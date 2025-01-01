문서화섹션
모든 MQL5 기능을 알파벳 순으로.

기능

액션

섹션

AccountInfoDouble

해당 계정 속성의 double 유형 값을 반환

계정 정보

AccountInfoInteger

해당 계정 속성의 정수 유형(bool, int 또는 long) 값을 반환

계정 정보

AccountInfoString

해당 계정 속성의 string 유형 값을 반환

계정 정보

acos

라디안 단위 x의 아크 코사인을 반환

산술 함수

경고

별도의 창에 메시지를 표시

공통 함수

ArrayBsearch

오름차순으로 정렬된 다차원 수열에서 지정된 값을 검색

배열 함수

ArrayCompare

다음 두 배열을 비교한 결과를 반환:단순 유형 또는 맞춤형 구조 복합 개체

배열 함수

ArrayCopy

한개 배열을 다른 배열로 복사

배열 함수

ArrayFill

지정된 값으로 배열을 채우기

배열 함수

ArrayFree

모든 동적 배열의 버퍼를 해제하고 0 차원의 크기를 0으로 설정

배열 함수

ArrayGetAsSeries

배열 인덱싱 방향을 확인

배열 함수

ArrayInitialize

수열의 모든 요소를 단일 값으로 설정

배열 함수

ArrayIsDynamic

배열이 동적인지 아닌지 확인

배열 함수

ArrayIsSeries

배열이 시계열인지 아닌지 확인

배열 함수

ArrayMaximum

다차원 수열의 첫 번째 차원에서 가장 큰 요소를 검색

배열 함수

ArrayMinimum

다차원 수열의 첫 번째 차원에서 가장 낮은 요소를 검색

배열 함수

ArrayRange

배열의 지정된 차원에 있는 요소의 수를 반환

배열 함수

ArrayResize

베열의 첫 번째 차원에서 새로 크기를 설정

배열 함수

ArraySetAsSeries

배열 인텍싱의 방향을 설정

배열 함수

ArraySize

배열에서 요소의 수를 반환

배열 함수

ArraySort

첫 번째 차원을 기준으로 수열 정렬

배열 함수

ArrayPrint

단순 유형 또는 단순 구조의 배열을 저널에 인쇄

배열 함수

ArrayInsert

소스 배열에서 지정된 수의 요소를 지정된 인덱스에서 시작하여 수신하는 요소에 삽입

배열 함수

ArrayRemove

지정된 인덱스로 시작하는 배열에서 지정된 수의 요소를 제거

배열 함수

ArrayReverse

지정된 인덱스로 시작하는 배열에서 지정된 수의 요소를 반전

배열 함수

ArraySwap

동일 유형의 두 동적 배열 내용을 스왑

배열 함수

asin

라디안 단위로 x의 아크 사인을 반환

산술 함수

atan

라디안 단위의 x의 아크 탄젠트를 반환

산술 함수

막대

지정된 심볼 및 기간에 대한 내역의 막대 수를 반환

시계열 및 지표 액세스

BarsCalculated

오류 발생 시 지표 버퍼 또는 -1이 계산된 데이터 수를 반환 (데이터가 아직 계산되지 않음)

