 DirectX 작업

DXBufferCreate 데이터 배열을 기반으로 지정된 유형의 버퍼를 생성 DirectX 작업

DXTextureCreate 전달된 이미지에서 잘라낸 지정된 크기의 직사각형으로 2D 질감 생성 DirectX 작업

DXInputCreate 셰이더 입력 생성 DirectX 작업

DXInputSet 셰이더 입력 설정 DirectX 작업

DXShaderCreate 지정된 유형의 셰이더 생성 DirectX 작업

DXShaderSetLayout 정점 세이더의 꼭지점 레이아웃을 설정 DirectX 작업

DXShaderInputsSet 셰이더 입력 설정 DirectX 작업

DXShaderTexturesSet 셰이더 질감 설정 DirectX 작업

DXDraw DXBufferSet()에서 정점 버퍼 세트의 점들을 렌더링 DirectX 작업

DXDrawIndexed DXBufferSet()에서 인덱스 버퍼가 설명하는 그래픽 기본 요소를 렌더링 DirectX 작업

DXPrimiveTopologySet DXDrawIndexed()를 사용하여 렌더링할 기본 요소의 유형을 설정 DirectX 작업

DXBufferSet 현재 렌더링의 버퍼를 설정 DirectX 작업

DXShaderSet 렌더링을 위한 셰이더 설정 DirectX 작업

DXHandleType 핸들 유형을 반환 DirectX 작업

DXRelease 핸들을 해제 DirectX 작업

EnumToString 모든 유형의 열거값을 문자열로 변환 변환 함수

EventChartCustom 지정된 차트에 대한 사용자 지정 이벤트를 성성 이벤트 작업

EventKillTimer 현재 차트에서 타이머에 의한 이벤트 생성을 중지 이벤트 작업

EventSetMillisecondTimer 현재 차트에 대해 1초 미만의 주기를 가진 고해상도 타이머의 이벤트 생성기를 시작 이벤트 작업

EventSetTimer 현재 차트에 대해 지정된 주기로 타이머 이벤트 생성기를 시작 이벤트 작업

exp 숫자의 지수를 반환 산술 함수

ExpertRemove 엑스퍼트 어드바이저를 중지하고 차트에서 언로드 공통 함수

fabs 지정된 숫자 값의 절대값(계수)를 반환 산술 함수

FileClose 이전에 연 파일을 닫기 파일 기능

FileCopy 로컬 또는 공유 폴더에서 다른 파일로 원본 파일 복사 파일 기능

FileDelete 지정된 파일을 삭제 파일 기능

FileFindClose 검색 핸들을 닫기 파일 기능

FileFindFirst 지정된 필터에 따라 디렉토리에서 파일 검색을 시작 파일 기능

FileFindNext FileFindFirst() 기능으로 시작한 검색을 계속 진행 파일 기능

FileFlush 입력/출력 파일 버퍼에 남아있는 모든 데이터를 디스크에 작성 파일 기능

FileGetInteger 파일의 정수 속성을 가져오기 파일 기능

FileIsEnding 읽는 과정에서 파일의 끝을 정하기 파일 기능

FileIsExist 파일이 있는지 확인 파일 기능

FileIsLineEnding 읽는 과정 중 텍스트 파일에서 줄의 끝을 정하기 파일 기능

FileMove 파일 이동 또는 이름 변경 파일 기능

FileOpen 지정된 이름과 플래그가 있는 파일을 열기 파일 기능

FileReadArray BIN 유형의 파일에서 문자열을 제외한 모든 유형의 배열을 읽기 파일 기능

FileReadBool CSV의 파일에서 현재 위치에서 구분 기호(또는 텍스트 줄의 끝)까지 문자열을 입력하고읽고 문자열을 bool 유형 갑으로 변환 파일 기능

FileReadDatetime CSV 파일에서 다음 형식중 하나의 문자열을 읽습니다: "YYYY.MM.DD HH:MM:SS", "YYYY.MM.DD" 또는 "HH:MM:SS" - 이 값을 날짜시간 값으로 변환 파일 기능

FileReadDouble 파일 포인터의 현재 포지션에서 이중 값을 읽기 파일 기능

FileReadFloat 파일 포인터의 현재 포지션에서 플로트(float) 값을 읽기 파일 기능

FileReadInteger 파일 포인터의 현재 위치에서 int, short 또는 char 값을 읽기 파일 기능

FileReadLong 파일 포인터의 현재 포지션에서 long 유형 값 읽기 파일 기능

FileReadNumber CSV 파일의 현재 포지션에서 구분 기호(또는 텍스트 줄의 끝)까지 문자열을 읽기 및 문자열을 이중값으로 변환 파일 기능

