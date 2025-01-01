- 言語基礎
- 標準的な定数、 列挙と構造体
- MQL5 プログラム
- 定義済み変数
- 共通関数
- 配列関数
- 행렬과 벡터 메서드
- 変換関数
- 산술 함수
- 文字列関数
- 日付と時刻
- 口座情報
- チェックアップ
- イベント処理
- 市場情報
- 経済指標カレンダー
- 時系列と指標へのアクセス
- カスタム銘柄
- チャート操作
- 取引関数
- 売買シグナル
- ネットワーク関数
- 端末のグローバル変数
- ファイル関数
- カスタム指標
- オブジェクト関数
- テクニカル指標
- 最適化の結果の操作
- イベント操作
- OpenCL 操作
- データベースの操作
- DirectXの操作
- Python用MetaTrader
- ONNX 모델
- 標準ライブラリ
- MQL4 からの移行
- MQL5関数の表
- MQL5定数の表
MQL5 기능 목록
모든 MQL5 기능을 알파벳 순으로.
기능
액션
섹션
해당 계정 속성의 double 유형 값을 반환
해당 계정 속성의 정수 유형(bool, int 또는 long) 값을 반환
해당 계정 속성의 string 유형 값을 반환
라디안 단위 x의 아크 코사인을 반환
|
별도의 창에 메시지를 표시
오름차순으로 정렬된 다차원 수열에서 지정된 값을 검색
|
한개 배열을 다른 배열로 복사
지정된 값으로 배열을 채우기
|
모든 동적 배열의 버퍼를 해제하고 0 차원의 크기를 0으로 설정
배열 인덱싱 방향을 확인
|
수열의 모든 요소를 단일 값으로 설정
배열이 동적인지 아닌지 확인
|
배열이 시계열인지 아닌지 확인
다차원 수열의 첫 번째 차원에서 가장 큰 요소를 검색
|
다차원 수열의 첫 번째 차원에서 가장 낮은 요소를 검색
배열의 지정된 차원에 있는 요소의 수를 반환
|
베열의 첫 번째 차원에서 새로 크기를 설정
배열 인텍싱의 방향을 설정
|
배열에서 요소의 수를 반환
첫 번째 차원을 기준으로 수열 정렬
|
단순 유형 또는 단순 구조의 배열을 저널에 인쇄
소스 배열에서 지정된 수의 요소를 지정된 인덱스에서 시작하여 수신하는 요소에 삽입
|
지정된 인덱스로 시작하는 배열에서 지정된 수의 요소를 제거
지정된 인덱스로 시작하는 배열에서 지정된 수의 요소를 반전
|
동일 유형의 두 동적 배열 내용을 스왑
라디안 단위로 x의 아크 사인을 반환
|
라디안 단위의 x의 아크 탄젠트를 반환
지정된 심볼 및 기간에 대한 내역의 막대 수를 반환
|
오류 발생 시 지표 버퍼 또는 -1이 계산된 데이터 수를 반환 (데이터가 아직 계산되지 않음)
ID로 국가 설명을 가져오기
|
ID로 이벤트 설명을 가져오기
ID를 기준으로 이벤트 값 설명을 가져오기
|
캘린더에서 사용할 수 있는 국가명 배열을 가져오기
캘린더에서 사용할 수 있는 모든 이벤트에 대한 설명 배열을 지정된 국가 코드로 가져오기
|
캘린더에서 사용할 수 있는 모든 이벤트에 대한 설명 배열을 지정된 통화로 가져오기
지정된 시간 범위의 모든 이벤트에 대한 값 배열을 이벤트 ID를 기준으로 가져오기
|
지정된 시간 범위의 모든 이벤트에 대한 값의 배열을 정렬할 수 있는 국가 및 통화별로 가져오기
change_id를 지정한 캘린더 데이터베이스 상태 이후 ID 별로 이벤트 값 배열을 가져오기
|
change_id를 지정한 캘린더 데이터베이스 상태 이후 국가 및 통화별로 정렬할 수 있는 모든 이벤트의 값 배열을 가져오기
위에서 가장 가까운 정수 숫자 값을 반환
|
심볼 코드 (ansi)를 하나의 심볼 배열로 변환
지정된 파일의 특정 탬플릿을 차트에 적용
|
지정된 차트를 닫기
클라이언트 터미널의 첫 번째 차트의 ID를 받환
|
지정된 차트의 double 값 속성을 반환
지정된 차트의 정수 값 속성을 반환
|
지정한 차트의 string 값 속성을 반환
현재 차트의 ID를 반화
|
지정된 핸들이 있는 지표를 지정된 차트 창에 추가
지정된 차트 창에서 지정된 이름의 지표를 제거
|
지정된 차트 창에 지정된 단축명을 가진 지표의 핸들을 반환
지정된 차트 창의 지표 목록에 있는 수를 기준으로 지표의 단축명을 반환
|
지정된 차트 창에 적용된 모든 지표의 수를 반환
차트에서 지정된 포지션을 기준으로 지정된 막대 수만큼 지정된 차트의 이동을 수행
|
지정한 차트 옆에 있는 차트의 차트 ID를 반환
지정된 심볼 및 기간으로 새 차트를 열기
|
심볼 코드를 한 문자 문자열로 변환
지정된 차트의 기간 값을 반환
|
엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트가 떨어진 차트 포인트로 가격 좌표를 반환
지정된 차트의 강제 재작성 요청
|
지정된 이름의 템플릿에 현재 차트 설정을 저장
지정된 확장자에 따라 GIF, PNG 또는 BMP 형식의 현재 상태 차트를 스크린샷을 제공
|
지정된 차트의 해당 속성에 대한 double 값을 설정
지정된 차트의 해당 속성에 대한 정수 값(datetime, int, color, bool or char)을 설정
|
지정된 차트의 해당 속성에 대한 string 값을 설정
지정된 차트의 심볼 값과 기간을 변경
|
지정된 차트의 심볼명 반환
엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트가 떨어진 차트 포인트로 시간 좌표를 반환
|
시간/가격 표시에서 X 및 Y 좌표로 차트의 좌표를 변환
지표가 그려진 하위창의 숫자를 반환
|
엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트가 떨어진 차트 하위창의 수(인덱스)를 반환
엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트가 떨어진 차트 포인트의 X 좌표를 반환
|
차트의 X 및 Y 좌표를 시간 및 가격 값으로 변환
엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트가 떨어진 차트 포인트의 Y 좌표를 반환
|
개체 포인터의 유형을 반환
OpenCL 버퍼 생성
|
OpenCL 버퍼 삭제
배열로 OpenCL 버퍼 읽기
|
OpenCL 버퍼로 배열 작성
OpenCL 컨텍스트 생성
|
OpenCL 컨텍스트 제거
OpenCL 프로그램 실행
|
OpenCL 드라이버로부터 장치 속성 수신
OpenCL 개체 또는 장치의 정수 속성 값 반환
|
OpenCL 핸들 유형을 ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE 열거값으로 반환
OpenCL 시작 기능 생성
|
OpenCL 시작 기능 제거
소스코드에서 OpenCL 프로그램 생성
|
OpenCL 프로그램 제거
OpenCL 기능을 위한 매개변수 설정
|
OpenCL 기능의 매개변수로 OpenCL 버퍼 설정
색상의 ARGB 표현을 수신하기 위해 색 유형을 uint 유형으로 변환.
|
"R,G,B" 문자열로 색상 값을 변환
차트의 왼쪽 상단 코너에 코멘트를 출력
|
지정된 지표에서 배열로 지정된 버퍼의 데이터를 가져오기
지정된 심볼 및 기간에 대한 막대 마감 가격에 대한 기록 데이터를 배열로 가져오기
|
지정된 심볼 및 기간에 대한 최대 막대 가격에 대한 기록 데이터를 배열로 가져오기
지정된 심볼 및 기간에 대한 최소 막대 가격에 대한 내역 데이터를 배열로 가져오기
|
지정된 심볼 및 기간에 대한 막대 시작부분 가격에 대한 내역 데이터를 배열로 가져오기
지정된 기호와 기간에 대한 요율 구조의 내역 데이터를 가져오기
|
지정된 심볼 및 기간의 거래 볼륨에 대한 내역 데이터를 배열로 가져오기
지정된 기호 및 기간에 대한 스프레드의 내역 데이터를 배열로 가져오기
|
현재 작업 세션의 터미널에서 누적된 틱을 배열로 가져오기
지정된 기호 및 기간에 대한 틱 볼륨의 내역 데이터를 배열로 가져오기
|
지정된 심볼 및 기간에 대한 막대 시작부분 시간의 내역 데이터를 배열로 가져오기
수의 코사인을 반환
|
배열에서 데이터의 역변환을 수행
지정된 방법을 사용하여 배열에서 데이터를 변환
|
지정된 그룹에 지정된 이름을 가진 사용자 지정 심볼을 생성
지정된 이름의 사용자 지정 심볼 삭제
|
사용자 지정 심볼에 대한 정수 유형 속성 값 설정
사용자 지정 심볼에 대한 실제 유형 속성 값 설정
|
사용자 지정 심볼에 대한 문자열 유형 속성 값 설정
사용자 지정 심볼에 대한 주문 유형 및 방향에 따른 마진율 설정