시계열 및 지표 액세스

CalendarCountryById

ID로 국가 설명을 가져오기

이코노믹 캘린더

CalendarEventById

ID로 이벤트 설명을 가져오기

이코노믹 캘린더

CalendarValueById

ID를 기준으로 이벤트 값 설명을 가져오기

이코노믹 캘린더

CalendarCountries

캘린더에서 사용할 수 있는 국가명 배열을 가져오기

이코노믹 캘린더

CalendarEventByCountry

캘린더에서 사용할 수 있는 모든 이벤트에 대한 설명 배열을 지정된 국가 코드로 가져오기

이코노믹 캘린더

CalendarEventByCurrency

캘린더에서 사용할 수 있는 모든 이벤트에 대한 설명 배열을 지정된 통화로 가져오기

이코노믹 캘린더

CalendarValueHistoryByEvent

지정된 시간 범위의 모든 이벤트에 대한 값 배열을 이벤트 ID를 기준으로 가져오기

이코노믹 캘린더

CalendarValueHistory

지정된 시간 범위의 모든 이벤트에 대한 값의 배열을 정렬할 수 있는 국가 및 통화별로 가져오기

이코노믹 캘린더

CalendarValueLastByEvent

change_id를 지정한 캘린더 데이터베이스 상태 이후 ID 별로 이벤트 값 배열을 가져오기

이코노믹 캘린더

CalendarValueLast

change_id를 지정한 캘린더 데이터베이스 상태 이후 국가 및 통화별로 정렬할 수 있는 모든 이벤트의 값 배열을 가져오기

이코노믹 캘린더

ceil

위에서 가장 가까운 정수 숫자 값을 반환

산술 함수

CharArrayToString

심볼 코드 (ansi)를 하나의 심볼 배열로 변환

변환 함수

ChartApplyTemplate

지정된 파일의 특정 탬플릿을 차트에 적용

차트 작업

ChartClose

지정된 차트를 닫기

차트 작업

ChartFirst

클라이언트 터미널의 첫 번째 차트의 ID를 받환

차트 작업

ChartGetDouble

지정된 차트의 double 값 속성을 반환

차트 작업

ChartGetInteger

지정된 차트의 정수 값 속성을 반환

차트 작업

ChartGetString

지정한 차트의 string 값 속성을 반환

차트 작업

ChartID

현재 차트의 ID를 반화

차트 작업

ChartIndicatorAdd

지정된 핸들이 있는 지표를 지정된 차트 창에 추가

차트 작업

ChartIndicatorDelete

지정된 차트 창에서 지정된 이름의 지표를 제거

차트 작업

ChartIndicatorGet

지정된 차트 창에 지정된 단축명을 가진 지표의 핸들을 반환

차트 작업

ChartIndicatorName

지정된 차트 창의 지표 목록에 있는 수를 기준으로 지표의 단축명을 반환

차트 작업

ChartIndicatorsTotal

지정된 차트 창에 적용된 모든 지표의 수를 반환

차트 작업

ChartNavigate

차트에서 지정된 포지션을 기준으로 지정된 막대 수만큼 지정된 차트의 이동을 수행

차트 작업

ChartNext

지정한 차트 옆에 있는 차트의 차트 ID를 반환

차트 작업

ChartOpen

지정된 심볼 및 기간으로 새 차트를 열기

차트 작업

CharToString

심볼 코드를 한 문자 문자열로 변환

변환 함수

ChartPeriod

지정된 차트의 기간 값을 반환

차트 작업

ChartPriceOnDropped

엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트가 떨어진 차트 포인트로 가격 좌표를 반환

차트 작업

ChartRedraw

지정된 차트의 강제 재작성 요청

차트 작업

ChartSaveTemplate

지정된 이름의 템플릿에 현재 차트 설정을 저장

차트 작업

ChartScreenShot

지정된 확장자에 따라 GIF, PNG 또는 BMP 형식의 현재 상태 차트를 스크린샷을 제공

차트 작업

ChartSetDouble

지정된 차트의 해당 속성에 대한 double 값을 설정

차트 작업

ChartSetInteger

지정된 차트의 해당 속성에 대한 정수 값(datetime, int, color, bool or char)을 설정

차트 작업

ChartSetString

지정된 차트의 해당 속성에 대한 string 값을 설정

차트 작업

ChartSetSymbolPeriod

지정된 차트의 심볼 값과 기간을 변경

차트 작업

ChartSymbol

지정된 차트의 심볼명 반환

차트 작업

ChartTimeOnDropped

엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트가 떨어진 차트 포인트로 시간 좌표를 반환

차트 작업

ChartTimePriceToXY

시간/가격 표시에서 X 및 Y 좌표로 차트의 좌표를 변환

차트 작업

ChartWindowFind

지표가 그려진 하위창의 숫자를 반환

차트 작업

ChartWindowOnDropped

엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트가 떨어진 차트 하위창의 수(인덱스)를 반환

차트 작업

ChartXOnDropped

엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트가 떨어진 차트 포인트의 X 좌표를 반환

차트 작업

ChartXYToTimePrice

차트의 X 및 Y 좌표를 시간 및 가격 값으로 변환

차트 작업

ChartYOnDropped

엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트가 떨어진 차트 포인트의 Y 좌표를 반환

차트 작업

CheckPointer

개체 포인터의 유형을 반환

공통 함수

CLBufferCreate

OpenCL 버퍼 생성

OpenCL 사용

CLBufferFree

OpenCL 버퍼 삭제

OpenCL 사용

CLBufferRead

배열로 OpenCL 버퍼 읽기

OpenCL 사용

CLBufferWrite

OpenCL 버퍼로 배열 작성

OpenCL 사용

CLContextCreate

OpenCL 컨텍스트 생성

OpenCL 사용

CLContextFree

OpenCL 컨텍스트 제거

OpenCL 사용

CLExecute

OpenCL 프로그램 실행

OpenCL 사용

CLGetDeviceInfo

OpenCL 드라이버로부터 장치 속성 수신

OpenCL 사용

CLGetInfoInteger

OpenCL 개체 또는 장치의 정수 속성 값 반환

OpenCL 사용

CLHandleType

OpenCL 핸들 유형을 ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE 열거값으로 반환

OpenCL 사용

CLKernelCreate

OpenCL 시작 기능 생성

OpenCL 사용

CLKernelFree

OpenCL 시작 기능 제거

OpenCL 사용

CLProgramCreate

소스코드에서 OpenCL 프로그램 생성

OpenCL 사용

CLProgramFree

OpenCL 프로그램 제거

OpenCL 사용

CLSetKernelArg

OpenCL 기능을 위한 매개변수 설정

OpenCL 사용

CLSetKernelArgMem

OpenCL 기능의 매개변수로 OpenCL 버퍼 설정

OpenCL 사용

ColorToARGB

색상의 ARGB 표현을 수신하기 위해 색 유형을 uint 유형으로 변환.

