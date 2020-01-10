- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
copy_ticks_from
Recebe ticks do terminal MetaTrader 5, a partir da data especificada.
|
copy_ticks_from(
Parâmetros
symbol
[in] Nome do instrumento financeiro, por exemplo, "EURUSD". Parâmetro sem nome obrigatório.
date_from
[in] Data a partir da qual são solicitados os ticks. É definido pelo objeto datetime ou pelo número de segundos que passaram desde 1970.01.01. Parâmetro sem nome obrigatório.
count
[in] Número de ticks que é necessário obter. Parâmetro sem nome obrigatório.
flags
[in] sinalizador que especifica o tipo de ticks solicitados. COPY_TICKS_INFO — ticks chamados pelas alterações do Bid e/ou Ask, COPY_TICKS_TRADE — ticks com alterações em Last e Volume, COPY_TICKS_ALL — todos os ticks. Valores dos sinalizadores descritos na enumeração COPY_TICKS. Parâmetro sem nome obrigatório.
Valor retornado
Retorna os ticks na forma de array numpy contendo colunas nomeadas time, bid, ask, last e flags. O elemento flags pode ser uma combinação de sinalizadores a partir da enumeração TICK_FLAG. Em caso de erro, retorna None, enquanto informações sobre o erro podem ser obtidas usando last_error().
Observação
Para mais informações, veja a função CopyTicks.
Python, ao criar um objeto datetime, usa o fuso horário local, enquanto o terminal MetaTrader 5 armazena o tempo de ticks e de abertura de barras no fuso horário UTC (sem deslocamento). Assim, para executar funções que usam tempo, deve-se criar um datetime no horário UTC. Os dados recebidos do terminal MetaTrader 5 têm hora UTC.
COPY_TICKS define os tipos de ticks que podem ser solicitados com a ajuda das funções copy_ticks_from() e copy_ticks_range().
|
Identificador
|
Descrição
|
COPY_TICKS_ALL
|
todos os ticks
|
COPY_TICKS_INFO
|
ticks contendo alterações de preços Bid e/ou Ask
|
COPY_TICKS_TRADE
|
ticks contendo alterações do preço Last e/ou do volume (Volume)
TICK_FLAG define possíveis sinalizadores para ticks. Esses sinalizadores são usados para descrever os ticks recebidos pelas funções copy_ticks_from() e copy_ticks_range().
|
Identificador
|
Descrição
|
TICK_FLAG_BID
|
preço Bid alterado
|
TICK_FLAG_ASK
|
preço Ask alterado
|
TICK_FLAG_LAST
|
preço Last alterado
|
TICK_FLAG_VOLUME
|
volume alterado (Volume)
|
TICK_FLAG_BUY
|
preço da última compra alterado (Buy)
|
TICK_FLAG_SELL
|
preço da última venda alterado (Sell)
Exemplo:
|
from datetime import datetime
Veja também
CopyRates, copy_rates_from_pos, copy_rates_range, copy_ticks_from, copy_ticks_range