|
지정된 심볼 및 평일에 대해 지정된 시세 세션의 시작 및 종료 시간 설정
지정된 심볼 및 평일에 대해 지정된 트레이딩 세션의 시작 및 종료 시간 설정
|
지정된 시간 간격의 사용자 지정 심볼 가격 기록에서 모든 막대 삭제
지정된 시간 간격 내에 사용자 지정 심볼의 가격 기록을 MqlRates 유형 배열의 대열로 완전히 교체
|
사용자 지정 심볼 기록에 결손 막대를 추가하고 기존 데이터를 MqlRates 유형 배열의 막대로 교체
MqlTick 유형의 배열에서 사용자 지정 심볼의 가격 기록에 데이터를 추가 Market Watch 창에서 사용자 지정 심볼을 선택해야 함
|
지정된 시간 간격의 사용자 지정 심볼 가격 기록에서 모든 틱 삭제
지정된 시간 간격 내에 사용자 지정 심볼의 가격 기록을 MqlTick 유형 배열의 데이터로 완전히 교체
|
다음을 전달 - 사용자 지정 심볼에 대한 마켓의 뎁스(Depth of Market)의 상태
지정된 파일에 데이터베이스를 열거나 생성
|
데이터베이스 닫기
파일에서 테이블로 데이터 가져오기
|
테이블 또는 SQL 요청 실행 결과를 CSV 파일로 내보내기
테이블 또는 SQL 요청 실행 결과를 엑스퍼터 저널에 인쇄
|
데이터베이스에 테이블이 있는지 확인
지정된 데이터베이스에 대한 요청을 실행
|
DatabaseRead()를 사용하여 실행할 수 있는 요청의 핸들 생성
다음을 불러온 후, 요청을 재설정 -DatabasePrepare()
|
요청에 매개변수 값을 설정
배열을 변수 값으로 설정
|
요청 결과로 다음 항목으로 이동
다음 기록으로 이동하고 기록에서 구조로 데이터를 읽기
|
DatabasePrepare()에서 작성된 요청을 제거
트랜잭션 실행 시작
|
트랜잭션 실행 완료
트랜잭션 롤 백
|
요청에서 필드의 수를 가져오기
인덱스별로 필드 이름 가져오기
|
인덱스별로 필드 유형 가져오기
필드 크기(바이트) 가져오기
|
현재 기록에서 문자열로 필드값 가져오기
현재 기록에서 int 유형 값 가져오기
|
현재 기록에서 long 유형 값 가져오기
현재 레코드에서 double 유형 값 가져오기
|
현재 기록에서 필드 값을 배열로 가져오기
디버깅의 중지포인트 프로그램
|
현재 차트 심볼 가격 값의 정확도를 결정하는 소수 자릿수를 반환
수의 값을 지정된 정확도로 텍스트 라인 변환
|
지정된 크기의 프레임을 렌더링하기 위한 그래픽 컨텍스트를 생성
DXContextCreate()에서 작성된 그래픽 컨텍스트의 프레임 크기를 변경
|
DXContextCreate()에서 생성된 그래픽 컨텍스트의 프레임 크기를 가져오기
렌더링 버퍼에 대해 지정된 색상을 모든 픽셀로 설정
|
깊이 버퍼를 비움
그래픽 컨텍스트에서 지정된 크기 및 오프셋의 이미지를 가져오기
|
렌더링된 프레임의 깊이 버퍼를 가져오기
데이터 배열을 기반으로 지정된 유형의 버퍼를 생성
|
전달된 이미지에서 잘라낸 지정된 크기의 직사각형으로 2D 질감 생성
셰이더 입력 생성
|
셰이더 입력 설정
지정된 유형의 셰이더 생성
|
정점 세이더의 꼭지점 레이아웃을 설정
셰이더 입력 설정
|
셰이더 질감 설정
DXBufferSet()에서 정점 버퍼 세트의 점들을 렌더링
|
DXBufferSet()에서 인덱스 버퍼가 설명하는 그래픽 기본 요소를 렌더링
DXDrawIndexed()를 사용하여 렌더링할 기본 요소의 유형을 설정
|
현재 렌더링의 버퍼를 설정
렌더링을 위한 셰이더 설정
|
핸들 유형을 반환
핸들을 해제
|
모든 유형의 열거값을 문자열로 변환
지정된 차트에 대한 사용자 지정 이벤트를 성성
|
현재 차트에서 타이머에 의한 이벤트 생성을 중지
현재 차트에 대해 1초 미만의 주기를 가진 고해상도 타이머의 이벤트 생성기를 시작
|
현재 차트에 대해 지정된 주기로 타이머 이벤트 생성기를 시작
숫자의 지수를 반환
|
엑스퍼트 어드바이저를 중지하고 차트에서 언로드
지정된 숫자 값의 절대값(계수)를 반환
|
이전에 연 파일을 닫기
로컬 또는 공유 폴더에서 다른 파일로 원본 파일 복사
|
지정된 파일을 삭제
검색 핸들을 닫기
|
지정된 필터에 따라 디렉토리에서 파일 검색을 시작
FileFindFirst() 기능으로 시작한 검색을 계속 진행