변환 함수

ColorToString

"R,G,B" 문자열로 색상 값을 변환

변환 함수

코멘트

차트의 왼쪽 상단 코너에 코멘트를 출력

공통 함수

CopyBuffer

지정된 지표에서 배열로 지정된 버퍼의 데이터를 가져오기

시계열 및 지표 액세스

CopyClose

지정된 심볼 및 기간에 대한 막대 마감 가격에 대한 기록 데이터를 배열로 가져오기

시계열 및 지표 액세스

CopyHigh

지정된 심볼 및 기간에 대한 최대 막대 가격에 대한 기록 데이터를 배열로 가져오기

시계열 및 지표 액세스

CopyLow

지정된 심볼 및 기간에 대한 최소 막대 가격에 대한 내역 데이터를 배열로 가져오기

시계열 및 지표 액세스

CopyOpen

지정된 심볼 및 기간에 대한 막대 시작부분 가격에 대한 내역 데이터를 배열로 가져오기

시계열 및 지표 액세스

CopyRates

지정된 기호와 기간에 대한 요율 구조의 내역 데이터를 가져오기

시계열 및 지표 액세스

CopyRealVolume

지정된 심볼 및 기간의 거래 볼륨에 대한 내역 데이터를 배열로 가져오기

시계열 및 지표 액세스

CopySpread

지정된 기호 및 기간에 대한 스프레드의 내역 데이터를 배열로 가져오기

시계열 및 지표 액세스

CopyTicks

현재 작업 세션의 터미널에서 누적된 틱을 배열로 가져오기

시계열 및 지표 액세스

CopyTickVolume

지정된 기호 및 기간에 대한 틱 볼륨의 내역 데이터를 배열로 가져오기

시계열 및 지표 액세스

CopyTime

지정된 심볼 및 기간에 대한 막대 시작부분 시간의 내역 데이터를 배열로 가져오기

시계열 및 지표 액세스

cos

수의 코사인을 반환

산술 함수

CryptDecode

배열에서 데이터의 역변환을 수행

공통 함수

CryptEncode

지정된 방법을 사용하여 배열에서 데이터를 변환

공통 함수

CustomSymbolCreate

지정된 그룹에 지정된 이름을 가진 사용자 지정 심볼을 생성

사용자 지정 심볼

CustomSymbolDelete

지정된 이름의 사용자 지정 심볼 삭제

사용자 지정 심볼

CustomSymbolSetInteger

사용자 지정 심볼에 대한 정수 유형 속성 값 설정

사용자 지정 심볼

CustomSymbolSetDouble

사용자 지정 심볼에 대한 실제 유형 속성 값 설정

사용자 지정 심볼

CustomSymbolSetString

사용자 지정 심볼에 대한 문자열 유형 속성 값 설정

사용자 지정 심볼

CustomSymbolSetMarginRate

사용자 지정 심볼에 대한 주문 유형 및 방향에 따른 마진율 설정

사용자 지정 심볼

CustomSymbolSetSessionQuote

지정된 심볼 및 평일에 대해 지정된 시세 세션의 시작 및 종료 시간 설정

사용자 지정 심볼

CustomSymbolSetSessionTrade

지정된 심볼 및 평일에 대해 지정된 트레이딩 세션의 시작 및 종료 시간 설정

사용자 지정 심볼

CustomRatesDelete

지정된 시간 간격의 사용자 지정 심볼 가격 기록에서 모든 막대 삭제

사용자 지정 심볼

CustomRatesReplace

지정된 시간 간격 내에 사용자 지정 심볼의 가격 기록을 MqlRates 유형 배열의 대열로 완전히 교체

사용자 지정 심볼

CustomRatesUpdate

사용자 지정 심볼 기록에 결손 막대를 추가하고 기존 데이터를 MqlRates 유형 배열의 막대로 교체

사용자 지정 심볼

CustomTicksAdd

MqlTick 유형의 배열에서 사용자 지정 심볼의 가격 기록에 데이터를 추가 Market Watch 창에서 사용자 지정 심볼을 선택해야 함

사용자 지정 심볼

CustomTicksDelete

지정된 시간 간격의 사용자 지정 심볼 가격 기록에서 모든 틱 삭제

사용자 지정 심볼

CustomTicksReplace

지정된 시간 간격 내에 사용자 지정 심볼의 가격 기록을 MqlTick 유형 배열의 데이터로 완전히 교체

사용자 지정 심볼

CustomBookAdd

다음을 전달 - 사용자 지정 심볼에 대한 마켓의 뎁스(Depth of Market)의 상태

사용자 지정 심볼

DatabaseOpen

지정된 파일에 데이터베이스를 열거나 생성

데이터베이스 작업

DatabaseClose

데이터베이스 닫기

데이터베이스 작업

DatabaseImport

파일에서 테이블로 데이터 가져오기

데이터베이스 작업

DatabaseExport

테이블 또는 SQL 요청 실행 결과를 CSV 파일로 내보내기

데이터베이스 작업

DatabasePrint

테이블 또는 SQL 요청 실행 결과를 엑스퍼터 저널에 인쇄

데이터베이스 작업

DatabaseTableExists

데이터베이스에 테이블이 있는지 확인

데이터베이스 작업

DatabaseExecute

지정된 데이터베이스에 대한 요청을 실행

데이터베이스 작업

DatabasePrepare

DatabaseRead()를 사용하여 실행할 수 있는 요청의 핸들 생성

데이터베이스 작업

DatabaseReset

다음을 불러온 후, 요청을 재설정 -DatabasePrepare()

데이터베이스 작업

DatabaseBind

요청에 매개변수 값을 설정

데이터베이스 작업

DatabaseBindArray

배열을 변수 값으로 설정

데이터베이스 작업

DatabaseRead

요청 결과로 다음 항목으로 이동

데이터베이스 작업

DatabaseReadBind

다음 기록으로 이동하고 기록에서 구조로 데이터를 읽기

데이터베이스 작업

DatabaseFinalize

DatabasePrepare()에서 작성된 요청을 제거

데이터베이스 작업

DatabaseTransactionBegin

트랜잭션 실행 시작

데이터베이스 작업

DatabaseTransactionCommit

트랜잭션 실행 완료

데이터베이스 작업

DatabaseTransactionRollback

트랜잭션 롤 백

데이터베이스 작업

DatabaseColumnsCount

요청에서 필드의 수를 가져오기

데이터베이스 작업

DatabaseColumnName

인덱스별로 필드 이름 가져오기

데이터베이스 작업

DatabaseColumnType

인덱스별로 필드 유형 가져오기

데이터베이스 작업

DatabaseColumnSize

필드 크기(바이트) 가져오기

데이터베이스 작업

DatabaseColumnText

현재 기록에서 문자열로 필드값 가져오기

데이터베이스 작업

DatabaseColumnInteger

현재 기록에서 int 유형 값 가져오기

데이터베이스 작업

DatabaseColumnLong

현재 기록에서 long 유형 값 가져오기

데이터베이스 작업

DatabaseColumnDouble

현재 레코드에서 double 유형 값 가져오기

데이터베이스 작업

DatabaseColumnBlob

현재 기록에서 필드 값을 배열로 가져오기

데이터베이스 작업

DebugBreak

디버깅의 중지포인트 프로그램

공통 함수

Digits

현재 차트 심볼 가격 값의 정확도를 결정하는 소수 자릿수를 반환

검사

DoubleToString

수의 값을 지정된 정확도로 텍스트 라인 변환

변환 함수

DXContextCreate

지정된 크기의 프레임을 렌더링하기 위한 그래픽 컨텍스트를 생성

DirectX 작업

DXContextSetSize

DXContextCreate()에서 작성된 그래픽 컨텍스트의 프레임 크기를 변경

DirectX 작업

DXContextSetSize

DXContextCreate()에서 생성된 그래픽 컨텍스트의 프레임 크기를 가져오기

DirectX 작업

DXContextClearColors

렌더링 버퍼에 대해 지정된 색상을 모든 픽셀로 설정

DirectX 작업

DXContextClearDepth

깊이 버퍼를 비움

DirectX 작업

DXContextGetColors

그래픽 컨텍스트에서 지정된 크기 및 오프셋의 이미지를 가져오기

DirectX 작업

DXContextGetDepth

렌더링된 프레임의 깊이 버퍼를 가져오기

DirectX 작업

DXBufferCreate

데이터 배열을 기반으로 지정된 유형의 버퍼를 생성

DirectX 작업

DXTextureCreate

전달된 이미지에서 잘라낸 지정된 크기의 직사각형으로 2D 질감 생성

DirectX 작업

DXInputCreate

셰이더 입력 생성

DirectX 작업

DXInputSet

셰이더 입력 설정

DirectX 작업

DXShaderCreate

지정된 유형의 셰이더 생성

DirectX 작업

DXShaderSetLayout

정점 세이더의 꼭지점 레이아웃을 설정

DirectX 작업

DXShaderInputsSet

셰이더 입력 설정

DirectX 작업

DXShaderTexturesSet

셰이더 질감 설정

DirectX 작업

DXDraw

DXBufferSet()에서 정점 버퍼 세트의 점들을 렌더링

DirectX 작업

DXDrawIndexed

DXBufferSet()에서 인덱스 버퍼가 설명하는 그래픽 기본 요소를 렌더링

DirectX 작업

DXPrimiveTopologySet

DXDrawIndexed()를 사용하여 렌더링할 기본 요소의 유형을 설정

DirectX 작업

DXBufferSet

현재 렌더링의 버퍼를 설정

DirectX 작업

DXShaderSet

렌더링을 위한 셰이더 설정

DirectX 작업

DXHandleType

핸들 유형을 반환

DirectX 작업

DXRelease

핸들을 해제

DirectX 작업

EnumToString

모든 유형의 열거값을 문자열로 변환

변환 함수

EventChartCustom

지정된 차트에 대한 사용자 지정 이벤트를 성성

이벤트 작업

EventKillTimer

현재 차트에서 타이머에 의한 이벤트 생성을 중지

이벤트 작업

EventSetMillisecondTimer

현재 차트에 대해 1초 미만의 주기를 가진 고해상도 타이머의 이벤트 생성기를 시작

이벤트 작업

EventSetTimer

현재 차트에 대해 지정된 주기로 타이머 이벤트 생성기를 시작

이벤트 작업

exp

숫자의 지수를 반환

산술 함수

ExpertRemove

엑스퍼트 어드바이저를 중지하고 차트에서 언로드

공통 함수

fabs

지정된 숫자 값의 절대값(계수)를 반환

산술 함수

FileClose

이전에 연 파일을 닫기

파일 기능

FileCopy

로컬 또는 공유 폴더에서 다른 파일로 원본 파일 복사

파일 기능

FileDelete

지정된 파일을 삭제

파일 기능

FileFindClose

검색 핸들을 닫기

파일 기능

FileFindFirst

지정된 필터에 따라 디렉토리에서 파일 검색을 시작

파일 기능

FileFindNext

FileFindFirst() 기능으로 시작한 검색을 계속 진행

파일 기능

FileFlush

입력/출력 파일 버퍼에 남아있는 모든 데이터를 디스크에 작성

파일 기능

FileGetInteger

파일의 정수 속성을 가져오기

파일 기능

FileIsEnding

읽는 과정에서 파일의 끝을 정하기

파일 기능

FileIsExist

파일이 있는지 확인

파일 기능

FileIsLineEnding

읽는 과정 중 텍스트 파일에서 줄의 끝을 정하기

파일 기능

FileMove

파일 이동 또는 이름 변경

파일 기능

FileOpen

지정된 이름과 플래그가 있는 파일을 열기

파일 기능

FileReadArray

BIN 유형의 파일에서 문자열을 제외한 모든 유형의 배열을 읽기

파일 기능

FileReadBool

CSV의 파일에서 현재 위치에서 구분 기호(또는 텍스트 줄의 끝)까지 문자열을 입력하고읽고 문자열을 bool 유형 갑으로 변환

파일 기능

FileReadDatetime

CSV 파일에서 다음 형식중 하나의 문자열을 읽습니다: "YYYY.MM.DD HH:MM:SS", "YYYY.MM.DD" 또는 "HH:MM:SS" - 이 값을 날짜시간 값으로 변환

