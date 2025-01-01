DocumentaçãoSeções
Retorna o nome de um ativo.

string  SymbolName(
   int   pos,          // número na lista
   bool  selected      // true - somente ativos em Observação do Mercado
   );

Parâmetros

pos

[in] Número de ordem de um ativo.

selected

[in] Mode de solicitação. Se o valor for true, o ativo é tomado da lista de ativos selecionados na janela Observação do Mercado. Se o valor for false, o ativo é tomado da lista geral.

Valor do Retorno

Valor de tipo string com o nome do ativo.

Exemplo:

#define SYMBOL_NAME "GBPHKD"
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- definimos o sinalizador do resultado da pesquisa do símbolo no servidor
   bool found = false;
   
//--- localizamos o símbolo 'SYMBOL_NAME' na lista de todos os símbolos do servidor
   int total = SymbolsTotal(false);
   for(int i=0i<totali++)
     {
      //--- obtemos o nome do símbolo na lista com base no índice do loop
      string name = SymbolName(ifalse);
      
      //--- se for o símbolo desejado, imprimimos seu nome e posição na lista no log e saímos do loop
      if(name == SYMBOL_NAME)
        {
         PrintFormat("The '%s' symbol was found in the list of server symbols at index %d"namei);
         found = true;
         break;
        }
     }
     
//--- se o símbolo não for encontrado no servidor, informaremos sobre isso antes de encerrar o trabalho
   if(!found)
      PrintFormat("The '%s' symbol was not found on the server."SYMBOL_NAME);
  }