|
입력/출력 파일 버퍼에 남아있는 모든 데이터를 디스크에 작성
파일의 정수 속성을 가져오기
|
읽는 과정에서 파일의 끝을 정하기
파일이 있는지 확인
|
읽는 과정 중 텍스트 파일에서 줄의 끝을 정하기
파일 이동 또는 이름 변경
|
지정된 이름과 플래그가 있는 파일을 열기
BIN 유형의 파일에서 문자열을 제외한 모든 유형의 배열을 읽기
|
CSV의 파일에서 현재 위치에서 구분 기호(또는 텍스트 줄의 끝)까지 문자열을 입력하고읽고 문자열을 bool 유형 갑으로 변환
CSV 파일에서 다음 형식중 하나의 문자열을 읽습니다: "YYYY.MM.DD HH:MM:SS", "YYYY.MM.DD" 또는 "HH:MM:SS" - 이 값을 날짜시간 값으로 변환
|
파일 포인터의 현재 포지션에서 이중 값을 읽기
파일 포인터의 현재 포지션에서 플로트(float) 값을 읽기
|
파일 포인터의 현재 위치에서 int, short 또는 char 값을 읽기
파일 포인터의 현재 포지션에서 long 유형 값 읽기
|
CSV 파일의 현재 포지션에서 구분 기호(또는 텍스트 줄의 끝)까지 문자열을 읽기 및 문자열을 이중값으로 변환
파일에서 파일 포인터의 현재 포지션의 문자열 읽기
|
바이너리 파일의 내용을 파일 포인터의 현재 포지션에서 매개변수로 전달된 구조로 읽기
파일 포인터의 포지션을 지정된 바이트 수만큼 지정된 포지션으로 이동
|
해당 열기 파일의 크기를 반환
해당 열기 파일의 파일 포인터의 현재 포지션을 반환
|
CSV 또는 TXT 유형의 파일에 데이터 쓰기
문자열을 제외한 모든 유형의 배열을 BIN 유형 파일에 쓰기
|
파일 포인터의 현재 포지션에서 바이너리 파일에 double 유형의 값을 쓰기
파일 포인터의 현재 포지션에서 바이너리 파일에 float 유형의 값 쓰기
|
파일 포인터의 현재 포지션에서 바이너리 파일에 int 유형의 값 쓰기
파일 포인터의 현재 포지션에서 바이너리 파일에 long 유형의 값 쓰기
|
파일 포인터의 현재 포지션에서 시작하여 BIN 또는 TXT 파일에 문자열 매개변수 값을 쓰기
파일 포인터에서 현재 포지션에서 시작하여 매개변수로 전달된 구조의 내용을 바이너리 파일에 쓰기
|
아래에서 가장 가까운 정수 숫자 값을 반환
두 숫자 값의 최대값을 반환
|
두 숫자 값의 최소값을 반환
두 숫자의 나눗셈 후 실제 나머지를 반환
|
지정된 폴더의 모든 파일을 삭제
Files 디렉토리에 폴더를 생성
|
선택된 디렉토리를 제거 폴더가 비어있지 않으면 제거할 수 없습니다.
데이터가 있는 프레임을 추가
|
프레임 읽기 필터를 설정하고 포인터를 시작 부분으로 이동
프레임 판독의 포인터를 시작 부분으로 이동하고 이전에 설정된 필터를 재설정
|
수신하는 입력 매개변수는 프레임이 형성됨
프레임을 읽고 포인터를 다음 프레임으로 이동
|
마지막 오류 반환
반환하는 개체포인터
|
시스템이 시작된 후 경과된 밀리초 수를 반환
지정된 이름의 글로벌 변수가 있는지 확인
|
글로벌 변수 삭제
글로벌 변수 값 반환
|
글로벌 변수 목록에서 글로벌 변수의 이름을 순서 번호별로 반환
이름에 지정된 접두사가 있는 글로벌 변수를 삭제
|
새 값을 글로벌 변수로 설정
조건별로 기존 글로벌 변수의 새 값을 설정
|
모든 글로벌 변수의 내용을 디스크에 강제 저장
글로벌 변수의 전체 수를 반환
|
터미널의 현재 세션에만 존재하는 글로벌 변수로 새 값을 설정
글로벌 변수에 마지막으로 액세스한 시간을 반환
|
내역에서 거래 요청된 속성(double)을 반환
내역에서 거래의 요청된 속성(날짜시간 또는 int)을 반환
|
내역에서 거래의 요청된 속성(string)을 반환
내역에 해당하는 거래의 티켓을 반환
|
적절한 기능을 통해 거래를 추가로 요청하기 위해 내역에서 거래를 선택
내역의 거래 수를 반환
|
내역에서 주문의 요청된 속성(double)을 반환
내역에서 주문의 요청된 속성(날짜시간 또는 int)을 반환
|
내역에서 주문의 요청된 속성(string)을 반환
내역에서 해당 주문의 주문 티켓을 반환
|
추가로 작업하기 위해 내역에서 주문을 선택
내역에서 주문 수를 반환
|
서버 시간의 지정된 기간에 대한 트랜잭션 및 주문 기록을 검색
지정된 포지션 지표를 사용한 거래 내역 요청.
|
내역에서 사용가능한 해당 심볼 및 기간의 막대 수를 반환
지정된 시간에 해당하는 막대의 인덱스를 반환
|
해당 차트에서 막대('shift' 매개변수로 표시됨)의 마감 가격을 반환
해당 차트에서 바('shift' 매개변수로 표시됨)의 고가를 반환
|
해당 차트에 있는 최고 값(현재 막대에 상대적 시프트)의 인덱스를 반환
해당 차트에서 바('shift' 매개변수로 표시됨)의 저가를 반환
|
해당 차트에 있는 최소 값(현재 막대에 상대적 시프트)의 인덱스를 반환
해당 차트에서 막대('shit' 매개변수로 표시됨)의 시작 가격을 반환
|
해당 차트에서 막대('shit' 매개변수로 표시됨)의 시작 시간을 반환
해당 차트에서 막대('shift' 매개변수로 표시됨)의 틱 볼륨을 반환
|
해당 차트에서 막대('shift' 매개변수로 표시됨)의 실제 볼륨을 반환
해당 차트에서 막대('shift' 매개변수로 표시됨)의 틱 볼륨을 반환
|
해당 차트에서 막대('shift' 매개변수로 표시됨)의 스프레드 값을 반환
누적/분배
|
평균 방향 인덱스
웰즈 와일더의 평균 방향 인덱스
|
엘리게이터
적응형 이동 평균
|
어썸 오실레이터
평균 참값 범위
|
볼링어 밴즈®
베어즈 파워
|
불스 파워
빌 윌리엄즈의 시장 촉진 인덱스
|
상품 채널 인덱스
체이킨 오실레이터
|
고객 지표
이중 지수 이동 평균
|
DeMarker
봉투
|
포스 인덱스
프랙탈
|
프랙탈 적응형 이동 평균
게이터 오실레이터
|
이치모쿠 킨코 효
이동 평균
|
이동 평균 수렴-분산
자금 흐름 인덱스
|
모멘텀
다음에서 생성된 지정 기술 지표로 핸들 반환: MqlParam 유형 매개변수
|
지정된 핸들을 기준으로, 지표의 입력 매개변수 숫자 뿐만 아니라 변수의 값 및 유형을 반환
다른 사용자가 사용하지 않는 경우 지표 핸들을 제거하거 지표의 계산 블록을 해제
|
다음 유형의 지표 속성 값을 설정: double 유형
다음 유형의 지표 속성 값을 설정: int 유형
|
다음 유형의 지표 속성 값을 설정: string 유형
사전 설정된 길의 문자열로 변환
|
잔고량
오실레이터의 이동 평균 (MACD 히스토그램)
|
상대 강도 지수
상대 활력 지수
|
포물선 정지 및 역 시스템
mql5 프로그램이 작동을 중지하도록 명령을 받은 경우 참값을 반환
|
표준 편차
스토캐스틱 오실레이터
|
삼중 지수 이동 평균
삼중 지수 이동 평균 오실레이터
|
변수 인덱스 동적 평균
볼륨
|
윌리엄즈의 퍼센트 범위
자연 로그 반환
|
상용 로그의 수를 반환
선택된 심볼에 대한 마켓의 깊이(Depth of Market) 열기를 제공하고 DOM 변경 알림을 수신하기 위해 구독.