파일 기능

FileReadDouble

파일 포인터의 현재 포지션에서 이중 값을 읽기

파일 기능

FileReadFloat

파일 포인터의 현재 포지션에서 플로트(float) 값을 읽기

파일 기능

FileReadInteger

파일 포인터의 현재 위치에서 int, short 또는 char 값을 읽기

파일 기능

FileReadLong

파일 포인터의 현재 포지션에서 long 유형 값 읽기

파일 기능

FileReadNumber

CSV 파일의 현재 포지션에서 구분 기호(또는 텍스트 줄의 끝)까지 문자열을 읽기 및 문자열을 이중값으로 변환

파일 기능

FileReadString

파일에서 파일 포인터의 현재 포지션의 문자열 읽기

파일 기능

FileReadStruct

바이너리 파일의 내용을 파일 포인터의 현재 포지션에서 매개변수로 전달된 구조로 읽기

파일 기능

FileSeek

파일 포인터의 포지션을 지정된 바이트 수만큼 지정된 포지션으로 이동

파일 기능

FileSize

해당 열기 파일의 크기를 반환

파일 기능

FileTell

해당 열기 파일의 파일 포인터의 현재 포지션을 반환

파일 기능

FileWrite

CSV 또는 TXT 유형의 파일에 데이터 쓰기

파일 기능

FileWriteArray

문자열을 제외한 모든 유형의 배열을 BIN 유형 파일에 쓰기

파일 기능

FileWriteDouble

파일 포인터의 현재 포지션에서 바이너리 파일에 double 유형의 값을 쓰기

파일 기능

FileWriteFloat

파일 포인터의 현재 포지션에서 바이너리 파일에 float 유형의 값 쓰기

파일 기능

FileWriteInteger

파일 포인터의 현재 포지션에서 바이너리 파일에 int 유형의 값 쓰기

파일 기능

FileWriteLong

파일 포인터의 현재 포지션에서 바이너리 파일에 long 유형의 값 쓰기

파일 기능

FileWriteString

파일 포인터의 현재 포지션에서 시작하여 BIN 또는 TXT 파일에 문자열 매개변수 값을 쓰기

파일 기능

FileWriteStruct

파일 포인터에서 현재 포지션에서 시작하여 매개변수로 전달된 구조의 내용을 바이너리 파일에 쓰기

파일 기능

floor

아래에서 가장 가까운 정수 숫자 값을 반환

산술 함수

fmax

두 숫자 값의 최대값을 반환

산술 함수

fmin

두 숫자 값의 최소값을 반환

산술 함수

fmod

두 숫자의 나눗셈 후 실제 나머지를 반환

산술 함수

FolderClean

지정된 폴더의 모든 파일을 삭제

파일 기능

FolderCreate

Files 디렉토리에 폴더를 생성

파일 기능

FolderDelete

선택된 디렉토리를 제거 폴더가 비어있지 않으면 제거할 수 없습니다.

파일 기능

FrameAdd

데이터가 있는 프레임을 추가

최적화 결과 작업

FrameFilter

프레임 읽기 필터를 설정하고 포인터를 시작 부분으로 이동

최적화 결과 작업

FrameFirst

프레임 판독의 포인터를 시작 부분으로 이동하고 이전에 설정된 필터를 재설정

최적화 결과 작업

FrameInputs

수신하는 입력 매개변수는 프레임이 형성됨

최적화 결과 작업

FrameNext

프레임을 읽고 포인터를 다음 프레임으로 이동

최적화 결과 작업

GetLastError

마지막 오류 반환

검사

GetPointer

반환하는 개체포인터

공통 함수

GetTickCount

시스템이 시작된 후 경과된 밀리초 수를 반환

공통 함수

GlobalVariableCheck

지정된 이름의 글로벌 변수가 있는지 확인

터미널의 글로벌 변수

GlobalVariableDel

글로벌 변수 삭제

터미널의 글로벌 변수

GlobalVariableGet

글로벌 변수 값 반환

터미널의 글로벌 변수

GlobalVariableName

글로벌 변수 목록에서 글로벌 변수의 이름을 순서 번호별로 반환

터미널의 글로벌 변수

GlobalVariablesDeleteAll

이름에 지정된 접두사가 있는 글로벌 변수를 삭제

터미널의 글로벌 변수

GlobalVariableSet

새 값을 글로벌 변수로 설정

터미널의 글로벌 변수

GlobalVariableSetOnCondition

조건별로 기존 글로벌 변수의 새 값을 설정

터미널의 글로벌 변수

GlobalVariablesFlush

모든 글로벌 변수의 내용을 디스크에 강제 저장

터미널의 글로벌 변수

GlobalVariablesTotal

글로벌 변수의 전체 수를 반환

터미널의 글로벌 변수

GlobalVariableTemp

터미널의 현재 세션에만 존재하는 글로벌 변수로 새 값을 설정

터미널의 글로벌 변수

GlobalVariableTime

글로벌 변수에 마지막으로 액세스한 시간을 반환

터미널의 글로벌 변수

HistoryDealGetDouble

내역에서 거래 요청된 속성(double)을 반환

트레이드 기능

HistoryDealGetInteger

내역에서 거래의 요청된 속성(날짜시간 또는 int)을 반환

트레이드 기능

HistoryDealGetString

내역에서 거래의 요청된 속성(string)을 반환

트레이드 기능

HistoryDealGetTicket

내역에 해당하는 거래의 티켓을 반환

트레이드 기능

HistoryDealSelect

적절한 기능을 통해 거래를 추가로 요청하기 위해 내역에서 거래를 선택

트레이드 기능

HistoryDealsTotal

내역의 거래 수를 반환

트레이드 기능

HistoryOrderGetDouble

내역에서 주문의 요청된 속성(double)을 반환

트레이드 기능

HistoryOrderGetInteger

내역에서 주문의 요청된 속성(날짜시간 또는 int)을 반환

트레이드 기능

HistoryOrderGetString

내역에서 주문의 요청된 속성(string)을 반환

트레이드 기능

HistoryOrderGetTicket

내역에서 해당 주문의 주문 티켓을 반환

트레이드 기능

HistoryOrderSelect

추가로 작업하기 위해 내역에서 주문을 선택

트레이드 기능

HistoryOrdersTotal

내역에서 주문 수를 반환

트레이드 기능

HistorySelect

서버 시간의 지정된 기간에 대한 트랜잭션 및 주문 기록을 검색

트레이드 기능

HistorySelectByPosition

지정된 포지션 지표를 사용한 거래 내역 요청.