FileReadString 파일에서 파일 포인터의 현재 포지션의 문자열 읽기 파일 기능

FileReadStruct 바이너리 파일의 내용을 파일 포인터의 현재 포지션에서 매개변수로 전달된 구조로 읽기 파일 기능

FileSeek 파일 포인터의 포지션을 지정된 바이트 수만큼 지정된 포지션으로 이동 파일 기능

FileSize 해당 열기 파일의 크기를 반환 파일 기능

FileTell 해당 열기 파일의 파일 포인터의 현재 포지션을 반환 파일 기능

FileWrite CSV 또는 TXT 유형의 파일에 데이터 쓰기 파일 기능

FileWriteArray 문자열을 제외한 모든 유형의 배열을 BIN 유형 파일에 쓰기 파일 기능

FileWriteDouble 파일 포인터의 현재 포지션에서 바이너리 파일에 double 유형의 값을 쓰기 파일 기능

FileWriteFloat 파일 포인터의 현재 포지션에서 바이너리 파일에 float 유형의 값 쓰기 파일 기능

FileWriteInteger 파일 포인터의 현재 포지션에서 바이너리 파일에 int 유형의 값 쓰기 파일 기능

FileWriteLong 파일 포인터의 현재 포지션에서 바이너리 파일에 long 유형의 값 쓰기 파일 기능

FileWriteString 파일 포인터의 현재 포지션에서 시작하여 BIN 또는 TXT 파일에 문자열 매개변수 값을 쓰기 파일 기능

FileWriteStruct 파일 포인터에서 현재 포지션에서 시작하여 매개변수로 전달된 구조의 내용을 바이너리 파일에 쓰기 파일 기능

floor 아래에서 가장 가까운 정수 숫자 값을 반환 산술 함수

fmax 두 숫자 값의 최대값을 반환 산술 함수

fmin 두 숫자 값의 최소값을 반환 산술 함수

fmod 두 숫자의 나눗셈 후 실제 나머지를 반환 산술 함수

FolderClean 지정된 폴더의 모든 파일을 삭제 파일 기능

FolderCreate Files 디렉토리에 폴더를 생성 파일 기능

FolderDelete 선택된 디렉토리를 제거 폴더가 비어있지 않으면 제거할 수 없습니다. 파일 기능

FrameAdd 데이터가 있는 프레임을 추가 최적화 결과 작업

FrameFilter 프레임 읽기 필터를 설정하고 포인터를 시작 부분으로 이동 최적화 결과 작업

FrameFirst 프레임 판독의 포인터를 시작 부분으로 이동하고 이전에 설정된 필터를 재설정 최적화 결과 작업

FrameNext 프레임을 읽고 포인터를 다음 프레임으로 이동 최적화 결과 작업

GetLastError 마지막 오류 반환 검사

GetTickCount 시스템이 시작된 후 경과된 밀리초 수를 반환 공통 함수

GlobalVariableCheck 지정된 이름의 글로벌 변수가 있는지 확인 터미널의 글로벌 변수

GlobalVariableDel 글로벌 변수 삭제 터미널의 글로벌 변수

GlobalVariableGet 글로벌 변수 값 반환 터미널의 글로벌 변수

GlobalVariableName 글로벌 변수 목록에서 글로벌 변수의 이름을 순서 번호별로 반환 터미널의 글로벌 변수

GlobalVariablesDeleteAll 이름에 지정된 접두사가 있는 글로벌 변수를 삭제 터미널의 글로벌 변수

GlobalVariableSet 새 값을 글로벌 변수로 설정 터미널의 글로벌 변수

GlobalVariableSetOnCondition 조건별로 기존 글로벌 변수의 새 값을 설정 터미널의 글로벌 변수

GlobalVariablesFlush 모든 글로벌 변수의 내용을 디스크에 강제 저장 터미널의 글로벌 변수

GlobalVariablesTotal 글로벌 변수의 전체 수를 반환 터미널의 글로벌 변수

GlobalVariableTemp 터미널의 현재 세션에만 존재하는 글로벌 변수로 새 값을 설정 터미널의 글로벌 변수

GlobalVariableTime 글로벌 변수에 마지막으로 액세스한 시간을 반환 터미널의 글로벌 변수

HistoryDealGetDouble 내역에서 거래 요청된 속성(double)을 반환 트레이드 기능

HistoryDealGetInteger 내역에서 거래의 요청된 속성(날짜시간 또는 int)을 반환 트레이드 기능

