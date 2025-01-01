- MathAbs
- MathArccos
- MathArcsin
- MathArctan
- MathArctan2
- MathClassify
- MathCeil
- MathCos
- MathExp
- MathFloor
- MathLog
- MathLog10
- MathMax
- MathMin
- MathMod
- MathPow
- MathRand
- MathRound
- MathSin
- MathSqrt
- MathSrand
- MathTan
- MathIsValidNumber
- MathExpm1
- MathLog1p
- MathArccosh
- MathArcsinh
- MathArctanh
- MathCosh
- MathSinh
- MathTanh
- MathSwap
Funções Matemáticas
Um conjunto de funções matemáticas e trigonométricas.
As funções matemáticas foram originalmente projetadas para operações matemáticas em valores escalares. Agora, a maioria dessas funções pode ser usada com novos tipos de dados - matrizes e vetores - MathAbs, MathArccos, MathArcsin, MathArctan, MathCeil, MathCos, MathExp, MathFloor, MathLog, MathLog10, MathMod, MathPow, MathRound, MathSin, MathSqrt, MathTan, MathExpm1 , MathLog1p, MathArccosh, MathArcsinh, MathArctanh, MathCosh, MathSinh, MathTanh. Neste caso, a matriz ou vetor é processado termo a termo, por exemplo:
No caso de MathMod e MathPow, um escalar, uma matriz ou um vetor de tamanho apropriado pode ser usado como segundo parâmetro.
Função
Ação
Retorna o valor absoluto (modulo) do valor numérico especificado
Retorna o arco-cosseno de x em radianos
Retorna o arco-seno de x em radianos
Retorna o arco-tangente de x em radianos
Retorna em radianos o valor de um ângulo cuja tangente é igual ao quociente de dois números especificados
Retorna o tipo de um número real
Retorna o valor numérico inteiro mais próximo do acima
Retorna o cosseno de um número
Retorna o exponencial de um número
Retorna o valor numérico inteiro mais próximo do abaixo
Retorna o logaritmo natural
Retorna o logaritmo decimal (de um número na base 10)
Retorna o valor máximo entre dois valores numéricos
Retorna de valor mínimo entre dois valores numéricos
Retorna o resto real da divisão de dois números
Eleva uma base a um expoente especificado
Retorna um valor pseudo-aleatório entre 0 e 32767
Arredonda um valor para o inteiro mais próximo
Retorna o seno de um número
Retorna a raiz quadrada
Define o ponto inicial para geração de uma série de inteiros pseudo-aleatórios
Retorna a tangente de um número
Verifica a validade de um número real
Retorna o valor da expressão MathExp(x)-1
Retorna o valor da expressão MathLog(1+x)
Retorna o valor do arco cosseno hiperbólico
Retorna o valor do arco seno hiperbólico
Retorna o valor do arco tangente hiperbólico
Retorna o valor do cosseno hiperbólico
Retorna o valor do seno hiperbólico
Retorna o valor da tangente hiperbólica
Altera a ordem de bytes em valores do tipo ushort/uint/ushort