트레이드 기능

iBars

내역에서 사용가능한 해당 심볼 및 기간의 막대 수를 반환

시계열 및 지표 액세스

iBarShift

지정된 시간에 해당하는 막대의 인덱스를 반환

시계열 및 지표 액세스

iClose

해당 차트에서 막대('shift' 매개변수로 표시됨)의 마감 가격을 반환

시계열 및 지표 액세스

iHigh

해당 차트에서 바('shift' 매개변수로 표시됨)의 고가를 반환

시계열 및 지표 액세스

iHighest

해당 차트에 있는 최고 값(현재 막대에 상대적 시프트)의 인덱스를 반환

시계열 및 지표 액세스

iLow

해당 차트에서 바('shift' 매개변수로 표시됨)의 저가를 반환

시계열 및 지표 액세스

iLowest

해당 차트에 있는 최소 값(현재 막대에 상대적 시프트)의 인덱스를 반환

시계열 및 지표 액세스

iOpen

해당 차트에서 막대('shit' 매개변수로 표시됨)의 시작 가격을 반환

시계열 및 지표 액세스

iTime

해당 차트에서 막대('shit' 매개변수로 표시됨)의 시작 시간을 반환

시계열 및 지표 액세스

iTickVolume

해당 차트에서 막대('shift' 매개변수로 표시됨)의 틱 볼륨을 반환

시계열 및 지표 액세스

iRealVolume

해당 차트에서 막대('shift' 매개변수로 표시됨)의 실제 볼륨을 반환

시계열 및 지표 액세스

iVolume

해당 차트에서 막대('shift' 매개변수로 표시됨)의 틱 볼륨을 반환

시계열 및 지표 액세스

iSpread

해당 차트에서 막대('shift' 매개변수로 표시됨)의 스프레드 값을 반환

시계열 및 지표 액세스

iAD

누적/분배

기술 지표

iADX

평균 방향 인덱스

기술 지표

iADXWilder

웰즈 와일더의 평균 방향 인덱스

기술 지표

iAlligator

엘리게이터

기술 지표

iAMA

적응형 이동 평균

기술 지표

iAO

어썸 오실레이터

기술 지표

iATR

평균 참값 범위

기술 지표

iBands

볼링어 밴즈®

기술 지표

iBearsPower

베어즈 파워

기술 지표

iBullsPower

불스 파워

기술 지표

iBWMFI

빌 윌리엄즈의 시장 촉진 인덱스

기술 지표

iCCI

상품 채널 인덱스

기술 지표

iChaikin

체이킨 오실레이터

기술 지표

iCustom

고객 지표

기술 지표

iDEMA

이중 지수 이동 평균

기술 지표

iDeMarker

DeMarker

기술 지표

iEnvelopes

봉투

기술 지표

iForce

포스 인덱스

기술 지표

iFractals

프랙탈

기술 지표

iFrAMA

프랙탈 적응형 이동 평균

기술 지표

iGator

게이터 오실레이터

기술 지표

iIchimoku

이치모쿠 킨코 효

기술 지표

iMA

이동 평균

기술 지표

iMACD

이동 평균 수렴-분산

기술 지표

iMFI

자금 흐름 인덱스

기술 지표

iMomentum

모멘텀

기술 지표

IndicatorCreate

다음에서 생성된 지정 기술 지표로 핸들 반환: MqlParam 유형 매개변수

시계열 및 지표 액세스

IndicatorParameters

지정된 핸들을 기준으로, 지표의 입력 매개변수 숫자 뿐만 아니라 변수의 값 및 유형을 반환

시계열 및 지표 액세스

IndicatorRelease

다른 사용자가 사용하지 않는 경우 지표 핸들을 제거하거 지표의 계산 블록을 해제

시계열 및 지표 액세스

IndicatorSetDouble

다음 유형의 지표 속성 값을 설정: double 유형

고객 지표

IndicatorSetInteger

다음 유형의 지표 속성 값을 설정: int 유형

고객 지표

IndicatorSetString

다음 유형의 지표 속성 값을 설정: string 유형

고객 지표

IntegerToString

사전 설정된 길의 문자열로 변환

변환 함수

iOBV

잔고량

기술 지표

iOsMA

오실레이터의 이동 평균 (MACD 히스토그램)

기술 지표

iRSI

상대 강도 지수

기술 지표

iRVI

상대 활력 지수

기술 지표

iSAR

포물선 정지 및 역 시스템

기술 지표

IsStopped

mql5 프로그램이 작동을 중지하도록 명령을 받은 경우 참값을 반환

검사

iStdDev

표준 편차

기술 지표

iStochastic

스토캐스틱 오실레이터

기술 지표

iTEMA

삼중 지수 이동 평균

기술 지표

iTriX

삼중 지수 이동 평균 오실레이터

기술 지표

iVIDyA

변수 인덱스 동적 평균

기술 지표

iVolumes

볼륨

기술 지표

iWPR

윌리엄즈의 퍼센트 범위

기술 지표

log

자연 로그 반환

산술 함수

log10

상용 로그의 수를 반환

산술 함수

MarketBookAdd

선택된 심볼에 대한 마켓의 깊이(Depth of Market) 열기를 제공하고 DOM 변경 알림을 수신하기 위해 구독.

