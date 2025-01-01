Funções de Arquivo

Este é um grupo de funções para trabalhar com arquivos.

Por razões de segurança, o trabalho com arquivos é estritamente controlada na língua MQL5. Arquivos com que as operações de arquivo são conduzidas usando os meios MQL5, não podem estar fora da caixa de proteção do arquivo.

Existem dois diretórios(com subdiretórios) onde os arquivos de trabalho estão localizados:

terminal_data_folder\MQL5\FILES\ (no menu do terminal selecione para ver "Arquivo" - "Abrir o diretório de dados");

na pasta comum para todos os terminais instalados no computador - geralmente no diretório C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MetaQuotes\Terminal\Common\Files (C:\Documentos e Configurações\Todos Usuários\Dados de Aplicativos\MetaQuotes\Comum\Files).

Existe um método de programa para obter nome destes catálogos usando a função TerminalInfoString(), usando a enumeração ENUM_TERMINAL_INFO_STRING:

//--- Pasta que armazena os dados do terminal

string terminal_data_path=TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH);

//--- Pasta comum para todos os terminais de clientes

string common_data_path=TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH);

Trabalhar com arquivos de outros diretórios é proibido.

Funções de arquivo permitem trabalhar com os assim chamados "pipes nomeados". Para isto, chamar simplesmente a função FileOpen() com o parâmetro apropriado.

Função Ação FileSelectDialog Cria uma caixa de diálogo para abrir/criar um arquivo ou pasta FileFindFirst Começa a busca de arquivos em um diretório de acordo com o filtro especificado FileFindNext Continua a busca iniciada pela função FileFindFirst() FileFindClose Fecha o manipulador de busca FileOpen Abre um arquivo com o nome e bandeira especificada FileDelete Deleta um arquivo especificado FileFlush Escreve para um disco todos os dados remanescentes dentro da entrada/saída do arquivo buffer FileGetInteger Obtém uma propriedade inteira de um arquivo FileIsEnding Define o final do arquivo em processo de leitura FileIsLineEnding Define o final da linha do arquivo de texto em processo de leitura FileClose Fecha um arquivo aberto previamente FileIsExist Verifica a e existência de um arquivo FileCopy Copia o arquivo original a partir de um local ou de uma pasta compartilhada em outro arquivo FileMove Move ou renomeia um arquivo FileReadArray Lê arrays de qualquer tipo, exceto para a seqüência a partir do arquivo do tipo BIN FileReadBool Lê a partir de arquivo do tipo CSV uma seqüência a partir da posição atual até um delimitador (ou até o fim de uma linha de texto) e converte a seqüência de leitura para um valor do tipo bool FileReadDatetime Lê a partir do arquivo do tipo CSV uma seqüência de um dos formatos: "YYYY.MM.DD HH:MM:SS", "YYYY.MM.DD" or "HH:MM:SS" - e converte-os dentro de valor de datetime FileReadDouble Lê um valor double a partir da posição atual do ponteiro de arquivo FileReadFloat Lê um valor float a partir da posição atual do ponteiro de arquivo FileReadInteger Lê um valor int, short ou char a partir da posição atual do ponteiro de arquivo FileReadLong Lê um valor do tipo long a partir da posição atual do ponteiro de arquivo FileReadNumber Lê a partir de arquivo do tipo CSV uma seqüência a partir da posição atual até um delimitador (ou até o fim de uma linha de texto) e converte a seqüência de leitura em um valor double FileReadString Lê uma seqüência a partir da posição atual do ponteiro a partir de um arquivo FileReadStruct Lê o conteúdo de um arquivo binário em uma estrutura passada como um parâmetro, a partir da posição atual do ponteiro do arquivo FileSeek Move a posição do ponteiro de arquivo por um determinado número de bytes em relação à posição especificada FileSize Retorna o tamanho da abertura de um arquivo correspondente FileTell Retorna a posição atual do ponteiro de um arquivo da abertura de arquivo correspondente FileWrite Escreve dados para um arquivo de CSV ou tipo TXT FileWriteArray Escreve arrays de qualquer tipo exceto para seqüência em um arquivo do tipo BIN FileWriteDouble Escreve valor do tipo double a partir da posição atual de um ponteiro de arquivo em um arquivo binário FileWriteFloat Escreve o valor do tipo float a partir da posição atual de um ponteiro de arquivo em um arquivo binário FileWriteInteger Escreve o valor do tipo int a partir da posição atual de um ponteiro de arquivo em um arquivo binário FileWriteLong Escreve o valor do tipo long a partir da posição atual de um ponteiro de arquivo em um arquivo binário FileWriteString Escreve o valor de um parâmetro da string em um arquivo BIN ou TXT iniciando a partir da posição atual do ponteiro de arquivo FileWriteStruct Escreve o conteúdo de uma estrutura passada como um parâmetro em um arquivo binário, começando a partir da posição atual do ponteiro de arquivo FileLoad Ele lê todo o conteúdo do arquivo binário especificado numa variedade transferida de tipos numéricos ou estruturas simples FileSave Armazena no arquivo binário todos os elementos da matriz transferida como parâmetro FolderCreate Cria uma pasta dentro do diretório de arquivo FolderDelete Remove um diretório selecionado. Se a pasta não estiver vazia, então ele não pode ser removido FolderClean Deleta todos os arquivos dentro da pasta especificada

Se o arquivo é aberto para escrever usando FileOpen(),todas as sub-pastas especificadas no caminho serão criadas se elas não existirem.