OnTimer

É chamada em EAs quando o ocorre o evento Timer gerado pelo terminal com um intervalo predeterminado.

void OnTimer(void);

Valor retornado

Sem valor retornado

Observação

O evento Timer é gerado periodicamente pelo terminal do cliente para o EA que ativa o temporizador usando a função EventSetTimer(). Geralmente, esta função é chamada na função OnInit(). Ao concluir o trabalho do EA, é necessário destruir o temporizador criado com a ajuda da EventKillTimer() que, normalmente é chamada na função OnDeinit().

Cada EA e cada indicador trabalha com seu temporizador e recebe eventos apenas dele. No final do trabalho do programa MQL5, o temporizador é forçosamente destruído, se foi criado, mas não foi desabilitado pela função EventKillTimer().

Se precisar receber eventos do temporizador mais de uma vez por segundo, use a EventSetMillisecondTimer() para criar um temporizador de alta resolução.

Em geral, à medida que o período do temporizador diminui, o tempo de teste aumenta, uma vez que o número de chamadas do manipulador de eventos do tempo total aumenta. Ao trabalhar em tempo real, os eventos do temporizador são gerados no máximo 1 vez a cada 10-16 milissegundos, o que é devido a limitações de hardware.

Para cada programa, não pode ser iniciado mais do que um temporizador. Cada programa MQL5 e cada gráfico têm sua própria fila de eventos, à qual são adicionados todos os eventos recém-chegados. Se na fila já houver um evento Timer ou este evento estiver no estado de processamento, o novo evento Timer não será colocado na fila do programa MQL5.

Exemplo de EA com manipulador OnTimer()

//+------------------------------------------------------------------+

//| OnTimer_Sample.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Exemplo de uso de temporizador para calcular a hora do servidor de negociação"

#property description "É melhor iniciar o EA no final da semana de negociação, antes do fim de semana"

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- criamos um temporizador com um período de 1 segundo

EventSetTimer(1);



//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- destruímos o temporizador no final do trabalho

EventKillTimer();



}

//+----------´--------------------------------------------------------+

//| Expert tck function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//---



}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Timer function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTimer()

{

//--- hora da primeira chamada da OnTimer()

static datetime start_time=TimeCurrent();

//--- hora do servidor de negociação na primeira chamada da OnTimer();

static datetime start_tradeserver_time=0;

//--- hora do servidor de negociação calculada

static datetime calculated_server_time=0;

//--- hora local no computador

datetime local_time=TimeLocal();

//--- hora estimada atual do servidor de negociação

datetime trade_server_time=TimeTradeServer();

//--- se por algum motivo a hora do servidor for desconhecida, sairemos antecipadamente

if(trade_server_time==0)

return;

//--- se o valor inicial do servidor de negociação ainda não estiver definido

if(start_tradeserver_time==0)

{

start_tradeserver_time=trade_server_time;

//--- definimos a hora calculada do servidor de negociação

Print(trade_server_time);

calculated_server_time=trade_server_time;

}

else

{

//--- aumentamos o tempo da primeira chamada da OnTimer()

if(start_tradeserver_time!=0)

calculated_server_time=calculated_server_time+1;;

}

//---

string com=StringFormat(" Start time: %s\r

",TimeToString(start_time,TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));

com=com+StringFormat(" Local time: %s\r

",TimeToString(local_time,TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));

com=com+StringFormat("TimeTradeServer time: %s\r

",TimeToString(trade_server_time,TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));

com=com+StringFormat(" EstimatedServer time: %s\r

",TimeToString(calculated_server_time,TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));

//--- exibimos no gráfico os valores de todos os contadores

Comment(com);

}

Veja também

EventSetTimer, EventSetMillisecondTimer, EventKillTimer, GetTickCount, GetMicrosecondCount, Eventos do terminal do cliente