마켓 정보

MarketBookGet

지정된 기호의 마켓 뎁스 기록이 포함된 MqlBookInfo배열 구조를 반환

마켓 정보

MarketBookRelease

선택된 심볼에 대한 마켓의 깊이(Depth of Market) 닫기를 제공하고 DOM 변경 알림을 수신하기 위해 구독을 취소

마켓 정보

MathAbs

지정된 숫자 값의 절대값(계수)를 반환

산술 함수

MathArccos

라디안 단위 x의 아크 코사인을 반환

산술 함수

MathArcsin

라디안 단위로 x의 아크 사인을 반환

산술 함수

MathArctan

라디안 단위의 x의 아크 탄젠트를 반환

산술 함수

MathCeil

위에서 가장 가까운 정수 숫자 값을 반환

산술 함수

MathCos

수의 코사인을 반환

산술 함수

MathExp

숫자의 지수를 반환

산술 함수

MathFloor

아래에서 가장 가까운 정수 숫자 값을 반환

산술 함수

MathIsValidNumber

실수의 정확성을 확인

산술 함수

MathLog

자연 로그 반환

산술 함수

MathLog10

상용 로그의 수를 반환

산술 함수

MathMax

두 숫자 값의 최대값을 반환

산술 함수

MathMin

두 숫자 값의 최소값을 반환

산술 함수

MathMod

두 숫자의 나눗셈 후 실제 나머지를 반환

산술 함수

MathPow

베이스를 지정된 파워로 올림

산술 함수

MathRand

0 부터 32767까지 범위 내 유사 랜덤 값을 반환

산술 함수

MathRound

가장 가까운 정수로 값 반올림

산술 함수

MathSin

숫자의 사인을 반환

산술 함수

MathSqrt

제곱근을 반환

산술 함수

MathSrand

일련의 유사 랜덤 정수를 생성하기 위한 시작점을 설정

산술 함수

MathTan

수의 탄젠트를 반환

산술 함수

MessageBox

메시지 상자를 만들고 표시 및 관리

공통 함수

MQLInfoInteger

실행 중인 mql5 프로그램의 해당 속성의 정수 값을 반환

검사

MQLInfoString

실행 중인 mql5 프로그램의 해당 속성의 문자열 값을 반환

검사

MT5Initialize

MetaTrader 5 터미널과 연결을 설정

파이톤(Python)용 MetaTrader

MT5Shutdown

MetaTrader 5 터미널에 대한 이전에 설정된 연결을 닫기

파이톤(Python)용 MetaTrader

MT5TerminalInfo

연결된 MetaTrader 5 터미널의 상태 및 매개변수 가져오기

파이톤(Python)용 MetaTrader

MT5Version

MetaTrader 5 터미널 버전 반환

파이톤(Python)용 MetaTrader

MT5CopyRatesFrom

지정된 날짜부터 시작하는 MetaTrader 5 터미널에서 막대 가져오기

파이톤(Python)용 MetaTrader

MT5CopyRatesFromPos

지정된 인덱스에서 시작하는 MetaTrader 5 터미널에서 막대 가져오기

파이톤(Python)용 MetaTrader

MT5CopyRatesRange

MetaTrader 5 터미널에서 지정된 날짜 범위의 막대 가져오기

파이톤(Python)용 MetaTrader

MT5CopyTicksFrom

지정된 날짜부터 시작하는 MetaTrader 5 터미널에서 틱 가져오기

파이톤(Python)용 MetaTrader

MT5CopyTicksRange

MetaTrader 5 터미널에서 지정된 날짜 범위에 대한 틱 가져오기

파이톤(Python)용 MetaTrader

NormalizeDouble

부동 소수점 숫자의 지정된 정확도에 대한 반올림

변환 함수

ObjectCreate

지정된 타츠에 지정된 유형의 개체를 생성

오브젝트 기능

ObjectDelete

지정된 차트(지정된 차트 하위 창에서)에서 지정된 이름의 개체를 제거

오브젝트 기능

ObjectFind

이름으로 지정된 ID를 가진 개체를 검색

오브젝트 기능

ObjectGetDouble

해당 개체 속성의 double 값을 반환

오브젝트 기능

ObjectGetInteger

해당 개체 속성의 정수 값을 반환

오브젝트 기능

ObjectGetString

해당 개체 속성의 string 값을 반환

오브젝트 기능

ObjectGetTimeByValue

지정된 개체 가격 값에 대한 시간 값을 반환

오브젝트 기능

ObjectGetValueByTime

지정된 시간 동안 개체의 가격 값을 반환

오브젝트 기능

ObjectMove

지정된 개체 고정점의 좌표를 변경

오브젝트 기능

ObjectName

지정된 차트(지정된 차트 하위창)에서 해당 유형의 개체 이름을 반환

오브젝트 기능

ObjectsDeleteAll

지정된 차트(지정된 차트 하위 창에서)에서 지정된 유형의 모든 개체를 제거

오브젝트 기능

ObjectSetDouble

해당 개체 속성의 값을 설정

오브젝트 기능

ObjectSetInteger

해당 개체 속성의 값을 설정

오브젝트 기능

ObjectSetString

해당 개체 속성의 값을 설정

오브젝트 기능

ObjectsTotal

지정된 차트(지정된 차트 하위창)에서 지정된 유형의 개체 수를 반환

오브젝트 기능

OnStart

이 기능은 스크립트에 설정된 작업을 수행하기 위해 시작 이벤트가 발생하면 호출됩니다

이벤트 핸들링

OnInit

이 기능은 MQL5 프로그램을 초기화하기 위해 Init 이벤트가 발생하면 지표 및 EA에 호출됩니다

이벤트 핸들링

OnDeinit

이 기능은 시작된 MQL5 프로그램을 초기화 하기 위해 Deinit 이벤트가 발생하면 지표 및 EA에 호출됩니다

이벤트 핸들링

OnTick

이 기능은 새 시세를 핸들링하기 위해 NewTick 이벤트가 발생하면 EA에 호출됩니다

이벤트 핸들링

OnCalculate

이 기능은 가격 데이터 변경을 처리하기 위해 계산 이벤트가 발생하면 지표에 호출됩니다

이벤트 핸들링

OnTimer

이 기능은 고정된 시간 간격으로 터미널에 의해 생성된 타이머 주기 이벤트동안 지표와 EA에 호출됩니다

이벤트 핸들링

OnTrade

이 기능은 거래 서버에서 트레이딩 작업이 끝날 때 생성된 트레이드 이벤트 중에 EA에 호출됩니다

이벤트 핸들링

OnTradeTransaction

이 기능은 거래 요청 실행 결과를 처리하기 위해 거래 트랜잭션 이벤트가 발생할 때 EA에 호출됩니다

이벤트 핸들링

OnBookEvent

이 기능은 시장 깊이 변화를 처리하기 위해 BookEvent 이벤트가 발생하면 EA에 호출됩니다

이벤트 핸들링

OnChartEvent

이 기능은 사용자 또는 MQL5 프로그램에 의해 수행된 차트 변경을 처리 하기 위해 ChartEvent 이벤트가 발생하면 지표 및 EA에 호출됩니다

이벤트 핸들링

OnTester

이 기능은 내역 데이터에 대해 EA를 테스트를 한 후 테스터 이벤트가 발생하면 EA에 호출됩니다

이벤트 핸들링

OnTesterInit

이 기능은 전략 테스터에서 최적화하기 전에 필요한 작업을 수행하기 위해 TesterInit 이벤트가 발생하면 EA에 호출됩니다

이벤트 핸들링

OnTesterDeinit

이 기능은 전략 테스터에서 EA 최적화 후 TesterDeinit 이벤트가 발생하면 EA에 호출됩니다

이벤트 핸들링

OnTesterPass

이 기능은 전략 테스터에서 EA 최적화 중 새 데이터 프레임 도착을 처리하기 위해 TesterPass 이벤트가 발생하면 EA에 호출됩니다

이벤트 핸들링

OrderCalcMargin

지정된 주문 유형에 필요한 마진을 예금 통화로 계산

트레이드 기능

OrderCalcProfit

전달된 매개변수를 기준으로 예금 통화로 수익을 계산

트레이드 기능

OrderCheck

다음의 필요한 내용을 실행할 수 있는 자금이 충분한지 확인: 거래 수행.

