copy_ticks_from

Recebe ticks do terminal MetaTrader 5, a partir da data especificada.

copy_ticks_from(

symbol,

date_from,

count,

flags

)

Parâmetros

symbol

[in] Nome do instrumento financeiro, por exemplo, "EURUSD". Parâmetro sem nome obrigatório.

date_from

[in] Data a partir da qual são solicitados os ticks. É definido pelo objeto datetime ou pelo número de segundos que passaram desde 1970.01.01. Parâmetro sem nome obrigatório.

count

[in] Número de ticks que é necessário obter. Parâmetro sem nome obrigatório.

flags

[in] sinalizador que especifica o tipo de ticks solicitados. COPY_TICKS_INFO — ticks chamados pelas alterações do Bid e/ou Ask, COPY_TICKS_TRADE — ticks com alterações em Last e Volume, COPY_TICKS_ALL — todos os ticks. Valores dos sinalizadores descritos na enumeração COPY_TICKS. Parâmetro sem nome obrigatório.

Valor retornado

Retorna os ticks na forma de array numpy contendo colunas nomeadas time, bid, ask, last e flags. O elemento flags pode ser uma combinação de sinalizadores a partir da enumeração TICK_FLAG. Em caso de erro, retorna None, enquanto informações sobre o erro podem ser obtidas usando last_error().

Observação

Para mais informações, veja a função CopyTicks.

Python, ao criar um objeto datetime, usa o fuso horário local, enquanto o terminal MetaTrader 5 armazena o tempo de ticks e de abertura de barras no fuso horário UTC (sem deslocamento). Assim, para executar funções que usam tempo, deve-se criar um datetime no horário UTC. Os dados recebidos do terminal MetaTrader 5 têm hora UTC.

COPY_TICKS define os tipos de ticks que podem ser solicitados com a ajuda das funções copy_ticks_from() e copy_ticks_range().

Identificador Descrição COPY_TICKS_ALL todos os ticks COPY_TICKS_INFO ticks contendo alterações de preços Bid e/ou Ask COPY_TICKS_TRADE ticks contendo alterações do preço Last e/ou do volume (Volume)

TICK_FLAG define possíveis sinalizadores para ticks. Esses sinalizadores são usados para descrever os ticks recebidos pelas funções copy_ticks_from() e copy_ticks_range().

Identificador Descrição TICK_FLAG_BID preço Bid alterado TICK_FLAG_ASK preço Ask alterado TICK_FLAG_LAST preço Last alterado TICK_FLAG_VOLUME volume alterado (Volume) TICK_FLAG_BUY preço da última compra alterado (Buy) TICK_FLAG_SELL preço da última venda alterado (Sell)

Exemplo:

from datetime import datetime

import MetaTrader5 as mt5

# exibimos dados sobre o pacote MetaTrader5

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)



# importamos o módulo pandas para exibir os dados recebidos na forma de uma tabela

import pandas as pd

pd.set_option('display.max_columns', 500) # número de colunas

pd.set_option('display.width', 1500) # largura máxima da tabela

# importamos o módulo pytz para trabalhar com o fuso horário

import pytz



# estabelecemos a conexão ao MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# definimos o fuso horário como UTC

timezone = pytz.timezone("Etc/UTC")

# criamos o objeto datetime no fuso horário UTC para que não seja aplicado o deslocamento do fuso horário localutc_from = datetime(2020, 1, 10, tzinfo=timezone)

# solicitamos 100 000 ticks de EURUSD a partir de 04/01/2019 no fuso horário UTC

ticks = mt5.copy_ticks_from("EURUSD", utc_from, 100000, mt5.COPY_TICKS_ALL)

print("Ticks recebidos:",len(ticks))



# concluímos a conexão ao terminal MetaTrader 5

mt5.shutdown()



# exibimos cada tick numa nova linha

print("Exibimos os ticks recebidos como são")

count = 0

for tick in ticks:

count+=1

print(tick)

if count >= 10:

break



# a partir dos dados recebidos criamos o DataFrame

ticks_frame = pd.DataFrame(ticks)

# convertemos o tempo em segundos no formato datetime

ticks_frame['time']=pd.to_datetime(ticks_frame['time'], unit='s')



# exibimos dados

print("

Exibimos o dataframe com ticks")

print(ticks_frame.head(10))



Resultado:

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29



Ticks recebidos: 100 000

Exibimos os ticks recebidos como são

(1578614400, 1.11051, 1.11069, 0., 0, 1578614400987, 134, 0.)

(1578614402, 1.11049, 1.11067, 0., 0, 1578614402025, 134, 0.)

(1578614404, 1.1105, 1.11066, 0., 0, 1578614404057, 134, 0.)

(1578614404, 1.11049, 1.11067, 0., 0, 1578614404344, 134, 0.)

(1578614412, 1.11052, 1.11064, 0., 0, 1578614412106, 134, 0.)

(1578614418, 1.11039, 1.11051, 0., 0, 1578614418265, 134, 0.)

(1578614418, 1.1104, 1.1105, 0., 0, 1578614418905, 134, 0.)

(1578614419, 1.11039, 1.11051, 0., 0, 1578614419519, 134, 0.)

(1578614456, 1.11037, 1.11065, 0., 0, 1578614456011, 134, 0.)

(1578614456, 1.11039, 1.11051, 0., 0, 1578614456015, 134, 0.)



Exibimos o dataframe com ticks

time bid ask last volume time_msc flags volume_real

0 2020-01-10 00:00:00 1.11051 1.11069 0.0 0 1578614400987 134 0.0

1 2020-01-10 00:00:02 1.11049 1.11067 0.0 0 1578614402025 134 0.0

2 2020-01-10 00:00:04 1.11050 1.11066 0.0 0 1578614404057 134 0.0

3 2020-01-10 00:00:04 1.11049 1.11067 0.0 0 1578614404344 134 0.0

4 2020-01-10 00:00:12 1.11052 1.11064 0.0 0 1578614412106 134 0.0

5 2020-01-10 00:00:18 1.11039 1.11051 0.0 0 1578614418265 134 0.0

6 2020-01-10 00:00:18 1.11040 1.11050 0.0 0 1578614418905 134 0.0

7 2020-01-10 00:00:19 1.11039 1.11051 0.0 0 1578614419519 134 0.0

8 2020-01-10 00:00:56 1.11037 1.11065 0.0 0 1578614456011 134 0.0

9 2020-01-10 00:00:56 1.11039 1.11051 0.0 0 1578614456015 134 0.0