HistoryDealGetString 내역에서 거래의 요청된 속성(string)을 반환 트레이드 기능

HistoryDealGetTicket 내역에 해당하는 거래의 티켓을 반환 트레이드 기능

HistoryDealSelect 적절한 기능을 통해 거래를 추가로 요청하기 위해 내역에서 거래를 선택 트레이드 기능

HistoryDealsTotal 내역의 거래 수를 반환 트레이드 기능

HistoryOrderGetDouble 내역에서 주문의 요청된 속성(double)을 반환 트레이드 기능

HistoryOrderGetInteger 내역에서 주문의 요청된 속성(날짜시간 또는 int)을 반환 트레이드 기능

HistoryOrderGetString 내역에서 주문의 요청된 속성(string)을 반환 트레이드 기능

HistoryOrderGetTicket 내역에서 해당 주문의 주문 티켓을 반환 트레이드 기능

HistoryOrderSelect 추가로 작업하기 위해 내역에서 주문을 선택 트레이드 기능

HistoryOrdersTotal 내역에서 주문 수를 반환 트레이드 기능

HistorySelect 서버 시간의 지정된 기간에 대한 트랜잭션 및 주문 기록을 검색 트레이드 기능

HistorySelectByPosition 지정된 포지션 지표를 사용한 거래 내역 요청. 트레이드 기능

iBars 내역에서 사용가능한 해당 심볼 및 기간의 막대 수를 반환 시계열 및 지표 액세스

iBarShift 지정된 시간에 해당하는 막대의 인덱스를 반환 시계열 및 지표 액세스

iClose 해당 차트에서 막대('shift' 매개변수로 표시됨)의 마감 가격을 반환 시계열 및 지표 액세스

iHigh 해당 차트에서 바('shift' 매개변수로 표시됨)의 고가를 반환 시계열 및 지표 액세스

iHighest 해당 차트에 있는 최고 값(현재 막대에 상대적 시프트)의 인덱스를 반환 시계열 및 지표 액세스

iLow 해당 차트에서 바('shift' 매개변수로 표시됨)의 저가를 반환 시계열 및 지표 액세스

iLowest 해당 차트에 있는 최소 값(현재 막대에 상대적 시프트)의 인덱스를 반환 시계열 및 지표 액세스

iOpen 해당 차트에서 막대('shit' 매개변수로 표시됨)의 시작 가격을 반환 시계열 및 지표 액세스

iTime 해당 차트에서 막대('shit' 매개변수로 표시됨)의 시작 시간을 반환 시계열 및 지표 액세스

iTickVolume 해당 차트에서 막대('shift' 매개변수로 표시됨)의 틱 볼륨을 반환 시계열 및 지표 액세스

iRealVolume 해당 차트에서 막대('shift' 매개변수로 표시됨)의 실제 볼륨을 반환 시계열 및 지표 액세스

iVolume 해당 차트에서 막대('shift' 매개변수로 표시됨)의 틱 볼륨을 반환 시계열 및 지표 액세스

iSpread 해당 차트에서 막대('shift' 매개변수로 표시됨)의 스프레드 값을 반환 시계열 및 지표 액세스

iADX 평균 방향 인덱스 기술 지표

iADXWilder 웰즈 와일더의 평균 방향 인덱스 기술 지표

iAMA 적응형 이동 평균 기술 지표

iAO 어썸 오실레이터 기술 지표

iATR 평균 참값 범위 기술 지표

iBearsPower 베어즈 파워 기술 지표

iBullsPower 불스 파워 기술 지표

iBWMFI 빌 윌리엄즈의 시장 촉진 인덱스 기술 지표

iCCI 상품 채널 인덱스 기술 지표

iChaikin 체이킨 오실레이터 기술 지표

iCustom 고객 지표 기술 지표

iDEMA 이중 지수 이동 평균 기술 지표

iForce 포스 인덱스 기술 지표

iFrAMA 프랙탈 적응형 이동 평균 기술 지표

iGator 게이터 오실레이터 기술 지표

iIchimoku 이치모쿠 킨코 효 기술 지표

iMA 이동 평균 기술 지표

iMACD 이동 평균 수렴-분산 기술 지표

iMFI 자금 흐름 인덱스 기술 지표

IndicatorCreate 다음에서 생성된 지정 기술 지표로 핸들 반환: MqlParam 유형 매개변수 시계열 및 지표 액세스

IndicatorParameters 지정된 핸들을 기준으로, 지표의 입력 매개변수 숫자 뿐만 아니라 변수의 값 및 유형을 반환 시계열 및 지표 액세스

IndicatorRelease 다른 사용자가 사용하지 않는 경우 지표 핸들을 제거하거 지표의 계산 블록을 해제 시계열 및 지표 액세스

IndicatorSetDouble 다음 유형의 지표 속성 값을 설정: double 유형 고객 지표

IndicatorSetInteger 다음 유형의 지표 속성 값을 설정: int 유형 고객 지표

IndicatorSetString 다음 유형의 지표 속성 값을 설정: string 유형 고객 지표

IntegerToString 사전 설정된 길의 문자열로 변환 변환 함수

iOsMA 오실레이터의 이동 평균 (MACD 히스토그램) 기술 지표

iRSI 상대 강도 지수 기술 지표

iRVI 상대 활력 지수 기술 지표

iSAR 포물선 정지 및 역 시스템 기술 지표

IsStopped mql5 프로그램이 작동을 중지하도록 명령을 받은 경우 참값을 반환 검사

iStdDev 표준 편차 기술 지표

iStochastic 스토캐스틱 오실레이터 기술 지표

iTEMA 삼중 지수 이동 평균 기술 지표

iTriX 삼중 지수 이동 평균 오실레이터 기술 지표

iVIDyA 변수 인덱스 동적 평균 기술 지표

iWPR 윌리엄즈의 퍼센트 범위 기술 지표

log 자연 로그 반환 산술 함수

log10 상용 로그의 수를 반환 산술 함수

MarketBookAdd 선택된 심볼에 대한 마켓의 깊이(Depth of Market) 열기를 제공하고 DOM 변경 알림을 수신하기 위해 구독. 마켓 정보

MarketBookGet 지정된 기호의 마켓 뎁스 기록이 포함된 MqlBookInfo배열 구조를 반환 마켓 정보

MarketBookRelease 선택된 심볼에 대한 마켓의 깊이(Depth of Market) 닫기를 제공하고 DOM 변경 알림을 수신하기 위해 구독을 취소 마켓 정보

MathAbs 지정된 숫자 값의 절대값(계수)를 반환 산술 함수

MathArccos 라디안 단위 x의 아크 코사인을 반환 산술 함수

MathArcsin 라디안 단위로 x의 아크 사인을 반환 산술 함수

MathArctan 라디안 단위의 x의 아크 탄젠트를 반환 산술 함수

MathCeil 위에서 가장 가까운 정수 숫자 값을 반환 산술 함수

MathCos 수의 코사인을 반환 산술 함수

MathExp 숫자의 지수를 반환 산술 함수

MathFloor 아래에서 가장 가까운 정수 숫자 값을 반환 산술 함수

MathIsValidNumber 실수의 정확성을 확인 산술 함수

MathLog 자연 로그 반환 산술 함수

MathLog10 상용 로그의 수를 반환 산술 함수

MathMax 두 숫자 값의 최대값을 반환 산술 함수

MathMin 두 숫자 값의 최소값을 반환 산술 함수

MathMod 두 숫자의 나눗셈 후 실제 나머지를 반환 산술 함수

MathPow 베이스를 지정된 파워로 올림 산술 함수

MathRand 0 부터 32767까지 범위 내 유사 랜덤 값을 반환 산술 함수

MathRound 가장 가까운 정수로 값 반올림 산술 함수

MathSin 숫자의 사인을 반환 산술 함수

MathSqrt 제곱근을 반환 산술 함수

MathSrand 일련의 유사 랜덤 정수를 생성하기 위한 시작점을 설정 산술 함수

MathTan 수의 탄젠트를 반환 산술 함수

MessageBox 메시지 상자를 만들고 표시 및 관리 공통 함수

MQLInfoInteger 실행 중인 mql5 프로그램의 해당 속성의 정수 값을 반환 검사

MQLInfoString 실행 중인 mql5 프로그램의 해당 속성의 문자열 값을 반환 검사

MT5Initialize MetaTrader 5 터미널과 연결을 설정 파이톤(Python)용 MetaTrader

MT5Shutdown MetaTrader 5 터미널에 대한 이전에 설정된 연결을 닫기 파이톤(Python)용 MetaTrader

MT5TerminalInfo 연결된 MetaTrader 5 터미널의 상태 및 매개변수 가져오기 파이톤(Python)용 MetaTrader

MT5Version MetaTrader 5 터미널 버전 반환 파이톤(Python)용 MetaTrader

MT5CopyRatesFrom 지정된 날짜부터 시작하는 MetaTrader 5 터미널에서 막대 가져오기 파이톤(Python)용 MetaTrader

MT5CopyRatesFromPos 지정된 인덱스에서 시작하는 MetaTrader 5 터미널에서 막대 가져오기 파이톤(Python)용 MetaTrader

MT5CopyRatesRange MetaTrader 5 터미널에서 지정된 날짜 범위의 막대 가져오기 파이톤(Python)용 MetaTrader

MT5CopyTicksFrom 지정된 날짜부터 시작하는 MetaTrader 5 터미널에서 틱 가져오기 파이톤(Python)용 MetaTrader

MT5CopyTicksRange MetaTrader 5 터미널에서 지정된 날짜 범위에 대한 틱 가져오기 파이톤(Python)용 MetaTrader

