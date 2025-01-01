- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
SymbolName
Retorna o nome de um ativo.
string SymbolName(
Parâmetros
pos
[in] Número de ordem de um ativo.
selected
[in] Mode de solicitação. Se o valor for true, o ativo é tomado da lista de ativos selecionados na janela Observação do Mercado. Se o valor for false, o ativo é tomado da lista geral.
Valor do Retorno
Valor de tipo string com o nome do ativo.
Exemplo:
#define SYMBOL_NAME "GBPHKD"