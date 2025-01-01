DocumentaçãoSeções
CLBufferCreate 

CLBufferCreate

Cria um buffer OpenCL e retorna seu manipulador.

int  CLBufferCreate(
   int   context,     // Manipulador para um contexto OpenCL
   uint  size,        // Tamanho do buffer
   uint  flags        // Combinação de sinalizadores que especifique as propriedades do buffer OpenCL
   );

Parâmetros

context

[in]  Um manipulador de contexto OpenCL.

size

[in]  Tamanho do buffer em bites.

flags

[in]  Propriedades de buffer que são definidas usando uma combinação de sinalizadores: CL_MEM_READ_WRITE, CL_MEM_WRITE_ONLY, CL_MEM_READ_ONLY, CL_MEM_ALLOC_HOST_PTR.

Valor do Retorno

Um manipulador para um buffer OpenCL se for bem sucedido. Em caso de erro é retornado -1. Para obter informações sobre o erro, utilize a função GetLastError().

Observação

Até o momento, são utilizados os seguintes códigos de erro:

  • ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE  - inválido manipulador ao contexto OpenCL.
  • ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY — memória insuficiente.
  • ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE — erro interno criando buffers.

 