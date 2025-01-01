HistoryDealGetTicket

A função seleciona um negócio para processamento posterior e retorna o ticket de negócio na história. Antes de chamar HistoryDealGetTicket (), primeiro é necessário receber o histórico de negócios e ordens utilizando a função HistorySelect() ou a função HistorySelectByPosition().

ulong HistoryDealGetTicket(

int index

);

Parâmetros

index

[in] Número de um negócio na lista de negociações

Valor do Retorno

Valor do tipo ulong. Se a função falhar, será retornado 0.

Observação

Não confunda ordens, operações e posições. Cada operação é o resultado da execução de uma ordem, cada posição é o resumo de um ou mais operações.

Exemplo:

void OnStart()

{

ulong deal_ticket; // bilhetagem da operação (deal)

ulong order_ticket; // ticket da ordem que o negócio foi executado em

datetime transaction_time; // tempo de execução de um negócio

long deal_type ; // tipo de operação comercial

long position_ID; // ID posição

string deal_description; // descrição da operação

double volume; // volume da operação

string symbol; // ativo da negociação

//--- definir a data inicial e final para solicitar o histórico dos negócios

datetime from_date=0; // desde o princípio

datetime to_date=TimeCurrent();//até o momento atual

//--- solicita o histórico das negociações no período especificado

HistorySelect(from_date,to_date);

//--- número total na lista das negócios

int deals=HistoryDealsTotal();

//--- agora processar cada trade (negócio)

for(int i=0;i<deals;i++)

{

deal_ticket= HistoryDealGetTicket(i);

volume= HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_VOLUME);

transaction_time=(datetime)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TIME);

order_ticket= HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ORDER);

deal_type= HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TYPE);

symbol= HistoryDealGetString(deal_ticket,DEAL_SYMBOL);

position_ID= HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_POSITION_ID);

deal_description= GetDealDescription(deal_type,volume,symbol,order_ticket,position_ID);

//--- realizar uma boa formatação para o número de negócio

string print_index=StringFormat("% 3d",i);

//--- mostrar informações sobre o negócio

Print(print_index+": deal #",deal_ticket," em ",transaction_time,deal_description);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retorna a descrição string da operação |

//+------------------------------------------------------------------+

string GetDealDescription(long deal_type,double volume,string symbol,long ticket,long pos_ID)

{

string descr;

//---

switch(deal_type)

{

case DEAL_TYPE_BALANCE: return ("balance");

case DEAL_TYPE_CREDIT: return ("credit");

case DEAL_TYPE_CHARGE: return ("charge");

case DEAL_TYPE_CORRECTION: return ("correção");

case DEAL_TYPE_BUY: descr="compra"; break;

case DEAL_TYPE_SELL: descr="vender"; break;

case DEAL_TYPE_BONUS: return ("bonus");

case DEAL_TYPE_COMMISSION: return ("comissão adicional");

case DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY: return ("comissão diária");

case DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY: return ("comissão mensal");

case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY: return ("comissão de agente diário");

case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY: return ("comissão de agente mensal");

case DEAL_TYPE_INTEREST: return ("taxa de juros");

case DEAL_TYPE_BUY_CANCELED: descr="cancelado comprar negócio"; break;

case DEAL_TYPE_SELL_CANCELED: descr="cancelado vender negócio"; break;

}

descr=StringFormat("%s %G %s (ordem #%d, a posição ID %d)",

descr, // descrição atual

volume, // volume de negócio

symbol, // ativo de negócio

ticket, // ticket da ordem que provocou o negócio

pos_ID // ID de uma posição, na qual a negócio é incluído

);

return(descr);

//---

}

Também Veja

HistorySelect(), HistoryDealsTotal(), HistoryDealSelect(), Propriedades de uma Operação