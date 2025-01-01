- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
CheckPointer
A função retorna o tipo do ponteiro de objeto.
|
ENUM_POINTER_TYPE CheckPointer(
Parâmetros
anyobject
[in] Ponteiro de objeto.
Valor de retorno
Retorna um valor da enumeração ENUM_POINTER_TYPE.
Observação
Uma tentativa de chamar um ponteiro incorreto resulta na finalização crítica de um programa. É por isso que é necessário chamar a função CheckPointer antes de usar um ponteiro. Um ponteiro pode estar incorreto nos seguintes casos:
Esta função pode ser usada para checar a validade do ponteiro. Um valor não zero garante que o ponteiro pode ser usado para acesso.
Para uma verificação rápida, você também pode usar o operador "!"(exemplo) que testa sua validade por meio de uma chamada de função implícita CheckPointer.
Exemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Também Veja
Ponteiros de Objetos, Verificação do Ponteiro de Objeto, Exclusão de Objeto Operador delete