트레이드 기능

OrderGetDouble

주문의 요청된 속성(double)을 반환

트레이드 기능

OrderGetInteger

주문의 요청된 속성(날짜시간 또는 int)을 반환

트레이드 기능

OrderGetString

주문의 요청된 속성(string)을 반환

트레이드 기능

OrderGetTicket

해당 주문의 티켓을 반환

트레이드 기능

OrderSelect

추가로 작업할 주문을 선택

트레이드 기능

OrderSend

서버로 거래 요청 전송

트레이드 기능

OrderSendAsync

비동기식으로 거래 요청을 거래 서버의 거래 응답을 기다리지 않고 전송

트레이드 기능

OrdersTotal

주문 수를 반환

트레이드 기능

ParameterGetRange

전략 테스터에서 엑스퍼트 어드바이저를 최적화 할 때 입력 변수의 단계에 변경 및 값의 범위 데이터를 수신

최적화 결과 작업

ParameterSetRange

전략 테스터에서 엑스퍼트 어드바이저를 최적화 할 때 입력 변수 사용(값, 변경 단계, 초기 및 최종 값)을 지정

최적화 결과 작업

Period

현재 차트 타임프레임을 반환

검사

PeriodSeconds

기간 내 초 수를 반환

공통 함수

PlaySound

사운드 파일을 재생

공통 함수

PlotIndexGetInteger

다음 유형의 지시선 속성 값을 반환: 정수 유형

고객 지표

PlotIndexSetDouble

다음 유형의 지시선 속성 값을 설정: double

고객 지표

PlotIndexSetInteger

다음 유형의 지시선 속성 값을 설정: int 유형

고객 지표

PlotIndexSetString

다음 유형의 지시선 속성 값을 설정: string 유형

고객 지표

Point

시세 통화에서 현재 심볼의 포인트 크기를 반환

검사

PositionGetDouble

개장 포지션의 요청된 속성(double)을 반환

트레이드 기능

PositionGetInteger

개장 포지션의 요청된 속성(날짜시간 또는 int)을 반환

트레이드 기능

PositionGetString

개장 포지션의 요청된 속성(string)을 반환

트레이드 기능

PositionGetSymbol

개장 포지션에 해당하는 심볼을 반환

트레이드 기능

PositionGetTicket

개장 포지션 목록에 지정된 인덱스가 있는 포지션의 티켓을 반환

트레이드 기능

PositionSelect

추가로 작업하기 위해 시작 포지션을 선택

트레이드 기능

PositionSelectByTicket

지정된 티켓 번호로 작업할 포지션을 선택

트레이드 기능

PositionsTotal

개장 포지션 수를 반환

트레이드 기능

pow

베이스를 지정된 파워로 올림

산술 함수

Print

로그에 메시지 표시

공통 함수

PrintFormat

미리 설정된 형식에 따라 로그 파일 심볼 및 값 세트를 포맷 및 인쇄

공통 함수

rand

0 부터 32767까지 범위 내 유사 랜덤 값을 반환

산술 함수

ResetLastError

사전 결정된 변수 _LastError 값을 0으로 설정

공통 함수

ResourceCreate

데이터 세트 기반으로 이미지 리소스 생성

공통 함수

ResourceFree

삭제: 동적으로 생성된 리소스 (해당 리소스에 할당된 메모리 사용 가능)

공통 함수

ResourceReadImage

다음의 그래픽 리소스에서 데이터 읽기: ResourceCreate() 기능으로 생성 또는 컴파일 중EX5 파일에 저장

공통 함수

ResourceSave

지정된 파일에 리소스를 저장

공통 함수

round

가장 가까운 정수로 값 반올림

산술 함수

SendFTP

"FTP" 탭의 설정 창에 지정된 주소로 파일 전송

공통 함수

SendMail

"Email" 탭의 설정 창에 지정된 주소로 이메일을 전송

공통 함수

SendNotification

"Notifications" 탭에서 MetaQuotes ID가 지정된 모바일 터미널로 푸쉬 알림 전송

공통 함수

SeriesInfoInteger

내역 데이터의 상태에 대한 정보를 반환

시계열 및 지표 액세스

SetIndexBuffer

지정된 지표 버퍼를 다음 유형의 1차원 동적 배열 로 바인딩: double 유형

고객 지표

ShortArrayToString

배열 부분을 문자열로 복사

변환 함수

ShortToString

심볼 코드(유니코드)를 하나의 심볼 문자열로 변환

변환 함수

SignalBaseGetDouble

선택된 시그널에 대한 double 유형 속성 값을 반환

거래 시그널

SignalBaseGetInteger

선택된 시그널에 대한 정수 유형 속성 값을 반환

거래 시그널

SignalBaseGetString

선택된 시그널에 대한 string 유형 속성 값을 반환

거래 시그널

SignalBaseSelect

추가로 작업하기 위해 터미널에서 이용가능한 시그널에서 시그널을 선택

거래 시그널

SignalBaseTotal

터미널에서 이용가능한 총 시그널 양을 반환

거래 시그널

SignalInfoGetDouble

시그널 복사 설정의 double 유형 속성 값을 반환

거래 시그널

SignalInfoGetInteger

시그널 복사 설정의 정수 유형 속성 값을 반환

거래 시그널

SignalInfoGetString

시그널 복사 설정의 문자열 유형 속성 값을 반환

거래 시그널

SignalInfoSetDouble

시그널 복사 설정의 double 유형 속성 값을 설정

거래 시그널

SignalInfoSetInteger

시그널 복사 설정의 정수 유형 속성 값을 설정

거래 시그널

SignalSubscribe

트레이딩 시그널을 구독

거래 시그널

SignalUnsubscribe

구독 취소

거래 시그널

sin

숫자의 사인을 반환

산술 함수

Sleep

지정된 간격 내에 엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트의 실행을 일시 중단

공통 함수

SocketCreate

지정된 플래그가 있는 소켓을 생성하고 핸들을 반환

네트워크 기능

SocketClose

소켓 닫기

네트워크 기능

SocketConnect

시간 초과 제어를 사용하여 서버에 연결

네트워크 기능

SocketIsConnected

소켓이 현재 연결되어 있는지 확인

네트워크 기능

SocketIsReadable

소켓에서 읽을 수 있는 바이트 수 가져오기

네트워크 기능

SocketIsWritable

현재 소켓에서 데이터를 쓸 수 있는지를 확인

네트워크 기능

SocketTimeouts

소켓 시스템 개체에 대한 데이터 수신 및 전송 시간 초과 설정

네트워크 기능

SocketRead

소켓에서 데이터 읽기

네트워크 기능

SocketSend

소켓에 데이터 쓰기

네트워크 기능

SocketTlsHandshake

TLS 핸드셰이크 프로토콜을 통해 지정된 호스트에 대한 보안 TLS(SSL) 연결 시작

네트워크 기능

SocketTlsCertificate

보안 네트워크 연결에 사용되는 인증서 데이터 가져오기

네트워크 기능

SocketTlsRead

보안 TLS 연결에서 데이터 읽기

네트워크 기능

SocketTlsReadAvailable

보안 TLS 연결에서 사용가능한 모든 데이터 읽기

네트워크 기능

SocketTlsSend

Send data via secure TLS connection

네트워크 기능

sqrt

제곱근을 반환

산술 함수

srand

일련의 유사 랜덤 정수를 생성하기 위한 시작점을 설정

산술 함수

StringAdd

다른 문자열 끝에 문자열을 추가

문자열(String) 기능

StringBufferLen

문자열에 할당된 버퍼 크기를 반환

문자열(String) 기능

StringCompare

두 문자열을 비교하여 첫 번째 문자열이 두 번째 문자열보다 크면 1을 반환, 0은 문자열이 같은 경우, -1(마이너스1)은 첫 번째 문자열이 두 번째 문자열보다 작은 경우

