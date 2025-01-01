DocumentaçãoSeções
CalendarEventById

Obtém uma descrição do evento por seu ID.

bool  CalendarEventById(
   ulong                event_id,     // ID do evento
   MqlCalendarEvent&    event         // variable para obter a descrição do evento
   );

Parâmetros

event_id

[in]  ID do evento.

event

[out]  Variável de tipo MqlCalendarEvent para obter uma descrição do evento.

Valor retornado

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false. Para obter informações de erro, chame a função GetLastError(). Possíveis erros:

  • 4001 — ERR_INTERNAL_ERROR  (erro geral de tempo de execução),
  • 5402 — ERR_CALENDAR_NO_DATA (país não encontrado),
  • 5401 — ERR_CALENDAR_TIMEOUT (tempo limite de solicitação excedido),

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- código do país para a Alemanha de acordo com a ISO 3166-1 Alpha-2
   string germany_code="DE";
//--- obtenha os eventos para a Alemanha
   MqlCalendarEvent events[];
   int events_count=CalendarEventByCountry(germany_code,events);
//--- imprima os eventos para a Alemanha no Diário
   if(events_count>0)
     {
      PrintFormat("Eventos para a Alemanha: %d",events_count);
      ArrayPrint(events);
     }
   else
     {
      PrintFormat("Falha ao obter eventos para o código do país %s, erro %d",
                  germany_code,GetLastError());
      //--- conclusão antecipada do script
      return;
     }
//--- obtenha a descrição do último evento do array events[]
   MqlCalendarEvent event;
   ulong event_id=events[events_count-1].id;
   if(CalendarEventById(event_id,event))
     {
      MqlCalendarCountry country; 
      CalendarCountryById(event.country_id,country);
      PrintFormat("Obtida a descrição do evento com event_id=%d",event_id);
      PrintFormat("País: %s (código do país= %d)",country.name,event.country_id);
      PrintFormat("Nome do evento: %s",event.name);
      PrintFormat("Código do evento: %s",event.event_code);
      PrintFormat("Importância do evento: %s",EnumToString((ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPORTANCE)event.importance));
      PrintFormat("Tipo de evento: %s",EnumToString((ENUM_CALENDAR_EVENT_TYPE)event.type));
      PrintFormat("Setor do evento: %s",EnumToString((ENUM_CALENDAR_EVENT_SECTOR)event.sector));
      PrintFormat("Frequência do evento: %s",EnumToString((ENUM_CALENDAR_EVENT_FREQUENCY)event.frequency));
      PrintFormat("Modo de saída do evento: %s",EnumToString((ENUM_CALENDAR_EVENT_TIMEMODE)event.time_mode));
      PrintFormat("Unidade de medida do evento: %s",EnumToString((ENUM_CALENDAR_EVENT_UNIT)event.unit));
      PrintFormat("Número de casas decimais: %d",event.digits);
      PrintFormat("Multiplicador de valor: %s",EnumToString((ENUM_CALENDAR_EVENT_MULTIPLIER)event.multiplier));
      PrintFormat("URL da fonte: %s",event.source_url);
     }
   else
      PrintFormat("Falha ao obter a descrição do evento para event_d=%s, erro %d",
                  event_id,GetLastError());
  }
/*
  Resultado:
  Eventos para a Alemanha: 50
             [id] [type] [sector] [frequency] [time_mode] [country_id] [unit] [importance] [multiplier] [digits]                                [source_url]                       [event_code]                             [name] [reserved]
   [ 0] 276010001      1        6           2           0          276      1            1            0        1 "https://www.destatis.de/EN/Homepage.html"  "exports-mm"                       "Exports m/m"                               0
   [ 1] 276010002      1        6           2           0          276      1            1            0        1 "https://www.destatis.de/EN/Homepage.html"  "imports-mm"                       "Imports m/m"                               0
   [ 2] 276010003      1        4           2           0          276      1            1            0        1 "https://www.destatis.de/EN/Homepage.html"  "import-price-index-mm"            "Import Price Index m/m"                    0
   [ 3] 276010004      1        4           2           0          276      1            1            0        1 "https://www.destatis.de/EN/Homepage.html"  "import-price-index-yy"            "Import Price Index y/y"                    0
   ....
   [47] 276500001      1        8           2           0          276      0            2            0        1 "https://www.markiteconomics.com"           "markit-manufacturing-pmi"         "Markit Manufacturing PMI"                  0
   [48] 276500002      1        8           2           0          276      0            2            0        1 "https://www.markiteconomics.com"           "markit-services-pmi"              "Markit Services PMI"                       0
   [49] 276500003      1        8           2           0          276      0            2            0        1 "https://www.markiteconomics.com"           "markit-composite-pmi"             "Markit Composite PMI"                      0
  Descrições de evento recebidas com event_id=276500003
  País: Germany (código do país = 276)
  Nome do evento: Markit Composite PMI
  Código do evento: markit-composite-pmi
   Importância do evento: CALENDAR_IMPORTANCE_MODERATE
   Tipo de evento: CALENDAR_TYPE_INDICATOR
   Setor do evento: CALENDAR_SECTOR_BUSINESS
   Frequência do evento: CALENDAR_FREQUENCY_MONTH
   Modo de saída do evento: CALENDAR_TIMEMODE_DATETIME
   Unidade de medida do evento: CALENDAR_UNIT_NONE
  Número de casas decimais: 1
   Multiplicador de valor: CALENDAR_MULTIPLIER_NONE
   URL da fonte: https://www.markiteconomics.com
*/