NormalizeDouble 부동 소수점 숫자의 지정된 정확도에 대한 반올림 변환 함수

ObjectCreate 지정된 타츠에 지정된 유형의 개체를 생성 오브젝트 기능

ObjectDelete 지정된 차트(지정된 차트 하위 창에서)에서 지정된 이름의 개체를 제거 오브젝트 기능

ObjectFind 이름으로 지정된 ID를 가진 개체를 검색 오브젝트 기능

ObjectGetDouble 해당 개체 속성의 double 값을 반환 오브젝트 기능

ObjectGetInteger 해당 개체 속성의 정수 값을 반환 오브젝트 기능

ObjectGetString 해당 개체 속성의 string 값을 반환 오브젝트 기능

ObjectGetTimeByValue 지정된 개체 가격 값에 대한 시간 값을 반환 오브젝트 기능

ObjectGetValueByTime 지정된 시간 동안 개체의 가격 값을 반환 오브젝트 기능

ObjectMove 지정된 개체 고정점의 좌표를 변경 오브젝트 기능

ObjectName 지정된 차트(지정된 차트 하위창)에서 해당 유형의 개체 이름을 반환 오브젝트 기능

ObjectsDeleteAll 지정된 차트(지정된 차트 하위 창에서)에서 지정된 유형의 모든 개체를 제거 오브젝트 기능

ObjectSetDouble 해당 개체 속성의 값을 설정 오브젝트 기능

ObjectSetInteger 해당 개체 속성의 값을 설정 오브젝트 기능

ObjectSetString 해당 개체 속성의 값을 설정 오브젝트 기능

ObjectsTotal 지정된 차트(지정된 차트 하위창)에서 지정된 유형의 개체 수를 반환 오브젝트 기능

OnStart 이 기능은 스크립트에 설정된 작업을 수행하기 위해 시작 이벤트가 발생하면 호출됩니다 이벤트 핸들링

OnInit 이 기능은 MQL5 프로그램을 초기화하기 위해 Init 이벤트가 발생하면 지표 및 EA에 호출됩니다 이벤트 핸들링

OnDeinit 이 기능은 시작된 MQL5 프로그램을 초기화 하기 위해 Deinit 이벤트가 발생하면 지표 및 EA에 호출됩니다 이벤트 핸들링

OnTick 이 기능은 새 시세를 핸들링하기 위해 NewTick 이벤트가 발생하면 EA에 호출됩니다 이벤트 핸들링

OnCalculate 이 기능은 가격 데이터 변경을 처리하기 위해 계산 이벤트가 발생하면 지표에 호출됩니다 이벤트 핸들링

OnTimer 이 기능은 고정된 시간 간격으로 터미널에 의해 생성된 타이머 주기 이벤트동안 지표와 EA에 호출됩니다 이벤트 핸들링

OnTrade 이 기능은 거래 서버에서 트레이딩 작업이 끝날 때 생성된 트레이드 이벤트 중에 EA에 호출됩니다 이벤트 핸들링

OnTradeTransaction 이 기능은 거래 요청 실행 결과를 처리하기 위해 거래 트랜잭션 이벤트가 발생할 때 EA에 호출됩니다 이벤트 핸들링

OnBookEvent 이 기능은 시장 깊이 변화를 처리하기 위해 BookEvent 이벤트가 발생하면 EA에 호출됩니다 이벤트 핸들링

OnChartEvent 이 기능은 사용자 또는 MQL5 프로그램에 의해 수행된 차트 변경을 처리 하기 위해 ChartEvent 이벤트가 발생하면 지표 및 EA에 호출됩니다 이벤트 핸들링

OnTester 이 기능은 내역 데이터에 대해 EA를 테스트를 한 후 테스터 이벤트가 발생하면 EA에 호출됩니다 이벤트 핸들링

OnTesterInit 이 기능은 전략 테스터에서 최적화하기 전에 필요한 작업을 수행하기 위해 TesterInit 이벤트가 발생하면 EA에 호출됩니다 이벤트 핸들링

OnTesterDeinit 이 기능은 전략 테스터에서 EA 최적화 후 TesterDeinit 이벤트가 발생하면 EA에 호출됩니다 이벤트 핸들링

OnTesterPass 이 기능은 전략 테스터에서 EA 최적화 중 새 데이터 프레임 도착을 처리하기 위해 TesterPass 이벤트가 발생하면 EA에 호출됩니다 이벤트 핸들링