|
지정된 기호의 마켓 뎁스 기록이 포함된 MqlBookInfo배열 구조를 반환
선택된 심볼에 대한 마켓의 깊이(Depth of Market) 닫기를 제공하고 DOM 변경 알림을 수신하기 위해 구독을 취소
|
지정된 숫자 값의 절대값(계수)를 반환
라디안 단위 x의 아크 코사인을 반환
|
라디안 단위로 x의 아크 사인을 반환
라디안 단위의 x의 아크 탄젠트를 반환
|
위에서 가장 가까운 정수 숫자 값을 반환
수의 코사인을 반환
|
숫자의 지수를 반환
아래에서 가장 가까운 정수 숫자 값을 반환
|
실수의 정확성을 확인
자연 로그 반환
|
상용 로그의 수를 반환
두 숫자 값의 최대값을 반환
|
두 숫자 값의 최소값을 반환
두 숫자의 나눗셈 후 실제 나머지를 반환
|
베이스를 지정된 파워로 올림
0 부터 32767까지 범위 내 유사 랜덤 값을 반환
|
가장 가까운 정수로 값 반올림
숫자의 사인을 반환
|
제곱근을 반환
일련의 유사 랜덤 정수를 생성하기 위한 시작점을 설정
|
수의 탄젠트를 반환
메시지 상자를 만들고 표시 및 관리
|
실행 중인 mql5 프로그램의 해당 속성의 정수 값을 반환
실행 중인 mql5 프로그램의 해당 속성의 문자열 값을 반환
|
MetaTrader 5 터미널과 연결을 설정
MetaTrader 5 터미널에 대한 이전에 설정된 연결을 닫기
|
연결된 MetaTrader 5 터미널의 상태 및 매개변수 가져오기
MetaTrader 5 터미널 버전 반환
|
지정된 날짜부터 시작하는 MetaTrader 5 터미널에서 막대 가져오기
지정된 인덱스에서 시작하는 MetaTrader 5 터미널에서 막대 가져오기
|
MetaTrader 5 터미널에서 지정된 날짜 범위의 막대 가져오기
지정된 날짜부터 시작하는 MetaTrader 5 터미널에서 틱 가져오기
|
MetaTrader 5 터미널에서 지정된 날짜 범위에 대한 틱 가져오기
부동 소수점 숫자의 지정된 정확도에 대한 반올림
|
지정된 타츠에 지정된 유형의 개체를 생성
지정된 차트(지정된 차트 하위 창에서)에서 지정된 이름의 개체를 제거
|
이름으로 지정된 ID를 가진 개체를 검색
해당 개체 속성의 double 값을 반환
|
해당 개체 속성의 정수 값을 반환
해당 개체 속성의 string 값을 반환
|
지정된 개체 가격 값에 대한 시간 값을 반환
지정된 시간 동안 개체의 가격 값을 반환
|
지정된 개체 고정점의 좌표를 변경
지정된 차트(지정된 차트 하위창)에서 해당 유형의 개체 이름을 반환
|
지정된 차트(지정된 차트 하위 창에서)에서 지정된 유형의 모든 개체를 제거
해당 개체 속성의 값을 설정
|
해당 개체 속성의 값을 설정
해당 개체 속성의 값을 설정
|
지정된 차트(지정된 차트 하위창)에서 지정된 유형의 개체 수를 반환
이 기능은 스크립트에 설정된 작업을 수행하기 위해 시작 이벤트가 발생하면 호출됩니다
|
이 기능은 MQL5 프로그램을 초기화하기 위해 Init 이벤트가 발생하면 지표 및 EA에 호출됩니다
이 기능은 시작된 MQL5 프로그램을 초기화 하기 위해 Deinit 이벤트가 발생하면 지표 및 EA에 호출됩니다
|
이 기능은 새 시세를 핸들링하기 위해 NewTick 이벤트가 발생하면 EA에 호출됩니다
이 기능은 가격 데이터 변경을 처리하기 위해 계산 이벤트가 발생하면 지표에 호출됩니다
|
이 기능은 고정된 시간 간격으로 터미널에 의해 생성된 타이머 주기 이벤트동안 지표와 EA에 호출됩니다
이 기능은 거래 서버에서 트레이딩 작업이 끝날 때 생성된 트레이드 이벤트 중에 EA에 호출됩니다
|
이 기능은 거래 요청 실행 결과를 처리하기 위해 거래 트랜잭션 이벤트가 발생할 때 EA에 호출됩니다
이 기능은 시장 깊이 변화를 처리하기 위해 BookEvent 이벤트가 발생하면 EA에 호출됩니다
|
이 기능은 사용자 또는 MQL5 프로그램에 의해 수행된 차트 변경을 처리 하기 위해 ChartEvent 이벤트가 발생하면 지표 및 EA에 호출됩니다
이 기능은 내역 데이터에 대해 EA를 테스트를 한 후 테스터 이벤트가 발생하면 EA에 호출됩니다
|
이 기능은 전략 테스터에서 최적화하기 전에 필요한 작업을 수행하기 위해 TesterInit 이벤트가 발생하면 EA에 호출됩니다
이 기능은 전략 테스터에서 EA 최적화 후 TesterDeinit 이벤트가 발생하면 EA에 호출됩니다
|
이 기능은 전략 테스터에서 EA 최적화 중 새 데이터 프레임 도착을 처리하기 위해 TesterPass 이벤트가 발생하면 EA에 호출됩니다
지정된 주문 유형에 필요한 마진을 예금 통화로 계산
|
전달된 매개변수를 기준으로 예금 통화로 수익을 계산
다음의 필요한 내용을 실행할 수 있는 자금이 충분한지 확인: 거래 수행.
