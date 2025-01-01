ObjectsTotal

A função retorna o número de objetos na tabela determinada, sub-janela especifica, do tipo especificado.

int ObjectsTotal(

long chart_id,

int sub_window=-1,

int type=-1

);

Parâmetros

chart_id

[in] Identificador do gráfico. Significa o gráfico atual.

sub_window=-1

[in] Número de sub-janela do gráfico. 0 significa janela do gráfico principal, -1 significa todas sub-janelas do gráfico, incluindo a janela principal.

type=-1

[in] Tipo de objeto. O valor pode ser um dos valores do enumerador ENUM_OBJECT. -1 significa todos os tipos.

Valor do Retorno

O número de objetos.

Observação

A função utiliza uma chamada síncrona, isso significa que a função espera a execução de todos os comandos que foram colocados na fila do gráfico antes de sua chamada, e por isso este recurso pode consumir muito tempo. Deve ter isso em mente, se você estiver trabalhando com um grande número de objetos no gráfico.

Exemplo: