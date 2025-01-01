- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLBufferCreate
Cria um buffer OpenCL e retorna seu manipulador.
|
int CLBufferCreate(
Parâmetros
context
[in] Um manipulador de contexto OpenCL.
size
[in] Tamanho do buffer em bites.
flags
[in] Propriedades de buffer que são definidas usando uma combinação de sinalizadores: CL_MEM_READ_WRITE, CL_MEM_WRITE_ONLY, CL_MEM_READ_ONLY, CL_MEM_ALLOC_HOST_PTR.
Valor do Retorno
Um manipulador para um buffer OpenCL se for bem sucedido. Em caso de erro é retornado -1. Para obter informações sobre o erro, utilize a função GetLastError().
Observação
Até o momento, são utilizados os seguintes códigos de erro:
- ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE - inválido manipulador ao contexto OpenCL.
- ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY — memória insuficiente.
- ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE — erro interno criando buffers.