- GetLastError
- IsStopped
- UninitializeReason
- TerminalInfoInteger
- TerminalInfoDouble
- TerminalInfoString
- MQLInfoInteger
- MQLInfoString
- Symbol
- Period
- Digits
- Point
Symbol
Retorna o nome do ativo do gráfico atual.
|
string Symbol();
Valor de Retorno
Valor da variável de sistema _Symbol, que armazena o nome do ativo presente no gráfico atual.
Observação
Ao contrário de EAs, indicadores e scripts, os serviços não estão vinculados a um gráfico específico. Assim, Symbol() retorna a linha em branco ("") para o serviço.
Exemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+