OrderCalcMargin 지정된 주문 유형에 필요한 마진을 예금 통화로 계산 트레이드 기능

OrderCalcProfit 전달된 매개변수를 기준으로 예금 통화로 수익을 계산 트레이드 기능

OrderCheck 다음의 필요한 내용을 실행할 수 있는 자금이 충분한지 확인: 거래 수행. 트레이드 기능

OrderGetDouble 주문의 요청된 속성(double)을 반환 트레이드 기능

OrderGetInteger 주문의 요청된 속성(날짜시간 또는 int)을 반환 트레이드 기능

OrderGetString 주문의 요청된 속성(string)을 반환 트레이드 기능

OrderGetTicket 해당 주문의 티켓을 반환 트레이드 기능

OrderSelect 추가로 작업할 주문을 선택 트레이드 기능

OrderSendAsync 비동기식으로 거래 요청을 거래 서버의 거래 응답을 기다리지 않고 전송 트레이드 기능

OrdersTotal 주문 수를 반환 트레이드 기능

ParameterGetRange 전략 테스터에서 엑스퍼트 어드바이저를 최적화 할 때 입력 변수의 단계에 변경 및 값의 범위 데이터를 수신 최적화 결과 작업

ParameterSetRange 전략 테스터에서 엑스퍼트 어드바이저를 최적화 할 때 입력 변수 사용(값, 변경 단계, 초기 및 최종 값)을 지정 최적화 결과 작업

