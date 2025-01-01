DocumentaçãoSeções
A função retorna o valor arredondado para o inteiro mais próximo de um valor numérico especificado.

double  MathRound(
   double  value      // valor a ser arredondado
   );

Parâmetros

value

[in]  Valor numérico antes do arredondamento.

Valor do Retorno

Valor arredondado até o inteiro mais próximo.

Observação

Ao invés de MathRound(), você pode usar round().

 

Exemplo:

#define VALUES_TOTAL 31
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- declaramos variáveis para transformação
   double value=0;                     // número real para transformação em MathRound
   int    round_value=0;               // aqui obtemos o resultado
//--- em um loop pelo número de incrementos decimais de um número real
   for(int i=0i<VALUES_TOTALi++)
     {
      //--- incrementamos o valor de um número real,
      //--- obtemos um valor numérico arredondado para o número inteiro mais próximo 
      //--- e registramos os valores de controle no log
      value+=0.1;
      round_value=(int)MathRound(NormalizeDouble(value,1));
      PrintFormat("value: %.1f, round value: %d",value,round_value);
      /*
     resultado:
      value0.1round value0
      value0.2round value0
      value0.3round value0
      value0.4round value0
      value0.5round value1
      value0.6round value1
      value0.7round value1
      value0.8round value1
      value0.9round value1
      value1.0round value1
      value1.1round value1
      value1.2round value1
      value1.3round value1
      value1.4round value1
      value1.5round value2
      value1.6round value2
      value1.7round value2
      value1.8round value2
      value1.9round value2
      value2.0round value2
      value2.1round value2
      value2.2round value2
      value2.3round value2
      value2.4round value2
      value2.5round value3
      value2.6round value3
      value2.7round value3
      value2.8round value3
      value2.9round value3
      value3.0round value3
      value3.1round value3
      */
     }
  }