|
void OnStart()
{
ulong deal_ticket; // bilhetagem da operação (deal)
ulong order_ticket; // ticket da ordem que o negócio foi executado em
datetime transaction_time; // tempo de execução de um negócio
long deal_type ; // tipo de operação comercial
long position_ID; // ID posição
string deal_description; // descrição da operação
double volume; // volume da operação
string symbol; // ativo da negociação
//--- definir a data inicial e final para solicitar o histórico dos negócios
datetime from_date=0; // desde o princípio
datetime to_date=TimeCurrent();//até o momento atual
//--- solicita o histórico das negociações no período especificado
HistorySelect(from_date,to_date);
//--- número total na lista das negócios
int deals=HistoryDealsTotal();
//--- agora processar cada trade (negócio)
for(int i=0;i<deals;i++)
{
deal_ticket= HistoryDealGetTicket(i);
volume= HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_VOLUME);
transaction_time=(datetime)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TIME);
order_ticket= HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ORDER);
deal_type= HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TYPE);
symbol= HistoryDealGetString(deal_ticket,DEAL_SYMBOL);
position_ID= HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_POSITION_ID);
deal_description= GetDealDescription(deal_type,volume,symbol,order_ticket,position_ID);
//--- realizar uma boa formatação para o número de negócio
string print_index=StringFormat("% 3d",i);
//--- mostrar informações sobre o negócio
Print(print_index+": deal #",deal_ticket," em ",transaction_time,deal_description);
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Retorna a descrição string da operação |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetDealDescription(long deal_type,double volume,string symbol,long ticket,long pos_ID)
{
string descr;
//---
switch(deal_type)
{
case DEAL_TYPE_BALANCE: return ("balance");
case DEAL_TYPE_CREDIT: return ("credit");
case DEAL_TYPE_CHARGE: return ("charge");
case DEAL_TYPE_CORRECTION: return ("correção");
case DEAL_TYPE_BUY: descr="compra"; break;
case DEAL_TYPE_SELL: descr="vender"; break;
case DEAL_TYPE_BONUS: return ("bonus");
case DEAL_TYPE_COMMISSION: return ("comissão adicional");
case DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY: return ("comissão diária");
case DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY: return ("comissão mensal");
case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY: return ("comissão de agente diário");
case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY: return ("comissão de agente mensal");
case DEAL_TYPE_INTEREST: return ("taxa de juros");
case DEAL_TYPE_BUY_CANCELED: descr="cancelado comprar negócio"; break;
case DEAL_TYPE_SELL_CANCELED: descr="cancelado vender negócio"; break;
}
descr=StringFormat("%s %G %s (ordem #%d, a posição ID %d)",
descr, // descrição atual
volume, // volume de negócio
symbol, // ativo de negócio
ticket, // ticket da ordem que provocou o negócio
pos_ID // ID de uma posição, na qual a negócio é incluído
);
return(descr);
//---
}