Period 현재 차트 타임프레임을 반환 검사

PeriodSeconds 기간 내 초 수를 반환 공통 함수

PlaySound 사운드 파일을 재생 공통 함수

PlotIndexGetInteger 다음 유형의 지시선 속성 값을 반환: 정수 유형 고객 지표

PlotIndexSetDouble 다음 유형의 지시선 속성 값을 설정: double 고객 지표

PlotIndexSetInteger 다음 유형의 지시선 속성 값을 설정: int 유형 고객 지표

PlotIndexSetString 다음 유형의 지시선 속성 값을 설정: string 유형 고객 지표

Point 시세 통화에서 현재 심볼의 포인트 크기를 반환 검사

PositionGetDouble 개장 포지션의 요청된 속성(double)을 반환 트레이드 기능

PositionGetInteger 개장 포지션의 요청된 속성(날짜시간 또는 int)을 반환 트레이드 기능

PositionGetString 개장 포지션의 요청된 속성(string)을 반환 트레이드 기능

PositionGetSymbol 개장 포지션에 해당하는 심볼을 반환 트레이드 기능

PositionGetTicket 개장 포지션 목록에 지정된 인덱스가 있는 포지션의 티켓을 반환 트레이드 기능

PositionSelect 추가로 작업하기 위해 시작 포지션을 선택 트레이드 기능

PositionSelectByTicket 지정된 티켓 번호로 작업할 포지션을 선택 트레이드 기능

PositionsTotal 개장 포지션 수를 반환 트레이드 기능

pow 베이스를 지정된 파워로 올림 산술 함수

Print 로그에 메시지 표시 공통 함수

PrintFormat 미리 설정된 형식에 따라 로그 파일 심볼 및 값 세트를 포맷 및 인쇄 공통 함수

rand 0 부터 32767까지 범위 내 유사 랜덤 값을 반환 산술 함수

ResetLastError 사전 결정된 변수 _LastError 값을 0으로 설정 공통 함수

ResourceCreate 데이터 세트 기반으로 이미지 리소스 생성 공통 함수

ResourceSave 지정된 파일에 리소스를 저장 공통 함수

round 가장 가까운 정수로 값 반올림 산술 함수

SendFTP "FTP" 탭의 설정 창에 지정된 주소로 파일 전송 공통 함수

SendMail "Email" 탭의 설정 창에 지정된 주소로 이메일을 전송 공통 함수

SendNotification "Notifications" 탭에서 MetaQuotes ID가 지정된 모바일 터미널로 푸쉬 알림 전송 공통 함수

SeriesInfoInteger 내역 데이터의 상태에 대한 정보를 반환 시계열 및 지표 액세스

SetIndexBuffer 지정된 지표 버퍼를 다음 유형의 1차원 동적 배열 로 바인딩: double 유형 고객 지표

ShortArrayToString 배열 부분을 문자열로 복사 변환 함수

ShortToString 심볼 코드(유니코드)를 하나의 심볼 문자열로 변환 변환 함수

SignalBaseGetDouble 선택된 시그널에 대한 double 유형 속성 값을 반환 거래 시그널

SignalBaseGetInteger 선택된 시그널에 대한 정수 유형 속성 값을 반환 거래 시그널

SignalBaseGetString 선택된 시그널에 대한 string 유형 속성 값을 반환 거래 시그널

SignalBaseSelect 추가로 작업하기 위해 터미널에서 이용가능한 시그널에서 시그널을 선택 거래 시그널

SignalBaseTotal 터미널에서 이용가능한 총 시그널 양을 반환 거래 시그널

SignalInfoGetDouble 시그널 복사 설정의 double 유형 속성 값을 반환 거래 시그널

SignalInfoGetInteger 시그널 복사 설정의 정수 유형 속성 값을 반환 거래 시그널

SignalInfoGetString 시그널 복사 설정의 문자열 유형 속성 값을 반환 거래 시그널

SignalInfoSetDouble 시그널 복사 설정의 double 유형 속성 값을 설정 거래 시그널

SignalInfoSetInteger 시그널 복사 설정의 정수 유형 속성 값을 설정 거래 시그널

SignalSubscribe 트레이딩 시그널을 구독 거래 시그널

SignalUnsubscribe 구독 취소 거래 시그널

sin 숫자의 사인을 반환 산술 함수

Sleep 지정된 간격 내에 엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트의 실행을 일시 중단 공통 함수

SocketCreate 지정된 플래그가 있는 소켓을 생성하고 핸들을 반환 네트워크 기능

SocketClose 소켓 닫기 네트워크 기능

SocketConnect 시간 초과 제어를 사용하여 서버에 연결 네트워크 기능

SocketIsConnected 소켓이 현재 연결되어 있는지 확인 네트워크 기능

SocketIsReadable 소켓에서 읽을 수 있는 바이트 수 가져오기 네트워크 기능

SocketIsWritable 현재 소켓에서 데이터를 쓸 수 있는지를 확인 네트워크 기능

SocketTimeouts 소켓 시스템 개체에 대한 데이터 수신 및 전송 시간 초과 설정 네트워크 기능

SocketRead 소켓에서 데이터 읽기 네트워크 기능

SocketSend 소켓에 데이터 쓰기 네트워크 기능

SocketTlsHandshake TLS 핸드셰이크 프로토콜을 통해 지정된 호스트에 대한 보안 TLS(SSL) 연결 시작 네트워크 기능

SocketTlsCertificate 보안 네트워크 연결에 사용되는 인증서 데이터 가져오기 네트워크 기능

SocketTlsRead 보안 TLS 연결에서 데이터 읽기 네트워크 기능

SocketTlsReadAvailable 보안 TLS 연결에서 사용가능한 모든 데이터 읽기 네트워크 기능

SocketTlsSend Send data via secure TLS connection 네트워크 기능

sqrt 제곱근을 반환 산술 함수

srand 일련의 유사 랜덤 정수를 생성하기 위한 시작점을 설정 산술 함수

StringAdd 다른 문자열 끝에 문자열을 추가 문자열(String) 기능

StringBufferLen 문자열에 할당된 버퍼 크기를 반환 문자열(String) 기능

StringCompare 두 문자열을 비교하여 첫 번째 문자열이 두 번째 문자열보다 크면 1을 반환, 0은 문자열이 같은 경우, -1(마이너스1)은 첫 번째 문자열이 두 번째 문자열보다 작은 경우 문자열(String) 기능

