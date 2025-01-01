Symbol

Retorna o nome do ativo do gráfico atual.

string Symbol();

Valor de Retorno

Valor da variável de sistema _Symbol, que armazena o nome do ativo presente no gráfico atual.

Observação

Ao contrário de EAs, indicadores e scripts, os serviços não estão vinculados a um gráfico específico. Assim, Symbol() retorna a linha em branco ("") para o serviço.

Exemplo: