Todos Blogs
- Análises & Previsões
- Minhas Negociações
- Idéias de Negociação
- Notícias do mercado
- Notícias Corporativas
- Etcetera
A Média Móvel (MA) é uma pedra angular da análise técnica. Ela suaviza os dados de preço ao longo de um período definido, ajudando os traders a identificar tendências e possíveis pontos de virada. Mas, apesar de sua popularidade, está longe de ser perfeita...
Análises & Previsões
- 3
- 0
- 0
Você pode falar o quanto quiser sobre os sistemas de negociação com médias, mas eles ainda aparecem regularmente no topo dos serviços de sinais e das vitrines do MQL Market...
Sistemas de Negócios
- 5
- 0
- 0
Determinação da eficiência dos indicadores de tendência com a ajuda da estratégia "sempre em posição"
A essência do problema Existem inúmeros indicadores de tendência, mas infelizmente, a maioria deles são apenas imagens bonitas...
Estratégias
- 9
- 0
- 0
Como posso eliminar posições não lucrativas na minha grade de ordens, cobrindo-as com posições lucrativas? Por exemplo, temos uma grade de ordens composta por posições de Compra: Observamos que a tendência é de baixa e a probabilidade de reversão de preço para cima é baixa...
Etcetera
- 9
- 0
- 1
Lucro de hoje: $127,38 — Tudo com um único indicador simples e sem IA: Advanced Stochastic Scalper Nada de mágica. Nada de IA do tipo “caixa preta”. Apenas operações puras, transparentes e baseadas em regras, usando o Advanced Stochastic Scalper no CHFJPY M5...
Análises & Previsões
- 16
- 0
- 0
Desvende o segredo do trading de tendência bem-sucedido com o indicador Anti EMA! Imagine: você entra no mercado exatamente quando a tendência começa a ganhar impulso e mantém a posição até o pico máximo, evitando armadilhas causadas pelo ruído de curto prazo. Parece um sonho de trader...
Análises & Previsões
- 19
- 0
- 0
[ English ]— [ Русский ]— [ 中文 ]— [ Español ]— [ 日本語 ]— [ Deutsch ]— [ 한국어 ]— [ Français ]— [ Italiano ]— [ Türkçe ] Meus produtos Baixe a versão de demonstração: GridManual_MT4_Demo - download GridManual_MT5_Demo - download Abra a plataforma MetaTrader 4 ou 5 e acesse a pasta " Experts ": Para M...
Etcetera
- 27
- 0
- 1
Como configurar um gestor de risco no Trade Panel? Aceda ao painel de gestão de riscos...
Etcetera
- 15
- 0
- 1
O Spready TripleEdge EA alcançou um novo marco com um lucro verificado de cerca de 90% em apenas 54 dias de negociação em uma conta real com um investimento inicial de US$ 1.000. A conta atingiu US$ 1...
Etcetera
- 16
- 0
- 0
Resultados lucrativos comprovados em diversas contas FXBlue em funcionamento. Experimente o Spready TripleEdge EA e ganhe 3 meses de VPS grátis — oferta por tempo limitado...
Estatísticas
- 16
- 0
- 0
Atualmente, estou monitorando meu sistema GoldBaron de perto. Analiso as fraquezas e identifico os conceitos que funcionam. Você pode visualizar todas as operações em tempo real aqui. O subsistema número "S5" parece estranho. O take profit é 10 vezes maior que o stop loss...
Estratégias
- 18
- 0
- 0
Registros de negociações precisos são a chave para um sistema de negociação bem-sucedido. Pontos de entrada bem definidos não são apenas uma ferramenta técnica; são o seu processo criativo no mundo das finanças...
Sistemas de Negócios
- 17
- 0
- 0
🚀🚀🚀Agora é o momento de tornar suas negociações no mercado mais eficientes e lucrativas! 💥💥💥 Descontos de até 50% em todos os nossos aplicativos!!! 💥💥💥 🔥 TradePanel MT4 / MT5 1̶0̶0̶$̶ >>> 50$ - https://www.mql5...
Etcetera
- 16
- 0
- 1
Larry R. Williams — um dos operadores mais influentes e respeitados na história dos mercados financeiros, conhecido não apenas como um especulador bem-sucedido, mas também como autor, educador e desenvolvedor de indicadores técnicos ainda utilizados por traders em todo o mundo...
Análises & Previsões
- 18
- 0
- 0
O que acontece se você pegar uma estratégia simples de rompimento de volatilidade e alimentar a rede neural com dados de duas médias móveis e a posição do preço em relação a elas como filtro? Você pode personalizá-lo para qualquer símbolo e período de tempo. Alta precisão de sinal...
Sistemas de Negócios
- 33
- 0
- 0
Stop Loss e Take Profit Virtuais: Como Ocultar Seu Stop Loss e Take Profit da Sua Corretora? Stop loss e take profit virtuais são níveis de preço associados a uma ordem (posição). Quando o preço atinge esses níveis, a posição é fechada...
Etcetera
- 25
- 0
- 1
🚀 Equity Tracker MT5 – Guia de Ajuda e Configuração O Equity Tracker MT5 mantém você conectado à sua conta MT5 enviando mensagens pelo Telegram ou Discord sempre que eventos importantes acontecem: novas operações, alertas de risco, sinais de atividade (“I’m alive”) e relatórios periódicos de luc...
Estatísticas
- 20
- 0
- 1
"Grid Manual" é um painel comercial para trabalhar com uma grade de ordens. O utilitário é universal, possui configurações flexíveis e uma interface intuitiva. Ele trabalha com uma grade de ordens não apenas na direção da média das perdas, mas também na direção do aumento dos lucros...
Sistemas de Negócios
- 25
- 0
- 0
Acesse a seção "Grade de Ordens" e selecione: 1️⃣ Tipo - Limite ou Stop, 2️⃣ Quantidade, 3️⃣ Volume, 4️⃣ Intervalo entre ordens, 5️⃣ Take Profit, 6️⃣ Stop Loss. ✅ Pronto! Agora, sempre que você abrir uma ordem ou posição, o TradePanel criará uma grade de ordens para ela...
Sistemas de Negócios
- 27
- 0
- 1
Painel de Negociação - Como abrir uma ordem com um volume superior ao volume máximo definido pela corretora
Como abrir ordens se o seu volume de negociação por operação exceder o volume máximo definido pela sua corretora? A única maneira de resolver esse problema é dividir o volume em várias negociações. O TradePanel permite que você faça isso automaticamente, com um único clique...
Idéias de Negociação
- 25
- 0
- 1