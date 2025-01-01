CheckPointer

A função retorna o tipo do ponteiro de objeto.

ENUM_POINTER_TYPE CheckPointer(

object* anyobject

);

Parâmetros

anyobject

[in] Ponteiro de objeto.

Valor de retorno

Retorna um valor da enumeração ENUM_POINTER_TYPE.

Observação

Uma tentativa de chamar um ponteiro incorreto resulta na finalização crítica de um programa. É por isso que é necessário chamar a função CheckPointer antes de usar um ponteiro. Um ponteiro pode estar incorreto nos seguintes casos:

o ponteiro é igual a NULL

o objeto foi excluído usando o operador delete

Esta função pode ser usada para checar a validade do ponteiro. Um valor não zero garante que o ponteiro pode ser usado para acesso.

Para uma verificação rápida, você também pode usar o operador "!"(exemplo) que testa sua validade por meio de uma chamada de função implícita CheckPointer.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Exclui lista através da exclusão de seus elementos |

//+------------------------------------------------------------------+

void CMyList::Destroy()

{

//--- ponteiro de serviço para trabalhar no loop

CItem* item;

//--- percorre pelo loop e tenta excluir ponteiros dinâmicos

while(CheckPointer(m_items)!=POINTER_INVALID)

{

item=m_items;

m_items=m_items.Next();

if(CheckPointer(item)==POINTER_DYNAMIC)

{

Print("Dynamic object ",item.Identifier()," para ser excluído");

delete (item);

}

else Print("Objeto não-dinâmico ",item.Identifier()," cannot be deleted");

}

//---

}

Também Veja

Ponteiros de Objetos, Verificação do Ponteiro de Objeto, Exclusão de Objeto Operador delete