|
주문의 요청된 속성(double)을 반환
주문의 요청된 속성(날짜시간 또는 int)을 반환
|
주문의 요청된 속성(string)을 반환
해당 주문의 티켓을 반환
|
추가로 작업할 주문을 선택
서버로 거래 요청 전송
|
비동기식으로 거래 요청을 거래 서버의 거래 응답을 기다리지 않고 전송
주문 수를 반환
|
전략 테스터에서 엑스퍼트 어드바이저를 최적화 할 때 입력 변수의 단계에 변경 및 값의 범위 데이터를 수신
전략 테스터에서 엑스퍼트 어드바이저를 최적화 할 때 입력 변수 사용(값, 변경 단계, 초기 및 최종 값)을 지정
|
현재 차트 타임프레임을 반환
기간 내 초 수를 반환
|
사운드 파일을 재생
다음 유형의 지시선 속성 값을 반환: 정수 유형
|
다음 유형의 지시선 속성 값을 설정: double
다음 유형의 지시선 속성 값을 설정: int 유형
|
다음 유형의 지시선 속성 값을 설정: string 유형
시세 통화에서 현재 심볼의 포인트 크기를 반환
|
개장 포지션의 요청된 속성(double)을 반환
개장 포지션의 요청된 속성(날짜시간 또는 int)을 반환
|
개장 포지션의 요청된 속성(string)을 반환
개장 포지션에 해당하는 심볼을 반환
|
개장 포지션 목록에 지정된 인덱스가 있는 포지션의 티켓을 반환
추가로 작업하기 위해 시작 포지션을 선택
|
지정된 티켓 번호로 작업할 포지션을 선택
개장 포지션 수를 반환
|
베이스를 지정된 파워로 올림
로그에 메시지 표시
|
미리 설정된 형식에 따라 로그 파일 심볼 및 값 세트를 포맷 및 인쇄
0 부터 32767까지 범위 내 유사 랜덤 값을 반환
|
사전 결정된 변수 _LastError 값을 0으로 설정
데이터 세트 기반으로 이미지 리소스 생성
|
삭제: 동적으로 생성된 리소스 (해당 리소스에 할당된 메모리 사용 가능)
다음의 그래픽 리소스에서 데이터 읽기: ResourceCreate() 기능으로 생성 또는 컴파일 중EX5 파일에 저장
|
지정된 파일에 리소스를 저장
가장 가까운 정수로 값 반올림
|
"FTP" 탭의 설정 창에 지정된 주소로 파일 전송
"Email" 탭의 설정 창에 지정된 주소로 이메일을 전송
|
"Notifications" 탭에서 MetaQuotes ID가 지정된 모바일 터미널로 푸쉬 알림 전송
내역 데이터의 상태에 대한 정보를 반환
|
배열 부분을 문자열로 복사
심볼 코드(유니코드)를 하나의 심볼 문자열로 변환
|
선택된 시그널에 대한 double 유형 속성 값을 반환
선택된 시그널에 대한 정수 유형 속성 값을 반환
|
선택된 시그널에 대한 string 유형 속성 값을 반환
추가로 작업하기 위해 터미널에서 이용가능한 시그널에서 시그널을 선택
|
터미널에서 이용가능한 총 시그널 양을 반환
시그널 복사 설정의 double 유형 속성 값을 반환
|
시그널 복사 설정의 정수 유형 속성 값을 반환
시그널 복사 설정의 문자열 유형 속성 값을 반환
|
시그널 복사 설정의 double 유형 속성 값을 설정
시그널 복사 설정의 정수 유형 속성 값을 설정
|
트레이딩 시그널을 구독
구독 취소
|
숫자의 사인을 반환
지정된 간격 내에 엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트의 실행을 일시 중단
|
지정된 플래그가 있는 소켓을 생성하고 핸들을 반환
소켓 닫기
|
시간 초과 제어를 사용하여 서버에 연결
소켓이 현재 연결되어 있는지 확인
|
소켓에서 읽을 수 있는 바이트 수 가져오기
현재 소켓에서 데이터를 쓸 수 있는지를 확인
|
소켓 시스템 개체에 대한 데이터 수신 및 전송 시간 초과 설정
소켓에서 데이터 읽기
|
소켓에 데이터 쓰기
TLS 핸드셰이크 프로토콜을 통해 지정된 호스트에 대한 보안 TLS(SSL) 연결 시작
|
보안 네트워크 연결에 사용되는 인증서 데이터 가져오기
보안 TLS 연결에서 데이터 읽기
|
보안 TLS 연결에서 사용가능한 모든 데이터 읽기
Send data via secure TLS connection
|
제곱근을 반환
일련의 유사 랜덤 정수를 생성하기 위한 시작점을 설정
|
다른 문자열 끝에 문자열을 추가
문자열에 할당된 버퍼 크기를 반환
