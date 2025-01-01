DocumentaçãoSeções
Retorna o nome do ativo do gráfico atual.

string  Symbol();

Valor de Retorno

Valor da variável de sistema _Symbol, que armazena o nome do ativo presente no gráfico atual.

Observação

Ao contrário de EAs, indicadores e scripts, os serviços não estão vinculados a um gráfico específico. Assim, Symbol() retorna a linha em branco ("") para o serviço.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- obtemos o nome do símbolo no gráfico atual
   string name = Symbol();
   
//--- exibimos no log os dados obtidos
   PrintFormat("Current chart symbol name: '%s'"name);
   /*
   resultado
   Current chart symbol name: 'EURUSD'
   */
  }