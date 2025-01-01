DocumentaçãoSeções
ResourceSave 

ResourceSave

Salva um recurso no arquivo especificado.

bool  ResourceSave(
   const string  resource_name      // Nome do recurso
   const string  file_name          // Nome do arquivo
   );

Parâmetros

resource_name

[in]  O nome do recurso deve começar com "::".

file_name

[in]  O nome do arquivo relativo a MQL5\Files.

Valor do Retorno

true — no caso de sucesso, caso contrário, false. Para informações do erro chamar GetLastError().

Observação

A função sempre sobre-escreve um arquivo e cria todos os diretórios intermediários requeridos no nome do arquivo se necessário.

Exemplo:

//--- parâmetros do recurso gráfico
string ExtResName="Resource";
int    ExtResWidth=100;
int    ExtResHeight=100;
uint   ExtResData[];
int    ExtResSize=ExtResWidth*ExtResHeight;
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   ResetLastError();
//--- definimos o tamanho do array de pixels
   if(ArrayResize(ExtResData,ExtResSize)!=ExtResSize)
     {
      Print("ArrayResize() failed. Error code: ",GetLastError());
      return;
     }
//--- preenchemos o array de pixels com cor transparente e com base nele criamos um recurso gráfico
   ArrayInitialize(ExtResData,0x00FFFFFF);
   if(!ResourceCreate(ExtResName,ExtResData,ExtResWidth,ExtResHeight,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))
     {
      Print("ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
      return;
     }
   Print("Size of created recource array: ",ExtResData.Size());
 
//--- verificamos o recurso gráfico criado
//--- obtemos os dados de tempo e preço da barra atual
   MqlTick tick={};
   if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
     {
      Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());
      return;
     }
//--- criamos um objeto "Desenho" nas coordenadas de preço e tempo do último tick
   string obj_name="Bitmap";
   if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP,0,tick.time,tick.bid))
     {
      Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
      return;
     }
//--- definimos para o objeto-desenho a largura e a altura iguais às do recurso gráfico.
//--- definimos o ponto de ancoragem do objeto pelo seu centro.
   ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XSIZE,ExtResWidth);
   ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YSIZE,ExtResHeight);
   ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);
//--- especificamos para o objeto-desenho o arquivo de imagem do recurso gráfico criado anteriormente
//--- neste caso, para indicar o nome do recurso gráfico usado, deve-se escrever "::" antes de seu nome
   ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"::"+ExtResName);
   
//--- definimos a cor GreenYellow com transparência de 200
   uint clr=ColorToARGB(clrGreenYellow,200);
//--- preenchemos com a cor definida todo o array de pixels do recurso gráfico
   ArrayInitialize(ExtResData,clr);
//--- traçamos a grade com a cor DodgerBlue
   for(int x=0;x<ExtResWidth;x+=9)
      LineVertical(x,0,ExtResHeight,ColorToARGB(clrDodgerBlue,200));
   for(int y=0;y<ExtResHeight;y+=9)
      LineHorizontal(0,ExtResWidth,y,ColorToARGB(clrDodgerBlue,200));
//--- atualizamos os dados do recurso gráfico
   Update(ExtResName,ExtResData,ExtResWidth,ExtResHeight,true);
   
//--- aguardamos 3 segundos antes de excluir o recurso e o objeto gráfico
   Print("Wait 3 seconds before deleting the resource and graphic object");
   Sleep(3000);
 
//--- salvamos o recurso em um arquivo
   ResetLastError();
   if(!ResourceSave("::"+ExtResName,"ResourceSave\\"+ExtResName+".bmp"))
     {
      Print("ResourceSave() failed. Error code: ",GetLastError());
      return;
     }
//--- excluimos o recurso e o objeto desenho
   if(!ResourceFree("::"+ExtResName))
     {
      Print("ResourceFree() failed. Error code: ",GetLastError());
      return;
     }
   if(!ObjectDelete(0,obj_name))
     {
      Print("ObjectDelete() failed. Error code: ",GetLastError());
      return;
     }
 
//--- criamos um objeto "Marca Gráfica" nas coordenadas de preço e tempo do último tick, deslocado para a esquerda conforme a largura da imagem
//--- obtemos as coordenadas de tela com base no preço e tempo obtidos anteriormente
   int x=0,y=0;
   if(!ChartTimePriceToXY(0,0,tick.time,tick.bid,x,y))
     {
      Print("ChartTimePriceToXY() failed. Error code: ",GetLastError());
      return;
     }
   obj_name="BitmapLabel";
   if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP_LABEL,0,0,0))
     {
      Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
      return;
     }
//--- definimos o ponto de ancoragem do objeto pelo seu centro.
   ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);
//--- definimos as coordenadas do preço e da hora do último tick, deslocadas para a esquerda conforme a largura da imagem, para o objeto marca gráfica
   ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XDISTANCE,x-ExtResWidth);
   ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
//--- para o objeto marca gráfica como um arquivo de imagem, especificamos o recurso salvo anteriormente como imagem bmp 
   ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"\\Files\\ResourceSave\\"+ExtResName+".bmp");
//--- atualizamos o gráfico
   ChartRedraw();
   
//--- aguardamos 3 segundos antes de excluir o objeto marca gráfica
   Print("Wait 3 seconds before deleting the new graphic object");
   Sleep(3000);
   if(!ObjectDelete(0,obj_name))
      Print("ObjectDelete() failed. Error code: ",GetLastError());
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Atualiza os dados do recurso gráfico                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void Update(const string res_name,const uint &pixel_data[],const uint width,const uint height,const bool redraw)
  {
//--- se forem passados tamanhos nulos, saímos
   if(width==0 || height==0)
      return;
//--- atualizamos os dados do recurso e redesenhamos o gráfico
   if(ResourceCreate(res_name,pixel_data,width,height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw)
      ChartRedraw();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Desenha uma linha vertical                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void LineVertical(int x,int y1,int y2,const uint clr)
  {
   int tmp;
//--- classificação por Y
   if(y1>y2)
     {
      tmp=y1;
      y1 =y2;
      y2 =tmp;
     }
//--- linha fora dos limites da imagem
   if(y2<0 || y1>=ExtResHeight || x<0 || x>=ExtResWidth)
      return;
//--- ficamos dentro dos limites da imagem
   if(y1<0)
      y1=0;
   if(y2>=ExtResHeight)
      y2=ExtResHeight-1;
//--- traçamos uma linha´
   int index=y1*ExtResWidth+x;
   for(int i=y1i<=y2i++,index+=ExtResWidth)
      ExtResData[index]=clr;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Desenha uma linha horizontal                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void LineHorizontal(int x1,int x2,int y,const uint clr)
  {
   int tmp;
//--- classificação por X
   if(x1>x2)
     {
      tmp=x1;
      x1 =x2;
      x2 =tmp;
     }
//--- linha fora dos limites da imagem
   if(x2<0 || x1>=ExtResWidth || y<0 || y>=ExtResHeight)
      return;
//--- ficamos dentro dos limites da imagem
   if(x1<0)
      x1=0;
   if(x2>=ExtResWidth)
      x2=ExtResWidth-1;
//--- traçamos uma linha´
   ArrayFill(ExtResData,y*ExtResWidth+x1,(x2-x1)+1,clr);
  }

Também Veja

Recursos, ObjectCreate(), PlaySound(), ObjectSetString(), OBJPROP_BMPFILE