|
두 문자열을 비교하여 첫 번째 문자열이 두 번째 문자열보다 크면 1을 반환, 0은 문자열이 같은 경우, -1(마이너스1)은 첫 번째 문자열이 두 번째 문자열보다 작은 경우
통과된 변수 문자열을 형성
|
지정된 문자열을 선택된 심볼로 채우기
문자열에서 하위문자열 검색
|
사전 설정 형식에 따라 숫자를 문자열로 변환
지정된 문자열 위치에 있는 수의 값을 반환
|
지정된 심볼로 문자열을 초기화하고 지정된 문자열 길이를 제공
문자열 심볼 수를 반환
|
문자열에서 발견한 모든 하위문자열을 일련의 기호로 교체
지정된 포지션에 있는 심볼 값이 변경된 문자열의 복사본을 반환
|
얻은 문자열 수를 반환하는 지정된 문자열에서 지정된 구분기호를 사용하여 하위문자열을 가져오기
지정된 포지션에서 시작하는 텍스트 문자열에서 하위문자열을 추출
|
유니코드에서 ANSI로 변환된 문자열을 선택한 uchar 형식의 배열 위치로 기호별로 복사
색상 이름을 가진 "R,G,B" 문자열 또는 문자열을 색상 유형 값으로 변환
|
숫자 심볼 표현을 포함하는 문자열을 double 유형의 수로 변환
숫자 심볼 표현을 포함하는 문자열을 int 유형 수로 변환
|
선택된 문자열의 모든 심볼을 소문자로 변환
심볼에 따라 문자열을 ushort 유형의 배열에서 선택된 부분으로 복사
|
날짜 또는 시간을 포함하는 문자열을 "yyyy.mm.dd [hh:mi]" 형식으로 날짜 시간 유형으로 변환
선택된 문자열의 모든 심볼을 대문자로 변환
|
문자열의 왼쪽 부분에 있는 줄바꿈 문자, 공백 및 탭 잘라내기
문자열의 오른쪽 부분에 있는 줄바꿈 문자, 공백 및 탭 잘라내기
|
MqlDateTime 구조 유형의 변수를 날짜시간 값으로 변환\
현재 차트의 심볼 이름을 반환
|
해당 속성에 대한 심볼 double 값을 반환
해당 속성에 지정된 심볼에 대한 정수 유형(long, 날짜시간, int 또는 bool)의 값을 반환
|
주문 유형 및 방향에 따라 마진율을 반환
지정된 심볼 및 평일에 대해 지정된 시세 세션의 시작 및 종료 시간을 수신 허용.
|
지정된 심볼 및 평일에 대해 지정된 트레이딩 세션의 시작 및 종료 시간을 수신 허용.
해당 속성에 대해 지정된 심볼에 대해 문자열 유형의 값을 반환
|
다음 유형의 변수에 지정된 심볼에 대한 현재 가격을 반환: MqlTick 유형
터미널에서 선택한 심볼의 데이터가 거래 서버의 데이터와 동기화 되었는지 확인
|
지정된 심볼의 이름을 반환
마켓 워치(Market Watch) 창에서 기호를 선택하거나 창에서 심볼을 제거
|
사용 가능한 (Market Watch 또는 모두에서 선택된) 심볼 수를 반환
수의 탄젠트를 반환
|
터미널이 작동을 완료하도록 명령
mql5 프로그램 환경의 해당 속성의 double 값을 반환
|
mql5 프로그램 환경의 해당 속성의 정수 값을 반환
mql5 프로그램 환경의 해당 속성의 string 값을 반환
|
테스트 결과를 기반으로 계산된 지정된 통계의 값을 반환
현재의 다음 설정에서 문자열의 너비 및 높이를 반환: 폰트 설정
|
다음을 생성하도록 설계된 사용자 지정 배열(버퍼)로 텍스트를 전송: 그래팩 리소스
작성 방법(디폴트로 Arial 20 사용)을 사용하여 텍스트를 표시하는 글꼴을 설정
|
알려진 마지막 서버 시간(마지막 시세 수령 시간)을 날짜시간 형식으로 반환
데이라이트 세이빙 타임 스위치 신호를 반환
|
클라이언트 터미널이 실행 중인 컴퓨터 로컬 시간별 데이라이트 세이빙 타임으로 GMT 날짜시간 형식으로 반환
DST 스위치를 고려하여 GMT 시간과 로컬 컴퓨터 시간 사이의 현재 차이(초)를 반환
|
로컬 컴퓨터 시간을 날짜시간 형식으로 반환
1970년 1월 1일 이후 경과된 시간(초)을 포함하는 값을 "yyyy.mm.dd hh:mi" 형식의 문자열로 변환
|
날짜시간 값을 MqlDateTime 구조 유형의 변수로 변환
거래 서버의 현재 게산 시간을 반환
|
초기화 취소 사유 코드를 반환
지정된 서버로 HTTP 요청을 전송
|
참조로 전달된 변수를 재설정 변수는 컨스트럭터가 있는 클래스 및 구조를 제외한 모든 유형일 수 있습니다.