StringConcatenate 통과된 변수 문자열을 형성 문자열(String) 기능

StringFill 지정된 문자열을 선택된 심볼로 채우기 문자열(String) 기능

StringFind 문자열에서 하위문자열 검색 문자열(String) 기능

StringFormat 사전 설정 형식에 따라 숫자를 문자열로 변환 변환 함수

StringGetCharacter 지정된 문자열 위치에 있는 수의 값을 반환 문자열(String) 기능

StringInit 지정된 심볼로 문자열을 초기화하고 지정된 문자열 길이를 제공 문자열(String) 기능

StringLen 문자열 심볼 수를 반환 문자열(String) 기능

StringReplace 문자열에서 발견한 모든 하위문자열을 일련의 기호로 교체 문자열(String) 기능

StringSetCharacter 지정된 포지션에 있는 심볼 값이 변경된 문자열의 복사본을 반환 문자열(String) 기능

StringSplit 얻은 문자열 수를 반환하는 지정된 문자열에서 지정된 구분기호를 사용하여 하위문자열을 가져오기 문자열(String) 기능

StringSubstr 지정된 포지션에서 시작하는 텍스트 문자열에서 하위문자열을 추출 문자열(String) 기능

StringToCharArray 유니코드에서 ANSI로 변환된 문자열을 선택한 uchar 형식의 배열 위치로 기호별로 복사 변환 함수

StringToColor 색상 이름을 가진 "R,G,B" 문자열 또는 문자열을 색상 유형 값으로 변환 변환 함수

StringToDouble 숫자 심볼 표현을 포함하는 문자열을 double 유형의 수로 변환 변환 함수

StringToInteger 숫자 심볼 표현을 포함하는 문자열을 int 유형 수로 변환 변환 함수

StringToLower 선택된 문자열의 모든 심볼을 소문자로 변환 문자열(String) 기능

StringToShortArray 심볼에 따라 문자열을 ushort 유형의 배열에서 선택된 부분으로 복사 변환 함수

StringToTime 날짜 또는 시간을 포함하는 문자열을 "yyyy.mm.dd [hh:mi]" 형식으로 날짜 시간 유형으로 변환 변환 함수

StringToUpper 선택된 문자열의 모든 심볼을 대문자로 변환 문자열(String) 기능

StringTrimLeft 문자열의 왼쪽 부분에 있는 줄바꿈 문자, 공백 및 탭 잘라내기 문자열(String) 기능

StringTrimRight 문자열의 오른쪽 부분에 있는 줄바꿈 문자, 공백 및 탭 잘라내기 문자열(String) 기능

StructToTime MqlDateTime 구조 유형의 변수를 날짜시간 값으로 변환\ 날짜 및 시간

심볼 현재 차트의 심볼 이름을 반환 검사

SymbolInfoDouble 해당 속성에 대한 심볼 double 값을 반환 마켓 정보

SymbolInfoInteger 해당 속성에 지정된 심볼에 대한 정수 유형(long, 날짜시간, int 또는 bool)의 값을 반환 마켓 정보

SymbolInfoMarginRate 주문 유형 및 방향에 따라 마진율을 반환 마켓 정보

SymbolInfoSessionQuote 지정된 심볼 및 평일에 대해 지정된 시세 세션의 시작 및 종료 시간을 수신 허용. 마켓 정보

SymbolInfoSessionTrade 지정된 심볼 및 평일에 대해 지정된 트레이딩 세션의 시작 및 종료 시간을 수신 허용. 마켓 정보

SymbolInfoString 해당 속성에 대해 지정된 심볼에 대해 문자열 유형의 값을 반환 마켓 정보

SymbolInfoTick 다음 유형의 변수에 지정된 심볼에 대한 현재 가격을 반환: MqlTick 유형 마켓 정보

SymbolIsSynchronized 터미널에서 선택한 심볼의 데이터가 거래 서버의 데이터와 동기화 되었는지 확인 마켓 정보

SymbolName 지정된 심볼의 이름을 반환 마켓 정보

SymbolSelect 마켓 워치(Market Watch) 창에서 기호를 선택하거나 창에서 심볼을 제거 마켓 정보

SymbolsTotal 사용 가능한 (Market Watch 또는 모두에서 선택된) 심볼 수를 반환 마켓 정보

tan 수의 탄젠트를 반환 산술 함수

TerminalClose 터미널이 작동을 완료하도록 명령 공통 함수

TerminalInfoDouble mql5 프로그램 환경의 해당 속성의 double 값을 반환 검사

TerminalInfoInteger mql5 프로그램 환경의 해당 속성의 정수 값을 반환 검사

TerminalInfoString mql5 프로그램 환경의 해당 속성의 string 값을 반환 검사

TesterStatistics 테스트 결과를 기반으로 계산된 지정된 통계의 값을 반환 공통 함수

TextGetSize 현재의 다음 설정에서 문자열의 너비 및 높이를 반환: 폰트 설정 오브젝트 기능

TextOut 다음을 생성하도록 설계된 사용자 지정 배열(버퍼)로 텍스트를 전송: 그래팩 리소스 오브젝트 기능

TextSetFont 작성 방법(디폴트로 Arial 20 사용)을 사용하여 텍스트를 표시하는 글꼴을 설정 오브젝트 기능

TimeCurrent 알려진 마지막 서버 시간(마지막 시세 수령 시간)을 날짜시간 형식으로 반환 날짜 및 시간

TimeDaylightSavings 데이라이트 세이빙 타임 스위치 신호를 반환 날짜 및 시간

TimeGMT 클라이언트 터미널이 실행 중인 컴퓨터 로컬 시간별 데이라이트 세이빙 타임으로 GMT 날짜시간 형식으로 반환 날짜 및 시간

TimeGMTOffset DST 스위치를 고려하여 GMT 시간과 로컬 컴퓨터 시간 사이의 현재 차이(초)를 반환 날짜 및 시간

TimeLocal 로컬 컴퓨터 시간을 날짜시간 형식으로 반환 날짜 및 시간

TimeToString 1970년 1월 1일 이후 경과된 시간(초)을 포함하는 값을 "yyyy.mm.dd hh:mi" 형식의 문자열로 변환 변환 함수

TimeToStruct 날짜시간 값을 MqlDateTime 구조 유형의 변수로 변환 날짜 및 시간

TimeTradeServer 거래 서버의 현재 게산 시간을 반환 날짜 및 시간

UninitializeReason 초기화 취소 사유 코드를 반환 검사

WebRequest 지정된 서버로 HTTP 요청을 전송 공통 함수