문자열(String) 기능

StringConcatenate

통과된 변수 문자열을 형성

문자열(String) 기능

StringFill

지정된 문자열을 선택된 심볼로 채우기

문자열(String) 기능

StringFind

문자열에서 하위문자열 검색

문자열(String) 기능

StringFormat

사전 설정 형식에 따라 숫자를 문자열로 변환

변환 함수

StringGetCharacter

지정된 문자열 위치에 있는 수의 값을 반환

문자열(String) 기능

StringInit

지정된 심볼로 문자열을 초기화하고 지정된 문자열 길이를 제공

문자열(String) 기능

StringLen

문자열 심볼 수를 반환

문자열(String) 기능

StringReplace

문자열에서 발견한 모든 하위문자열을 일련의 기호로 교체

문자열(String) 기능

StringSetCharacter

지정된 포지션에 있는 심볼 값이 변경된 문자열의 복사본을 반환

문자열(String) 기능

StringSplit

얻은 문자열 수를 반환하는 지정된 문자열에서 지정된 구분기호를 사용하여 하위문자열을 가져오기

문자열(String) 기능

StringSubstr

지정된 포지션에서 시작하는 텍스트 문자열에서 하위문자열을 추출

문자열(String) 기능

StringToCharArray

유니코드에서 ANSI로 변환된 문자열을 선택한 uchar 형식의 배열 위치로 기호별로 복사

변환 함수

StringToColor

색상 이름을 가진 "R,G,B" 문자열 또는 문자열을 색상 유형 값으로 변환

변환 함수

StringToDouble

숫자 심볼 표현을 포함하는 문자열을 double 유형의 수로 변환

변환 함수

StringToInteger

숫자 심볼 표현을 포함하는 문자열을 int 유형 수로 변환

변환 함수

StringToLower

선택된 문자열의 모든 심볼을 소문자로 변환

문자열(String) 기능

StringToShortArray

심볼에 따라 문자열을 ushort 유형의 배열에서 선택된 부분으로 복사

변환 함수

StringToTime

날짜 또는 시간을 포함하는 문자열을 "yyyy.mm.dd [hh:mi]" 형식으로 날짜 시간 유형으로 변환

변환 함수

StringToUpper

선택된 문자열의 모든 심볼을 대문자로 변환

문자열(String) 기능

StringTrimLeft

문자열의 왼쪽 부분에 있는 줄바꿈 문자, 공백 및 탭 잘라내기

문자열(String) 기능

StringTrimRight

문자열의 오른쪽 부분에 있는 줄바꿈 문자, 공백 및 탭 잘라내기

문자열(String) 기능

StructToTime

MqlDateTime 구조 유형의 변수를 날짜시간 값으로 변환\

날짜 및 시간

심볼

현재 차트의 심볼 이름을 반환

검사

SymbolInfoDouble

해당 속성에 대한 심볼 double 값을 반환

마켓 정보

SymbolInfoInteger

해당 속성에 지정된 심볼에 대한 정수 유형(long, 날짜시간, int 또는 bool)의 값을 반환

마켓 정보

SymbolInfoMarginRate

주문 유형 및 방향에 따라 마진율을 반환

마켓 정보

SymbolInfoSessionQuote

지정된 심볼 및 평일에 대해 지정된 시세 세션의 시작 및 종료 시간을 수신 허용.

마켓 정보

SymbolInfoSessionTrade

지정된 심볼 및 평일에 대해 지정된 트레이딩 세션의 시작 및 종료 시간을 수신 허용.

마켓 정보

SymbolInfoString

해당 속성에 대해 지정된 심볼에 대해 문자열 유형의 값을 반환

마켓 정보

SymbolInfoTick

다음 유형의 변수에 지정된 심볼에 대한 현재 가격을 반환: MqlTick 유형

마켓 정보

SymbolIsSynchronized

터미널에서 선택한 심볼의 데이터가 거래 서버의 데이터와 동기화 되었는지 확인

마켓 정보

SymbolName

지정된 심볼의 이름을 반환

마켓 정보

SymbolSelect

마켓 워치(Market Watch) 창에서 기호를 선택하거나 창에서 심볼을 제거

마켓 정보

SymbolsTotal

사용 가능한 (Market Watch 또는 모두에서 선택된) 심볼 수를 반환

마켓 정보

tan

수의 탄젠트를 반환

산술 함수

TerminalClose

터미널이 작동을 완료하도록 명령

공통 함수

TerminalInfoDouble

mql5 프로그램 환경의 해당 속성의 double 값을 반환

검사

TerminalInfoInteger

mql5 프로그램 환경의 해당 속성의 정수 값을 반환

검사

TerminalInfoString

mql5 프로그램 환경의 해당 속성의 string 값을 반환

검사

TesterStatistics

테스트 결과를 기반으로 계산된 지정된 통계의 값을 반환

공통 함수

TextGetSize

현재의 다음 설정에서 문자열의 너비 및 높이를 반환: 폰트 설정

오브젝트 기능

TextOut

다음을 생성하도록 설계된 사용자 지정 배열(버퍼)로 텍스트를 전송: 그래팩 리소스

오브젝트 기능

TextSetFont

작성 방법(디폴트로 Arial 20 사용)을 사용하여 텍스트를 표시하는 글꼴을 설정

오브젝트 기능

TimeCurrent

알려진 마지막 서버 시간(마지막 시세 수령 시간)을 날짜시간 형식으로 반환

날짜 및 시간

TimeDaylightSavings

데이라이트 세이빙 타임 스위치 신호를 반환

날짜 및 시간

TimeGMT

클라이언트 터미널이 실행 중인 컴퓨터 로컬 시간별 데이라이트 세이빙 타임으로 GMT 날짜시간 형식으로 반환

날짜 및 시간

TimeGMTOffset

DST 스위치를 고려하여 GMT 시간과 로컬 컴퓨터 시간 사이의 현재 차이(초)를 반환

날짜 및 시간

TimeLocal

로컬 컴퓨터 시간을 날짜시간 형식으로 반환

날짜 및 시간

TimeToString

1970년 1월 1일 이후 경과된 시간(초)을 포함하는 값을 "yyyy.mm.dd hh:mi" 형식의 문자열로 변환

변환 함수

TimeToStruct

날짜시간 값을 MqlDateTime 구조 유형의 변수로 변환

날짜 및 시간

TimeTradeServer

거래 서버의 현재 게산 시간을 반환

날짜 및 시간

UninitializeReason

초기화 취소 사유 코드를 반환

검사

WebRequest

지정된 서버로 HTTP 요청을 전송

공통 함수

ZeroMemory

참조로 전달된 변수를 재설정 변수는 컨스트럭터가 있는 클래스 및 구조를 제외한 모든 유형일 수 있습니다.

공통 함수