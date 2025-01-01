- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
Funções de Arquivo
Este é um grupo de funções para trabalhar com arquivos.
Por razões de segurança, o trabalho com arquivos é estritamente controlada na língua MQL5. Arquivos com que as operações de arquivo são conduzidas usando os meios MQL5, não podem estar fora da caixa de proteção do arquivo.
Existem dois diretórios(com subdiretórios) onde os arquivos de trabalho estão localizados:
- terminal_data_folder\MQL5\FILES\ (no menu do terminal selecione para ver "Arquivo" - "Abrir o diretório de dados");
- na pasta comum para todos os terminais instalados no computador - geralmente no diretório C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MetaQuotes\Terminal\Common\Files (C:\Documentos e Configurações\Todos Usuários\Dados de Aplicativos\MetaQuotes\Comum\Files).
Existe um método de programa para obter nome destes catálogos usando a função TerminalInfoString(), usando a enumeração ENUM_TERMINAL_INFO_STRING:
//--- Pasta que armazena os dados do terminal
Trabalhar com arquivos de outros diretórios é proibido.
Funções de arquivo permitem trabalhar com os assim chamados "pipes nomeados". Para isto, chamar simplesmente a função FileOpen() com o parâmetro apropriado.
Função
Ação
Cria uma caixa de diálogo para abrir/criar um arquivo ou pasta
Começa a busca de arquivos em um diretório de acordo com o filtro especificado
Continua a busca iniciada pela função FileFindFirst()
Fecha o manipulador de busca
Abre um arquivo com o nome e bandeira especificada
Deleta um arquivo especificado
Escreve para um disco todos os dados remanescentes dentro da entrada/saída do arquivo buffer
Obtém uma propriedade inteira de um arquivo
Define o final do arquivo em processo de leitura
Define o final da linha do arquivo de texto em processo de leitura
Fecha um arquivo aberto previamente
Verifica a e existência de um arquivo
Copia o arquivo original a partir de um local ou de uma pasta compartilhada em outro arquivo
Move ou renomeia um arquivo
Lê arrays de qualquer tipo, exceto para a seqüência a partir do arquivo do tipo BIN
Lê a partir de arquivo do tipo CSV uma seqüência a partir da posição atual até um delimitador (ou até o fim de uma linha de texto) e converte a seqüência de leitura para um valor do tipo bool
Lê a partir do arquivo do tipo CSV uma seqüência de um dos formatos: "YYYY.MM.DD HH:MM:SS", "YYYY.MM.DD" or "HH:MM:SS" - e converte-os dentro de valor de datetime
Lê um valor double a partir da posição atual do ponteiro de arquivo
Lê um valor float a partir da posição atual do ponteiro de arquivo
Lê um valor int, short ou char a partir da posição atual do ponteiro de arquivo
Lê um valor do tipo long a partir da posição atual do ponteiro de arquivo
Lê a partir de arquivo do tipo CSV uma seqüência a partir da posição atual até um delimitador (ou até o fim de uma linha de texto) e converte a seqüência de leitura em um valor double
Lê uma seqüência a partir da posição atual do ponteiro a partir de um arquivo
Lê o conteúdo de um arquivo binário em uma estrutura passada como um parâmetro, a partir da posição atual do ponteiro do arquivo
Move a posição do ponteiro de arquivo por um determinado número de bytes em relação à posição especificada
Retorna o tamanho da abertura de um arquivo correspondente
Retorna a posição atual do ponteiro de um arquivo da abertura de arquivo correspondente
Escreve dados para um arquivo de CSV ou tipo TXT
Escreve arrays de qualquer tipo exceto para seqüência em um arquivo do tipo BIN
Escreve valor do tipo double a partir da posição atual de um ponteiro de arquivo em um arquivo binário
Escreve o valor do tipo float a partir da posição atual de um ponteiro de arquivo em um arquivo binário
Escreve o valor do tipo int a partir da posição atual de um ponteiro de arquivo em um arquivo binário
Escreve o valor do tipo long a partir da posição atual de um ponteiro de arquivo em um arquivo binário
Escreve o valor de um parâmetro da string em um arquivo BIN ou TXT iniciando a partir da posição atual do ponteiro de arquivo
Escreve o conteúdo de uma estrutura passada como um parâmetro em um arquivo binário, começando a partir da posição atual do ponteiro de arquivo
Ele lê todo o conteúdo do arquivo binário especificado numa variedade transferida de tipos numéricos ou estruturas simples
Armazena no arquivo binário todos os elementos da matriz transferida como parâmetro
Cria uma pasta dentro do diretório de arquivo
Remove um diretório selecionado. Se a pasta não estiver vazia, então ele não pode ser removido
Deleta todos os arquivos dentro da pasta especificada
Se o arquivo é aberto para escrever usando FileOpen(),todas as sub-pastas especificadas no caminho serão criadas se elas não existirem.