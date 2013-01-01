DocumentaçãoSeções
A função lê o conteúdo em uma estrutura passada como um parâmetro a partir de um arquivo binário, começando com a posição atual do ponteiro de arquivo.

uint  FileReadStruct(
   int          file_handle,        // Manipular arquivo
   const void&  struct_object,      // estrutura alvo para o qual os conteúdos são lidos
   int          size=-1             // tamanho da estrutura em bytes
   );

Parâmetros

file_handle

[in] Descritor de arquivo para abrir um arquivo bin.

struct_object

[out]  O objeto desta estrutura. A estrutura não deve conter strings, arrays dinâmicas, funções virtuais, objetos de classes, bem como ponteiros para objetos e funções.

size=-1

[in]  Número de bytes que devem ser lidos. Se a dimensão não for especificado ou a indicação do valor é maior do que o tamanho da estrutura, o tamanho exato da especificada estrutura é usado.

Valor do Retorno

Se for bem sucedido, a função retorna o número de bytes lidos. Ponteiro de arquivo é movido pelo mesmo número de bytes.

Exemplo (o arquivo obtido após a utilização do exemplo para a função FileWriteStruct é usado aqui)

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                          Demo_FileReadStruct.mq5 |
//|                        Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_plots   1
//---- Plotar Etiqueta1
#property indicator_label1  "Candles"
#property indicator_type1   DRAW_CANDLES
#property indicator_color1  clrOrange
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
#property indicator_separate_window
//--- parâmetros para recebimento de dados
input string  InpFileName="EURUSD.txt"// nome do arquivo
input string  InpDirectoryName="Data";  // nome do diretório
//+------------------------------------------------------------------+
//| Estrutura para armazenar dados candlestick                       |
//+------------------------------------------------------------------+
struct candlesticks
  {
   double            open;  // preço de abertura
   double            close; // preço de fechamento
   double            high;  // preço de máximo
   double            low;   // preço de mínimo
   datetime          date;  // data
  };
//--- buffers do indicador
double       open_buff[];
double       close_buff[];
double       high_buff[];
double       low_buff[];
//--- variáveis globais
candlesticks cand_buff[];
int          size=0;
int          ind=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de inicialização do indicador customizado                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   int default_size=100;
   ArrayResize(cand_buff,default_size);
//--- abre o arquivo
   ResetLastError();
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_BIN|FILE_COMMON);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("%s arquivo está disponível para leitura",InpFileName);
      PrintFormat("File path: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH));
      //--- ler dados de um arquivo
      while(!FileIsEnding(file_handle))
        {
         //--- escrever dados para array
         FileReadStruct(file_handle,cand_buff[size]);
         size++;
         //--- verificar se array está transbordando
         if(size==default_size)
           {
            //--- aumentar a dimensão array
            default_size+=100;
            ArrayResize(cand_buff,default_size);
           }
        }
      //--- fechar o arquivo
      FileClose(file_handle);
      PrintFormat("Dados são lidos, %s arquivo está fechado",InpFileName);
     }
   else
     {
      PrintFormat("Falha para abrir %s arquivo, Código de erro = %d",InpFileName,GetLastError());
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- mapeamento de buffers do indicador
   SetIndexBuffer(0,open_buff,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,high_buff,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,low_buff,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(3,close_buff,INDICATOR_DATA);
//--- valor vazio
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de iteração do indicador customizado                      |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   ArraySetAsSeries(time,false);
//--- o loop para os castiçais que ainda não foram manipulados
   for(int i=prev_calculated;i<rates_total;i++)
     {
      //--- 0 por padrão
      open_buff[i]=0;
      close_buff[i]=0;
      high_buff[i]=0;
      low_buff[i]=0;
      //---verificar se todos os dados ainda estão presente
      if(ind<size)
        {
         for(int j=ind;j<size;j++)
           {
            //--- se as datas coincidem, usar o valor do arquivo
            if(time[i]==cand_buff[j].date)
              {
               open_buff[i]=cand_buff[j].open;
               close_buff[i]=cand_buff[j].close;
               high_buff[i]=cand_buff[j].high;
               low_buff[i]=cand_buff[j].low;
               //--- aumentar o contador
               ind=j+1;
               break;
              }
           }
        }
     }
//--- valor retorno de prev_calculated para a próxima chamada
   return(rates_total);
  }

