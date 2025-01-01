FrameFilter

Define a estrutura do filtro de leitura e move o ponteiro para o início.

bool FrameFilter(

const string name,

long id

);

Valor do Retorno

Retorna true se bem sucedido, caso contrário false. Para obter informações sobre o erro, chamar a função GetLastError().

Observação

Se uma string vazia é passado como o primeiro parâmetro, o filtro funcionará apenas com um parâmetro numérico, ou seja, apenas quadros com o id especifico serão vistos. Se o valor do segundo parâmetro é ULONG_MAX, apenas o filtro de texto funcionará.

Chamar FrameFilter("", ULONG_MAX) é equivalente a chamar FrameFirst(), ou seja, igual a não utilização de qualquer filtro.