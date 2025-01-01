DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Funções Matemáticas 

Funções Matemáticas

Um conjunto de funções matemáticas e trigonométricas.

As funções matemáticas foram originalmente projetadas para operações matemáticas em valores escalares. Agora, a maioria dessas funções pode ser usada com novos tipos de dados - matrizes e vetores - MathAbs, MathArccos, MathArcsin, MathArctan, MathCeil, MathCos, MathExp, MathFloor, MathLog, MathLog10, MathMod, MathPow, MathRound, MathSin, MathSqrt, MathTan, MathExpm1 , MathLog1p, MathArccosh, MathArcsinh, MathArctanh, MathCosh, MathSinh, MathTanh. Neste caso, a matriz ou vetor é processado termo a termo, por exemplo:

//---
  matrix a= {{14}, {916}};
  Print("matrix a=\n",a);
  a=MathSqrt(a);
  Print("MatrSqrt(a)=\n",a);
  /*
   matrix a=
   [[1,4]
    [9,16]]
   MatrSqrt(a)=
   [[1,2]
    [3,4]]
  */

No caso de MathMod e MathPow, um escalar, uma matriz ou um vetor de tamanho apropriado pode ser usado como segundo parâmetro.

Função

Ação

MathAbs

Retorna o valor absoluto (modulo) do valor numérico especificado

MathArccos

Retorna o arco-cosseno de x em radianos

MathArcsin

Retorna o arco-seno de x em radianos

MathArctan

Retorna o arco-tangente de x em radianos

MathArctan2

Retorna em radianos o valor de um ângulo cuja tangente é igual ao quociente de dois números especificados

MathClassify

Retorna o tipo de um número real

MathCeil

Retorna o valor numérico inteiro mais próximo do acima

MathCos

Retorna o cosseno de um número

MathExp

Retorna o exponencial de um número

MathFloor

Retorna o valor numérico inteiro mais próximo do abaixo

MathLog

Retorna o logaritmo natural

MathLog10

Retorna o logaritmo decimal (de um número na base 10)

MathMax

Retorna o valor máximo entre dois valores numéricos

MathMin

Retorna de valor mínimo entre dois valores numéricos

MathMod

Retorna o resto real da divisão de dois números

MathPow

Eleva uma base a um expoente especificado

MathRand

Retorna um valor pseudo-aleatório entre 0 e 32767

MathRound

Arredonda um valor para o inteiro mais próximo

MathSin

Retorna o seno de um número

MathSqrt

Retorna a raiz quadrada

MathSrand

Define o ponto inicial para geração de uma série de inteiros pseudo-aleatórios

MathTan

Retorna a tangente de um número

MathIsValidNumber

Verifica a validade de um número real

MathExpm1

Retorna o valor da expressão MathExp(x)-1

MathLog1p

Retorna o valor da expressão MathLog(1+x)

MathArccosh

Retorna o valor do arco cosseno hiperbólico

MathArcsinh

Retorna o valor do arco seno hiperbólico

MathArctanh

Retorna o valor do arco tangente hiperbólico

MathCosh

Retorna o valor do cosseno hiperbólico

MathSinh

Retorna o valor do seno hiperbólico

MathTanh

Retorna o valor da tangente hiperbólica

MathSwap

Altera a ordem de bytes em valores do tipo ushort/uint/ushort